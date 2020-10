Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich für eine bundesweite Verschärfung der Maskenpflicht ausgesprochen

Delmenhorst ist der größte Corona-Hotspot in Deutschland: Die niedersächsische Stadt verzeichnete 223 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen

Delmenhorst verbietet wegen eines sprunghaften Anstiegs der Corona-Fälle alle öffentlichen Veranstaltungen und verhängt eine Sperrstunde

In NRW und Baden-Württemberg gelten ab Montag verschärfte Corona-Regeln

Virologe Christian Drosten hat bei Twitter erneut für das Führen von Kontakttagebüchern geworben

Ab Montag kann man sich bei Auftreten von Erkältungssymptomen wieder telefonisch krankschreiben lassen

FDP-Chef Lindner hat dazu aufgerufen, die Corona-Lage „nicht zu überdramatisieren“

In Dortmund versammelten sich über 1000 Menschen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren – die Stadt gilt als Corona-Hotspot In Deutschland gibt es nach unseren Recherchen mehr als 368.000 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9790 Todesfälle

Weltweit wurden mehr als 39,8 Millionen Corona-Infektionen registriert, mehr als 1,1 Millionen Menschen starben mit der Lungenerkrankung Covid-19

Immer mehr Politiker in Deutschland warnen eindringlich vor einer exponentiellen Ausbreitung des Coronavirus. So können nach Einschätzung des SPD-Gesundheitspolitikers Karl Lauterbach nur die Bürger selbst einen Lockdown abwenden. „Es wird darauf ankommen, wie sich die Bevölkerung verhält. Das ist wichtiger als einzelne Maßnahmen“, sagte er unserer Redaktion. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel appellierte in ihrem Podcast an die Bürger.

Die Corona-Zahlen in Deutschland hatten am Samstag mit 7839 neuen Corona-Infektionen zum dritten Mal in Folge einen Rekordwert erreicht. Am Sonntag (5587) und am Montag (4325) waren die gemeldeten Zahlen erwartungsgemäß niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln. Im Vergleich zum Montag der Vorwoche (2467 Neuinfektionen) sind jedoch deutlich mehr Neuinfektionen registriert worden.

Alle aktuellen Zahlen zur Pandemie in Deutschland lesen Sie hier: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl

An Sonntagen wie auch an Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, auch Im Vergleich zu den 3483 Infektionen am Sonntag vergangener Woche ist der aktuelle Wert jedoch deutlich erhöht.

Corona-News: Auch die Zahl der Intensiv-Patienten steigt weiter

Bei den intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten zeichnet sich ebenfalls ein deutlicher Anstieg ab. Laut RKI-Lagebericht wurden am Freitag 690 Corona-Infizierte intensivmedizinisch behandelt, 341 davon wurden beatmet.

Lesen Sie hier: Das sind alle Corona-Risikogebiete in Deutschland

Eine Woche zuvor (8. Oktober) hatte der Wert noch bei 487 (239 beatmet) gelegen, in der Woche davor (1. Oktober) bei 362 (193 beatmet). Rund 8700 Intensivbetten sind in Deutschland derzeit jedoch noch frei.

Montag, 18. Oktober: Söder fordert bundesweite Verschärfung der Maskenpflicht

11.07 Uhr: Die Stadt Delmenhorst verschärft angesichts eines großflächigen Corona-Ausbruchs die Schutzmaßnahmen. So werde eine Sperrstunde für die Gastronomie von 23 bis 6 Uhr erlassen, sagte Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) am Montag. Alle öffentlichen Veranstaltungen und Gottesdienste werden demnach bis auf Weiteres abgesagt.

Private Treffen werden auf zehn Personen begrenzt. Außerdem wird die Maskenpflicht in der Stadt ausgeweitet. Schulen und Kitas sollen allerdings nach den Herbstferien wieder öffnen, solange die Hygienekonzepte es zulassen.

Nach Angaben des Landesgesundheitsamts lag der Sieben-Tage-Wert der Stadt am Montag bei 223,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Der Leiter des Gesundheitsamts der Stadt sagte, die Zahl der nachgewiesenen Fälle habe sich binnen zehn Tagen mehr als verdoppelt. Die Verwaltung konnte keinen Schwerpunkt ausmachen, es gebe „mehrere kleinere Zellen“, was die Kontakt-Nachverfolgung sehr schwierig mache.

Risikowarnung in Corona-App: Arbeitsminister Heil in Quarantäne

10.18 Uhr: Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat sich in Quarantäne begeben. Grund ist die Meldung einer Begegnung mit erhöhtem Risiko durch die Corona-App. Ein erster Corona-Test habe ein negatives Ergebnis erbracht, ein weiteres Testergebnis stehe noch aus, teilte Heils Ministerium mit. „Es geht ihm gut und er hat keinerlei Symptome“, hieß es in der Erklärung.

Am Samstag hatte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wegen der Infektion eines Personenschützers in Quarantäne begeben. Beim Staatsoberhaupt ergaben laut Bundespräsidialamt sowohl ein Schnelltest als auch der als zuverlässiger geltende sogenannte PCR-Test ein negatives Ergebnis. Weitere Tests sollen folgen.

10.01 Uhr: CSU-Chef Markus Söder fordert eine bundesweite Maskenpflicht für Regionen mit hohen Corona-Zahlen. Bei mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen solle eine Maskenpflicht in Schulen, auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen und auch am Arbeitsplatz gelten, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden könnten, sagte der bayerische Ministerpräsident am Montag vor einer Schalte des CSU-Vorstands in Nürnberg.

Belgien setzt im Kampf gegen Corona auf nächtliche Ausgangssperre

9.58 Uhr: Zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist in Belgien am Montag eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft getreten. Zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens dürfen die Menschen ihr Zuhause nicht verlassen. Ab 20 Uhr ist außerdem der Verkauf von Alkohol verboten.

Nachdem die Region Brüssel schon vorletzte Woche die Schließung aller Cafés und Restaurants angeordnet hatte, gilt dies nun landesweit für mindestens vier Wochen. Die Menschen in Belgien dürfen nur noch mit maximal einem Mensch außerhalb ihres Haushalts engen Kontakt ohne Maske haben.

Christian Drosten wirbt erneut für Cluster-Kontakttagebuch

9.11 Uhr: Virologe Christian Drosten hat bei Twitter erneut für das Führen von Cluster-Kontakttagebüchern geworben. Angesichts der Tatsache, dass Infektionsketten von den Behörden immer seltener zurückverfolgt werden könnten, schrieb Drosten am Sonntagabend: „Ohne Cluster-Kontakttagebuch geht es nicht.“

Der Leiter des Instituts für Virologie an der Berliner Charité hatte bereits in der vergangenen Woche an die Menschen in Deutschland appelliert, über ihre Kontakte Buch zu führen, um mögliche Ansteckungsszenarien in Erinnerung zu behalten. Von den Aufzeichnungen verspricht er sich auch eine Sensibilisierung der Menschen, solche Situationen zu vermeiden. „Denn es ist ja auch nicht so, dass Politiker jede kleine Situation im Alltag regulieren können und am besten noch separat pro Bundesland“, sagte er in der jüngsten Folge des NDR-Podcasts „Coronavirus-Update“.

Ohne Cluster-Kontakttagebuch geht es nicht. "Bereits im März rückte die „retrospektive Aufklärung“ in den Hintergrund, heißt es aus den Behörden. Sie sei „ein hehres Ziel gewesen, das wir nicht erreichen konnten" https://t.co/1YljsNkz1A — Christian Drosten (@c_drosten) October 18, 2020

Landkreis Görlitz überschreitet kritischen Corona-Grenzwert

7.51 Uhr: Der Landkreis Görlitz hat nach eigenen Angaben den Grenzwert für die Einstufung als Corona-Risikogebiet überschritten. In den vergangenen sieben Tagen seien rund 56 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner aufgetreten. Die Kreisverwaltung habe deshalb eine neue Allgemeinverfügung erlassen, die von Montag am gelte, wie das Landratsamt mitteilte.

Großveranstaltungen, Versammlungen und Feiern sind demnach nur noch mit weniger Teilnehmern erlaubt. Gleiches gilt für private Treffen. Bei Zusammenkünften in geschlossenen Räumen außerhalb der eigenen Wohnung und im öffentlichen Raum wird dringend das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung empfohlen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht gewahrt werden kann und keine alternativen Schutzvorrichtungen wie Trennscheiben zur Verfügung stehen.

Corona-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen soll strenger kontrolliert werden

7.34 Uhr: Bund und Länder planen ein konsequenteres Vorgehen gegen Maskenmuffel im Öffentlichen Nahverkehr. Zurzeit liefen Abstimmungen zwischen der Verkehrsministerkonferenz, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und der Bundespolizei für eine bundesweite Schwerpunktkontrolle noch in diesem Jahr, bestätigte ein Sprecher von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) auf Anfrage der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ).

Telefonische Krankschreibung wegen Corona wieder möglich

6.22 Uhr: Wegen der verschärften Corona-Lage können Patienten mit Erkältungsbeschwerden sich jetzt wieder bundesweit telefonisch eine Krankschreibung besorgen. Die Sonderregelung trat am Montag in Kraft und gilt vorerst bis zum Jahresende. Lesen Sie hier alle Infos zur Regelung: Bei Erkältung: Krankschreibung per Telefon wieder möglich

Neue Corona-Regeln treten in NRW und Baden-Württemberg in Kraft

3.31 Uhr: Die Bürger in Nordrhein-Westfalen müssen sich in Kommunen mit hohen Corona-Infektionszahlen jetzt auch beim Feiern stärker einschränken. Am Montag tritt ein weiterer Baustein der aktualisierten Coronaschutzverordnung des Landes in Kraft: Bei 35 oder mehr Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen dürfen an Festen aus herausragendem Anlass außerhalb der eigenen vier Wände höchstens 25 Personen teilnehmen. In 50er-Regionen sind dann nur noch höchstens zehn Teilnehmer erlaubt. Zu herausragenden Anlässen zählen etwa Hochzeit, Taufe, Geburtstage, Jubiläum oder eine Abschlussfeier.

Angesichts steigender Infektionszahlen hatte das Landeskabinett am vergangenen Freitag schärfere Regeln beschlossen. Seit dem Wochenende greift in den 50er-Regionen bereits landesweit eine Sperrstunde in der Gastronomie mit Alkoholverkaufsverbot bis 6 Uhr morgens. Millionen Menschen sind davon schon in zahlreichen Städten und Regionen des Landes betroffen.

Auch in Baden-Württemberg gelten ab Montag strengere Corona-Regeln. Dazu gehören eine erweiterte Maskenpflicht sowie verschärfte Kontaktbeschränkungen – und zwar unabhängig davon, ob die jeweilige Stadt oder der Landkreis die Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschreitet oder nicht.

Corona-Politik: Trump verteidigt sein Misstrauen der Wissenschaft gegenüber

2.46 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat seinen Widerstand gegen den Rat von Wissenschaftlern in der Corona-Pandemie verteidigt. „Hätte ich komplett auf die Wissenschaftler gehört, hätten wir jetzt ein Land, das in einer massiven Depression wäre“, sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Carson City im US-Bundesstaat Nevada am Sonntag (Ortszeit). „Stattdessen sind wir wie ein Raketenschiff.“

Trump machte sich über seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden lustig, weil dieser verspricht, sich im Kampf gegen das Coronavirus am Rat der Wissenschaftler zu orientieren. Wenig später warf Trump Biden vor, einen „unwissenschaftlichen Lockdown“ zur Eindämmung des Coronavirus zu verhängen, wenn er gewählt werde.

Die Pandemie ist in den USA nach wie vor außer Kontrolle. Mehr als 8,1 Millionen Ansteckungen wurden seit Beginn nachgewiesen, fast 220.000 Menschen starben nach einer Infektion. Derzeit ist wieder ein Aufwärtstrend bei der Anzahl der Corona-Neuinfektionen pro Tag zu erkennen. Ungeachtet dessen rief Trump die Bundesstaaten am Sonntag zur vollständigen Öffnung auf.

Sonntag, 18. Oktober: Italien verschärft Corona-Maßnahmen

23.28 Uhr: Auch die Corona-Regeln in Italien werden wieder verschärft. Bars und Restaurants müssen künftig um Mitternacht schließen, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Sonntagabend in Rom. Maximal sechs Gäste dürften noch pro Tisch in den Lokalen sitzen. Ab 18 Uhr dürfen Speisen und Getränke lediglich am Tisch und nicht mehr stehend konsumiert werden. Zudem sollen die Möglichkeiten zur Telearbeit ausgeweitet werden.

Am Sonntag wurden in Italien 11.705 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet. Mehr als 414.000 Infektionsfälle wurden registriert, mindestens 36.543 Menschen starben nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.

FDP-Chef Lindner: Corona-Lage „nicht überdramatisieren“

22.35 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat dazu aufgerufen, angesichts der aktuellen Corona-Situation nicht nur auf Infektionszahlen zu schauen. „Es wird nur geschaut auf die Zahl der Neuinfektionen“, sagte Lindner am Sonntagabend im ARD-„Bericht aus Berlin“. Es gebe Experten, die auch andere Parameter in Betracht zögen, wie die Situation in den Arztpraxen oder bei der stationären Versorgung im Krankenhaus. Zudem seien zur Zeit eher jüngere Menschen infiziert.

„Es wäre Alarmstufe Rot wenn jetzt Menschen in Alten- und Pflegeheimen zuerst betroffen wären.“ Das sei aktuell glücklicherweise nicht der Fall.„Insofern rate ich zur Vorsicht, wir sollten aber auch nicht überdramatisieren. Ich kann nur sagen: Eine Ausgangssperre wäre völlig unverhältnismäßig“, sagte Lindner und ergänzte: „Im Übrigen halte ich es auch für unverhältnismäßig, wenn bei einer kleinen privaten Feier von zehn Leuten plötzlich die Polizei klingelt, weil Nachbarn sich plötzlich denunziatorisch betätigen.“

Frankreich meldet knapp 30.000 Corona-Neuinfektionen

21.16 Uhr: In Frankreich haben die gemeldeten Fälle von Corona-Infektionen innerhalb eines Tages erneut um etwa 30.000 zugenommen. Sie seien um 29.837 auf insgesamt 897.034 gestiegen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Weitere 85 Personen seien an oder mit dem Virus gestorben. Die Gesamtzahl der Toten in Frankreich beträgt 33.477.

Steinmeier zum zweiten Mal negativ getestet

20.44 Uhr: Auch ein zweiter Corona-Test bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist negativ ausgefallen, wie eine Sprecherin mitteilte. Steinmeier hatte sich in Quarantäne begeben, nachdem ein Personenschützer positiv auf das Virus getestet worden war. Die häusliche Isolation solle aber erst nach Absprache mit dem Gesundheitsamt aufgehoben werden, so die Sprecherin.

Ab Montag wieder Krankschreibung per Telefon möglich

17.31 Uhr: Wegen der verschärften Corona-Lage sind von Montag an wieder bundesweit telefonische Krankschreibungen bei Erkältungsbeschwerden möglich. Die Regelung gilt vorerst bis zum Jahresende – das hatte der Gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen am Donnerstag beschlossen. Patienten mit leichten Atemwegserkrankungen müssen somit nicht in eine Praxis gehen, nur um eine Krankschreibung zu bekommen. Stattdessen können Ärzte die Arbeitsunfähigkeit per telefonischer Befragung feststellen. So sollen volle Wartezimmer und Ansteckungsrisiken vermieden werden.

Die entsprechenden Krankschreibungen gibt es jeweils für sieben Tage. Eine einmalige Verlängerung der Krankschreibung kann telefonisch für weitere sieben Kalendertage ausgestellt werden.

„Querdenken“-Demo in Corona-Hotspot Dortmund

17.10 Uhr: Rund 1100 Menschen haben am Sonntag nach Polizeiangaben in der Dortmunder Innenstadt gegen die Corona-Auflagen demonstriert. Viele Teilnehmer der Initiative „Querdenken“ hätten keinen Mund-Nasen-Schutz getragen oder die Maske abgenommen, berichtete die Polizei. Der Veranstalter habe sich darauf berufen, dass sehr viele durch ärztliches Attest von der Maskenpflicht befreit seien, sagte eine Sprecherin. Bei Überprüfungen waren am Nachmittag bereits mindestens zwei Fälschungen festgestellt und Strafanzeigen aufgenommen worden.

Mit großem Aufgebot hatte sich die Polizei in Dortmund auf die ursprünglich angemeldeten rund 3000 Protestierenden vorbereitet. Dortmund zählt zu den Städten, die die höchste Corona-Warnschwelle überschritten haben – mit über 50 Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Am Sonntag wies das Robert Koch-Institut die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz hier mit 66,5 aus. Das heißt, es gelten verschärfte Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht auch in Fußgängerzonen und auf vollen Plätzen.

Zu Ausschreitungen kam es nach Angaben der Polizei vom Sonntagnachmittag nicht. Die Behörden hatten im Vorfeld angekündigt, konsequent gegen gesundheitsgefährdendes Verhalten einzuschreiten. Dazu setzte die Polizei auch eine Drohne ein. Vorgeschrieben waren eine Aufteilung in Kleingruppen mit maximal fünf Personen, Mindestabstände und Mund-Nasen-Bedeckung.

Schweiz verschärft Corona-Maßnahmen wegen steigender Fallzahlen

15.32 Uhr: Zur Eindämmung des Coronavirus hat die Schweiz die Sicherheitsauflagen verschärft. Von Montag an seien Versammlungen mit mehr als 15 Menschen im öffentlichen Raum verboten, teilte die Regierung am Sonntag mit. Die Schweizer wurden dazu aufgerufen, private Treffen insgesamt einzuschränken. „Die Lage ist ernst“, sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga bei einer Pressekonferenz angesichts steigenden Zahlen an Corona-Neuinfektionen.

Auch die Maskenpflicht wurde verschärft. Sie galt bisher in öffentlichen Verkehrsmitteln und wurde nun auf öffentlich zugängliche Räume wie Geschäfte, Restaurants und Museen ausgeweitet. Auch an Bahnhöfen, Flughäfen und Haltestellen müssen Schweizer künftig Mund und Nase bedecken. Darüber hinaus legte die Regierung Unternehmen nahe, Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten zu lassen, um soziale Kontakte zu reduzieren.

In der Schweiz und Liechtenstein verzeichneten die Behörden am Freitag 3105 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden. Foto: Ennio Leanza / dpa

Justizministerin Lambrecht ruft zu Augenmaß bei Corona-Maßnahmen auf

14.44 Uhr: Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat Augenmaß bei Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gefordert. „Bei allen Maßnahmen müssen wir stets darauf achten, dass sie gut begründet und für die Bürger nachvollziehbar sind“, sagte Lambrecht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Montag) mit Blick auf mehrere Gerichtsentscheidungen, die das umstrittene Beherbergungsverbot für Gäste aus Risikogebieten gekippt hatten. „Nur so können wir die hohe Zustimmung der Bevölkerung erhalten.“

Lambrecht stellte sich hinter die Forderungen von Bundestagsabgeordneten, das Parlament künftig wieder stärker einzubeziehen. Ein Großteil der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus setzen die Bundesländer auf Basis von Verordnungen durch, die von den jeweiligen Regierungen und nicht vom Parlament beschlossen werden.

„Zu Beginn der Pandemie war es erforderlich, sehr schnell und flexibel zu reagieren. Deshalb war es zu diesem Zeitpunkt in Ordnung, dass befristete Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung auf der Grundlage von Verordnungen ergriffen wurden“, sagte die Ministerin. „Aber wir müssen jetzt sehr sorgfältig prüfen, für welche Maßnahmen auf längere Sicht das Parlament genauere gesetzliche Vorgaben machen muss.“

Krankenhäuser in NRW stellen Intensivbetten für niederländische Corona-Patienten bereit

14.34 Uhr: In 48 nordrhein-westfälischen Krankenhäusern stehen derzeit 80 Betten zur intensivmedizinischen Versorgung niederländischer Covid-19-Patienten bereit. Das teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. „Mit Stand heute ist keines davon belegt.“ Nach Informationen des Ministeriums habe es aus anderen EU-Ländern bislang noch keine Anfragen gegeben.

In den Niederlanden greift das Coronavirus in Windeseile um sich. Die Lage in den dortigen in Krankenhäusern gilt als bedrohlich. Versorgungsengpässe zwangen einige große Städte bereits, ihre Notaufnahmen zeitweilig zu schließen.

„Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den europäischen Nachbarn Solidarität und Unterstützung seitens der Landesregierung bei der Aufnahme von Covid-Intensiv-Patienten zugesagt“, unterstrich eine Sprecherin. Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr seien durch die Landesregierung bereits rund 50 Covid-19-Patienten aus den Niederlanden vermittelt worden sowie 10 aus Italien und 8 aus Frankreich. Hinzu kämen weitere durch direkte bilaterale Kontakte der Krankenhäuser, die die Landesregierung nicht gesondert erhebe.

Italien: 40 Milliarden Euro für Corona-Maßnahmen

12.54 Uhr: Die Regierung in Rom hat einen Haushaltsentwurf in Höhe von 40 Milliarden Euro für Corona-Maßnahmen und die Stärkung der angeschlagenen Wirtschaft beschlossen. Die Pläne rund vier Milliarden Euro für das Gesundheitssystem vor, darunter die Verlängerung von Zeitverträgen für 30.000 Ärzte und Krankenschwestern. Etwa sechs Milliarden Euro sollen in Schulen und Universitäten fließen, vier Milliarden sind für Hilfen in Krisensektoren der Wirtschaft eingeplant.

Außerdem soll eine spezielle Arbeitslosenkasse weiter aufgestockt werden. Der Rest des Geldes sind für Familien, eine Steuerreform und die Unterstützung des armen Südens des Landes vorgesehen. Es wird damit gerechnet, dass die Wirtschaft in Italien in diesem Jahr um neun Prozent einbrechen wird. Der Haushaltsentwurf soll in Kürze ins Parlament eingebracht und dann der Europäischen Kommission übermittelt werden.

Giuseppe Conte, der Ministerpräsident von Italien. Die Regierung in Rom hat einen Haushaltsentwurf in Höhe von 40 Milliarden Euro für Corona-Maßnahmen und die Stärkung der angeschlagenen Wirtschaft beschlossen. Foto: Olivier Hoslet / dpa

Pflegebevollmächtigter warnt vor Corona-Toten durch Personalmangel in Kliniken

12.12 Uhr: Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus warnt vor vermeidbaren Todesfällen durch Personalmangel in Kliniken. „Es gibt schon lange Untersuchungen, dass die Zahl der zur Verfügung stehen Fachkräfte eine direkte Auswirkung hat auf die Komplikationsrate und die Zahl der Todesfälle“, sagte Westerfellhaus unserer Redaktion.

„Wenn ein Patient beatmet wird und da ist niemand außer der Maschine, können Menschen durch Komplikationen sterben, die nicht sterben müssten“, so der Bevollmächtigte. „Das Risiko ist um ein Vielfaches höher.“ Er habe es gut gefunden, dass Bundestagsabgeordnete im Plenum den Pflegekräften für ihre Arbeit in der Corona-Krise applaudiert hätten, erklärte Westerfellhaus. „Wenn es dabei bleiben würde, wäre das aber fatal.“

Auch ein Bonus könne nur ein kleines Signal sein. Er fordert flächendeckende Tarifverträge und höhere Löhne: „Eine erhebliche Verbesserung der tariflichen Vergütung gehört auf jeden Fall dazu“, sagte Westerfellhaus unserer Redaktion. Er könne nur hoffen, dass alle Beteiligten der laufenden Tarifverhandlungen die Zeichen der Zeit erkannt hätten.

Aida nimmt Kreuzfahrtbetrieb nach Corona-Pause wieder auf

11.40 Uhr: Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat nach siebenmonatiger Unterbrechung das Reisegeschäft wieder aufgenommen. Wie ein Unternehmenssprecher mitteilte, legte die „Aidablu“ gestern Abend im italienischen Civitaveccia zu einer siebentägigen Kreuzfahrt entlang der Westküste ab. Landgänge seien unter anderem in Neapel, Palermo und Rom geplant.

Aufgrund der Corona-Schutzvorkehrungen dürfen nur 1000 Passagiere an Bord, das entspricht weniger als der Hälfte der Kapazität. Nach Unternehmensangaben sind noch weitere Reisen geplant. Die Nachfrage sei groß.

Manfred Weber droht mit Blockade der milliardenschweren Corona-Hilfen

10.28 Uhr: Im Streit um den EU-Haushalt hat der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament eine weitere Blockade der geplanten 750 Milliarden Euro Corona-Hilfen angekündigt, wenn die Auszahlung nicht an einen Rechtsstaats-Mechanismus gekoppelt werde. Geld aus dem Hilfstopf dürften nur jene EU-Länder bekommen, „in denen der Rechtsstaat funktioniert“, sagte Manfred Weber (CSU) der „Augsburger Allgemeinen.“

Der Rechtsstaatsmechanismus sei für seine Fraktion „die rote Linie, um die Auszahlung freizugeben“, sagte Weber dem Bericht zufolge. Zudem müsse es klare Kriterien für die Verwendung der Mittel geben. „Die Staats- und Regierungschefs dürfen Europa nicht nur zu einem Geldautomaten machen“, sagte Weber. Er wolle sicherstellen, dass die Mittel in Zukunftsprojekte wie etwa den Ausbau der Wasserstofftechnologie flössen.

Der EVP-Fraktionschef betonte der Zeitung zufolge aber auch, dass eine Einigung über die Auszahlung des Milliarden-Hilfspaket wichtig für den Zusammenhalt Europas sei, dessen Staaten in der Coronakrise wieder enger zusammengerückt seien: „Das Milliardenpaket im Juli war ein Befreiungsschlag für Europa“, sagte Weber. Zu Beginn der Krise habe es massiv aufkeimenden Nationalismus und Egoismus sowie ein „Scheitern der EU“ gegeben. „Heute sehen die Leute angesichts des Hilfspakets: Europa steht wieder zusammen“, sagte Weber.

Manfred Weber (CSU), der Fraktionsvorsitzende der EVP, droht mit einer Blockade der milliardenschweren Corona-Hilfen. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

Corona-Lockerungen in Israel und Australien

9.25 Uhr: Nach einem Monat im Lockdown sind in Israel erste Lockerungen in Kraft getreten. Kinder im Alter von bis zu sechs Jahren durften wieder in Kindergärten und Vorschulen. Auch Einrichtungen ohne Publikumsverkehr dürfen ihre Arbeit wieder aufnehmen. Die Auflage, dass sich Bürgerinnen und Bürger nicht weiter als einen Kilometer von ihrem Zuhause entfernen dürfen, wurde aufgehoben. Außerdem dürfen Naturparks und Strände wieder besucht werden und Restaurants können Mahlzeiten zur Abholung verkaufen.

Auch in der zweitgrößten australischen Stadt Melbourne ist der Lockdown nach einem Rückgang der Corona-Infektionen gelockert worden. Die Bewohner dürfen dürfen ihr Zuhause für Bildung und Freizeit so lange verlassen wie sie wollen. Auch der Bewegungsradius wurde von 5 auf 25 Kilometer ausgeweitet. Außerdem werden Versammlungen im Freien von bis zu zehn Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Golf und Tennis spielen sind auch wieder gestattet.

Studie: Coronavirus überlebt länger auf der Haut als Grippevirus

9.13 Uhr: Das Coronavirus kann laut einer Studie japanischer Forscher fünf Mal so lange auf Haut eines Menschen überleben wie das Grippevirus. Demnach bleibt SARS-CoV-2 bis zu neun Stunden aktiv, während Influenza-A nur knapp zwei Stunden überlebt.

Das Risiko einer Infektion könne durch regelmäßiges Händewaschen reduziert werden, wie es auch von der WHO empfohlen wird. Beide Virenarten könnten zudem durch Ethanol, das in Handdesinfektionsmitteln verwendet wird, innerhalb von 15 Sekunden abgetötet werden.

Pandemie: Karl Lauterbach warnt eindringlich vor lokalen Lockdowns

8.20 Uhr: Nur die Bevölkerung kann nach Einschätzung des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach einen erneuten Lockdown noch abwenden. „Es wird darauf ankommen, wie sich die Bevölkerung verhält. Das ist wichtiger als einzelne Maßnahmen“, sagte Lauterbach unserer Redaktion. Viele staatliche Corona-Auflagen ließen sich ohnehin schwer überprüfen.

Die Frage sei, ob es gelinge, einen ausreichend großen Teil der Bevölkerung davon zu überzeugen, die Kontakte einzuschränken. Nach den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern wäre es nach seinen Worten nicht gut, weitere Maßnahmen zu fordern. Lauterbach: „Sie werden sich einfach zeigen.“ Wenn es nicht gelinge, das exponentielle Wachstum zu bremsen, „steigen die täglichen Fallzahlen innerhalb kürzester Zeit so stark an, dass die Kliniken und Gesundheitsämter überlaufen werden. Dann kommen lokale Shutdowns“, warnte Lauterbach.

„Wenn wir im exponentiellen Wachstum bleiben, würde in den betroffenen Regionen nach einigen Wochen nichts anderes möglich sein. Das exponentielle Wachstum hat eine solche Kraft – da würde jedem einleuchten, dass nichts mehr stattfinden kann. Dann würde auch die Wirtschaft einbrechen“, sagte er. Dann werde es einschneidende Maßnahmen geben müssen, „und die werden dann von allen Ministerpräsidenten getragen“, glaubt der SPD-Politiker.

Karl Lauterbach, SPD-Bundestagsabgeordneter und Gesundheitsexperte. Bei einer weiterhin so schnellen Ausbreitung des Coronavirus rechnet Lauterbach mit lokalen Shutdowns in Deutschland. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Corona: Polizeigewerkschaft klagt über zunehmen aggressive Stimmung

7.34 Uhr: Nach Angaben der Polizeigewerkschaften eskalieren Auseinandersetzungen über die Einhaltung der Corona-Regeln immer häufiger. Nach wie vor gebe es immer noch eine hohe Akzeptanz, sagte der Vize-Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörd Radek, der Deutschen Presseagentur, es sei aber zu spüren, dass die Stimmt beginne aggressiver zu werden. „Zum Beispiel, wenn wir als Polizei die Maßnahmen durchsetzen wollen. Da kommt es dann zu Widerstand. Das fängt an mit Beleidigungen, dann wird gepöbelt, gespuckt, angehustet.“

Die zunehmende Aggressivität gehe aber nicht nur von Maskenverweigerern aus, so Radek, sondern auch von denen, die auf Regelbrüche hinwiesen. Ähnlich äußerte sich der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt. Es gebe immer häufiger Berichte aus der Belegschaft darüber, dass offen und aggressiv gegen Einsatzkräfte vorgegangen werde, wenn diese die Einhaltung der Vorschriften kontrollierten.

Fünfstellige Kosten bei Covid-19-Behandlungen mit Beatmung

1.23 Uhr: Wenn Covid-19-Erkrankte im Krankenhaus beatmet werden müssen, fallen einem Medienbericht zufolge nach Krankenkassen-Daten durchschnittliche Kosten von mehreren Zehntausend Euro pro Fall an. Die „Welt am Sonntag“ berief sich auf Zahlen der AOK und der Barmer Ersatzkasse zu Krankenhaus-Behandlungen von Covid-19-Fällen - also Erkrankungen infolge einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus.

Eine Auswertung der Daten der AOK-Versicherten ergab demnach, dass eine stationäre Behandlung einer Covid-19 Erkrankung im Schnitt 10.700 Euro kostet. Die Barmer Ersatzkasse nannte für Covid-19-Erkrankte, die im Krankenhaus behandelt werden, aber nicht beatmet werden müssen, Kosten von durchschnittlich 6900 Euro.

Corona-Soforthilfe: Mehr als eine halbe Milliarde Euro zurückgezahlt

0.20 Uhr: Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer haben Corona-Soforthilfen in Höhe von mehr als einer halben Milliarde Euro an den Staat zurückgezahlt. Das ergab eine Nachfrage der „Welt am Sonntag“ bei den Bundesländern.

Demnach gaben Soforthilfe-Empfänger bis zum 30. September mehr als 560 Millionen Euro ungerechtfertigt gezahlter Zuschüsse zurück. Auf den ersten drei Plätzen liegen Nordrhein-Westfalen mit 170 Millionen Euro, Berlin mit 143 Millionen Euro und Bayern mit 107 Millionen Euro. Die Angaben beziehen sich sowohl auf das Soforthilfeprogramm des Bundes als auch auf die entsprechenden Programme der Länder.

13,8 Milliarden Euro wurden im Rahmen des Bundesprogramms bislang insgesamt an Antragssteller verteilt. Das Programm ist am 31. Mai ausgelaufen, daher gibt es nur noch geringe Änderungen bei den Antrags- und Bewilligungszahlen.

Samstag 17. Oktober: Höchstwerte bei Corona-Neuinfektionen in mehreren Ländern

Drei Mitarbeiter eines Hotels in Timmendorfer Strand sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Hotel wurde geschlossen. 200 Gäste mussten abreisen.

Frankreich meldet einen Rekord bei den Neuinfektionen. Am Samstag habe es 32.427 neue Fälle gegeben, gab das Gesundheitsministerium bekannt. Insgesamt zählt das Land seit Beginn der Pandemie 867.197 Infektionen. Die Zahl der Toten stieg am Samstag um 90 auf 33.392.

meldet einen Rekord bei den Neuinfektionen. Am Samstag habe es 32.427 neue Fälle gegeben, gab das Gesundheitsministerium bekannt. Insgesamt zählt das Land seit Beginn der Pandemie 867.197 Infektionen. Die Zahl der Toten stieg am Samstag um 90 auf 33.392. In Österreich ist erneut eine Rekordzahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden am Samstag 1747 neue Fälle binnen 24 Stunden registriert. Der bisher höchste Tageswert war am Donnerstag mit 1552 Fällen gemeldet worden.

ist erneut eine Rekordzahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden am Samstag 1747 neue Fälle binnen 24 Stunden registriert. Der bisher höchste Tageswert war am Donnerstag mit 1552 Fällen gemeldet worden. Die Behörden in Italien haben mit 10.925 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen neuen Höchststand verzeichnet. Am Freitag lag die Zahl neuer Fälle bei 10.010. Zudem starben weitere 47 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

haben mit 10.925 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden einen neuen Höchststand verzeichnet. Am Freitag lag die Zahl neuer Fälle bei 10.010. Zudem starben weitere 47 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Niederlande haben 8114 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Das ist erneut ein Rekordwert, wie Daten des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit zeigen.

haben 8114 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Das ist erneut ein Rekordwert, wie Daten des Nationalen Instituts für Öffentliche Gesundheit zeigen. Wegen des starken Anstiegs der Infektionszahlen ruft die Landesregierung von Baden-Württemberg die höchste Corona-Alarmstufe aus. Weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wie eine verschärfte Maskenpflicht in der Öffentlichkeit und weitere Kontaktbeschränkungen sollen von Montag an gelten, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Samstag nach einer außerordentlichen Kabinettssitzung mitteilte.

die aus. Weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wie eine verschärfte Maskenpflicht in der Öffentlichkeit und weitere Kontaktbeschränkungen sollen von Montag an gelten, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Samstag nach einer außerordentlichen Kabinettssitzung mitteilte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am Samstag in Quarantäne begeben. Wie eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes in Berlin mitteilte, ist ein Personenschützer des Staatsoberhauptes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein erster Test bei Steinmeier fiel negativ aus.

hat sich am Samstag in Quarantäne begeben. Wie eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes in Berlin mitteilte, ist ein Personenschützer des Staatsoberhauptes positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein erster Test bei Steinmeier fiel negativ aus. Mecklenburg-Vorpommern gibt seinen harten Kurs beim Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Risikogebieten auf. Nach wochenlangem Streit und wenige Tage vor einem dazu erwarteten Gerichtsurteil einigten sich Landesregierung und Tourismusbranche am Samstag darauf, dass für Urlaub im Nordosten von Mittwoch an ein aktueller negativer Corona-Test ausreicht. Die bislang geforderte mehrtägige Quarantäne und ein folgender zweiter Test entfallen somit.

gibt seinen harten Kurs beim für Gäste aus Corona-Risikogebieten auf. Nach wochenlangem Streit und wenige Tage vor einem dazu erwarteten Gerichtsurteil einigten sich Landesregierung und Tourismusbranche am Samstag darauf, dass für Urlaub im Nordosten von Mittwoch an ein aktueller negativer ausreicht. Die bislang geforderte mehrtägige Quarantäne und ein folgender zweiter Test entfallen somit. Die Rufe nach Reiseerleichterungen für internationale Paare in Corona-Zeiten werden lauter. Sollten die Grenzen in der EU wieder geschlossen werden, würde das für Tausende unverheiratete Paare zum Problem werden. Beziehungen über die EU-Grenzen hinweg sind schon jetzt erschwert. Lesen Sie dazu: Beziehung in Corona-Zeiten – Wenn die Liebe Grenzen erfährt

werden lauter. Sollten die Grenzen in der EU wieder geschlossen werden, würde das für Tausende unverheiratete Paare zum Problem werden. Beziehungen über die EU-Grenzen hinweg sind schon jetzt erschwert. Beziehung in Corona-Zeiten – Wenn die Liebe Grenzen erfährt In Polen sind 9622 neue Corona-Ansteckungen registriert worden. Damit haben sich bisher dort 167.230 Menschen infiziert, 3524 starben nach einer Corona-Infektion.

sind 9622 neue Corona-Ansteckungen registriert worden. Damit haben sich bisher dort 167.230 Menschen infiziert, 3524 starben nach einer Corona-Infektion. Im aktuellen Video-Podcast der Bundeskanzlerin appelliert Angela Merkel an die Bürgerinnen und Bürger: „Wir müssen jetzt alles tun, damit das Virus sich nicht unkontrolliert ausbreitet.“ Deutschland befinde sich in einer sehr ernsten Phase der Coronavirus-Pandemie. „Der vergleichsweise entspannte Sommer ist vorbei, jetzt stehen uns schwierige Monate bevor“, sagt die Bundeskanzlerin. Merkel bittet, auf Reisen zu verzichten und sich mit so wenig Menschen wie möglich zu treffen. Zusammenzuhalten und die Regeln einzuhalten sei das wirksamste Mittel gegen die Pandemie . „Jetzt ist es nötiger denn je“, so Merkel.

an die Bürgerinnen und Bürger: „Wir müssen jetzt alles tun, damit das Virus sich nicht unkontrolliert ausbreitet.“ Deutschland befinde sich in einer sehr ernsten Phase der Coronavirus-Pandemie. „Der vergleichsweise entspannte Sommer ist vorbei, jetzt stehen uns schwierige Monate bevor“, sagt die Bundeskanzlerin. Merkel bittet, auf Reisen zu verzichten und sich mit so wenig Menschen wie möglich zu treffen. Zusammenzuhalten und die Regeln einzuhalten sei das wirksamste Mittel gegen die . „Jetzt ist es nötiger denn je“, so Merkel. Aus Angst vor einem neuen Lockdown rufen mehrere Politiker die Unternehmen dazu auf, das Weihnachtsgeld vorzeitig auszuzahlen. Lesen Sie dazu: Politiker fordern vorgezogene Auszahlung von Weihnachtsgeld

Politiker fordern vorgezogene Auszahlung von Weihnachtsgeld In Tschechien hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen erstmals die Marke von 11.000 übersprungen. Das Gesundheitsministerium meldete 11.005 Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Die Gesamtzahl liegt damit bei 160.112.

hat die Zahl der erstmals die Marke von 11.000 übersprungen. Das Gesundheitsministerium meldete 11.005 Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Die Gesamtzahl liegt damit bei 160.112. Die Ukraine verzeichnet eine Rekordzahl von 6410 Corona-Neuinfektionen . 109 Patienten seien in den vergangenen 24 Stunden verstorben, teilt der Nationale Sicherheitsrat mit. Auch dies ist ein Höchstwert. Mit 5992 Neuinfektionen hatte die Ukraine bereits am Freitag einen neuen Rekord gemeldet. Insgesamt verzeichnet das Land 293.641 bestätigte Ansteckungen und 5517 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie.

verzeichnet eine Rekordzahl von 6410 . 109 Patienten seien in den vergangenen 24 Stunden verstorben, teilt der Nationale Sicherheitsrat mit. Auch dies ist ein Höchstwert. Mit 5992 Neuinfektionen hatte die Ukraine bereits am Freitag einen neuen Rekord gemeldet. Insgesamt verzeichnet das Land 293.641 bestätigte Ansteckungen und 5517 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie. In Thailand sind die ersten beiden lokal übertragenen Corona-Neuinfektionen seit über einem Monat registriert worden. Wie die zuständige Behörde meldete, handele es sich um zwei Menschen, die an der Grenze zu Myanmar leben. Den letzten bekannt gewordenen lokalen Fall gab es Anfang September.

Freitag 16. Oktober: Gericht stoppt Beherbergungsverbot in Brandenburg

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat das Beherbergungsverbot in Brandenburg für Gäste aus Corona-Hotspots vorläufig gestoppt. Das Gericht habe zwei Eilanträgen stattgegeben, teilte es am Freitagabend mit.

Italien meldet erstmals mehr als 10.000 nachgewiesene Neuinfektionen. Binnen 24 Stunden seien 10.010 Fälle registriert worden, teilt das Gesundheitsministerium mit.

In Belgien sollen wegen der drastisch gestiegenen Corona-Infektionszahl alle Restaurants und Gaststätten für vier Wochen schließen.

Die Corona-Warn-App des Bundes wird am kommenden Montag um zwei Funktionen erweitert. Zum einen können Positiv-Getestete freiwillig in einer Art Tagebuch Krankheitssymptome eintragen, um die Warnung von Kontakten noch präziser umsetzen zu können. Außerdem wird die App über die Grenzen Deutschlands hinaus in etlichen europäischen Ländern funktionieren

wird am kommenden Montag Zum einen können Positiv-Getestete freiwillig in einer Art Tagebuch Krankheitssymptome eintragen, um die Warnung von Kontakten noch präziser umsetzen zu können. Außerdem wird die App über die Grenzen Deutschlands hinaus in etlichen europäischen Ländern funktionieren Der Berliner Senat will gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts, das die Sperrstunde in der Hauptstadt am Freitag gekippt hat, juristisch vorgehen

will gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts, das die in der Hauptstadt am Freitag gekippt hat, juristisch vorgehen In Nordrhein-Westfalen wird für die Gastronomie in allen Kommunen mit hohen Corona-Neuinfektionszahlen eine verpflichtende Sperrstunde zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr eingeführt

wird für die Gastronomie in allen Kommunen mit hohen Corona-Neuinfektionszahlen eine verpflichtende eingeführt Die Europäische Union hat ihren für November geplanten Gipfel in Berlin zur China-Politik angesichts der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen abgesagt. „Im Sinne der Kontakte ist das glaube ich eine notwendige Botschaft“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag in Brüssel

in Berlin zur angesichts der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen abgesagt. „Im Sinne der Kontakte ist das glaube ich eine notwendige Botschaft“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag in Brüssel Kitas sind nach den Worten von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) keine Corona-Infektionsherde: „Kinder sind nicht die Infektionstreiber.“

(SPD) keine Corona-Infektionsherde: „Kinder sind nicht die Infektionstreiber.“ Das Berliner Verwaltungsgericht hat die wegen der Corona-Pandemie vom Senat beschlossene Sperrstunde in der Hauptstadt gekippt. Das sagte ein Gerichtssprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur

Wer aus einem Corona-Risikogebiet kommt, soll sich künftig digital melden. Das Ende des Irrsinns der Aussteigerkarten aus Papier naht. Lesen Sie hier, was sich für Reisende aus Corona-Risikogebieten bald ändern könnte

Das umstrittene Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Hotspots läuft in Bayern an diesem Freitag aus

Unbedachte Äußerungen und Entscheidungen der Politik in der Corona-Krise haben nach Ansicht von Hausärzten zu einer hohen Belastung der Praxen geführt

Nach der Absage ihres TV-Duells haben sich US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden zeitgleich in zwei Fernsehsendern Fragen von Wählern gestellt. Knapp drei Wochen vor der Wahl am 3. November mussten die Amerikaner am Donnerstagabend (Ortszeit) entscheiden, ob sie Trump im Sender NBC oder Biden im Sender ABC verfolgen. Lesen Sie hier: Trump gegen Biden im Fernduell – Der US-Präsident bleibt Antworten schuldig

Trump gegen Biden im Fernduell – Der US-Präsident bleibt Antworten schuldig Die große Koalition will schon jetzt im Eilverfahren die Sonderrechte für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der Corona-Bekämpfung über den 31. März 2021 hinaus verlängern

Donnerstag 15. Oktober: Jodel-Konzert in Schweiz wohl Auslöser für massiven Anstieg von Corona-Fällen

In der Schweiz hat offenbar ein traditionelles Jodel-Konzert zu einem massiven Anstieg von Corona-Neuinfektionen geführt.

Das Saarland streicht das Beherbergungsverbot

Die Bundesregierung hat die ganzen Niederlande, das gesamte französische Grenzgebiet zu Deutschland und erstmals auch Regionen in Italien und Polen mit Wirkung ab dem kommenden Samstag zu Corona-Risikogebieten erklärt

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie schließt der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, eine Abriegelung von Risikogebieten nicht mehr aus

Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat das Beherbergungsverbot des Landes für Reisende aus deutschen Corona-Hotspots in einem Eilverfahren für rechtswidrig erklärt

des Landes für Reisende aus deutschen Corona-Hotspots in einem Eilverfahren für rechtswidrig erklärt Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in den USA ist mit fast 60.000 an einem Tag auf den höchsten Stand seit Anfang August gestiegen

an einem Tag auf den höchsten Stand seit Anfang August gestiegen Die Maskenpflicht in Bayern wird regional deutlich ausgeweitet, und zwar schon bei mehr als 35 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Nach einem Kabinettsbeschluss vom Donnerstag müssen in diesen Regionen dann überall dort Masken getragen werden, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen

in wird regional deutlich ausgeweitet, und zwar schon bei mehr als 35 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Nach einem Kabinettsbeschluss vom Donnerstag müssen in diesen Regionen dann überall dort Masken getragen werden, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen Sachsen hebt das Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Risikogebieten auf.

für Menschen aus Corona-Risikogebieten auf. Die am Mittwoch getroffenen Entscheidungen und aufgestellten Regelungen der Bund-/Länder-Runde zur Coronavirus-Pandemie sind aus Sicht der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina nicht ausreichend, um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren und einzudämmen. Lesen Sie auch: Namhafte Corona-Berater: Was ist eigentlich die Leopoldina?

nicht ausreichend, um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren und einzudämmen. Namhafte Corona-Berater: Was ist eigentlich die Leopoldina? Nach dem Eilantrag von Urlaubern aus NRW hat der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg mit Beschluss vom Donnerstag das Beherbergungsverbot in dem Bundesland gekippt

von Urlaubern aus hat der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg mit Beschluss vom Donnerstag das Beherbergungsverbot in dem Bundesland gekippt Das Robert Koch-Institut hat in seinem aktuellen Lagebericht das Beherbergungsverbot heftig kritisiert.

heftig kritisiert. Als erste Region in Brandenburg zählt die Stadt Cottbus zu den bundesweiten Risikogebieten mit mehr als 50 neuen Infektionen je 100 000 Einwohner in einer Woche

zu den bundesweiten Risikogebieten mit mehr als 50 neuen Infektionen je 100 000 Einwohner in einer Woche Das Umweltbundesamt hat Empfehlungen für die Belüftung von Schulen vorgelegt. In der kalten Jahreszeit soll demnach während des Unterrichts alle 20 Minuten mit weit geöffneten Fenstern für drei bis fünf Minuten gelüftet werden – sogenanntes Stoßlüften

hat Empfehlungen für die Belüftung von vorgelegt. In der kalten Jahreszeit soll demnach während des Unterrichts alle 20 Minuten mit weit geöffneten Fenstern für drei bis fünf Minuten gelüftet werden – sogenanntes Stoßlüften Kanzleramtsminister Helge Braun hält die Bund-Länder-Verabredungen zur Eindämmung der Pandemie für unzureichend

hält die Bund-Länder-Verabredungen zur Eindämmung der für unzureichend Die Corona-Warn-App hat die Erwartungen noch nicht erfüllt. Es ist sogar zu Falschmeldungen gekommen. Das sind die größten Probleme und Fehler der Corona-Warn-App.

hat die Erwartungen noch nicht erfüllt. Es ist sogar zu Falschmeldungen gekommen. Das sind die größten Probleme und Fehler der Corona-Warn-App. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat die Bund-Länder-Beschlüsse zur Corona-Bekämpfung scharf kritisiert. „Gerade mit dem Fortbestand der Beherbergungsverbote bleibt in einem zentralen Bereich ein Flickenteppich“, sagte sie unserer Redaktion

Mittwoch 14. Oktober: Söder: „Dem zweiten Lockdown näher als wir denken“

In den stundenlangen Beratungen der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die weitere Corona-Politik hat es nach Darstellung von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) deutliche Meinungsverschiedenheiten zwischen den Länderchefs gegeben. Kommentar: Corona-Maßnahmen nutzen nichts gegen Sorglosigkeit

hat es nach Darstellung von Berlins Regierendem Bürgermeister (SPD) und Bayerns Ministerpräsident (CSU) deutliche Meinungsverschiedenheiten zwischen den Länderchefs gegeben. Corona-Maßnahmen nutzen nichts gegen Sorglosigkeit Kanzlerin Merkel hat die Verkündung der neuen Corona-Maßnahmen mit einem eindrücklichen Appell an die Bürger verbunden. „Es ist ganz wichtig, dass alle mitmachen.“ Gerade weil die Menschen in Deutschland schon so viel mitgemacht hätten, stehe man besser da, als die europäischen Nachbarn. Die neuen Maßnahmen seien nun nötig, um einen zweiten Lockdown zu verhindern

hat die Verkündung der neuen Corona-Maßnahmen mit einem eindrücklichen an die Bürger verbunden. „Es ist ganz wichtig, dass alle mitmachen.“ Gerade weil die Menschen in Deutschland schon so viel mitgemacht hätten, stehe man besser da, als die europäischen Nachbarn. Die neuen Maßnahmen seien nun nötig, um einen zweiten Lockdown zu verhindern Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich auf neue Kontaktbeschränkungen für Corona-Hitspots geeinigt, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Demnach sollen sich künftig in Corona-Hotspots mit Inzidenzwerten von mehr als 50 nur noch maximal zehn Personen im öffentlichen Raum treffen dürfen

In Städten und Regionen mit stark steigenden Corona-Zahlen soll die Maskenpflicht erweitert werden. Sie soll ab 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen auch überall da gelten, wo Menschen dichter beziehungsweise länger zusammenkommen

In Corona-Hotspots soll es eine Sperrstunde um 23 Uhr in der Gastronomie geben. Dies soll ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gelten

In Regionen mit stark steigenden Corona-Zahlen werden private Feiern künftig generell auf maximal zehn Teilnehmer und zwei Hausstände begrenzt. Das haben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch in Berlin beschlossen

Russland hat nach den Worten von Präsident Wladimir Putin einen zweiten Corona-Impfstoff zugelassen

Vor dem Hintergrund steigender Corona-Neuinfektionen geht in Deutschland auch wieder die Nachfrage nach Toilettenpapier nach oben

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Befürchtungen vor Engpässen beim Grippeimpfstoff zurückgewiesen. Corona-Krise: Soll es die Grippe-Impfung für alle geben?

(CDU) hat Befürchtungen vor Engpässen beim zurückgewiesen. Corona-Krise: Soll es die Grippe-Impfung für alle geben? Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hat sich optimistisch gezeigt, dass trotz der stark steigenden Corona-Infektionszahlen ein Herunterfahren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens vermieden werden kann. Lesen Sie auch: Nach Corona-Gipfel: Wann tritt Merkel vor die Presse?

hat sich optimistisch gezeigt, dass trotz der stark steigenden Corona-Infektionszahlen ein Herunterfahren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens vermieden werden kann. Nach Corona-Gipfel: Wann tritt Merkel vor die Presse? Facebook will alle Anzeigen auf seinen Seiten verbieten, die sich gegen Impfungen aussprechen. Dies kündigte der Internetkonzern am Dienstag an. Facebook will nach eigenen Angaben aber weiterhin solche Anzeigen zulassen, die bestimmte Maßnahmen von Regierungen im Zusammenhang mit Impfungen kritisieren. An Impfstoffen gegen das Coronavirus wird derzeit weltweit unter Hochdruck geforscht

will alle Anzeigen auf seinen Seiten verbieten, die sich gegen Impfungen aussprechen. Dies kündigte der Internetkonzern am Dienstag an. Facebook will nach eigenen Angaben aber weiterhin solche Anzeigen zulassen, die bestimmte Maßnahmen von Regierungen im Zusammenhang mit Impfungen kritisieren. An Impfstoffen gegen das Coronavirus wird derzeit weltweit unter Hochdruck geforscht Kurzarbeit haben in der Corona-Krise erstmals vor allem Kleinbetriebe und die Gastronomie in Anspruch genommen, um Entlassungen zu vermeiden. Lesen Sie mehr dazu: Das Coronavirus treibt die Kurzarbeit auf ein Rekordhoch

haben in der Corona-Krise erstmals vor allem Kleinbetriebe und die in Anspruch genommen, um Entlassungen zu vermeiden. Das Coronavirus treibt die Kurzarbeit auf ein Rekordhoch Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) dringt auf weitere Kontaktbeschränkungen, um die Corona-Pandemie einzudämmen. „Feiern müssen reduziert, Partys können jetzt nicht stattfinden“, sagte Laschet unserer Redaktion vor dem Treffen der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch in Berlin

Dienstag, 13. Oktober: Corona: Opposition in Groß-Britannien fordert temporären Lockdown

Fußball-Profi Cristiano Ronaldo ist positiv auf das Coronavirus getestet worden

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich besorgt über die Entwicklung der Corona-Pandemie in Europa geäußert

Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Überlegungen zu einer Verlängerung der Weihnachtsferien wegen Corona zurückgewiesen

Der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, Gerald Haug, hat Bund und Länder eindringlich zu klaren und einheitlichen Anti-Corona-Maßnahmen aufgefordert

Australien wird seinen Bürgern voraussichtlich auch 2021 keine Urlaubsreisen ins Ausland erlauben

Sie erinnerte demnach daran, dass in Brandenburg ein Beherbergungsverbot bereits seit Ende Juni bestehe. Dieses Vorgehen sei damals zwischen den Bundesländern so vereinbart worden.

Leverkusen und Gelsenkirchen überschreiten Corona-Grenzwert Lesen Sie hier: Corona-Hotspots: Das gilt für alle deutsche Risikogebiete

Corona-Hotspots: Das gilt für alle deutsche Risikogebiete Der Alltag in Deutschland muss nach Ansicht des Robert Koch-Instituts auch mit Einführung eines Corona-Impfstoffs zunächst eingeschränkt bleiben

Unionspolitiker haben als Schutzmaßnahme gegen Corona-Infektionen in der kalten Jahreszeit eine Verlängerung der Winterferien vorgeschlagen.

Mecklenburg-Vorpommern hält an Beherbergungsverbot fest

Eine neue Studie gibt Hinweise darauf, ob eine Infektion mit dem Coronavirus auch über Oberflächen wie ein Smartphone-Display möglich ist. Lesen Sie hier: Studie – Coronavirus überlebt 28 Tage auf Oberflächen

Studie – Coronavirus überlebt 28 Tage auf Oberflächen Bundesliga-Übertragung im TV wird wegen Corona-Risikogebieten zum Problem

Corona-Maßnahme – Italien schränkt Feiern stark ein

Weltärztepräsident Montgomery für klare Corona-Regeln

Weltärztepräsident Montgomery für klare Corona-Regeln Kanzleramt erwartet „historische Debatte“ über Corona-Maßnahmen

Ein Mann in den USA hat sich im Abstand von nur etwa anderthalb Monaten zwei Mal mit dem Coronavirus infiziert

US-Pharmakonzern Johnson & Johnson unterbricht Corona-Studie

Montag 12. Oktober: Corona: Tschechien verschärft Maßnahmen deutlich

Tschechien greift im Kampf gegen die Corona-Pandemie greift Tschechien zu härteren Maßnahmen. Unter anderem wird der Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit untersagt, Schulen müssen bis November in den Fernunterricht übergehen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat auf ein einheitlicheres Vorgehen bei den Anti-Corona-Maßnahmen gedrängt, für die er sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch einsetzen will

Düsseldorf hat den wichtigen Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten

pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet damit, dass es innerhalb des nächsten halben Jahres die ersten Corona-Impfungen in Deutschland geben wird

(CDU) rechnet damit, dass es innerhalb des nächsten halben Jahres die ersten Corona-Impfungen in Deutschland geben wird Die Polizei ermittelt gegen einen Busfahrer , der Schüler in Thüringen aufgefordert hatte, ihren Mund-Nasen-Schutz abzulegen , um ein „bundesweites Zeichen“ zu setzen. Der Mann behauptete, dass zwei Kinder durch das Tragen einer Maske gestorben seien

, der in Thüringen aufgefordert hatte, ihren , um ein zu setzen. Der Mann behauptete, dass zwei Kinder durch das Tragen einer Maske gestorben seien Der britische Premierminister Boris Johnson will mit einem dreistufigen Alarmsystem die rapide steigenden Corona-Fallzahlen in England unter Kontrolle bringen. Je nach Risikograd – mittel, hoch oder sehr hoch – sollen ab Mittwoch verschärfte Maßnahmen gelten

die rapide steigenden Corona-Fallzahlen in unter Kontrolle bringen. Je nach Risikograd – mittel, hoch oder sehr hoch – sollen ab Mittwoch verschärfte Maßnahmen gelten Wegen steigender Coronavirus-Fallzahlen in den Nachbarländern schließt das Bundesinnenministerium erneute Grenzkontrollen nicht aus

Nach Darstellung einer Expertenkommission sind beim umstrittenen Corona-Management im österreichischen Skiort Ischgl schwere Fehler passiert. So sei der Betrieb der Skibusse und der Seilbahnen einen Tag später als erforderlich eingestellt worden, es habe zudem keinen Evakuierungsplan gegeben. Lesen Sie auch: Corona in Österreich: Regierung verbietet Après-Ski-Partys Uhr Laut einer Studie, die im Fachblatt „New England Journal of Medicine“ erschienen ist, können Coronaviren bis zu drei Stunden in der Luft schweben. Richtiges Lüften hilft, die Viruszahl zu senken und somit auch die Gefahr einer Ansteckung zu mindern. Hier lesen Sie, wie man sich durch Lüften vor einer Infektion schützt.

bis zu drei Stunden in der Luft schweben. hilft, die Viruszahl zu senken und somit auch die Gefahr einer Ansteckung zu mindern. Hier lesen Sie, wie man sich durch Lüften vor einer Infektion schützt. Auf der Nordseeinsel Sylt wächst die Sorge vor einem größeren Corona-Ausbruch , nachdem ein zu dem Zeitpunkt offenbar unwissentlich an Covid-19 erkrankter Mann ein Lokal besucht hatte

wächst die Sorge vor einem größeren , nachdem ein zu dem Zeitpunkt offenbar unwissentlich an Covid-19 erkrankter Mann ein Lokal besucht hatte Das sogenannte Corona-Kabinett hat in Berlin über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beraten

hat in Berlin über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beraten Der Sondergesandte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Covid-19, David Nabarro, hat an Staats- und Regierungschefs der Welt appelliert, Lockdowns nicht als primäres Mittel zur Kontrolle des Coronavirus einzusetzen.

(WHO) für Covid-19, David Nabarro, hat an Staats- und Regierungschefs der Welt appelliert, nicht als primäres Mittel zur Kontrolle des Coronavirus einzusetzen. Die steigende Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Deutschland ist nach Berechnungen des Ifo-Instituts auf mehr Ansteckungen zurückzuführen, aber auch auf zusätzliche Tests. „Die Zahlen vom Oktober können nicht direkt mit denen vom April verglichen werden“, sagt Ifo-Präsident Clemens Fuest.

in Deutschland ist nach Berechnungen des Ifo-Instituts auf mehr Ansteckungen zurückzuführen, aber auch auf zusätzliche Tests. „Die Zahlen vom Oktober können nicht direkt mit denen vom April verglichen werden“, sagt Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Stadt München hat in der Corona-Pandemie erneut die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten.

hat in der erneut die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Duisburg hat in der Corona-Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten.

hat in der Corona-Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Nach Ergebnissen einer Studie der australischen Forschungseinrichtung CSIRO können SARS-CoV-1-Viren bei 20 Grad bis zu 28 Tage auf etwa Banknoten oder Glas ansteckend bleiben

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie fordert der Vorsitzende des Berliner Hausärzteverbands, Wolfgang Kreischer, zunächst Risikogruppen gegen die Grippe zu impfen Der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, hat sich dafür ausgesprochen, das vereinbarte Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Risikogebieten zurückzunehmen. Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat vor falschen Reaktionen der Politik auf die Ausbreitung des Coronavirus gewarnt

Sonntag, 11. Oktober: Corona: Söder will „Vorsichtigste Regel“ zum Maßstab für alle erklären

Bayern Ministerpräsident Markus Söder hat sich dafür ausgesprochen, bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch die „vorsichtigsten Regeln“ zum Maßstab für alle zu machen

hat sich dafür ausgesprochen, bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch die „vorsichtigsten Regeln“ zum für alle zu machen Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung hat nun doch die Einreise von Privatpersonen aus Risikogebieten zu Familienbesuchen ohne vorherigen negativen Coronatest und anschließende Quarantäne gestattet

ohne vorherigen negativen Coronatest und anschließende Quarantäne gestattet Die Slowakei verschärft ihre Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Im Freien muss ab Donnerstag eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, wie der Krisenstab in Bratislava bekanntgab

Vor der Wiederaufnahme seiner Wahlkampftour hat sich US-Präsident Donald Trump für immun gegen das Coronavirus erklärt

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat massive Kritik an den innerdeutschen Beherbergungsverboten geäußert. „Da wurde ein Fehler gemacht, das müsste abgeräumt werden“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“ (Montag). „Keine Studie zeigt, dass das Reisen innerhalb Deutschlands ein Pandemietreiber ist. Ich löse mit diesen Regeln also kein Problem, weil es da kein Problem gibt.“

Der Schlagersänger Michael Wendler hat über den Messengerdienst Telegram Falschbehauptungen und Lügen über das Coronavirus verbreitet. Ohne Belege verteilte er unter anderem Inhalte über die absichtliche Erschaffung des Coronavirus zur Errichtung einer Diktatur. Die Inhalte, die Wendler verbreitet, stammen zum Teil auch von bekannten Persönlichkeiten wie Attila Hildmann oder Eva Herman – beide bekannt für realitätsferne Ansichten und rechte Einstellungen.

Neun Tage nach seinem positiven Corona-Test ist US-Präsident Donald Trump nach Angaben seines Arztes nicht mehr ansteckend. Der Präsident erfülle alle Anforderungen für die komplette Aufhebung der Isolationsregeln, erklärte am Samstagabend Leibarzt Sean Conley

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert im Kampf gegen die Corona-Pandemie ein bundesweit einheitliches Bußgeld von 250 Euro für Maskenverweigerer

Samstag, 10. Oktober: Scheele nennt Hartz IV „großzügige Regelung“ im europäischen Vergleich

Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, hat Forderungen zurückgewiesen, angesichts der Corona-Pandemie die Grundsicherung zu erhöhen. „Im europäischen Vergleich ist das - wenn man von Skandinavien absieht - eine großzügige Regelung“, sagte er unserer Redaktion

Stuttgart hat in der Corona-Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten

hat in der Corona-Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten Das Gesundheitsamt Nordfriesland befürchtet ein Superspreader-Event auf Sylt . Ein mit dem Coronavirus infizierter Mann habe ein beliebtes Lokal aufgesucht, „in dem die bekannten AHA-Regeln seiner Erinnerung nach kaum beachtet wurden“, informiert die Behörde. Mit ihm zusammen hätten sich 70 bis 100 Personen in dem Lokal aufgehalten

befürchtet ein Superspreader-Event auf . Ein mit dem Coronavirus infizierter Mann habe ein beliebtes Lokal aufgesucht, „in dem die bekannten AHA-Regeln seiner Erinnerung nach kaum beachtet wurden“, informiert die Behörde. Mit ihm zusammen hätten sich 70 bis 100 Personen in dem Lokal aufgehalten In Polen hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen erstmals die 5000er-Marke überschritten. Innerhalb von 24 Stunden kamen 5300 neue Fälle hinzu, die meisten davon in der Woiwodschaft Masowien, die auch die Hauptstadt Warschau umfasst

hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen erstmals die 5000er-Marke überschritten. Innerhalb von 24 Stunden kamen 5300 neue Fälle hinzu, die meisten davon in der Woiwodschaft Masowien, die auch die Hauptstadt Warschau umfasst CSU-Chef Markus Söder (CSU) hat die Menschen in Deutschland in der Corona-Pandemie dazu aufgerufen, umsichtig zu bleiben, um einen zweiten Lockdown zu verhindern. „Leider sind wir auf dem Weg zu exponentiellem Wachstum, gerade in den Großstädten ist die Herausforderung sehr, sehr groß“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Samstag bei der Landesversammlung der Frauen-Union.

(CSU) hat die Menschen in Deutschland in der Corona-Pandemie dazu aufgerufen, umsichtig zu bleiben, um einen zweiten Lockdown zu verhindern. „Leider sind wir auf dem Weg zu exponentiellem Wachstum, gerade in den Großstädten ist die Herausforderung sehr, sehr groß“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Samstag bei der Landesversammlung der Frauen-Union. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht angesichts der deutlich steigenden Corona-Infektionszahlen die Gefahr eines Lockdowns. „Die aktuellen Corona-Zahlen zeigen: Die Befürchtungen sind real, dass wir im Dezember zu täglichen Infektionszahlen von über 19 000 kommen können, wenn wir politisch nicht entschlossen handeln“, sagte Dobrindt am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Hier lesen Sie, wie ein erneuter Corona-Lockdown aussehen würde.

Das Land Nordrhein-Westfalen will in den Herbstferien kostenlose Testmöglichkeiten für Deutschland-Reisende aus nordrhein-westfälischen Risikogebieten ermöglichen. Das Gesundheitsministerium habe am Freitag einen entsprechenden Erlass an die Kommunen versendet, teilte ein Sprecher des Ministeriums am Samstag mit.

Die Stadt Köln hat in der Corona-Pandemie die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten. Das nordrhein-westfälische Landeszentrum Gesundheit gab den Wert für die Millionenstadt am Samstag mit 54,8 an. In Köln gelten nun unter anderem ein nächtliches Alkoholverbot im öffentlichen Raum sowie eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen.

Eine exklusive Umfrage zeigt: Die Mehrheit der Bundesbürger sieht Weihnachten mit der ganzen Familie nicht gefährdet. Die Kirchen erwartet indes ein etwas anderes Fest. Lesen Sie hier: Deutsche freuen sich trotz Corona-Sorgen auf Weihnachten

Freitag, 9. Oktober: Merkel und Bürgermeister einigen sich auf Corona-Maßnahmenpaket

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte haben sich wegen der sprunghaft angestiegenen Infektionszahlen auf ein Corona-Maßnahmenpaket geeinigt. Lesen Sie den Kommentar : Corona-Krise – Angstgetriebene Politik ist der falsche Weg

und die Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte haben sich wegen der sprunghaft angestiegenen Infektionszahlen auf ein Corona-Maßnahmenpaket geeinigt. : Corona-Krise – Angstgetriebene Politik ist der falsche Weg Die Europäische Union will das Reisen in den 27 Mitgliedsländern mit einer Corona-Ampel erleichtern.

will das Reisen in den 27 Mitgliedsländern mit einer erleichtern. In Europa ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus nach Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstmals über die Marke von 100.000 Fällen geklettert.

ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem nach Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erstmals über die Marke von 100.000 Fällen geklettert. Deutschland und andere Staaten sollen zur Bewältigung der Corona-Krise Millionenhilfen aus dem EU-Solidaritätsfonds bekommen.

aus dem bekommen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) haben sich klar gegen neue Grenzschließungen im Kampf gegen das Coronavirus ausgesprochen.

Die Bundeswehr und das Robert Koch-Institut sollen künftig Experten in Corona-Hotspots schicken.

sollen künftig Experten in schicken. Die spanische Regierung hat das Notstandsrecht für Madrid beschlossen, um die Abriegelung der Stadt durchzusetzen.

beschlossen, um die Abriegelung der Stadt durchzusetzen. Bayern hat die Liste der innerdeutschen Corona-Risikogebiete deutlich ausgeweitet.

deutlich ausgeweitet. Die Regierung Niedersachsens hat sich nun doch für ein Beherbergungsverbot für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten entschlossen

hat sich nun doch für ein für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten entschlossen Die Stadtverwaltung von Tokio stellt ab der kommenden Woche spezielle Quarantäneunterkünfte für Haustierbesitzer bereit

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, arbeiten viele Menschen in Deutschland von Zuhause. Lesen Sie hier: So überfordert fühlen sich die Deutschen im Homeoffice

Donnerstag, 8. Oktober: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Frankreich auf neuem Höchststand

Die US-Demokraten haben einen Vorschlag von US-Präsident Donald Trump zu Corona-Hilfen für die Luftfahrtbranche ohne ein Gesamtkonjunkturpaket zurückgewiesen

Die Weltgesundheitsorganisation meldet einen Rekordanstieg der weltweiten Coronavirus-Fälle

Das Coronavirus macht auch dem bisher relativ gut durch die Krise gekommenen Portugal immer mehr zu schaffen

Das Europaparlament hat einen Kompromissvorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft über den EU-Haushalt und das Milliardenpaket gegen die Corona-Krise abgewiesen

Frankreichs Regierung hat wegen der besorgniserregenden Corona-Lage für weitere Städte die „maximale Alarmstufe“ ausgerufen

Auch die Stadt Delmenhorst in Niedersachsen hat die Marke von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten

Mit dem Kreis Unna ist ein weiteres Gebiet in Nordrhein-Westfalen über die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen geklettert

Angesichts des starken Anstiegs der Corona-Infektionen in Berlin schließt der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) weitere Beschränkungen nicht aus

In Frankfurt ist die für den Verlauf der Corona-Pandemie wichtige Kennziffer von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen überschritten worden

Im Kampf gegen massiv steigende Corona-Zahlen hat Tschechien verschärfte Maßnahmen beschlossen

Die US-Regierung hat nach Angaben von Präsident Donald Trump die Verhandlungen mit dem Kongress über weitere Corona-Hilfen wieder aufgenommen

Eine der zentralen Kennzahlen zur Beurteilung der Corona-Lage ist in Berlin über den als problematisch definierten Wert von 50 gestiegen

76 Mitarbeiter eines DHL-Frachtzentrums im baden-württembergischen Köngen sind positiv auf das Coronavirus getestet worden

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bürger aufgerufen, sich angesichts steigender Corona-Zahlen stärker an die Regeln zu halten

Angesichts steigender Corona-Neuinfektionen wird das Tragen einer Maske im Freien ab dem 10. Oktober in ganz Polen Pflicht

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in den Niederlanden ist innerhalb von 24 Stunden um mehr als 5800 gestiegen

Corona: RKI-Chef warnt vor unkontrollierter Verbreitung

Angesichts stark gestiegener Corona-Zahlen will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Verantwortlichen der elf größten deutschen Städte über die Lage beraten

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Frankreich mit fast 19.000 Neuinfektionen auf einen neuen Höchststand gestiegen

Ein Gericht in Madrid hebt den teilweisen Shutdown der spanischen Hauptstadt und neun weiterer Orte in der Region auf

Wie geht es US-Präsident Donald Trump nach der Corona-Infektion? Nicht so gut, wie er vorgibt, ist sich Karl Lauterbach bei „Maischberger“ sicher.

In Deutschlands Krankenhäusern steigt angesichts der immer zahlreicheren Coronainfektionen aus Expertenansicht die Gefahr von Engpässen

Niedersachsen will nun doch ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus Corona-Risikogebieten



Mittwoch, 7. Oktober: Bundesregierung befürchtet Kontrollverlust bei der Nachverfolgung von Infektionsketten

Corona könnte für 115 Millionen Menschen den Abstieg in extreme Armut bedeuten

Das Robert Koch-Institut hat weitere Länder und Regionen zu Corona-Risikogebieten erklärt

Nachdem bereits Thüringen und Berlin möglichen Beherbergungsverboten eine Absage erteilt haben, stimmt nun auch Nordrhein-Westfalen mit ein

Bundesregierung befürchtet Kontrollverlust bei der Nachverfolgung von Infektionsketten

Kreis Esslingen überschreitet kritische 50er-Marke bei Neuinfektionen

In Italien gilt bald eine landesweite Maskenpflicht im Freien

Beherbergungsverbot in Bayern gilt auch für einzelne Berliner Bezirke

Bremen reißt kritische Corona-Obergrenze

Söder kündigt Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Hotspots an

AfD-Bundestagsabgeordnete verstoßen zum Teil gegen Maskenpflicht

Wir starten unseren neuen Corona-News-Ticker. Alle vorherigen Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in diesem Newsblog.

