In Israel haben die Behörden erstmals eine Doppelerkrankung mit dem Grippevirus und dem Coronavirus festgestellt. Betroffen ist eine Schwangere.

Berlin Sieben-Tage-Inzidenz steigt. Das Robert Koch-Institut sieht aber noch keine Anzeichen für eine Winterwelle. Mehr im Corona-Newsblog.

Der RKI meldet in seinem Wochenbericht eine steigende Corona-Inzidenz

Gleichzeitig sei aber laut Datenlage noch keine Winter-Welle absehbar

Das RKI sieht eine Stabilisierung bei den Hospitalisierungen

Berlin. Der Winter bricht über Deutschland herein. Noch scheint eine Corona-Welle aber in weiter Ferne. Zwar hatte Bundesgesundheitsminister Lauterbach vor einem möglichen Anstieg der Infektionen gewarnt; das Robert Koch-Institut sieht aber in seinem Wochenbericht noch keinen enstprechenden Trend.

Das Institut gab die Zahl der Corona-Neuinfektionen Donnerstagmorgen mit 40.256 (Vorwoche: 36.115) an. Die bundesweite Inzidenz lag bei 207,7. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 214,2 gelegen (Vorwoche: 201,9; Vormonat: 282,9). Das RKI registrierte 125 Todesfälle (Vorwoche: 152) innerhalb eines Tages.

Corona-News von Donnerstag 8. Dezember: RKI sieht steigende Corona-Inzidenz – noch kein Trend

19 Uhr: Atemwegserkrankungen sind zwar sehr stark verbreitet - ein Beginn der befürchteten Corona-Winterwelle ist in Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) aber bisher nicht sicher ablesbar. Das RKI schreibt in seinem Covid-19-Bericht von Donnerstagabend zwar von einer Zunahme der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche um acht Prozent. Ob es sich dabei um einen Trend handelt, könne aber noch nicht abschließend bestätigt werden. Zuletzt lagen die Werte längere Zeit auf ähnlichem Niveau.

Das RKI blickt im Bericht auf mehrere Faktoren, da die Inzidenz allein das Geschehen nur unvollständig widerspiegelt. Bei der Zahl der Krankenhausbehandlungen zu Covid-19 sprechen die Autoren von einer Stabilisierung der Fallzahlen im Wochenvergleich; bei der Zahl der Intensivpatienten mit Corona-Nachweis habe es jedoch eine Zunahme um zehn Prozent auf knapp 1000 gegeben.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von Mittwoch, 7. Dezember finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.