Ex-US-Präsident Barack Obama tritt in Berlin auf: So kommen Sie an Tickets

Berlin Auf seiner Europa-Reise besucht Barack Obama erstmals seit 2019 wieder Berlin. Wo Sie Tickets kaufen können und wie teuer sie sind.

Am 3. Mai hat Berlin einen besonderen Gast: Der ehemalige US-PräsidentBarack Obama kommt in die Stadt. Er tritt in der Mercedes-Benz Arena nahe dem Berliner Ostbahnhof auf. Obama will bei dem Event "An evening with President Barack Obama" laut Veranstalter "über die großen Herausforderungen und Chancen unserer Zeit diskutieren".

Vorher ist er in am 29. April in Zürich und am 1. Mai in Amsterdam zu Gast. Wer den ehemaligen Präsidenten live in Berlin sehen möchte, kann bereits Tickets erwerben.

Obama in Berlin: Wo es Tickets gibt

Die günstigsten Tickets für das Event sind derzeit bei Eventim für 61,10 Euro erhältlich. Wer jedoch in den vorderen Reihen direkt vor der Bühne sitzen möchte, bezahlt 391,10 Euro pro Karte. Die VIP-Tickets schlagen sogar mit über 500 Euro zu Buche. Interessierte können auch auf der offiziellen Seite der Merzedes-Benz Arena Tickets ergattern.

Barack Obama war von 2009 bis 2017 der 44. US-Präsident. Bereits im Juli 2008, damals noch als voraussichtlicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten, hielt Obama vor ca. 200.000 Zuhörerinnen und Zuhörer eine Rede an der Berliner Siegessäule. 2013 sprach Obama dann als Präsident vor dem Brandenburger Tor.