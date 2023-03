Einschränkungen im Pößnecker Straßenverkehr wegen Business Night Run

Am 24. März können in Pößneck kurzzeitig nicht mehr alle Straßen befahren werden.

Pößneck. Aufgrund des Business Night Runs der Volksbank Vogtland werden einige Straßen in Pößneck entlang der Laufstrecke kurzzeitig gesperrt. Welche Straßen davon betroffen sind.

Am Freitag, 24. März, findet, wie schon mehrfach berichtet, der 1. Business Night Run der Volksbank Vogtland in Pößneck statt. In diesem Zusammenhang kommt es zu Einschränkungen im Pößnecker Straßenverkehr.

„Ab 18.30 Uhr müssen einige Straßen entlang der Laufstrecke kurzzeitig gesperrt werden“, teilt die Stadt Pößneck mit. Von dieser Sperrung sind betroffen: Bodelwitzer Weg, Friedrich-Engels-Straße, Im Lutschgen, Im Tümpfel, Lohstraße, Markt, Mühlstraße, Neustädter Straße, Rudolf-Breitscheid-Straße, Saalbahnstraße, Schulplatz, Steinweg, Straße des Friedens und Turmgelänge.“ Kraft- und Radfahrer sowie Fußgänger werden gebeten, die ausgeschilderten Verkehrsregelungen und die Anweisungen der Ordner zu beachten.

„Insbesondere bitten wir die Anwohner, während der Veranstaltung nicht auf die Laufstrecke zu fahren“, so die Stadt Pößneck weiter. Um den Straßenverkehr möglichst wenig einzuschränken, sei nämlich auf großflächige Halteverbotsbereiche verzichtet worden.