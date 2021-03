In Deutschland soll es bereits in wenigen Tagen Corona-Schnelltests zur Eigenanwendung geben. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sind "umfassende Schnelltests, gleichsam als Freitesten", Teil einer Strategie für einen Ausstieg aus dem Lockdown.

Berlin. Antigen-Schnelltests können beim Arzt, in Apotheken und Teststationen durchgeführt werden - erfolgt auch der Verkauf an Privatpersonen?

Corona Antigen-Schnelltests: Kann man sie in Apotheken kaufen?

Wo sind Antigen-Schnelltests erhältlich? Bürgerinnen und Bürger haben eine große Auswahl an Anlaufstellen, um die schnelle Alternative zu einem aufwendigeren PCR-Test durchführen zu lassen.

In Arztpraxen, Apotheken und Teststationen wird unter anderem mit den Schnelltests gearbeitet. Einmal die Woche sind kostenfreie Testungen erlaubt. Aber kann man die Antigen-Schnelltests dort auch käuflich erwerben?

Antigen-Schnelltests: Abgabe an Privatpersonen?

Obwohl einige PCR-Alternativen auch für Laien erhältlich sind, die sogenannten Selbsttests, ist bei Antigen-Schnelltests Vorsicht geboten: Traditionelle Schnelltests dürfen nach wie vor nur von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden.

Grund dafür ist, dass die Probe für diese Testvariante aus dem tiefen Nasen-Rachen-Bereich entnommen werden muss. Erfolgt der Abstrich aus einem unpassenden Milieu, kann die Virenkonzentration nicht sorgfältig gemessen und ausgewertet werden.

Viele Apotheken sind noch immer nur mit Antigen-Schnelltests für geschultes Personal versorgt - die Abgabe an Privatpersonen ist in diesem Fall untersagt.

Antigen-Selbsttests dürfen von Laien durchgeführt werden

Allerdings haben mittlerweile auch Antigen-Selbsttests die Zulassung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erhalten. Bei den Heimtests reicht ein Abstrich aus dem vorderen Nasenbereich aus. Die Liste mit den zugelassenen Laien-Tests wird auf der BfArM-Webseite regelmäßig aktualisiert.

Bislang sind folgende Antigen-Schnelltests zugelassen:

CLINITEST Rapid COVID-19 Self-Test

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card

LYHER® Covid-19 Antigen Schnelltest

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag

Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest

AESKU.RAPID SARS-CoV-2

In den kommenden Wochen sollen stetig neue Test-Zulassungen folgen. Die Antigen-Selbsttests dürften nach und nach bundesweit in den Apotheken zu finden sein und dürfen dann auch an Privatpersonen verkauft werden. Einige Antigen-Tests sind selbst im Einzelhandel erhältlich. Die Preise variieren je nach Verkaufsstelle und Produkt.

Zu beachten ist, dass die Fehlerquote bei Selbsttests nicht gerade gering ist - positive Ergebnisse sind in jedem Fall mit einem PCR-Test zu bestätigen.