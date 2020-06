Berlin. Eine 108-Jährige hat eine Coronavirus-Infektion überlebt und in New York beginnen die Lockerungen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Corona-Ausbruch bei Gottesdienst: Stralsund schließt Kita

Die wichtigsten Nachrichten zur Corona-Krise:

An den deutschen Flughäfen könnte es nach „Spiegel“-Informationen bald einheitlich zu einer Maskenpflicht kommen

Eine Kita in Stralsund wurde wegen des Corona-Ausbruchs nach einem Pfingstgottesdienst nun geschlossen. Insgesamt 350 Personen befinden sich außerdem in Quarantäne

Wer aus Schweden an seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine zweiwöchige Quarantäne

Israel schließt 130 Schulen und Kitas wieder – sie zeichnen sich als neue Infektionsherde ab

Papst Franziskus hat vor dem voreiligen Gefühl eines Sieges über das Coronavirus gewarnt und weiter zu Vorsicht aufgerufen

Die Bundesregierung wird Urlauber, die sich im Ausland mit dem Coronavirus infizieren, nicht zurückholen, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD)

Das RKI meldet knapp 300 neue Fälle in Deutschland

Dafür aber will die angeschlagene Fluggesellschaft Lufthansa mit einer „Rückflug-Garantie“ den Sorgen vor Reisen in der Corona-Krise entgegentreten

In Mailand hat eine 108-Jährige eine Infektion mit dem Coronavirus überlebt

Weltweit haben sich mehr als 6,8 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert

In Deutschland sind nach unseren Recherchen mehr als 185.000 Infektionen registriert worden, mehr als 8600 Menschen sind an einer Covid-19-Erkrankung gestorben

Wer sich im Sommerurlaub mit dem Coronavirus infiziert, wird von der Bundesregierung nicht zurückgeholt. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wiederholte seine Ankündigung nun in der „Bild am Sonntag“. „Natürlich stehen in akuten Notfällen unsere Auslandsvertretungen immer bereit, konsularisch zu unterstützen.

Aber: Die Bundesregierung wird im Sommer nicht noch einmal Flieger schicken können, um deutsche Urlauber heimzuholen“, sagte Maas der Zeitung. Die Lufthansa will Touristen nun jedoch mit einer eigenen „Home-Coming-Garantie“ ermutigen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte gegenüber unserer Redaktion, er rechne mit einem Impfstoff im Laufe des Jahres 2020. Er sei davon überzeugt, dass die große Mehrheit der Bürger geimpft werden möchte, so Seehofer. Tatsächlich würden sich einer repräsentativen Umfrage zufolge nur 67 Prozent der Bundesbürger und -bürgerinnen impfen lassen.

Eine 108 Jahre alte Frau aus Mailand hat eine Infektion mit dem Coronavirus überlebt. Die Norditalienerin Fatima Negrini bewohnt seit vielen Jahren ein Pflegeheim, im April infizierte sie sich mit dem Coronavirus.

Corona-News-Ticker: Alle Entwicklungen im Überblick

Die Reproduktionszahl in Deutschland ist leicht gestiegen, die Zahl der Neuinfektionen hält sich derzeit jedoch auf niedrigem Niveau.

Sonntag, 7. Juni: Papst warnt vor voreiligem Gefühl des Sieges über das Coronavirus

18.03 Uhr: An den deutschen Flughäfen könnte es nach „Spiegel“-Informationen bald einheitlich zu einer Maskenpflicht kommen. Bisher wird es offenbar noch etwas unterschiedlich gehandhabt. In den Terminal- und Abfertigungsgebäuden der größeren Flughäfen wie Stuttgart, München, Düsseldorf oder Berlin gibt es bereits eine Maskenpflicht.

Beim Flughafen Frankfurt heißt es auf der Homepage, die seit dem 27. April hessenweit geltende Maskenpflicht in Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs und den Publikumsbereichen von Geschäften, Bank- und Postfilialen „gilt auch für den Bus-Shuttle und die SkyLine, sowie Shops am Flughafen“. Mit den Lockerungen im Reiseverkehr zumindest in Europa stellt sich also ohnehin die Frage, ob diese Maskenpflicht nicht für alle Flughäfen gelten sollte, so wie in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln auch.

An den deutschen Flughäfen könnte es bald einheitlich zu einer Maskenpflicht kommen. Foto: Christof Stache / AFP

16.33 Uhr: Nach den Corona-Infektionen bei Teilnehmern katholischer Pfingstgottesdienste in Vorpommern ist nun auch die Stralsunder Kita Marienkrone vorläufig geschlossen worden. Wie die Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit auf ihrer Webseite mitteilte, nahmen sechs Kita-Mitarbeiter und mehrere Familien mit ihren Kindern, die in der Kita betreut werden, am Pfingstmontag am Gottesdienst in der Stralsunder Marienkirche teil.

Alle Betroffenen befänden sich in häuslicher Quarantäne. „Eine Verbreitung des Virus bereits in der vergangenen Woche kann nicht ausgeschlossen werden“, heißt es in der Erklärung. Die Kita bleibt zunächst bis zum 15. Juni geschlossen.

Niedersachsen: Schweden-Rückkehrer müssen in Quarantäne

15.53 Uhr: Wer aus Schweden an seinen Wohnort in Niedersachsen zurückkehrt, muss wegen der Corona-Entwicklung in dem skandinavischen Land in eine zweiwöchige Quarantäne. Das hat das Gesundheitsministerium in Hannover entschieden.

Hintergrund sei, dass es in Schweden in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner gegeben habe. Rückkehrer müssen demnach unverzüglich in die eigene Wohnung oder an ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort und dort 14 Tage bleiben – selbst Einkäufe sind untersagt. Außerdem muss das Gesundheitsamt informiert werden.

14.15 Uhr: Vor gut einem Monat hat Israel mit der Öffnung seiner Schulen begonnen, auch unter dem Druck der wirtschaftlichen Nöte in der Corona-Krise. Doch fast 130 Schulen und Kindergärten mussten nun wieder geschlossen werden – angesichts eines kontinuierlichen Neuanstiegs von Corona-Infektionen seit Ende Mai. Während zu Beginn der Krise vor allem Altersheime betroffen waren, zeichnen sich nun die Schulen als neue Infektionsherde ab.

13.45 Uhr: Papst Franziskus hat davor gewarnt, „zu früh Siegeslieder anzustimmen“, weil die Corona-Pandemie überwunden scheint. „Bleiben Sie vorsichtig“, forderte er nach seinem Angelus-Gebet vor Gläubigen auf dem Petersplatz.

Auch wenn Italien die akute Phase der Pandemie überstanden habe, so wüte das Virus in anderen Ländern der Welt weiter. „Am letzten Freitag ist in einem Land pro Minute ein Mensch gestorben – furchtbar“, so das katholische Kirchenoberhaupt.

Gläubige versammeln sich auf dem Petersplatz, um das Angelus-Mittagsgebet des Papstes zu hören. Papst Franziskus hat vor dem voreiligen Gefühl eines Sieges über das Coronavirus gewarnt. "Man darf nicht zu früh Siegeslieder anstimmen", sagte das katholische Kirchenoberhaupt am Sonntag. Foto: Andrew Medichini / dpa

Niederlande: Tausende Nerze werden getötet

13.35 Uhr: In den Niederlanden haben die Behörden mit der Tötung von Nerzen aus Tierfarmen begonnen, in denen Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Lesen Sie hier: Corona-Verdacht: Tausende Nerze in den Niederlanden getötet

12.21 Uhr: Rund 6650 Bußgeldbescheide wurden bis Ende Mai in Hamburg ausgestellt, weil Einwohner gegen die geltenden Corona-Auflagen verstoßen haben. Das ergab eine Anfrage der Linksfraktion. Dadurch seien bereits mehr als 320.270 Euro in die Haushaltskasse geflossen.

Am häufigsten wurde demnach gegen das Kontaktverbot verstoßen. An zweiter Stelle steht die Missachtung von Sicherheitsabständen und auf Platz drei liegt die unerlaubte Nutzung von gesperrten Spielplätzen.

9.38 Uhr: Nachdem am Pfingstwochenende ein Priester positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, müssen sich nun 350 Gottesdienstbesucher in der Urlaubsregion Vorpommern-Rügen in Quarantäne begeben. Betroffen sind damit alle Einwohner des Landkreises, die einen von vier Gottesdienste der katholischen Gemeinde St. Bernhard in den Städten Stralsund und Grimmen besucht haben. Sie müssen nun 14 Tage lang zuhause bleiben, regelmäßig ihre Körpertemperatur messen und ein Tagebuch über mögliche Symptome führen.

USA: Fast 110.000 Infektionen mit dem Coronavirus

8.55 Uhr: In den USA sind mittlerweile fast 110.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. 749 Menschen seien in den vergangenen 24 Stunden an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben, hieß es am Sonntag auf der Website der Johns-Hopkins-Universität. Die Zahl der registrierten Infektionsfälle stieg demnach landesweit auf 1,9 Millionen. Etwa 500.000 Menschen sind bereits wieder genesen.

In der Millionenmetropole New York werden nach rund dreimonatigen Einschränkungen ab Montag die Lockerungen beginnen. Nicht systemrelevante Läden können ihre Waren dann beispielsweise vor der Eingangstür verkaufen, auch Bauarbeiten können wieder aufgenommen werden. Es ist die erste von vier Lockerungsphasen, jede Phase soll dabei zwei Wochen dauern. Erst in der vierten Lockerungsphase können dann Kultureinrichtungen, etwa auf dem Broadway, wieder öffnen. New York hatte sich zum globalen Epizentrum der Krise entwickelt.

7.28 Uhr: Eine 108 Jahre alte Frau hat eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus überlebt. Die Norditalienerin Fatima Negrini bewohnt seit vielen Jahren ein Pflegeheim in Mailand, im April infizierte sie sich mit dem Coronavirus. Sie sei allerdings asymptomatisch gewesen und im Mai schließlich negativ getestet worden, schrieb die Zeitung „Corriere della Sera“ Negrini am Samstag. „Gott hat mich vergessen“, sagte Negrini der Zeitung.

Erst am Mittwoch feierte die Italienerin ihren Geburtstag mit einer Schokoladentorte - verziert mit der Aufschrift „108 herzlichen Glückwunsch Fatima“. Laut Bericht hat Negrini drei Söhne im Alter von 89, 88 und 78 Jahren, vier Enkelkinder und zwei Urenkel.

Die 108-jährige Norditalienerin Fatima Negrini hat eine Infektion mit dem Coronavirus überlebt. Foto: - / dpa

Richterbund warnt vor Verfahrensstau bis Jahresende

4.43 Uhr: Wer sich im Sommerurlaub mit dem Coronavirus infiziert, wird von der Bundesregierung nicht zurückgeholt. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wiederholte seine Ankündigung nun in der „Bild am Sonntag“. „Natürlich stehen in akuten Notfällen unsere Auslandsvertretungen immer bereit, konsularisch zu unterstützen. Aber: Die Bundesregierung wird im Sommer nicht noch einmal Flieger schicken können, um deutsche Urlauber heimzuholen“, sagte Maas der Zeitung. Zu Beginn der Pandemie hatte die Bundesregierung mit Inkrafttreten der Reisebeschränkungen Urlauber noch zurück nach Deutschland geflogen.

1.00 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie befürchtet der Deutsche Richterbund einen anhaltenden Verfahrensstau an den Gerichten. Es dürfte noch bis zum Jahresende dauern, „ehe alle verschobenen Termine parallel zu den laufenden Eingängen abgearbeitet sind“, sagte Richterbund-Geschäftsführer Sven Rebehn unserer Redaktion. „Längst nicht überall gibt es in ausreichender Zahl Gerichtssäle, die groß genug für die geltenden Abstandsregeln sind.“ Hinzu komme, dass viele Anwälte jetzt stark ausgelastet seien, was eine zügige Terminierung von Verfahren erschwere.

Während des Corona-Notbetriebs bis Ende April hätten die Gerichte die allermeisten Verhandlungen wegen der hohen Infektionsrisiken abgesagt, berichtete Rebehn. Es seien lediglich wichtige Strafprozesse, dringende Haftsachen sowie Eilverfahren bearbeitet worden. Der Anteil der abgesagten Verfahren wird vom Richterbund für diese Phase mit bis zu 90 Prozent angegeben. Im Mai seien die Verhandlungstermine in vielen Gerichten dann wieder auf die Hälfte des Üblichen oder mehr gestiegen.

Samstag, 6. Juni: Corona-Zuschüsse für Studierende sollen bald fließen

20.55 Uhr: Mit einer „Rückflug-Garantie“ will die Lufthansa Sorgen vor Reisen in der Corona-Krise entgegentreten. Man führe eine „Home-Coming-Garantie“ ein, sagte Konzernchef Carsten Spohr der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Wer zurückwill nach Deutschland, den bringen wir zurück. Sei es, weil er wegen erhöhter Temperatur am Zielort nicht einreisen darf, er dort in Quarantäne müsste oder weil im Gastland das Virus ausbricht – für alle diese Fälle wird es eine abgesicherte Rückflug-Garantie geben.“ Weitere Details nannte er nicht. Spohr äußerte sich zuversichtlich, dass die Nachfrage nach Privatreisen sehr schnell zurückkommen werde.

Die Lufthansa war in der Corona-Krise schwer unter Druck geraten, weil seit Monaten kaum noch Flugverkehr möglich ist. In dem Konzern mit etwa 138 000 Beschäftigten stehen deswegen Tausende Jobs auf der Kippe. Die Bundesregierung hat ein Hilfspaket geschnürt, das verschiedene Hilfen und Eigenkapitalmaßnahmen in einer Gesamthöhe von neun Milliarden Euro vorsieht. Im Gegenzug soll der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) 20 Prozent der Aktien übernehmen.

20.15 Uhr: Nach den ersten beiden Tagen des Massentests unter den Bewohnern eines Hochhauses in Göttingen ist die Gesamtzahl der nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten in der Stadt vorerst nur geringfügig gestiegen. Die Auswertung der meisten Tests liege noch nicht vor, sagte Sozialdezernentin Petra Broistedt am Samstagabend. Bis Samstag wurden 300 der 600 offiziell gemeldeten Bewohner untersucht. Nach den vorliegenden Ergebnissen seien drei davon positiv getestet worden.

RKI: Reproduktionszahl in Deutschland steigt

19.50 Uhr: Ungeachtet des Corona-Verbots der Pariser Behörden haben in der französischen Hauptstadt tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Unter dem Motto „Keine Gerechtigkeit, kein Frieden“ versammelten sich am späten Samstagnachmittag auf dem Marsfeld nahe dem Eiffelturm zahlreiche Menschen, obwohl wegen der Corona-Pandemie alle Demonstrationen mit mehr als zehn Teilnehmern von der Polizei untersagt worden waren. Mehrere tausend Menschen demonstrierten zudem auf der Place de la Concorde und skandierten „Gerechtigkeit für alle“.

19.11 Uhr: Laut dem RKI ist die Reproduktionszahl in Deutschland gestiegen, sie liegt aber noch unter dem kritischen Wert von 1. Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl.

16.00 Uhr: Einer Studie zufolge könnte die Blutgruppe beim Verlauf einer Covid-19-Erkrankung eine große Rolle spielen. Die Untersuchung von Wissenschaftlern aus Deutschland und Norwegen ergab, dass Menschen mit dem Bluttyp A Rhesus Positiv (A+) im Zuge einer Coronavirus-Infektion häufiger ein Atemversagen erleiden, während Menschen mit Blutgruppe 0 besser geschützt sind.

Für die Studie wurden Blutproben von mehr als 1610 Corona-Infizierten mit schweren Verläufen untersucht und mit dem DNA-Material von gesunden Blutspendern verglichen.

15.23 Uhr: Nach Pfingstgottesdiensten in Vorpommern mit einem positiv auf das Coronavirus getesteten Priester sind weitere Infizierte ermittelt worden. Bisher wurden in dem Zusammenhang acht weitere Infektionen nachgewiesen, mehrere Testergebnisse stehen allerdings noch aus. Der katholische Priester hatte am vergangenen Wochenende Gottesdienste mit insgesamt mehr als 100 Gläubigen in Stralsund, Demmin und Grimmen gefeiert und war am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden.

14.41 Uhr: Die Bundesregierung hat ein Corona-Konjunkturpaket beschlossen. Was bedeutet die Mehrwertsteuersenkung für Unternehmen? Lesen Sie: Steuersenkung: Kassenumstellung kostet Handel Millionen

Umfrageergebnis: Corona-Pandemie polarisiert stärker als Flüchtlingskrise

14.25 Uhr: Laut einer repräsentativen Umfrage glaubt die Mehrheit der Deutschen, die Corona-Krise könne das Land stärker spalten als die Flüchtlingskrise 2015. Das Meinungsforschungsinstituts Civey hatte die Umfrage für die „Augsburger Allgemeine“ durchgeführt. Den Ergebnissen zufolge gaben knapp 60 Prozent an, die Corona-Pandemie könne zur stärksten Polarisierung in den vergangenen zehn Jahren führen.

11.13 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Maßnahmen aus dem Corona-Konjunkturpaket als eine Mischung aus klassischem Konjunkturpaket und einem auf viele Jahre ausgerichteten Zukunftspaket beschrieben. In ihrem wöchentlichen Video-Podcast sagte sie, das Zukunftspaket in Höhe von 50 Milliarden Euro sei notwendig, weil sich durch den Klimawandel und die Digitalisierung die Art des Wirtschaftens grundlegend ändere.

Kanzlerin Merkel zum Konjunkturpaket

WHO warnt und empfiehlt Gesichtsmasken in öffentlichen Einrichtungen

9.46 Uhr: Die WHO befürwortet nun doch das Tragen von Masken in der Corona-Krise. Nachdem die Organisation zunächst den Mundschutz nur für Kranke und Pflegende von Kranken unterstützte und sich gegen den Massengebrauch aussprach, empfiehlt sie nun die Nutzung in überfüllten öffentlichen Einrichtung.

Gleichzeitig warnte der Chef der UN-Organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, davor, die Masken mit schmutzigen Händen anzufassen: Das erhöhe das Infektionsrisiko. „Masken können auch ein falsches Gefühl der Sicherheit vermitteln“, so Tedros.

9.34 Uhr: Nachdem Donald Trump das Ende der US-Mitgliedschaft in der WHO angekündigt hat, plant der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro offenbar ebenfalls den Rückzug des Landes. „Die USA sind schon ausgetreten. Entweder die WHO arbeitet ohne ideologische Voreingenommenheit oder wir sind auch draußen“, sagte Bolsonaro am Freitagabend (Ortszeit) dem Sender CNN.

Einem Bericht der Zeitung „Folha de S. Paulo“ zufolge soll Brasilien allerdings bereits 2019 aufgehört haben, seine Beiträge an die WHO zu zahlen. Demnach stünden Zahlungen in Höhe von 33 Millionen US-Dollar aus. Brasilien hat weltweit die dritthöchste Zahl an Covid-19-Toten.

Brasilien hat die dritthöchste Zahl an Covid-19-Toten weltweit. Präsident Jair Bolsonaro droht nun mit dem Rückzug des Landes aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Foto: Leo Correa / dpa

Corona-Zuschüsse für Studierende sollen bald fließen

9.28 Uhr: Noch in diesem Monat sollen Studierende in finanzieller Notlage Corona-Zuschüsse des Bundes beantragen können. Dabei soll es sich um Unterstützungen von bis zu 500 Euro monatlich handeln. Nach längeren Startschwierigkeiten habe das Deutsche Studierendenwerk rückwirkend zum 15. Mai die Bewilligung zur Auszahlung erhalten, so der Parlamentarische Staatssekretär des Bildungsministeriums, Michael Meister.

Die Hilfen können demnach zunächst für Juni, Juli und August beantragt werden und müssen nicht zurückgezahlt werden. Studierendenvertretende hatten scharfe Kritik an dem späten Start der Zahlungen ausgedrückt. Meister räumte Probleme ein: „Ein neues Antragssystem und seine technischen Voraussetzungen aufzubauen, ist naturgemäß nicht ohne Tücken.“ Ein genaues Datum für die Auszahlungen gibt es noch nicht.

9.23 Uhr: Bei der Innenministerkonferenz Mitte Juni sollen Vorbereitungen für eine mögliche zweite Infektionswelle getroffen werden. Das kündigte der Chef der Konferenz, Thüringens Ressortchef Georg Maier (SPD) an. „Man muss ja damit rechnen, dass es im Herbst ein Wiederaufflammen gibt, weil man sich dann beispielsweise wieder öfter in geschlossenen Räumen aufhält“, so Maier.

Man müsse daher etwa die Reserven von wichtigen Versorgungsartikeln überprüfen, etwa Schutzkleidung, Medikamenten oder medizinischer Produkte. Die Innenminister der Länder und des Bundes konferieren vom 17. bis zum 19. Juni in Erfurt. Neben einer möglichen zweiten Corona-Welle werden sie sich unter anderem auch über Fragen der Inneren Sicherheit, Migrationsthemen oder den Kampf gegen Rechtsextremismus zu beraten.

Freitag, 5. Juni: Brasilien hat weltweit dritthöchste Zahl von Corona-Toten

22.00 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erwartet von der Wirtschaft, dass sie die vereinbarte Senkung der Mehrwertsteuer an die Kunden weitergibt. Er „vertraue darauf, dass sich alle wie der Verband der Automobilhersteller dazu verpflichten“, sagte Seehofer unserer Redaktion. Das Wirtschaftsförderprogramm zeige „dass die Koalition, die viele schon abgeschrieben hatten, erst bei der Bewältigung der Corona-Krise auf dem Zenit ihres Schaffens ist“, so Seehofer.

Über das Umfragehoch der Unionsparteien sagte er, die Zahlen zeigten, „dass das Potenzial der Union um die 40 Prozent liegt.“ Die Werte seien das Produkt eines guten Krisenmanagements. Er würde sie nicht überhöhen, sie könnten sich ändern, „wenn die Krise wieder in den Hintergrund rückt“.

Coronavirus in Großbritannien: Mehr als 40.000 Tote

18.59 Uhr: Die Zahl der gestorbenen Corona-Infizierten ist in Großbritannien am Freitag auf mehr als 40.000 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in London mit. Das Vereinigte Königreich ist nach offiziellen Zahlen das am schwersten von der Pandemie betroffene Land Europas.

Zählt man die Todesfälle hinzu, bei denen eine Covid-19-Erkrankung erst nach dem Tod diagnostiziert wurde, liegt die Zahl der Statistikbehörde ONS (Office for National Statistics) zufolge sogar bei mehr als 48.000.

16.38 Uhr: Schleswig-Holstein hat seine Corona-Auflagen weiter gelockert. Von Montag an dürfen touristische Anbieter wieder Busreisen, also etwa Ausflugsfahrten, anbieten. Dies gilt bei einer Belegung von maximal 50 Prozent der Sitzplätze, beschloss die Landesregierung am Freitag.

Schleswig-Holstein erlaubt von kommendem Montag an wieder Busreisen. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

16.04 Uhr: Ein katholischer Priester aus Mecklenburg-Vorpommern ist nach Angaben seiner Kirchengemeinde positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Mann hatte sehr viele Kontakte zu Menschen, etwa bei Gottesdiensten in Demmin, Stralsund und Grimmen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte.

15.55 Uhr: Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hat die vom Land angeordnete häusliche Quarantäne für Auslandsrückkehrer außer Vollzug gesetzt. Das Land dürfe nicht pauschal für Rückkehrer aus Nicht-EU-Ländern eine 14-tägige Quarantäne anordnen, entschied das OVG am Freitag in einem Eilverfahren. Es könne aber Risikogebiete ausweisen, bei denen die Verhängung einer Quarantäne gerechtfertigt sei.

15.18 Uhr: Hoffnungsschimmer für die US-Wirtschaft: Die Arbeitslosenquote in den USA ist im Mai trotz der Coronavirus-Pandemie leicht auf 13,3 Prozent gesunken. Im April hatte die Quote noch bei 14,7 Prozent gelegen, wie die US-Regierung am Freitag mitteilte. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft sei um 2,5 Millionen angestiegen, hieß es.

„Die Zahlen sind unglaublich“, schrieb Präsident Donald Trump auf Twitter. Die Zahlen seien „erstaunlich“ und sprengten jede Vorstellungskraft, schrieb er weiter. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit kam überraschend: Die meisten Analysten hatten mit einem Anstieg auf etwa 20 Prozent gerechnet.

It’s a stupendous number. It’s joyous, let’s call it like it is. The Market was right. It’s stunning! @jimcramer @CNBC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

Schlachthof-Mitarbeiter in Wittlich positiv auf Coronavirus getestet

15.03 Uhr: Ein Mitarbeiter eines Schlachthofs in Wittlich bei Trier ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Der Mann sei zuvor zwei Wochen in Heimaturlaub in Rumänien gewesen und am Pfingstwochenende gemeinsam mit drei weiteren Mitarbeitern nach Wittlich zurückgekehrt, teilte die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich am Freitag mit. Die vier Mitarbeiter hätten seitdem in einer „Quarantäne-Wohnung“ in Wittlich gewohnt. Bei den anderen drei Mitarbeitern seien die Tests negativ ausgefallen – sie müssten sich aber am Montag erneut testen lassen, hieß es.

14.16 Uhr: Die EU-Staaten wollen alle Reisebeschränkungen wegen der Corona-Krise bis Ende Juni aufheben. Wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag nach einer Video-Konferenz mit seinen EU-Kollegen sagte, werde dann die „volle Freizügigkeit“ im Schengenraum wieder hergestellt sein. Das weitgehende Einreiseverbot für Menschen aus Drittstaaten dürfte demnach um 14 Tage bis zum 1. Juli verlängert werden. Hierzu werde die EU-Kommission kommende Woche einen Vorschlag machen.

Danach werde es dann „eine differenzierte Lösung“ je nach Epidemie-Lage in den Ländern außerhalb Europas geben, sagte Seehofer. Er nannte dabei als Beispiele Brasilien, USA und Russland, wo noch viele Corona-Fälle verzeichnet werden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will für die Kontrollen innerhalb Europas will am Mittwoch im Kabinett einen Vorschlag unterbreiten. Foto: Peter Kneffel / dpa

Für die Kontrollen innerhalb Europas will Seehofer am Mittwoch im Kabinett einen Vorschlag unterbreiten. Ihm zufolge will Deutschland anstreben, alle Kontrollen zu EU-Ländern bis zum 15. Juni aufzuheben. Dies plane auch die Mehrheit seiner EU-Kollegen, sagte der Minister. Ein kleinerer Teil der EU-Staaten wolle die Kontrollen noch bis Ende Juni fortführen. Danach würden die Binnengrenzkontrollen aber „in ganz Europa zu Ende“ sein.

Italienischer Außenminister würdigt deutsche Hilfe für Italien

14.00 Uhr: Am Freitag hat sich Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) mit seinem italienischen Amtskollegen Luigi Di Maio in Berlin zu Gesprächen getroffen – die erste Auslandsreise von Di Maio seit Beginn der Pandemie. Ab 15. Juni solle es keine Reisewarnung für Italien mehr geben, sagte Heiko Maas bei der anschließenden Pressekonferenz. Di Maio warb unterdessen für Italien als sicheres Urlaubsland.

Di Maio würdigte zudem die deutsche Hilfe für Italien. „Die Unterstützung Deutschlands für unser Land hat in der gesamten Zeit der Pandemie eigentlich nie gefehlt“, sagte er. „Es hat hier umfangreiche Bezeugungen der Unterstützung und der Solidarität gegeben.“ Zu Beginn der Corona-Krise im Februar und März hatte es aus Italien scharfe Kritik an Deutschland gegeben. Vor allem ein deutscher Exportstopp für Atemschutzmasken, Schutzanzüge und -brillen sorgte für Unmut.

Der italienische Außenminister Luigi Di Maio (l) würdigte die deutsche Hilfe für Italien in der Corona-Krise. Foto: Michael Kappeler / dpa

13.14 Uhr: Nach massiver Kritik an einer Studie zur Wirksamkeit des Malaria-Mittels Hydroxychloroquin bei Coronavirus-Infektionen haben drei der vier Autoren ihren Rückzug aus der Studie erklärt. Als einziger Studienautor blieb am Donnerstag der Gefäßchirurg Sapan Desai, dessen weitgehend unbekannte Firma Surgisphere die Patientendaten für die Studie geliefert hatte.

12.54 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat die von der Regierungskoalition beschlossene vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer kritisiert. „Für eine in der Breite wirksame Reform der Einkommensteuer inklusive Abschaffung des Solidaritätszuschlags wäre das viele Geld besser investiert“, sagte Lindner unserer Redaktion. Eine Senkung der Mehrwertsteuer sei mit bürokratischem Aufwand und mit einer „unklaren Weitergabe an die Konsumenten“ verbunden.

Lindner betonte: „Statt einer nur befristeten Einmalmaßnahme hätten wir zu einer dauerhaften Stärkung der privaten Haushalte geraten. Denn mit dem vielen Geld wird keine Zukunftsfähigkeit erreicht.“

Tuifly halbiert Flotte wegen Corona

12.07 Uhr: Der mit einem staatlichen Milliardenkredit gestützte Reisekonzern Tui will seinen deutschen Ferienflieger Tuifly wegen des hohen Spardrucks in der Corona-Krise um rund die Hälfte verkleinern. Das Management habe den Mitarbeitern entsprechende Pläne vorgestellt, sagte ein Tuifly-Sprecher am Freitag. Ziel sei es, die eigentlich vorgesehene Flotte von 39 Jets vom Typ Boeing 737 zu halbieren und mehrere deutsche Standorte wie Köln, Bremen und Münster-Osnabrück zu schließen. Wie viele Jobs wegfallen müssen, werde nun Teil der Gespräche zwischen Unternehmensführung und Arbeitnehmervertretern. Mehr dazu hier: TUIfly halbiert Flotte wegen Corona: Hunderte Jobs in Gefahr

Der mit einem staatlichen Milliardenkreditgestützte Reisekonzern Tui will seinen deutschen Ferienflieger Tuifly wegen des hohen Spardrucks in der Corona-Krise um rund die Hälfte verkleinern. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

11.49 Uhr: Die Deutschen machen sich am wenigsten Sorgen um Gesundheit und persönliches Einkommen. Das hat das Meinungsforschungsinstitut Kantar in einer repräsentativen Befragung ermittelt, die unserer Redaktion vorliegt. Wenn es hingegen um die Impfung gegen das Coronavirus geht, sind die Bundesbürger vergleichsweise vorsichtig. Lediglich 67 Prozent würden sich impfen lassen. Lesen Sie hier: Deutsche skeptisch bei Impfstoff gegen Coronavirus

10.49 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel hat Spekulationen über eine mögliche fünfte Amtszeit erneut eine klare Absage erteilt. Auf die Frage, ob sie darüber nachdenke, angesichts der noch nicht bewältigten Corona-Krise für eine nächste Kanzlerkandidatur zur Verfügung zu stehen, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag am Ende der ZDF-Sendung “Was nun, Frau Merkel”: “Nein. Nein. Wirklich nicht.” Ihr Nein zu dieser Frage stehe “aber ganz fest”, sagt sie sehr vehement – und lacht.

YT- Merkel erteilt fünfter Amtszeit Absage

10.26 Uhr: Er ist der teuerste Fußballer weltweit – dennoch haben die brasilianischen Behörden Star-Stürmer Neymar zunächst umgerechnet 105 Euro als Corona-Hilfe zugestanden. Der vorläufige Bescheid über die Unterstützungszahlung, die eigentlich Geringverdienern durch die Corona-Krise helfen soll, ging laut einem Medienbericht auf einen Diebstahl der Daten des Nationalspielers zurück. Neymars Name, Geburtsdatum und seine Ausweisnummer seien genutzt worden, um die Corona-Hilfe der brasilianischen Regierung zu beantragen, berichtete das Online-Portal „UOL“ am Donnerstag.

Brasilien: Dritthöchste Zahl an Todesopfern nach Corona-Infektionen

4.20 Uhr: Brasilien ist inzwischen das Land mit der weltweit dritthöchsten Zahl von verzeichneten Todesopfern der Corona-Pandemie. Laut offiziellen Zahlen vom Donnerstag stieg die Zahl der Corona-Toten in dem südamerikanischen Land um weitere 1473 Fälle auf 34.021. Brasilien setzte sich damit vor Italien, wo die Zahl bei etwa 33.600 lag.

Die Länder mit der weltweit höchsten Zahl registrierter Todesopfer der Coronavirus-Infektion sind die USA und Großbritannien. In den Vereinigten Staaten gab es bis Donnerstag rund 108.000 registrierte Todesfälle, in Großbritannien etwa 39.900.

3.08 Uhr: Die argentinische Regierung hat die weitgehenden Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus im Großraum Buenos Aires um weitere drei Wochen verlängert. In dem Ballungszentrum rund um die Hauptstadt müssen die Menschen bis zum 28. Juni grundsätzlich weiterhin zu Hause bleiben, wie Präsident Alberto Fernández sagte.

Argentiniens Präsident Präsident Alberto Fernández bei einer Pressekonferenz zum neuen Corona-Ausbruch in seinem Land. Foto: Esteban Collazo / AFP

Erlaubt sind lediglich Einkäufe in nahe gelegenen Lebensmittelgeschäften und Apotheken. Angestellte in als essenziell eingestuften Berufen und Branchen dürfen zur Arbeit gehen. In der Metropolregion Buenos Aires leben etwa 14,8 Millionen Menschen – das entspricht 37 Prozent der argentinischen Gesamtbevölkerung.

Wirtschaftsweisen korrigieren Konjunkturprognose für Deutschland

1.31 Uhr: Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, sieht das Konjunkturpaket skeptisch. Vor allem vom Kinderbonus hält der Volkswirt nichts. Zudem wollen die Wirtschaftsweisen ihre im März aufgestellte Konjunkturprognose für Deutschland angesichts der inzwischen größeren Ausmaße der Corona-Pandemie nach unten korrigieren. Das gesamte Interview lesen Sie hier: Chef der Wirtschaftsweisen: „Der Kinderbonus bringt wenig“

1.02 Uhr: Rund zwei Drittel der Menschen in Deutschland würden gegen das Coronavirus impfen lassen. 67 Prozent seien „sicher“ oder „wahrscheinlich“ bereit, ein Impfangebot anzunehmen. Das Ergebnis der Studie lesen Sie hier: Deutsche skeptisch bei Impfstoff gegen Coronavirus

1.01 Uhr: Das Fachjournal „The Lancet“ hat eine Studie zum Einsatz von Chloroquin und Hydroxychloroquin gegen das neue Coronavirus zurückgezogen. Drei der vier Autoren verwiesen darauf, dass sie Zweifel an der Richtigkeit der von ihnen genutzten Daten nicht ausräumen können, wie das Journal mitteilte. Die Wirksamkeit der bislang gegen Malaria eingesetzten Mittel gegen die Lungenerkrankung Covid-19 wird derzeit in zahlreichen Studien getestet.

Nach Angaben in der nun zurückgezogenen Studie sollten die beiden Wirkstoffe sich wahrscheinlich nicht zur Behandlung von Covid-19 eignen und sogar womöglich die Todesrate erhöhen und zu Herzrhythmusstörungen führen.

Die Forscher aus den USA und der Schweiz um Mandeep Mehra von der Harvard Medical School hatten die Studie in „The Lancet“ vom 22. Mai veröffentlicht. Sie hatten nach Studien-Angaben Daten von gut 96.000 Patienten ausgewertet. Wegen der negativen Ergebnisse waren mehrere Studien zu Chloroquin und Hydroxychloroquin ausgesetzt worden. Letzteres steht auch deshalb unter besonderer Beobachtung, weil US-Präsident Donald Trump es wiederholt als Wundermittel gepriesen hatte.

US-Präsident Donald Trump hatte das Malaria-Mittel Hydroxychloroquin als Wundermittel gegen das Coronavirus angepriesen. Foto: George Frey / AFP

Vor dem Zurückziehen der Studie hatte es an der Publikation erhebliche Zweifel gegeben. „Lancet“ selbst hatte bereits einen offiziellen Warnhinweis („Expression of Concern“) veröffentlicht. Es gebe „ernsthafte wissenschaftliche Fragen“ zu den von den Forschern angegebenen Daten.

0.16 Uhr: In Südafrika ist die Zahl der registrierten Corona-Infektionen sprunghaft gestiegen – um 3267 Neuinfektionen in 24 Stunden. Das waren so viele Fälle wie noch nie seit Beginn der Pandemie, teilte das südafrikanische Gesundheitsministerium mit. Die Fälle konzentrierten sich auf die Region Westkap.

Insgesamt wurden nach Angaben des Ministeriums seit dem Auftreten der ersten Fälle in Südafrika 40.792 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 verzeichnet. Die Zahl der erfassten Todesfälle erhöhte sich zuletzt binnen 24 Stunden um 56 auf 848.

Corona-News vom Donnerstag, 4. Juni: Coronavirus – Hydroxychloroquin schützt nicht vor Ansteckung

Bundeskanzlerin Merkel (CDU): Senkung der Mehrwertsteuer nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus

Senkung der Mehrwertsteuer nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus Die Spitzen der großen Koalition hatten sich auf ein 130 Milliarden schweres Konjunkturpaket geeinigt. Wer vom Konjunkturpaket profitiert, lesen Sie hier. Nach längeren Startschwierigkeiten sollen dem Bundesbildungsministeriums zufolge auch bald die Corona-Zuschüsse für Studierende in Not fließen. Corona-Tests in Schweden sollen künftig kostenlos sein

sollen künftig kostenlos sein Die Regierung wird mit ihrem Kinderbonus vielen Eltern helfen, aber nicht allen. Kommentar: Der Corona-Kinderbonus ist nicht mehr als ein Schmerzensgeld

Der Corona-Kinderbonus ist nicht mehr als ein Schmerzensgeld Die Europäische Zentralbank steckt in der Corona-Krise weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen

steckt in der Corona-Krise weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen Hydroxychloroquin schützt laut einer aktuellen Studie Kontaktpersonen von Sars-CoV-2-Infizierten nicht vor einer Ansteckung . Diese Medikamente werden gegen Covid-19 getestet

schützt laut einer aktuellen Studie Kontaktpersonen von Sars-CoV-2-Infizierten nicht vor einer . Diese Medikamente werden gegen Covid-19 getestet Die Mehrheit der Familien hat die Zeit der Schulschließungen laut einer Umfrage positiv erlebt. Das gaben 82 Prozent der Befragten an

hat die Zeit der laut einer Umfrage positiv erlebt. Das gaben 82 Prozent der Befragten an Die Balearen wollen den Zeitpunkt der Wiedereröffnung von Nachtklubs, Diskotheken und Bars so lange wie möglich hinauszuzögern, kündigte Regionalpräsidentin Francina Armengol im Interview mit unserer Redaktion an

Die Grenzen zwischen Österreich und Italien bleiben bis auf Weiteres geschlossen

bleiben bis auf Weiteres geschlossen Die Spitzen der großen Koalition verständigten sich nach tagelangem Ringen auf ein riesiges Konjunkturpaket für 2020 und 2021. Kommentar: Konjunkturpaket mit „Wumms“: Feuerwerk oder Strohfeuer?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bei der Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Foto: JOHN MACDOUGALL / dpa

Corona-News vom Mittwoch, 3. Juni: Weltweite Reisewarnung soll aufgehoben werden

Corona-News vom Dienstag, 2. Juni: Drosten mahnt in Podcast Einhaltung der Corona-Abstandsregeln an

Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, hat in der aktuellen Folge des NDR-Podcast „Coronavirus Update“ Hoffnung auf einen halbwegs normalen Sommer gemacht – vorausgesetzt, man hält sich an bestimmte Präventionsmaßnahmen und reagiert auf das Infektionsgeschehen

Die Erkenntnisse über Immunität müsse man nutzen, um eine mögliche zweite Welle besser kontrollieren zu können – obwohl Drosten inzwischen zweifelt, ob es dazu überhaupt kommen wird.

Die Kultusminister der Länder beraten über das weitere Vorgehen an den Schulen nach den Sommerferien, es sind aber keine konkreten Beschlüsse zu erwarten

nach den Sommerferien, es sind aber keine konkreten Beschlüsse zu erwarten Das Bundeskabinett wird am Mittwoch möglicherweise das Ende der Mitte März verhängten weltweiten Reisewarnung verkünden

Wir starten unseren neuen Coronavirus-News-Ticker. Alle bisherigen Nachrichten wie etwa die Verhandlungen in der großen Koalition über ein Corona-Konjunkturpaket finden Sie in unserem alten News-Ticker

