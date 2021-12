Berlin In Südafrika stecken sich mittlerweile auch immer mehr Kinder mit dem Coronavirus an. Das könnte auch an der Variante Omikron liegen.

In Südafrika steigt die Zahl der Corona-Infektionen rapide an

Immer häufiger sind auch kleine Kinder betroffen – und leiden sogar unter schweren Krankheitsverläufen

Besteht ein Zusammenhang mit der Omikron-Variante?

Die neue Coronavirus-Variante Omikron überrascht Wissenschaftler in Südafrika durch eine zunehmende Infektion auch von jungen Kindern. „Es gibt eine Zunahme bei Krankenhauseinlieferungen von Kindern der Altersgruppe bis fünf Jahre“, sagte die Wissenschaftlerin Michelle Groome vom Nationalen Institut für übertragbare Krankheiten NICD am Freitag.

Das unterscheide die in Südafrika beginnende vierte Infektionswelle von früheren derartigen Phasen. Allein im Großraum um die Hauptstadt Pretoria (Tshwane-Metropole) habe es in den vergangenen zwei Wochen rund 100 Hospitalisierungen junger Kinder gegeben.

Südafrika: Führt Omikron zu mehr Infektionen unter Kindern?

Ob kleine Kinder durch die neue Variante besonders gefährdet sind, sei jedoch noch unklar, erklärten Wissenschaftler und Vertreter der Gesundheitsbehörden am Freitag. Allerdings sei die Inzidenz bei den unter Fünfjährigen nun die zweithöchste nach der Altersgruppe der über 60-Jährigen.

Auch die Zahl der positiv auf Corona getesteten Kinder zwischen zehn und 14 Jahren ist den Experten zufolge gewachsen. Laut Wissenschaftlern könnte dies unter anderem darauf zurückzuführen sein, dass die Corona-Impfung in Südafrika bislang nicht für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen ist.

Es gibt aber noch ein weiteres Problem, was die Immunisierung angeht: Bei allen jungen Covid-Patienten seien die Eltern nicht geimpft gewesen, sagte die NICD-Medizinerin Waasila Jassat. Sie schloss aber ebenfalls nicht aus, dass Kleinkinder nun für das Virus empfänglicher seien als zuvor.

Corona: Omikron ist wahrscheinlich leichter übertragbar

Seit dem Nachweis der Omikron-Variante in Südafrika ist die Zahl der Infektionen dort schneller gestiegen als dies in den vorherigen drei Corona-Wellen der Fall war – insbesondere in der Provinz Gauteng mit den Metropolen Johannesburg und Pretoria. Ein erster Infektionsherd war an einer Universität aufgetreten. Von dort breitete sich das Virus rasch unter jungen und anschließend offenbar auch unter älteren Menschen aus.

„Vorläufige Daten deuten darauf hin, dass Omikron leichter übertragbar ist und das Immunsystem teilweise umgehen kann“, sagte Michelle Groome vom NICD. Obwohl die Patienten generell mildere Symptome als bei anderen Varianten aufweisen, könnten schwerere Krankheitsverläufe Groome zufolge erst in den nächsten zwei Wochen auftreten.

Corona: Infektionszahlen in Afrika explodieren

Am Donnerstag wurden in Südafrika landesweit 11.535 Neuinfektionen gemeldet – fünf Mal mehr als vor einer Woche. In dem Land zeigten fast 80 Prozent aller DNA-sequenzierten Corona-Testergebnisse eine Omikron-Infektion an, hatte die NICD am Vortag bekanntgegeben.

Laut der Gesundheitsorganisation der Afrikanischen Union (Africa CDC) wurden vergangene Woche in ganz Afrika 52.300 Neuinfektionen gezählt – 105 Prozent mehr als in der Vorwoche. Rund 31.000 Neuinfektionen entfielen auf Südafrika.

(fmg/dpa/afp)