Streik im Nahverkehr: Verkehrschaos droht in Erfurt, Jena und Gera

In Gera, Jena und Erfurt droht am Dienstag ein Verkehrschaos. Während es in Gera zumindest einen Notfahrplan für Busse und Straßenbahnen geben soll, planen die Verkehrsbetriebe in Jena und Erfurt eine komplette Einstellung des Linienbetriebes bei Bussen und Bahnen. Hintergrund ist der ganztägige Warnstreik der Gewerkschaft Verdi.

Gewerkschaftssekretär Gerd Doepelheuer geht von einer großen Beteiligung in den drei Städten aus, da in den betroffenen Betrieben der gewerkschaftliche Organisationsgrad größer als 80 Prozent sei. Geplant sei für alle drei Städte, ganztätig in den Ausstand zu treten. Andere Verkehrsbetriebe im Freistaat sollen nach seinen Angaben nicht von dem Warnstreik betroffen sein.

Die Nahverkehrsbetriebe in Jena und Erfurt kündigten daraufhin an, den Verkehr auf allen Linien ruhen zu lassen. Auch der Schülerverkehr ist vom Ausfall betroffen. In Gera zeigte sich der Geschäftsführer der GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft, Thorsten Rühle, optimistisch, zumindest einen Notverkehr auf den Straßenbahnlinien 1 und 3 sowie auf der Buslinie 17 zum Klinikum bieten zu können. Dennoch empfiehlt er Eltern, ihre Kinder individuell zur Schule zu bringen.

„Der Streik geht zu Lasten unserer Fahrgäste, was wir zutiefst bedauern“, sagt Myriam Berg, Vorstand der Erfurter Verkehrsbetriebe. „Die Maßnahmen sind aus unserer Sicht völlig unverhältnismäßig, da in Thüringen bisher noch kein Verhandlungstermin stattgefunden hat.“ Dieser ist aber bereits für den 14. Oktober vereinbart. „Das ist unüblich, vor der ersten Verhandlung zu streiken“, kritisiert auch Rühle.

Gewerkschafter Doepelheuer verweist aber darauf, dass sich der Warnstreik gegen die Weigerung der Arbeitgeber richtet, bundesweit die Rahmenbedingungen zu vereinheitlichen. Verdi fordert in dem Tarifkonflikt für bundesweit 87.000 Beschäftigte einheitliche Regelungen in Fragen wie Nachwuchsförderung, Entlastung sowie den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste. Darüber hinaus soll die Ungleichbehandlung in den Bundesländern beendet und zentrale Regelungen wie 30 Urlaubstage oder Sonderzahlungen künftig bundesweit vereinheitlicht werden. Mit einer Forderung für Auszubildende sollen Anreize zum Einstieg in den Beruf und zur Nachwuchsförderung geschaffen werden.