Berlin. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet in seinem aktuellen Wochenbericht erneut eine leicht gestiegene Corona-Inzidenz. Der Wert nahm in der Woche bis zum 11. Dezember im Vergleich zur Vorwoche um sieben Prozent zu, wie das RKI in seinem Covid-19-Bericht von Donnerstagabend schrieb. Bereits eine Woche zuvor war die Inzidenz um acht Prozent gestiegen.

Am Donnerstag gab das Institut die Zahl der Corona-Neuinfektionen mit 44.875 (Vorwoche: 40.256) an. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 239,6. Am Vortag hatte der Wert der neuen Fälle pro 100.000 Einwohner und Woche bei 231,2 gelegen (Vorwoche: 214,2; Vormonat: 212,0). Das RKI registrierte außerdem 230 Todesfälle (Vorwoche: 125) innerhalb eines Tages.

Bis Ende November war die Corona-Inzidenz zunächst zurückgegangen und war dann auf einem ähnlichen Niveau verharrt. Seit Anfang Dezember steigt der Wert wieder leicht. Die meisten Ergebnisse des Wochenberichts beziehen sich auf die vergangene Woche. Das RKI blickt im Bericht auf mehrere Faktoren, da die Inzidenz allein das Geschehen nur unvollständig widerspiegelt. Die Zahl der Krankenhausaufnahmen zu Covid-19 stabilisierte sich demnach in den vergangenen Wochen.

