Vorsichtige Öffnungsschritte in Abhängigkeit von der Entwicklung der Corona-Lage: Ab Montag gelten in Deutschland vielerorts neue Corona-Regeln - immer abhängig von den Inzidenzwerten.

Berlin Die Mutanten des Coronavirus fassen in Deutschland Fuß. Die Übersicht zeigt, welche Varianten sich am stärksten ausgebreitet haben.

Mehrere Mutanten des Coronavirus breiten sich schnell in Deutschland aus

Im Fokus stehen Corona-Mutanten, die in Großbritannien, Südafrika und Brasilien verbreitet sind

Virologe Christian Drosten schätzt den Anteil der britischen Virusmutation in Deutschland mittlerweile auf rund 50 Prozent

Welche mutierten Virus-Varianten sind in Deutschland auf dem Vormarsch? Wir geben einen Überblick

Ein Licht am Ende des Tunnels ist seit dem Start der Impfungen gegen das Coronavirus zwar in Sicht - es leuchtet aber noch in weiter Ferne, da es einige Zeit dauern wird, bis ein großer Teil der Bevölkerung in Deutschland ein Vakzin erhalten hat. Dazu kommen gefährliche Mutationen von Sars-Cov-2, die sich immer schneller in Deutschland ausbreiten.

Mutationen von Viren sind grundsätzlich völlig normal: Es handelt sich dabei um spontane Veränderungen der Eigenschaften des Virus. Allerdings könnten die neuen Varianten von Sars-Cov-2 während der Pandemie zum Problem werden - schließlich haben sich einige Mutanten als ansteckender und gefährlicher erwiesen. Lesen Sie hier: Merkel warnt wegen Corona-Mutation vor Lockerungen.

Neben der britischen Mutation breiten sich sowohl der brasilianische als auch der südafrikanische Typ aus. Welche Corona-Mutationen wurden bereits in Deutschland nachgewiesen?

Britische Mutation in Deutschland am häufigsten nachgewiesen

Die britische Mutante B.1.1.7 gilt als deutlich ansteckender als die ursprüngliche Sars-Cov-2-Variante - und sie verbreitet sich zunehmend in Deutschland. Virologe Christian Drosten schätzt den Anteil der britischen Mutation in seinem NDR-Podcast "Coronavirus-Update" auf rund 50 Prozent. Lesen Sie hier: Drosten zeigt sich bei Impfstoff-Schutz gegen Mutation zuversichtlich

"Ich gehe davon aus, dass das um die Hälfte liegt", erklärte Drosten. Doch damit nicht genug: "Der Anteil wird steigen, das ist unausweichlich. Wir wissen, dass die Verbreitungsfähigkeit dieser britischen Variante höher ist."

Drostens Vermutung bestätigt ein Anfang März erschienener Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI). Demnach betrug der Anteil der britischen Mutation B.1.1.7. in darauf untersuchten, positiven Proben 46,1 Prozent - knapp die Hälfte.

Nach Angaben des RKI gibt es erste Hinweise darauf, dass die Mutation auch mit einer erhöhten Sterblichkeitsrate einhergehen könnte. Auch interessant: Was wir wirklich über die Virusmutation wissen

Neue britische Mutante erstmals in Deutschland nachgewiesen

Am 8. März wurde nach Informationen des RBB eine weitere britische Mutation in Deutschland nachgewiesen. Bei einer Person aus Sachsen wurde im Testzentrum am Berliner Flughafen BER die Corona-Mutation B.1.525 festgestellt.

B.1.525 ist erst kürzlich entstanden und ähnelt der britischen Mutation. Die neue Variante des Coronavirus weist allerdings noch die Mutation eines Proteins auf, die der südafrikanischen und brasilianischen Variante ähnelt, berichtet das Team von Prof. Dr. Ravindra Gupta von der University of Cambridge. Sie soll etwa doppelt so ansteckend sein wie die Wildvariante des Coronavirus.

Wie die "Pharmazeutische Zeitung" berichtet, sind etwa 280 Fälle in 19 Ländern bekannt, unter anderem in Großbritannien und Dänemark. Prozentual stammen die meisten Nachweise aus Nigeria - dort wurde die Mutation in einem Viertel der sequenzierten Proben nachgewiesen.

Auch die südafrikanische Mutation gibt es in Deutschland

Deutlich seltener wurde bislang die in Südafrika entstandene Mutation B.1.351 in Deutschland nachgewiesen. 2020 gab es in Deutschland neun, am 3. März 2021 schon mindestens 669 Fälle.

Das RKI weist darauf hin, dass auch diese Variante mit einer höheren Übertragbarkeit einhergehe, wie erste Untersuchungen gezeigt hätten.

Zudem ließen erste Studien vermuten, dass es einen verminderten Schutz durch neutralisierende Antikörper gegen B.1.351 bei Geimpften oder zuvor mit der ursprünglichen Sars-Cov-2-Variante Infizierten geben könnte.

Lesen Sie hier: So gefährlich ist die neue Corona-Mutation für Kinder

Brasilianische Corona-Mutation: Erste Fälle in Deutschland

Bei der zunächst in Brasilien aufgetauchten Mutante B.1.1.28 gab es den Angaben des Bundesgesundheitsministeriums zufolge bis Ende Januar 2021 in Deutschland drei Fälle, die alle in diesem Jahr entdeckt wurden.

Auch bei der brasilianischen Sars-Cov-2-Variante wird von einer erhöhten Übertragbarkeit ausgegangen, wie das RKI mitteilt.

ausgegangen, wie das RKI mitteilt. Zur Diskussion stünde ebenfalls eine mögliche reduzierte Wirksamkeit neutralisierender Antikörper bei Geimpften sowie Genesenen.

Für Aufsehen sorgt besonders die Amazonas-Mutante P.1 (501Y.V.3). Diese südamerikanische Corona-Variante stammt laut RKI von der Mutante B.1.1.28 ab:

Die im Amazonas entstandene Corona-Variante ist brasilianischen Regierungsangaben zufolge dreimal ansteckender als das ursprüngliche Virus.

Der brasilianische Gesundheitsminister Eduardo Pazuello geht davon aus, dass die Impfstoffe auch bei der Mutante P.1 wirksam sind.

Die Amazonas-Variante P.1 wurde im Januar bei einem Patienten in Hessen mittels spezifischer PCR nachgewiesen.

Die brasilianische Forschungseinrichtung "Instituto Butantan" hatte bekannt gegeben, dass der Impfstoff CoronaVac gegen die Amazonas-Variante des Coronavirus getestet werden würde, aber noch keine Ergebnisse vorgelegt. Das chinesische Unternehmen SinoVac hat den Impfstoff zusammen mit der renommierten Einrichtung in São Paulo entwickelt. Lesen Sie hier: Corona - Brasilianische Mutation ist dreimal ansteckender

Corona-Mutationen in Deutschland: Ist die Impfung jetzt unwirksam?

Das "Ärzteblatt" erklärt, dass Laborexperimente auf die verminderte Schutzwirkung durch neutralisierende Antikörper bei mutierten Viren hingewiesen hätten: Die Mutanten zeigten Veränderungen der Rezeptorbindungsstellen des Spikeproteins. Dies führe dazu, dass Antikörper "ins Leere" griffen, wenn sie den Eintritt des mutierten Virus in die Zellen verhindern wollen.

Allerdings würden sowohl Geimpfte als auch Genesene über eine Vielzahl von Antikörpern verfügen, die an vielen anderen Stellen gegen das Eindringen von Sars-Cov-2 kämpfen und das Virus somit auch anderweitig abfangen könnten. Eine Gefahr sei dennoch gegeben.

Wie das RKI schreibt, werden die Auswirkungen von Virusmutationen auf Impfungen oder durchgemachte Corona-Infektionen aktuell in zahlreichen wissenschaftlichen Studien untersucht.

Geimpfte Senioren mit britischer Corona-Mutante infiziert

In einem niedersächsischen Pflegeheim wurde über ein Dutzend bereits geimpfter Senioren positiv auf die britische Mutante B.1.1.7 getestet. Dies ist nach Einschätzung des Generalssekretärs der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, aber "nicht besorgniserregend". Der Fall zeige, "dass die Impfung funktioniert", erklärte er. Die Aufgabe der Impfung sei, schwere Verläufe zu verhindern - und die habe es in dem Heim zunächst nicht gegeben. Die britische Variante bereite ihm in Bezug auf die Impfung "am wenigsten Kopfschmerzen".

"Die vorhandenen Vakzinen schützen bislang alle vor schwerer Krankheit und Tod", betont auch auch der Gießener Virologe Friedemann Weber. Man könne nun zwar annehmen, dass bei Mutationen der Impfschutz in Bezug auf die Symptomatik etwas sinke und es schwerere Verläufe geben könne. Aber: "Ein Stück weit schützt die Impfung immer."

Wie werden Corona-Mutationen in Deutschland nachgewiesen?

Anfangs wurde in Deutschland nur vereinzelt nach mutierten Sars-Cov-2-Varianten gesucht. Seit Mitte Januar gilt allerdings eine Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums, mit der die sogenannte Sequenzierung vorangetrieben werden soll. Dadurch können mutierte Viren aufgespürt werden.

Werden pro Woche mehr als 70.000 Neuinfektionen gemeldet, werden demzufolge künftig fünf Prozent der Proben auf Mutationen untersucht.

Sinkt die Zahl der Neuinfektionen unter diesen Wert, sollen zehn Prozent in den dafür vorgesehenen Laboratorien und Einrichtungen sequenziert werden.

(mit afp/dpa)

