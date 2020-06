Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona: Drosten macht Hoffnungen auf normalen Sommer

Berlin . Die wichtigsten Nachrichten zum Coronavirus:

Die große Koalition verhandelt über ein Konjunkturprogramm wegen der Corona-Krise

Christian Drosten warnt in dem NDR-Podcast davor, die Abstandsregeln nicht einzuhalten - und macht gleichzeitig Hoffnung auf einen relativ normalen Sommer

Die Reisewarnung könnte am Mittwoch aufgehoben werden

Laut der Johns-Hopkins-Universität haben sich weltweit mehr als 6,2 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert

In Deutschland sind nach unseren Recherchen fast 184.000 Infektionen registriert worden, mehr als 8500 Menschen sind an einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Der Koalitionsausschuss zum geplanten Konjunkturpaket geht angesichts der komplizierten Ausgangslage in die Verlängerung. Die am Dienstagnachmittag gestarteten Gespräche sollten gegen 23 Uhr unterbrochen werden, hieß es aus Teilnehmerkreisen.

CDU-Sprecher Hero Warrings kündigte auf Twitter an, die Fortsetzung erfolge nach der Kabinettssitzung am Mittwochmorgen. Hintergrund ist, dass die Vorstellungen von CDU, CSU und SPD zur Ankurbelung der Wirtschaft teils weit auseinander liegen.

Diese Vorschläge sind unter anderem im Gespräch:

Vor allem die SPD macht sich für einen „Familienbonus“ stark – einmalig 300 Euro pro Kind, auch um den Konsum und damit die Konjunktur anzukurbeln.

Zur Unterstützung der Auto- und Zuliefererindustrie könnte eine Autokaufprämie kommen. Höhe unklar. Die Nachfrage nach neuen Autos ist fast beispiellos in den Keller gerauscht.

Um die 28 Milliarden Euro möchte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) für Investitionen in den Ausbau von Infrastruktur – Brücken, Straßen, Bahnstrecken, Netze – bereitstellen.

Derweil stieg die Reproduktionszahl in Deutschland, wobei sich die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland auf relativ niedrigem Niveau hält. Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl.

Dienstag, 2. Juni 2019: Drosten mahnt in Podcast Einhaltung der Corona-Abstandsregeln an

18 Uhr: Wer am Pfingstwochenende in deutschen Städten unterwegs war, konnte den Eindruck gewinnen, dass die Corona-Krise der Vergangenheit angehört. Menschenmassen in Parks und anderen öffentlichen Orten – von Mindestabstand war vielerorts nicht viel zu sehen.

Trotzdem hat Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, in der aktuellen Folge des NDR-Podcast „Coronavirus Update“ Hoffnung auf einen halbwegs normalen Sommer gemacht – vorausgesetzt, man hält sich an bestimmte Präventionsmaßnahmen und reagiert auf das Infektionsgeschehen.

Dazu gehört laut Drosten vor allem die Isolierung von Infektionsclustern, sobald diese auftreten. Diese Methode, in Verbindung mit dem generellen Tragen von Masken, hat beispielsweise in Japan zu Erfolgen in Bezug auf die Eindämmung des Coronavirus geführt. Lesen Sie auch: Coronavirus – Helfen Mundschutz und Atemmasken überhaupt?

NDR Corona-Podcast: Sorgt das Präventionsparadox für weniger Vorsicht?

Allerdings gehört dazu auch, dass man sich weiterhin an die vorgegeben Maßnahmen hält – dazu gehören etwa das Tragen von Masken oder das Einhalten des Mindestabstandes. In dem Zusammenhang spricht Drosten auch über das sogenannte Präventionsparadox: Menschen haben das Gefühl, dass die Pandemie eigentlich nicht so schlimm war und vergessen dabei, dass es eben wegen der Maßnahmen keinen schlimmen Verlauf gab. Lesen Sie auch: Coronavirus – Diese Regeln gelten jetzt in Ihrem Bundesland

Das Abstandstandhalten sei laut Drosten weiterhin relevant – auch wenn es den Anschein macht, dass das Virus eingedämmt wird. „Das Abstandsgebot muss da ernst genommen werden, wo es umsetzbar ist“, so Drosten. Das beziehe sich vor allem auf größere Menschenansammlungen, auch im Freien. Auch in Bezug auf Schulen und Kitas sei dies wichtig, aber schwierig, da man es bei Kindern schlecht kontrollieren kann.

Bewahrt uns die Herdenimmunität vor einer zweiten Welle?

Ein weiteres Thema, was Drosten in dem Podcast anspricht, ist die Herdenimmunität – etwas, worauf Länder wie Schweden oder anfangs Großbritannien einen Fokus legten. Hier macht der Virologe wenig Hoffnung. Der Grundeindruck sei, dass die Antikörperraten derzeit in einem niedrigen einstelligen Bereich liegen. Höher sind die Raten höchstens an Orten mit größeren Ausbrüchen – etwa in New York City.

Viel mehr müsse man die Erkenntnisse über Immunität nutzen, um eine mögliche zweite Welle besser kontrollieren zu können – obwohl Drosten inzwischen zweifelt, ob es dazu überhaupt kommen wird. „Wir kennen das Virus genauer, wir wissen besser, wie es sich verbreitet“, sagte er in einem Gespräch mit dem „Spiegel“.

Coronavirus: Reisewarnung soll aufgehoben werden

17.59 Uhr: Das Bundeskabinett wird am Mittwoch möglicherweise das Ende der weltweiten Reisewarnung beschließen. Ein solcher Beschluss werde vorbereitet, derzeit aber noch innerhalb der Regierung abgestimmt, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Dienstag in Berlin. Ziel sei es, die derzeit für die ganze Welt geltende pauschale Reisewarnung wieder durch konkrete Hinweise zu den einzelnen Ländern zu ersetzen.

Die Mitte März verhängte weltweite Reisewarnung gilt aktuell noch bis zum 14. Juni. Derzeit geht es der Bundesregierung vor allem darum, inwiefern wieder Reisen ins europäische Ausland ermöglicht werden sollen. „Im Laufe dieser Woche“ solle die Reisewarnung für das Gebiet der EU und „assoziierte Staaten“ in Reisehinweise umgewandelt werden, erläuterte Maas.

Heiko Maas hält ein Ende der Reisewarnung wegen Corona für wahrscheinlich. Foto: FABRIZIO BENSCH / dpa

17.45 Uhr: Wir starten unseren neuen Coronavirus-News-Ticker. Alle bisherigen Nachrichten wie etwa die Verhandlungen in der großen Koalition über ein Corona-Konjunkturpaket finden Sie in unserem alten News-Ticker.

