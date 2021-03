Gera. Rund 130 Menschen haben am Samstag in Gera friedlich für eine Öffnung des Einzelhandels und der Kultur demonstriert. Dem vorangegangen war eine bundesweite Lichtaktion.

"Wir sind auch noch da": Bei Lichtaktion am KuK Kundgebung in Gera angekündigt

Am Samstag, 6. März, fand auf dem Gelände des Geraer Kultur- und Kongresszentrums in Gera eine Kundgebung unter dem Motto „Ein Lichtblick für Gera. Unlock statt Lockdown. Einzelhandel und Kultur öffnen, statt eine Insolvenzwelle auszulösen.“ statt. Anmelder war eine Privatperson. Die Versammlung verlief störungsfrei, heißt es vonseiten der Polizei. Knapp 130 Teilnehmer wurden zeitweise gezählt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog