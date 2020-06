Der schwedische Chef-Virologe Anders Tegnell hält den Sonderweg seiner Regierung in der Corona-Krise grundsätzlich für richtig. Dies sagte Tegnell vor Journalisten in Stockholm. Zuvor hatte er in einem Interview mit Sveriges Radio Verbesserungspotential beim Corona-Kurs eingeräumt.

Corona: Hydroxychloroquin – Fachjournal zieht Studie zurück

In Deutschland einigten sich die Spitzen der großen Koalition auf ein 130 Milliarden schweres Konjunkturpaket. Wer vom Konjunkturpaket profitiert, lesen Sie hier. Die sogenannten Wirtschaftsweisen üben aber Kritik, vor allem am Kinderbonus.

Unterdessen hat das renommierte Fachjournal „The Lancet“ eine Studie zum Einsatz der Malaria-Mittel Chloroquin und Hydroxychloroquin zurückgezogen.

Österreich wird seine Grenzen zu Nachbarland Italien erstmal nicht öffnen. Das sei noch zu früh, sagte die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger unserer Redaktion. Der Schutz und die Gesundheit der Menschen stehen an erster Stelle. Auch auf den Balearen gibt es weiterhin Einschränkungen. Die Regierung will die Wiedereröffnung von Nachtklubs, Diskotheken und Bars so lange wie möglich hinauszuzögern.

Die Reproduktionszahl in Deutschland ist wieder gesunken, die Zahl der Neuinfektionen hält sich derzeit ebenfalls auf niedrigem Niveau. Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl.

Freitag, 5. Juni: Brasilien hat weltweit dritthöchste Zahl von Corona-Toten

11.49 Uhr: Die Deutschen machen sich am wenigsten Sorgen um Gesundheit und persönliches Einkommen. Das hat das Meinungsforschungsinstitut Kantar in einer repräsentativen Befragung ermittelt, die unserer Redaktion vorliegt. Wenn es hingegen um die Impfung gegen das Coronavirus geht, sind die Bundesbürger vergleichsweise vorsichtig. Lediglich 67 Prozent würden sich impfen lassen. Lesen Sie hier: Deutsche skeptisch bei Impfstoff gegen Coronavirus

10.49 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel hat Spekulationen über eine mögliche fünfte Amtszeit erneut eine klare Absage erteilt. Auf die Frage, ob sie darüber nachdenke, angesichts der noch nicht bewältigten Corona-Krise für eine nächste Kanzlerkandidatur zur Verfügung zu stehen, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag am Ende der ZDF-Sendung “Was nun, Frau Merkel”: “Nein. Nein. Wirklich nicht.” Ihr Nein zu dieser Frage stehe “aber ganz fest”, sagt sie sehr vehement – und lacht.

10.26 Uhr: Er ist der teuerste Fußballer weltweit – dennoch haben die brasilianischen Behörden Star-Stürmer Neymar zunächst umgerechnet 105 Euro als Corona-Hilfe zugestanden. Der vorläufige Bescheid über die Unterstützungszahlung, die eigentlich Geringverdienern durch die Corona-Krise helfen soll, ging laut einem Medienbericht auf einen Diebstahl der Daten des Nationalspielers zurück. Neymars Name, Geburtsdatum und seine Ausweisnummer seien genutzt worden, um die Corona-Hilfe der brasilianischen Regierung zu beantragen, berichtete das Online-Portal „UOL“ am Donnerstag.

Brasilien: Dritthöchste Zahl an Todesopfern nach Corona-Infektionen

4.20 Uhr: Brasilien ist inzwischen das Land mit der weltweit dritthöchsten Zahl von verzeichneten Todesopfern der Corona-Pandemie. Laut offiziellen Zahlen vom Donnerstag stieg die Zahl der Corona-Toten in dem südamerikanischen Land um weitere 1473 Fälle auf 34.021. Brasilien setzte sich damit vor Italien, wo die Zahl bei etwa 33.600 lag.

Die Länder mit der weltweit höchsten Zahl registrierter Todesopfer der Coronavirus-Infektion sind die USA und Großbritannien. In den Vereinigten Staaten gab es bis Donnerstag rund 108.000 registrierte Todesfälle, in Großbritannien etwa 39.900.

3.08 Uhr: Die argentinische Regierung hat die weitgehenden Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus im Großraum Buenos Aires um weitere drei Wochen verlängert. In dem Ballungszentrum rund um die Hauptstadt müssen die Menschen bis zum 28. Juni grundsätzlich weiterhin zu Hause bleiben, wie Präsident Alberto Fernández sagte.

Argentiniens Präsident Präsident Alberto Fernández bei einer Pressekonferenz zum neuen Corona-Ausbruch in seinem Land. Foto: Esteban Collazo / AFP

Erlaubt sind lediglich Einkäufe in nahe gelegenen Lebensmittelgeschäften und Apotheken. Angestellte in als essenziell eingestuften Berufen und Branchen dürfen zur Arbeit gehen. In der Metropolregion Buenos Aires leben etwa 14,8 Millionen Menschen – das entspricht 37 Prozent der argentinischen Gesamtbevölkerung.

Wirtschaftsweisen korrigieren Konjunkturprognose für Deutschland

1.31 Uhr: Der Chef der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, sieht das Konjunkturpaket skeptisch. Vor allem vom Kinderbonus hält der Volkswirt nichts. Zudem wollen die Wirtschaftsweisen ihre im März aufgestellte Konjunkturprognose für Deutschland angesichts der inzwischen größeren Ausmaße der Corona-Pandemie nach unten korrigieren. Das gesamte Interview lesen Sie hier: Chef der Wirtschaftsweisen: „Der Kinderbonus bringt wenig“

1.02 Uhr: Rund zwei Drittel der Menschen in Deutschland würden gegen das Coronavirus impfen lassen. 67 Prozent seien „sicher“ oder „wahrscheinlich“ bereit, ein Impfangebot anzunehmen. Das Ergebnis der Studie lesen Sie hier: Deutsche skeptisch bei Impfstoff gegen Coronavirus

1.01 Uhr: Das Fachjournal „The Lancet“ hat eine Studie zum Einsatz von Chloroquin und Hydroxychloroquin gegen das neue Coronavirus zurückgezogen. Drei der vier Autoren verwiesen darauf, dass sie Zweifel an der Richtigkeit der von ihnen genutzten Daten nicht ausräumen können, wie das Journal mitteilte. Die Wirksamkeit der bislang gegen Malaria eingesetzten Mittel gegen die Lungenerkrankung Covid-19 wird derzeit in zahlreichen Studien getestet.

Nach Angaben in der nun zurückgezogenen Studie sollten die beiden Wirkstoffe sich wahrscheinlich nicht zur Behandlung von Covid-19 eignen und sogar womöglich die Todesrate erhöhen und zu Herzrhythmusstörungen führen.

Die Forscher aus den USA und der Schweiz um Mandeep Mehra von der Harvard Medical School hatten die Studie in „The Lancet“ vom 22. Mai veröffentlicht. Sie hatten nach Studien-Angaben Daten von gut 96.000 Patienten ausgewertet. Wegen der negativen Ergebnisse waren mehrere Studien zu Chloroquin und Hydroxychloroquin ausgesetzt worden. Letzteres steht auch deshalb unter besonderer Beobachtung, weil US-Präsident Donald Trump es wiederholt als Wundermittel gepriesen hatte.

US-Präsident Donald Trump hatte das Malaria-Mittel Hydroxychloroquin als Wundermittel gegen das Coronavirus angepriesen. Foto: George Frey / AFP

Vor dem Zurückziehen der Studie hatte es an der Publikation erhebliche Zweifel gegeben. „Lancet“ selbst hatte bereits einen offiziellen Warnhinweis („Expression of Concern“) veröffentlicht. Es gebe „ernsthafte wissenschaftliche Fragen“ zu den von den Forschern angegebenen Daten.

0.16 Uhr: In Südafrika ist die Zahl der registrierten Corona-Infektionen sprunghaft gestiegen – um 3267 Neuinfektionen in 24 Stunden. Das waren so viele Fälle wie noch nie seit Beginn der Pandemie, teilte das südafrikanische Gesundheitsministerium mit. Die Fälle konzentrierten sich auf die Region Westkap.

Insgesamt wurden nach Angaben des Ministeriums seit dem Auftreten der ersten Fälle in Südafrika 40.792 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 verzeichnet. Die Zahl der erfassten Todesfälle erhöhte sich zuletzt binnen 24 Stunden um 56 auf 848.

Donnerstag, 4. Juni: Coronavirus – Hydroxychloroquin schützt nicht vor Ansteckung

23.31 Uhr: Fast 32 Jahre war die Lufthansa ununterbrochen im Dax gelistet, nun steigt sie in den MDax der mittelgroßen Unternehmen ab. Dies passiert mit Wirkung zum 22. Juni, wie die Deutsche Börse am Abend mitteilte.

Die Fluggesellschaft war wegen der Corona-Krise in schwere wirtschaftliche Turbulenzen gekommen. Wegen der weltweiten Reisebeschränkungen war kein normaler Flugbetrieb möglich.

21.58 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich in ZDF und ARD ausführlich zu den aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie geäußert. Merkel machte Hoffnungen auf die baldige Zulassung eines Impfstoffes einen Strich durch die Rechnung. „Uns sagen alle Experten, unter einem Jahr bis 18 Monaten ist nichts zu machen.“ Durch zu stark verkürzte Tests und Proben könnten zudem „neue Schäden entstehen.“

Merkel gab auch bekannt, dass die Senkung der Mehrwertsteuer nicht über den 31. Dezember 2020 verlängert werden soll. Bayers Ministerpräsident Söder hatte zuvor bekundet, dass er sich dies vorstellen könne. Die Kanzlerin erwiderte die Einnahmeausfälle bei einer längeren Laufzeit „können wir uns gar nicht leisten.“ Zumal das Auslaufdatum auch in dem zugehörigen Gesetz verankert sei.

Kanzlerin Angela Merkel im Gespräch mit Rainald Becker und Tina Hassel bei einer Sondersendung in ARD und ZDF, in der sie sich ausführlich über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise äußerte. Foto: Pool / Getty Images

21.03 Uhr: Corona-Tests werden in Schweden in Zukunft kostenlos sein. Das kündigte heute Schwedens Finanzminister Per Bolund an. Rund 564 Millionen Euro wird die Regierung für die Maßnahme zur Verfügung stellen. Sowohl Tests auf eine akute Corona-Infektion sowie Bluttests auf eine zurückliegende Erkrankung würden zur Verfügung stehen. Damit soll eine weitere Ausbreitung des Virus in Schweden verhindert werden.

Das Land war im Gegensatz zu seinen skandinavischen Nachbarn einen Sonderweg gegangen. Es gab weder angeordnete Schließungen von Schulen, Kitas oder der Gastronomie. Stattdessen wurden die Menschen in Eigenverantwortung zur Einhaltung der Abstandsregeln aufgefordert. Mittlerweile verzeichnet Schweden eine wesentlich höhere Sterberate als Norwegen, Dänemark oder Finnland.

Europäische Zentralbank steckt weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen

15.35 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel äußert sich heute in Sondersendungen von ARD und ZDF zum Konjunkturpaket der Bundesregierung. Die ZDF-Sendung „Was nun, Frau Merkel?“ wird um ca. 17.45 Uhr aufgezeichnet und um 19.20 Uhr ausgestrahlt. Die Aufzeichnung wird live in der ZDF-Mediathek zu sehen sein. Die ARD interviewt Merkel in der Sendung „Farbe bekennen“, die um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird.

14.30 Uhr: Das Konjunkturpaket der Koalition aus Union und SPD sieht mehr Geld für Familien und Kommunen, Entlastungen beim Strompreis und eine Senkung der Mehrwertsteuer vor, um die Wirtschaft und den Konsum in der Corona-Krise wieder anzukurbeln. Was bedeutet das für den Einzelne?

Die Regierung wird mit ihrem Kinderbonus vielen Eltern helfen, aber nicht allen. Das Geld wäre an anderer Stelle wichtiger gewesen, meint unser Kommentator Alessandro Peduto: Der Corona-Kinderbonus ist nicht mehr als ein Schmerzensgeld.

13.47 Uhr: Die Europäische Zentralbank steckt in der Corona-Krise weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen. Der EZB-Rat beschloss die Ausweitung des Notkaufprogramms für Staats- und Unternehmenspapiere auf 1,35 Billionen Euro am Donnerstag in Frankfurt, wie die Notenbank mitteilte. Das Programm soll nun bis mindestens Ende Juni 2021 laufen.

Forscher: Hydrooxychloroquin eignet sich nicht gegen Corona

11.06 Uhr: US-Präsident Donald Trump hatte es wiederholt als Wundermittel gepriesen und prophylaktisch eingenommen. Doch Hydroxychloroquin schützt laut einer aktuellen Studie Kontaktpersonen von Sars-CoV-2-Infizierten nicht vor einer Ansteckung.

Das Mittel eigne sich somit nicht zur Vermeidung einer Erkrankung, schreiben die Forscher. Sie schränken ein, dass ihre Teilnehmer vornehmlich jung waren und zu keiner Risikogruppe gehörten. Ob das Mittel bei Hochrisikopatienten zur Vorbeugung nutze, müsse weiter untersucht werden. Diese Medikamente werden gegen Covid-19 getestet.

6.02 Uhr: In Mexiko sind inzwischen mehr als 100.000 Corona-Infektionen registriert worden. Das Land ist nach Zahlen der Johns-Hopkins-Universität in den USA das 14. der Welt, das diese Marke überschritten hat – das vierte in Lateinamerika.

Weil in Mexiko sehr wenig auf das Coronavirus getestet wird, dürfte die wahre Zahl der Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, deutlich höher liegen.

Sanitäter in voller Schutzkleidung werden nach dem Besuch des Hauses einer Person, die vermutlich mit dem Coronavirus infiziert ist, in Mexiko-Stadt, desinfiziert. Foto: Marco Ugarte / dpa

Corona-Krise – Eimer-Saufen auf Mallorca ist Geschichte

4.31 Uhr: Die Mehrheit der Familien hat die Zeit der kompletten Schulschließungen laut einer Umfrage durchaus positiv erlebt. 82 Prozent der befragten Mütter und Väter gaben an, dass sie mit der Situation in der Familie während des Homeschoolings zufrieden (61 Prozent) oder sogar sehr zufrieden (21 Prozent) waren.

Wie aus der Forsa-Erhebung im Auftrag der DAK-Gesundheit ebenfalls hervorgeht, waren zudem 72 Prozent von ihnen mit ihrer beruflichen Arbeit sehr oder eher zufrieden. Fast die Hälfte der befragten Eltern empfanden in dieser Zeit aber oft oder sehr oft Stress.

Mit Blick aufs Lernen zu Hause sind die Meinungen gespalten: Etwa die Hälfte der Kinder und Jugendlichen war damit eher unzufrieden (37 Prozent) oder sehr unzufrieden (14 Prozent).

Den eigenen Eltern stellen die Kinder und Jugendlichen für die Zeit des Homeschooling ein gutes Zeugnis aus: 91 Prozent sagten, dass sie mit der Unterstützung durch ihre Eltern während dieser Zeit sehr zufrieden (40 Prozent) oder eher zufrieden (51 Prozent) waren.

Für die Studie, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Donnerstag vorlag, wurden sowohl Eltern als auch Kinder zwischen 10 und 17 Jahren befragt.

2.00 Uhr: Partytouristen müssen auf Mallorca vorerst mit starken Einschränkungen rechnen: Eimer-Saufen ist Geschichte. Die Balearen wollen den Zeitpunkt der Wiedereröffnung von Nachtklubs, Diskotheken und Bars so lange wie möglich hinauszuzögern, kündigte Regionalpräsidentin Francina Armengol im Interview mit unserer Redaktion an.

1.00 Uhr: Die Grenzen zwischen Österreich und Italien bleiben bis auf Weiteres geschlossen. „Für eine Öffnung der Grenze zu Italien ist es noch zu früh, das geben die Gesundheitsdaten noch nicht her“, sagte die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger unserer Redaktion.

„Wir sehen, dass sich die Situation auch in Italien deutlich verbessert hat und einzelne Regionen – wie beispielsweise das Südtirol – schon gute Covid-19-Zahlen vorweisen können“, so Köstinger. „Unser Ziel ist klar: Eine Öffnung zu Italien, sobald die Zahlen es zulassen.“

Die Regierung in Wien habe immer großen Wert auf „möglichst rasche Grenzöffnungen zu seinen Nachbarstaaten“ gelegt, die „im Kampf gegen das Coronavirus ähnlich erfolgreich sind wie Österreich“, erklärte Köstinger. Schutz und Gesundheit der Menschen stünden aber an oberster Stelle.

0.18 Uhr: Senkung der Mehrwertsteuer, Hilfen für Kommunen, Zuschüsse für Familien, und höhere Kaufprämien für Elektroautos. Die Spitzen der großen Koalition verständigten sich nach tagelangem zähen Ringen auf ein riesiges Konjunkturpaket für 2020 und 2021 im Umfang von 130 Milliarden Euro.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bei der Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Foto: JOHN MACDOUGALL / dpa

