Weil in einigen Bundesländern die Zahl der Corona-Infektionen sinkt, wird vielerorts eine Aufhebung der Maskenpflicht diskutiert, so zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Eine Lockerung könnte bereits nach den Sommerferien in Kraft treten. Eine Umfrage in Berlin.

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um die Coronavirus-Pandemie offiziell den Austritt seines Landes aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingeleitet. Wie ein US-Regierungsvertreter am Dienstag sagte, wurde UN-Generalsekretär António Guterres formell über den geplanten Austritt informiert. Der Austritt würde damit in einem Jahr wirksam.

Derweil verschärft sich in den USA die Corona-Lage weiter: Auch wenn zurzeit die Zahl der Todesfälle zurückgeht, steigt die Zahl der Neuinfektionen in vielen Bundesstaaten. Der Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, sagt, die Situation erfordere „sofortiges“ Handeln.

Auch in Brasilien steigt die Zahl der Neuinfektionen. Präsident Jair Bolsonaro, der immer wieder versucht, die Corona-Pandemie klein zu reden, hat sich selbst mit dem Coronavirus infiziert.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete zuletzt 390 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages (Stand 7. Juli). Der R-Wert liegt derzeit bei 0,97 und ist damit ganz leicht gestiegen (Stand 6. Juli). Die aktuellen Corona-Zahlen des RKI.

Dienstag, 7. Juli: Corona-Experte Fauci: Situation in den USA „nicht gut“

22.32 Uhr: Die spanische Region Katalonien will nach einer Zunahme der Corona-Infektionen eine Maskenpflicht auch im Freien einführen, die praktisch überall und unter allen Umständen gelten soll. Die genaue Ausgestaltung der Anordnung solle der regionale Zivilschutz am Mittwoch beschließen, teilte die katalanische Regierungssprecherin Meritxell Budó am Dienstag in Barcelona mit. „Die Idee ist aber, dass die Pflicht immer und überall gelten soll, unabhängig vom Abstand zwischen den Menschen“, sagte Budó.

Nach dem derzeit landesweit geltenden Dekret der „neuen Normalität“ der Madrider Zentralregierung gilt eine Maskenpflicht in ganz Spanien im Freien nur dann, wenn ein Sicherheitsabstand von mindestens eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann.

Die Zunahme der Zahl der Corona-Infektionen bereitet vor allem in Segrià Sorgen. Der katalanische Landkreis mit der Großstadt Lleida war die erste Region, die nach der Lockerung der Coronamaßnahmen in Spanien wieder unter Quarantäne gestellt worden war. Insgesamt sind davon seit Samstag rund 210.000 Menschen betroffen. Zwei Wochen lang darf niemand einreisen oder die Region verlassen, außer um zur Arbeit zu gelangen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Versammlungen zu meiden und familiäre Feiern zu begrenzen oder zu verschieben.

20.36 Uhr: Die USA haben ihren Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vollzogen. Die Ankündigung, die am 6. Juli 2021 wirksam werde, sei bei UN-Generalsekretär António Guterres eingereicht worden, sagte ein hoher Regierungsbeamter am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Washington. US-Präsident Donald Trump hatte Ende Mai mitten in der Corona-Pandemie den Abbruch der Beziehungen seines Landes mit der WHO verkündet.

Trump wirft der WHO vor, zu spät über die Gefahr des Coronavirus informiert zu haben und unter der Kontrolle der Regierung in Peking zu stehen, obwohl China geringere Beiträge an die Organisation zahle als die USA. Er machte die in Genf ansässige Organisation mitverantwortlich für die hohe Anzahl der Toten. Die WHO habe sich zudem notwendigen Reformen verschlossen. Der US-Präsident beschuldigt zudem China, die weltweite Verbreitung des Coronavirus nicht verhindert zu haben, und droht mit Konsequenzen.

19.29 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht zunehmende Indizien dafür, dass sich das neuartige Coronavirus auch über mehrere Meter hinweg in der Luft übertragen kann. WHO-Expertin Benedetta Allegranzi sprach am Dienstag von möglichen Beweisen für diese These. Sie forderte die Mitgliedstaaten auf, „offen“ für diese Erkenntnisse zu sein – und für „die Vorsichtsmaßnahmen, die getroffen werden müssen“.

Eine Gruppe aus 239 internationalen Wissenschaftlern hatte zuvor angesichts der weltweiten Lockerungen bei den Corona-Einschränkungen Alarm geschlagen und auf Studien verwiesen, wonach sich das neuartige Coronavirus auch über einen Abstand von mehr als zwei Metern in der Luft übertragen kann. In einem am Montag in der Fachzeitschrift „Clinical Infectious Diseases“ veröffentlichten Artikel warnten die Experten davor, dass sich das Virus über „kleine bis mittlere Distanzen“ in der Luft übertragen könne. Diese Distanzen reichten von „mehreren Metern bis zur Größe eines Raums“.

Zwar seien häufiges Händewaschen und Abstandsregeln „angemessene“ Maßnahmen, schrieben die Wissenschaftler. Zugleich seien sie aber unzureichend, um ausreichenden Schutz vor Mikrotröpfchen zu gewährleisten, die als Aerosole in der Luft schweben und das Virus in sich tragen können. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus warnte am Dienstag erneut davor, die Corona-Pandemie zu verharmlosen. „Der Ausbruch beschleunigt sich, und wir haben eindeutig noch nicht den Höhepunkt der Pandemie erreicht“, sagte er.

Eine Gruppe aus 239 internationalen Wissenschaftlern hatte zuvor angesichts der weltweiten Lockerungen bei den Corona-Einschränkungen Alarm geschlagen und auf Studien verwiesen, wonach sich das neuartige Coronavirus auch über einen Abstand von mehr als zwei Metern in der Luft übertragen kann. Foto: Martin Schutt / dpa

18.48 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Rolle der Berichterstattung von Medien in der Corona-Krise betont. Die Pandemie habe gegenseitige Unterstützung, sozialen Kontakt, Nähe und Miteinander auch durch Abstand in den Mittelpunkt gerückt. „In einer solchen Lage kommt es auch ganz besonders auf verlässliche Informationen an“, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag zum Auftakt einer digitalen Konferenzserie zur EU-Medienpolitik.

„Hierfür haben Medien und Journalismus eine große Verantwortung.“ Aus deswegen müsse der Frage nachgegangen werden, „wie ein vielfältiges und verantwortungsvolles Mediensystem zukunftsgerichtet in Europa weiterentwickelt werden kann“.Medienstaatsministerin Monika Grütters sagte, mediale Vielfalt müsse gerade in Zeiten bewahrt werden, „in denen es einerseits ein Überangebot an Informationen gibt, andererseits aber de facto eine Monopolstellung einzelner Marktteilnehmer vorliegt“. Gegen Einschränkungen der Meinungsfreiheit und Desinformation müsse vorgegangen werden.

17.34 Uhr: Die Stiftung Marktwirtschaft hat der Politik vorgeworfen, die finanziellen Lasten der Corona-Pandemie vor allem auf künftige Generationen abzuwälzen. Wolle man diese Belastung abmildern, müsse der Staat möglichst bald mit der Tilgung der nun auflaufenden Schulden beginnen, vor allem aber das Anwachsen der versteckten Staatsschulden dämpfen. Das sagte der Ökonom Bernd Raffelhüschen, Vorstandsmitglied der Stiftung, am Dienstag in Berlin.

„Die Corona-Pandemie ist ein echter Schock für die Staatsfinanzen“, sagte Raffelhüschen. Die Nachhaltigkeitslücke entspreche einem Gesamtschuldenstand der öffentlichen Hand von 11,9 Billionen Euro. Rund vier Fünftel davon (9,8 Billionen Euro) entfielen auf die heute noch nicht direkt sichtbare Staatsschuld. Dahinter würden sich alle durch das heutige Steuer- und Abgabenniveau nicht gedeckten staatlichen Leistungsversprechen für die Zukunft verbergen, etwa jene der Sozialversicherungen.

17.31 Uhr: Landrat Sven-Georg Adenauer will die Firma Tönnies für Kosten in die Pflicht nehmen, die dem Kreis Gütersloh durch den massiven Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik Rheda-Wiedenbrück entstanden sind. Immerhin habe das Unternehmen von Clemens Tönnies viele Kosten im Kreis Gütersloh verursacht, sagte der CDU-Politiker am Dienstag. „Irgendwann wird ihm diese Rechnung auch präsentiert werden, zumindest das, was wir als Kreisverwaltung an Kosten hatten.“

Eine konkrete Summe nannte Adenauer nicht, verwies aber unter anderem auf die zahlreichen Corona-Tests. „Herr Tönnies hat sich ja bereit erklärt, die Kosten für die Testungen zu übernehmen. Der Deckel wird mit Sicherheit größer werden“, sagte er. Auch eine gerichtliche Auseinandersetzung über die Kostenübernahme schloss der Landrat nicht aus.

17.20 Uhr: Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das sagte der Staatschef am Dienstag nach einem positiven Test in einem Militärhospital in der Hauptstadt Brasília. Mehr dazu hier: Brasiliens Präsident Bolsonaro mit Coronavirus infiziert

16.24 Uhr: In Sachsen könnten vom 1. September an wieder Zuschauer in den Fußballstadien und Hallen zugelassen werden. Das sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden. Demnach würden dann Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern möglich sein, allerdings unter Einhaltung von Hygieneregeln und der Kontaktverfolgung. „Was noch nicht gelten wird ist, dass das Stadion voll ist“, sagte die Ministerin. Beschlossene Sache ist das jedoch noch nicht.

14.44 Uhr: Die Maskenpflicht und ein Großteil der Anti-Corona-Maßnahmen sollen in Thüringen bis Ende August verlängert werden. Darauf verständigte sich das Kabinett, wie ein Sprecher der Thüringer Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Auch das Abstandsgebot von 1,5 Metern soll bestehen bleiben. Kleinere Änderungen sieht die neue Grundverordnung aber vor. So ist unter anderem geplant, dass Geschäfte und Kultureinrichtungen Menschen mit Erkältungssymptomen den Zutritt nicht mehr verweigern müssen.

Außerdem entfällt für Gastwirte die Pflicht, auch im Außenbereich ihrer Wirtschaft die Kontaktdaten der Gäste einzusammeln. Für geschlossene Räume bleibt diese Pflicht bestehen. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sollen künftig zwei Besucher pro Patient oder Bewohner möglich sein.

13.40 Uhr: In Österreich führt als erstes Bundesland Oberösterreich nach einem spürbaren Anstieg der Corona-Infektionen die Maskenpflicht wieder ein. Von Donnerstag an müssten die Bürger wieder einen Mund-Nasen-Schutz unter anderem beim Betreten von Läden und in Lokalen auf dem Weg zum Tisch tragen, sagte Landeschef Thomas Stelzer (ÖVP) am Dienstag in Linz. Die Gäste von Lokalen würden auf freiwilliger Basis gebeten, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. „Es ist ein Anstieg, der uns besorgt und uns natürlich auch nicht tatenlos zusehen lässt“, sagte Stelzer.

12.55 Uhr: Die Corona-Krise wird Experten zufolge bis zum Jahresende für einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit in vielen Industrieländern sorgen. Ohne eine zweite Infektionswelle könnte die Arbeitslosigkeit in den Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) auf durchschnittlich 9,4 Prozent steigen, wie aus dem am Dienstag präsentierten OECD-Beschäftigungsausblick hervorgeht.

Käme es zu einer zweiten Infektionswelle, rechnen die Experten sogar mit einem Anstieg auf 12,6 Prozent. Ende 2019 lag die Zahl bei durchschnittlich 5,3 Prozent.

11.24 Uhr: Aus Protest gegen den Kurs der Regierung hat eine führende Gesundheitspolitikerin Israels mitten in der sich wieder zuspitzenden Corona-Krise ihren Rücktritt erklärt. Siegal Sadetzki, Direktorin für öffentliche Gesundheit im Gesundheitsministerium, schrieb am Dienstag bei Facebook, seit einigen Wochen habe Israel im Kampf gegen das Coronavirus die Richtung verloren.

„Im Kampf gegen die erste Welle hatte Israel Erfolg, hat sich dann aber von anderen führenden Ländern entfernt, indem es schnelle Lockerungen durchsetzte“, hieß es. Daraufhin sei die Zahl der Infektionen rasch angestiegen. „Vor diesem Hintergrund bin ich zu dem Schluss gelangt, dass ich unter den neuen Umständen – weil meine professionelle Ansicht nicht akzeptiert wird – nicht mehr aktiv dabei helfen kann, gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu kämpfen.“

11.12 Uhr: Das Land Niedersachsen will nach der gerichtlichen Aufhebung des Lockdowns im Kreis Gütersloh auch die bestehenden Reisebeschränkungen für Menschen aus dem Kreis fallen lassen – allerdings erst ab dem 13. Juli. Im Gegensatz dazu dürfen Touristen aus diesem Kreis schon jetzt ohne Auflagen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern reisen.

Coronatests im Drive-in in Gütersloh. Mehrere Bundesländer heben die Reisebeschränkungen für Touristen aus dem Kreis wieder auf. Foto: Ina Fassbender / AFP

11.07 Uhr: Nach der Corona-Infektion einer kompletten zwölfköpfigen Familie in Euskirchen hat das Kreis-Gesundheitsamt Quarantäne für rund 500 Mitglieder einer freikirchlichen Gemeinde angeordnet. Nach Angaben eines Behördensprechers von Dienstag sind alle Mitglieder der Euskirchener Mennoniten-Gemeinde betroffen, einer evangelischen Freikirche, der die betroffene Familie angehört. Nach der Familie sollen alle Gemeindemitglieder noch diese Woche auf das Virus getestet werden.

Zunächst sei die Mutter mit Krankheitssymptomen ins Krankenhaus gekommen und positiv getestet worden, sagte Behördensprecher Wolfgang Andres. Bei der weiteren Testung habe sich gezeigt, dass die ganze Familie mit dem Virus infiziert sei. „Die Kinder sind vorher noch in die Schule gegangen, in die eigene Schule der Mennoniten. Und die Familie ist wohl auch noch in den Gottesdienst in das Bethaus der Mennoniten gegangen“, sagte Andres. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass das Virus verbreitet worden sei.

Wie viele Mitglieder die Gemeinde genau habe, sei noch unbekannt, sagte der Sprecher: „Wir gehen aber davon aus, dass das um die 500 sind.“ Schule und Bethaus seien geschlossen worden.

10.23 Uhr: Flugausfälle, Quarantäne-Risiko, ein möglicher neuer Lockdown am Reiseziel: Der Urlaub findet in diesem Sommer unter erschwerten Bedingungen statt. „Mit einer Pauschalreise ist man in der Regel besser abgesichert“, sagt Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg.

Im Krisenfall ist der Reiseveranstalter dazu verpflichtet, den Gast wieder nach Deutschland zu bringen – und zwar auf eigene Kosten. „Der Veranstalter muss hier für meinen Rücktransport sorgen“, betont Rehberg. Individualreisende haben im Zweifel Pech: „Es kann sein, dass mich die Airline im Regen stehen lässt.“ Lesen Sie hier: Sommer-Urlaub im Ausland: In diesen Ländern ist er möglich

10.01 Uhr: Die Rezession wegen der Corona-Pandemie wird nach der neuesten Prognose der EU-Kommission in diesem Jahr noch stärker ausfallen als angenommen. Die Wirtschaftsleistung in der Eurozone könnte demnach 2020 um 8,7 Prozent einbrechen, zuvor lag die Prognose bei minus 7,7 Prozent, wie die Brüsseler Behörde am Dienstag mitteilte.

9.44 Uhr: Kurz nach der Wiederöffnung sind mehrere Pubs in England wegen Coronavirus-Infektionen von Gästen wieder geschlossen worden. Betroffen sind mindestens drei Kneipen in Burnham-on-See an der Südwestküste, in Batley im nördlichen England und in Alverstoke im Süden. Die Pubs seien gründlich gereinigt und die Mitarbeiter getestet worden, teilten die Betreiber in sozialen Medien mit.

8.40 Uhr: Wegen eines erneuten starken Anstiegs von Coronavirus-Infektionen hat Australien eine Ausgangssperre über Melbourne verhängt. Mehr als fünf Millionen Bewohner der zweitgrößten Stadt des Landes müssen zu Hause bleiben, wie der Regierungschef des Bundesstaates Victoria, Daniel Andrews, am Dienstag mitteilte. Die Ausgangssperre trete um Mitternacht in Kraft und gelte für mindestens sechs Wochen.

Daniel Andrews, Regierungschef im australischen Bundesstaat Victoria, kündigt eine neue Ausgangssperre an, die für die kommenden sechs Wochen gelten soll. Foto: Darrian Traynor / Getty Images

8.24 Uhr: Die deutsche Industrie hat sich im Mai etwas von dem scharfen Einbruch in der Corona-Krise erholt. Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes stieg gegenüber dem Vormonat um 7,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten jedoch mit einem stärkeren Zuwachs um durchschnittlich 11,1 Prozent gerechnet.

8.15 Uhr: Nach etlichen Coronavirus-Fällen bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreis Gütersloh deutlich unter den Grenzwert gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz mittlerweile bei 35,4. Als Grenzwert gilt der Wert 50.

Am Vortag lag diese Infektions-Kennziffer noch bei 50,5 und damit knapp über der Grenze. Zum Höhepunkt des Corona-Ausbruchs bei Tönnies lag der Wert bei 270,2.

7.31 Uhr: Einer der führenden Gesundheitsexperten der USA hat sich angesichts des raschen Anstiegs der Corona-Neuinfektionen im Süden und Westen des Landes sehr besorgt gezeigt. Die Lage sei „wirklich nicht gut“ und erfordere „sofortiges“ Handeln, sagte der Immunologe Anthony Fauci in einem Live-Chat. Die USA hätten die Pandemie nie unter Kontrolle gebracht und steckten daher immer noch tief in der ersten Welle des Virus, sagte Fauci. Die Wiederöffnung der Wirtschaft und die nötigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus dürften nicht als Widerspruch gesehen werden, mahnte er.

Die Zahl der Neuinfektionen ist seit Mitte Juni infolge der Lockerung der Corona-Auflagen stetig angestiegen. Seit einer Woche melden US-Behörden im Schnitt fast 50.000 Neuinfektionen pro Tag, vor allem aus den Bundesstaaten Florida, Texas, Georgia, Arizona und Kalifornien. Für Sonntag waren zum Beispiel Daten der Universität Johns Hopkins zufolge 49.200 Neuinfektionen gemeldet worden.

Fauci ist der Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten und ein Mitglied der Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses. Vergangene Woche hatte er bei einer Anhörung im Kongress gewarnt, ohne entschlossenes Gegensteuern könne die Zahl der Neuinfektionen pro Tag in den USA bald auf bis zu 100.000 steigen.

5.10 Uhr: Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat sich erneut auf das Coronavirus testen lassen. Er habe zuletzt unter möglichen Symptomen des Coronavirus gelitten, darunter Fieber von 38 Grad, sagte Bolsonaro am Montag (Ortszeit) dem brasilianischen Programm des Nachrichtensenders CNN. Die Testergebnisse erwartet er für Dienstag.

Brasiliens ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro redet die Coronavirus-Pandemie immer wieder klein – hat sich aber wieder testen lassen. Foto: Eraldo Peres / dpa

Bolsonaro hat die Gefahr durch die Corona-Pandemie wiederholt kleinzureden versucht. Die von dem Erreger ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 bezeichnete er in der Vergangenheit als „kleine Grippe“. Brasilien ist nach den USA das am zweitstärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Laut jüngsten offiziellen Angaben wurden im größten und bevölkerungsreichsten lateinamerikanischen Land 1,6 Millionen Infektionsfälle und 65.487 Todesopfer verzeichnet.

2.35 Uhr: Ausländische Studierende an US-Universitäten, die im Wintersemester wegen des Coronavirus ausschließlich Online-Kurse anbieten, sollen nach dem Willen der US-Regierung das Land verlassen. Die US-Einwanderungsbehörde ICE teilte am Montag (Ortszeit) mit, an solchen Universitäten immatrikulierte ausländische Studenten müssten ausreisen oder an eine Hochschule wechseln, die Präsenzunterricht anbiete. Ansonsten drohe ihnen die Ausweisung.

Ausländern, die ihr Studium an einer von Herbst an ausschließlich online lehrenden Hochschule aufnehmen wollten, werde kein Visum ausgestellt. Die Einreise ins Land werde ihnen nicht gestattet. Betroffen von der Neuregelung sind Studierende, die ein F-1-Studentenvisum besitzen oder beantragen wollen. Einem Bericht des Nachrichtensenders CNN zufolge könnten Tausende Studentinnen und Studenten betroffen sein.

22.31 Uhr: Einer der führenden Gesundheitsexperten der USA hat sich angesichts des raschen Anstiegs der Corona-Neuinfektionen im Süden und Westen des Landes besorgt gezeigt. Die gegenwärtige Lage sei „wirklich nicht gut“ und erfordere „sofortiges“ Handeln, sagte der Immunologe Anthony Fauci am Montag in einem Live-Chat. Die USA hätten die Pandemie nie unter Kontrolle gebracht und steckten daher immer noch tief in der ersten Welle des Virus, sagte Fauci.

Die Wiederöffnung der Wirtschaft und die nötigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus dürften nicht als Widerspruch gesehen werden, mahnte er.

Die Zahl der Neuinfektionen ist seit Mitte Juni infolge der Lockerung der Corona-Auflagen stetig angestiegen. Seit einer Woche melden US-Behörden im Schnitt fast 50.000 Neuinfektionen pro Tag, vor allem aus den Bundesstaaten Florida, Texas, Georgia, Arizona und Kalifornien. Für Sonntag waren zum Beispiel Daten der Universität Johns Hopkins zufolge 49.200 Neuinfektionen gemeldet worden.

21.23 Uhr: Zum ersten Mal seit Wochen sind in Griechenland wieder mehrere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Insgesamt wurden 43 Fälle registriert. Davon waren nach Angaben der zuständigen Gesundheitsbehörde 36 Touristen.

Die meisten davon (20) waren nach Informationen des griechischen Staatsrundfunks (ERT) Urlauber aus Serbien. Weitere 16 Touristen stammen aus verschiedenen Staaten, hieß es. Ob darunter auch Deutsche waren, blieb zunächst unklar. Die meisten Fälle wurden an der Grenze zu Bulgarien registriert.

In Griechenland wurden 36 Touristen positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: Angelos Tzortzinis / AFP

20.06 Uhr: In der Millionenmetropole New York hat am Montag die nächste Phase von Corona-Lockerungen begonnen. Sie bringt allerdings nur wenige Änderungen mit sich und erlaubt beispielsweise Nagelsalons und Massage-Anbietern den Betrieb bei maximal halber Auslastung der Räume. Außerdem sind Treffen von 25 statt von nur von zehn Menschen erlaubt.

Diese dritte von vier Phasen, die der Bundesstaat New York ausgearbeitet hat, beinhaltete in anderen Teilen des Staates auch die Öffnung von Innenbereichen von Restaurants und Bars. Vergangene Woche hatten sich jedoch der Gouverneur des Staates, Andrew Cuomo, und der Bürgermeister der Stadt, Bill de Blasio, darauf geeinigt, diese Regel vorerst auszusetzen, weil in vielen anderen Teilen der USA mit der Öffnung die Fallzahlen deutlich angestiegen waren. Damit dürfen in New York weiter nur Außenbereiche der knapp 27 000 Restaurants der Stadt öffnen. Innen darf ausschließlich bestellt und abgeholt werden.

19.43 Uhr: Ein französischer Busfahrer wollte eine Gruppe von Menschen ohne Mund-Nasen-Schutz und Fahrschein nicht in den Bus lassen – und wurde dafür ins Krankenhaus geprügelt. Lesen Sie hier: Busfahrer weist auf Mundschutz hin – und ist jetzt hirntot

18.47 Uhr: Vitamin D ist notwendig für den Knochenstoffwechsel, es fördert den Einbau von Kalzium und Phosphat in die Knochen und macht sie dadurch hart und widerstandsfähig. Studien sehen nun sogar einen Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und bedrohlichen Covid-19-Verläufen. Lesen Sie hier: Coronavirus: Hilft Vitamin D im Kampf gegen Covid-19?

18.29 Uhr: Aufgrund der rapide ansteigenden Infektionszahlen in der Balkanregion hat sich die österreichische Regierung dazu entschlossen, eine Reisewarnung für einen Großteil der betroffenen Länder auszusprechen. So warnt das österreichische Ministerium für Europäische und internationale Angelegenheiten nun vor Reisen in die Länder Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien. Auch Griechenland hat am Montagmorgen seine Grenze für serbische Bürger geschlossen.

Für das beliebte Urlaubsziel Kroatien gibt es zwar noch keine offizielle Reisewarnung, jedoch gibt das österreichische Ministerium ein „hohes Sicherheitsrisiko“ für das Land an. Dort zeigen sich die steigenden Infektionszahlen besonders radikal. In Kroatien infizierten sich im Vergleich zur Vorwoche über 230 Prozent mehr Menschen mit dem Coronavirus. Insgesamt gibt es derzeit rund 3200 bestätigte Infektionsfälle, 113 Menschen sind infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Für das beliebte Urlaubsziel Kroatien gibt es noch keine offizielle Reisewarnung aus Österreich, jedoch gibt das Ministerium ein „hohes Sicherheitsrisiko“ für das Land an Foto: DENIS LOVROVIC / AFP

Seit zwei Wochen meldet das serbische Gesundheitsministerium wieder dreistellige Infektionszahlen. Sonntagabend stieg die Zahl der aktiven Fälle um 302 auf 2553. Serbien erreichte Anfang Mai mit rund 7700 aktiv Infizierten den Höhepunkt der Pandemie, Anfang Juni waren nach offiziellen Angaben nur noch 226 Menschen akut infiziert.

17.41 Uhr: Die Vereinten Nationen haben vor Rückschlägen im Kampf gegen Aids wegen der Corona-Pandemie gewarnt. Das Ziel, die Zahl der Aids-Toten und -Neuinfektionen bis Ende dieses Jahres auf jeweils unter 500.000 zu bringen, könne nun nicht mehr erreicht werden, heißt es im Jahresbericht der UN-Organisation Unaids, der am Montag veröffentlicht wurde.

Demnach war das Erreichen der Ziele schon zuvor gefährdet. Sollte die Pandemie nun auch noch dazu führen, dass Programme zur Behandlung von Aids über längere Zeit unterbrochen werden, könnte dies zu zusätzlich 500.000 Toten führen, wie aus dem Bericht hervorgeht.

16.46 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Krise wird die Maskenpflicht in Deutschland vorerst weiter gelten – auch im Einzelhandel. Das haben die 16 Gesundheitsminister der Länder am Montag vereinbart, wie die Deutsche Presse-Agentur nach einer Schaltkonferenz der Länderressortchefs mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Zur Begründung hieß es, es dürfe nicht der falsche Eindruck entstehen, die Pandemie sei vorbei.

Eine Aufhebung der Maskenpflicht hatte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) in der „Welt am Sonntag“ für sein Land angeregt. Er erhielt für diesen Vorstoß fast ausnahmslos negative Reaktionen.

„Corona macht keine Ferien“, sagte Generalsekretär Paul Ziemiak nach den letzten Videoberatungen vor der Sommerpause. Präsidium und Vorstand der CDU seien einhellig der Meinung, dass es trotz der positiven Entwicklung der Corona-Infektionslage in Deutschland keinen Grund gebe, von der Maskenpflicht oder etwa dem Gebot des Abstandhaltens abzugehen. „Maskentragen ist sexy“, sagte Ziemiak.

16.21 Uhr: Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hat die Corona-Beschränkungen für das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh vorläufig außer Vollzug gesetzt. Das Land Nordrhein-Westfalen hätte nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies inzwischen eine differenziertere Regelung erlassen müssen – ein Lockdown für den ganzen Kreis sei nicht mehr verhältnismäßig, teilte das Gericht am Montag mit. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

16.12 Uhr: Die Gesundheitsbehörde in der autonomen chinesischen Region Innere Mongolei schlägt Alarm. In der Stadt Bayan könnte die Beulenpest von einem Murmeltier auf einen Menschen übertragen worden sein. Lesen Sie hier: Innere Mongolei: Murmeltiere sollen Beulenpest übertragen

15.50 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt die seit dem Wochenende diskutierte Abschaffung der coronabedingt eingeführten Maskenpflicht in Geschäften strikt ab. „Überall dort, wo im öffentlichen Leben der Mindestabstand nicht gewährleistet sein kann, sind Masken ein wichtiges und aus heutiger Sicht auch weiter unverzichtbares Mittel“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Dies sei nötig, „um die Infektionszahlen niedrig zu halten und um unsere Mitmenschen und uns selbst zu schützen“.

„Also: Ob im Bus, in der U-Bahn oder im Einzelhandel soll es bei der Pflicht bleiben, Masken zu tragen.“ Das sei gerade jetzt in der Sommerferienzeit wichtig, erklärte Seibert. „Auch Regionen, die womöglich jetzt sehr geringe Fallzahlen hatten, bekommen nun Zulauf aus anderen Teilen des Landes.“ Die neue Mobilität sei zu begrüßen. „Aber sie muss einhergehen mit der Beachtung der Regeln, die uns bisher in den vergangenen Monaten im Kampf gegen diese Pandemie so gut gedient haben, nämlich Abstand, Hygieneregeln und eben da, wo es nötig ist, Maskenpflicht.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt im Bundesrat ihre Mund- und Nasenschutzmaske ab, bevor sie eine Rede zu Zielen der EU-Ratspräsidentschaft hält. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

15.42 Uhr: In Österreich sind erstmals seit Mai wieder mehr als 1000 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl stieg am Montag auf 1012, wie das Gesundheitsministerium in Wien mitteilte. Für eine spürbare Zunahme sorgt weiterhin der regionale Ausbruch rund um Linz in Oberösterreich, wo die Zahl der Fälle seit Sonntag um 57 auf 414 stieg. 347 aktive Fälle waren aus der Hauptstadt Wien gemeldet. Vier der neun Bundesländer in Österreich wiesen dagegen keine Neuinfektionen auf.

Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) teilte mit, dass es sich um deutlich abgegrenzte regionale Ausbreitungen handle, die gut nachverfolgt werden könnten. Es liege bislang kein einziger Cluster ohne Klarheit über Entstehung und Hintergrund vor. Zuletzt hatten die Behörden am 20. Mai gemeldet, dass die Zahl der aktiv Erkrankten unter die Marke von 1000 gesunken war.

14.45 Uhr: Schweden will für den Fall einer zweiten Corona-Welle im Herbst gerüstet sein. Auch wenn die Zahlen der Todesfälle und der schweren Covid-19-Erkrankungen erfreulicherweise zurückgingen, bedeute dies nicht, dass die Gefahr vorüber sei, sagte die schwedische Sozialministerin Lena Hallengren am Montag in Stockholm.

Ihre Regierung erteile verschiedenen staatlichen und regionalen Behörden deshalb den Auftrag, sich für eine mögliche zweite Infektionswelle vorzubereiten und für den Fall der Fälle eine gute Krisenbereitschaft gewährleisten zu können.

Unter anderem soll die Gesundheitsverwaltung mögliche Szenarien entwerfen und prüfen, ob Ratschläge und Vorschriften, die derzeit für das ganze Land gelten, regional angepasst werden können. Hallengren rechnete damit, dass es sich um lokale Ausbrüche handeln werde, sollte es zu einer zweiten Corona-Welle kommen. Es sei deshalb wichtig, nicht bloß nationale, sondern auch regionale Pläne zu haben.

Schweden hat mit weniger strikten Maßnahmen auf die Pandemie reagiert als die meisten anderen europäischen Länder.

Geschäfte, Restaurants und Schulen blieben so beispielsweise dauerhaft geöffnet.

Besuche in Pflegeheimen und Versammlungen mit mehr als 50 Personen wurden jedoch untersagt.

Bislang hat Schweden auf die Einwohnerzahl gerechnet deutlich mehr Corona-Infektionen und Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen verzeichnet als Deutschland oder der Rest Skandinaviens. Mehr als 73 000 Infektionen wurden bislang bestätigt, fast 5500 Menschen mit Covid-19-Erkrankung sind in dem skandinavischen EU-Land gestorben. Lesen Sie hier: Darum ist Schwedens Sonderweg in der Corona-Krise riskant.

13.07 Uhr: Die EU-Kommission will der Tübinger Firma Curevac 75 Millionen Euro zur Entwicklung von Impfstoffen, insbesondere gegen das Coronavirus, zur Verfügung stellen. Das Biopharma-Unternehmen und die Europäische Investitionsbank haben ein entsprechendes Darlehen vereinbart, teilte Curevac am Montag mit.

Das Geld wird in drei Tranchen von je 25 Millionen Euro jeweils nach Erreichen vorab festgelegter Etappenziele bereitgestellt. Im Juni hatte das Unternehmen die ersten klinischen Tests mit einem möglichen Impfstoff gestartet.

12.13 Uhr: Muslimische Pilger müssen bei der Wallfahrt Hadsch in Saudi-Arabien in diesem Jahr einen Mundschutz tragen. Außerdem sollen Ordner zu großes Menschengedränge verhindern und dafür sorgen, dass die Gläubigen einen Mindestabstand von anderthalb Metern einhalten. Das gelte sowohl für Gebete und religiöse Rituale wie auch in Restaurants und Zelten, teilte das Zentrum für Seuchenprävention und -bekämpfung laut der staatlichen Nachrichtenagentur SPA in der Nacht zum Montag mit. Im vergangenen Jahr nahmen an der Pilgerfahrt fast 2,5 Millionen Menschen teil, darunter 1,8 Millionen aus dem Ausland.

12.07 Uhr: Die australische Regierung schließt wegen zunehmender Corona-Fälle die Grenzen zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Bundesstaaten. Die Schließung des Verkehrs zwischen Victoria und New South Wales tritt am Mittwoch in Kraft, wie der Premierminister von Victoria, Daniel Andrews, am Montag mitteilte. In Victoria waren am Sonntag 127 neue Fälle gemeldet worden, das ist die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie.

12.03 Uhr: Annegret Kramp-Karrenbauer hält eine Aufhebung der Maskenpflicht für „das falsche Signal“, weil sie als Vorsichtsmaßnahme im Kamp gegen das Coronavirus weiter „notwendig und wichtig“ sei. Das erklärte die Verteidigungsministerin laut Angaben von Teilnehmenden am Montag in der Sitzung des CDU-Präsidiums. Demnach soll sich die Parteiführung gegen eine Aufhebung der Maskenpflicht geäußert haben. Lesen Sie dazu: Maskenpflicht-Streit: Diese Bundesländer könnten sie kippen

Mecklenburg-Vorpommern hatte am Wochenende angekündigt, die Maskenpflicht in Geschäften abschaffen zu wollen, auch Sachsen prüfte dies.

Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, vor der CSU-Vorstandssitzung am Montag. Foto: Sven Hoppe / dpa

11.54 Uhr: CSU-Chef Markus Söder hat Angela Merkel (CDU) für ihren Einsatz in der Corona-Krise gelobt. Im Zusammenhang mit einem Interview im „Tagesspiegel“ vom Wochenende erklärte der bayerische Ministerpräsident am Montag vor einer Konferenz des Parteivorstands in München, die Kanzlerin habe sich in der Krise erneut bewiesen, „wie in so vielen Krisen zuvor“.

Söder hatte im „Tagesspiegel“ deutlich gemacht, dass sich auch der künftige Unions-Kanzlerkandidat in der Corona-Krise bewiesen haben müsse.

8.36 Uhr: Indien ist mit 697.358 nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen auf Platz drei der weltweit am stärksten betroffenen Länder gerückt. Binnen 24 Stunden wurden etwa 24.000 neue Fälle gezählt, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit. Zuvor hatte Russland auf dem dritten Platz gelegen.

8.32 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen im Kreis Gütersloh ist weiter gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut am Montag mitteilte, liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz mittlerweile bei 50,5. Am Vortag hatte sie noch bei 56,0 gelegen, am Freitag bei 76,6.

Zum Höhepunkt des Corona-Ausbruchs bei Tönnies lag der Wert bei 270,2.

7.15 Uhr: Der Broadway-Schauspieler Nick Cordero ist mit 41 Jahren nach seiner Covid-19-Erkrankung gestorben. Das teilte seine Frau, Amanda Kloots, auf ihrem Instagram-Account mit. „Mein geliebter Ehemann ist heute Morgen gestorben“, schrieb Kloots am Sonntag (Ortszeit).

Der kanadische Schauspieler hat nach Angaben seiner Frau 95 Tage lang gegen die Krankheit und die daraus entstandenen Komplikationen gekämpft. Im April war Cordero das rechte Bein amputiert worden. Mehrere Mediziner und Medizinerinnen berichteten über solche Thrombosen als weitere Komplikation von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus.

7.10 Uhr: Am Montag öffnet nach monatelanger Schließung der Pariser Louvre für Museumsbesucher und -besucherinnen. Rund 70 Prozent der Fläche werden dann wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die Schließung am 13. März verursachte nach Angaben von Louvre-Direktor Jean-Luc Martinez Verluste von mehr als 40 Millionen Euro.

6.39 Uhr: Ein kanadisches Militärflugzeug hat einen Flug nach Lettland abgebrochen, weil es einen Corona-Alarm gegeben hatte. Wie eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Ottawa mitteilte, habe es Sorge gegeben, dass sich einer der Soldaten an Bord mit dem Coronavirus infiziert haben könnte. Das Flugzeug sei umgedreht, nachdem die Armee erfahren hatte, dass an der Trenton-Militärbasis – von wo aus die Maschine gestartet war – jemand positiv auf das Virus getestet worden war. Möglicherweise seien die insgesamt 70 Passagiere und Crew-Mitglieder mit der infizierten Person in Kontakt gewesen. Für die Soldaten an Bord wurde eine Quarantäne angeordnet.

6.33 Uhr: Ein Drittel der Teilnehmenden einer Befragung trinkt seit der Corona-Krise mehr Alkohol. Das ist das Ergebnis der Studie, die das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim in Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg durchgeführt hat. Von den über 3000 Befragten gaben 35,5 Prozent an, in der Pandemie mehr oder sogar viel mehr Alkohol getrunken zu haben. Die Erhebung ist nicht repräsentativ, liefert aber einen ersten Eindruck über das veränderte Trinkverhalten in der Corona-Krise.

6.26 Uhr: Betrug bei den Corona-Soforthilfen? Im Zusammenhang mit den Corona-Soforthilfen untersuchen Ermittler derzeit bundesweit mindestens 5100 Verdachtsfälle. Das ergab eine Recherche der Deutschen Presse-Agentur. Demnach geht es um Subventionsbetrug, Geldwäsche, Fälschung beweiserheblicher Daten oder das Ausspähen von Daten. Zahlreiche Behörden sollen von täglich wechselnden Zahlen gesprochen haben. Aus anderen Ländern waren wiederum keine Zahlen mitgeteilt worden.

Ende Mai waren es noch rund 2200 Fälle gewesen. Ob in jedem Verdachtsfall auch eine Straftat erkennbar ist, zeigen die Untersuchungen. Auch um wie viel Geld die Länder betrogen wurden, ist vor Abschluss der Untersuchungen nicht eindeutig messbar. Den Recherchen der Presse-Agentur zufolge könnte es sich um insgesamt knapp 22 Millionen Euro handeln.

Im Zusammenhang mit den Corona-Soforthilfen untersuchen Ermittler bundesweit Tausende Verdachtsfälle. Foto: Robert Michael / dpa

6.15 Uhr: Können Bundeswehr-Hunde das Coronavirus erschnuppern? Das testen die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) und die Streitkräfte an einem Projekt mit zehn Hunden aus der einzigen Diensthundeschule der Bundeswehr bei Ulmen in der Vulkaneifel. Wie die Dienststelle der Streitkräfte mitteilte, sind Schäferhunde, Spaniel und Retriever an dem Test beteiligt.

Spürhunde können an der molekularen Zusammensetzung eines Geruchs nicht nur Sprengstoffe oder Drogen wahrnehmen, sondern auch verschiedene Krebserkrankungen und die drohende Unterzuckerung von Diabetikern riechen. Auf dieser Basis fußt auch das Corona-Projekt: Die Bundeswehr-Hunde sollen am Speichel von Infizierten das Coronavirus erkennen.

Erste belastbare Ergebnisse sollen in wenigen Wochen vorliegen, die Diensthundeschule spricht aber bereits von einer vorläufigen Trefferquote „von derzeit 80 Prozent“.

