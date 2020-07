Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona: Deutsche Exporte brechen ein – Wacken als Livestream

Die wichtigsten Nachrichten zur Corona-Krise:

Das Festival Wacken wird doch stattfinden – als Online-Event

Die deutschen Exporte sind um fast 30 Prozent niedriger als im Mai 2019

Zweieinhalb Wochen nach der Wahlkampfkundgebung von Donald Trump in Tulsa ist in der Stadt eine deutlich erhöhte Rate von Corona-Neuinfektionen festgestellt worden

Der US-Präsident plant trotz Explosion der Corona-Zahlen im Land den nächsten Auftritt.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau: In den USA wurden inzwischen mehr als drei Millionen Fälle registriert

In Euskirchen wird der Corona-Massentest fortgesetzt

In Afrika sind inzwischen eine halbe Million Corona-Fälle verzeichnet worden. Zudem seien fast 12.000 Menschen gestorben, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit

In Deutschland gibt es unseren Recherchen zufolge mehr als 198.600 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9.046 Todesfälle

Weltweit sind laut Johns-Hopkins-Universität rund 12 Millionen Corona-Infektionen registriert worden, fast 550.000 Menschen starben an der Lungenkrankheit Covid 19

Corona-News-Ticker: Alle Entwicklungen im Überblick

Mit mehr als drei Millionen registrierten Corona-Infektionen sind die USA weltweit das mit Abstand am härtesten von der Pandemie betroffene Land. Nun wurde bekannt, dass US-Präsident Donald Trump mit seinem Wahlkampfauftritt in Tulsa am 20. Juni für einen erneuten Anstieg der Corona-Zahlen gesorgt haben könnte.

In Tulsa hatte es in den vergangenen Tagen fast 500 Neuinfektionen gegeben. Die örtliche Gesundheitsbehörde nannte es „mehr als wahrscheinlich“, dass der Anstieg mit „mehreren Großereignissen vor etwas mehr als zwei Wochen“ in Verbindung stehe – und damit mit Trumps Auftritt. Der US-Präsident plant trotzdem weitere Wahlkampfveranstaltungen. Unser Kommentar dazu: Trumps Wahlkampfshow bringt USA gefährliches Corona-Chaos

Wissenschaftler der Universität Washington in Seattle warnen jetzt: Bis November könnten in den USA laut ihrer Modellrechnung 208.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus sterben.

Donnerstag, 9. Juli: Nach Corona-Absage – Wacken als Online-Event

12.13 Uhr: Als Ersatz für das abgesagte planen die Veranstalter ein Online-Event. „Das gesamte Team hat in den letzten Wochen und Monaten mit viel Ehrgeiz und Motivation an der Umsetzung des neuen Konzepts zu Wacken World Wide gearbeitet, um ein beispielloses Gesamtpaket auf die Beine zu stellen“, sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen.

Das Digitalfestival findet demnach vom 29. Juli bis 1. August statt. Es soll dann kostenlos auf der Webseite wacken-world-wide.com sowie bei MagentaMusik 360 und auf MagentaTV zu sehen sein. Auftreten werden unter anderem Blind Guardian, Heaven Shall Burn, In Extremo, Kreator und Beyond The Black.

Die Veranstalter hatten das nach ihren Angaben größte Heavy-Metal-Festival der Welt mit 75.000 Besuchern aus mehr als 80 Nationen wegen der Corona-Krise Mitte April abgesagt.

Nach Veranstalterangaben werden die Musiker bei dem Festival live spielen. Sie sollen damit in Echtzeit mit präzisem Kamera-Tracking abgefilmt und direkt in ein virtuelles Set integriert werden. Die Fans sollen dabei nicht nur Zuschauer sein, sondern sollen durch Mitmachprogramme und Interaktionen eingebunden werden.

Das Wacken Open Air gibt es im Sommer als Digitalfestival. Foto: Axel Heimken / dpa

Wird Homeoffice nach Corona zur neuen Normalität?

11.30 Uhr: Das Homeoffice könnte nach Corona in vielen Unternehmen zur neuen Normalität werden. Das zeigt eine aktuelle Studie. Forscher des Stuttgarter Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) und der Deutschen Gesellschaft für Personalführung haben die Stimmung in rund 500 Unternehmen abgefragt.

Die übergroße Mehrheit der Unternehmen habe gute Erfahrungen gemacht. So seien fast 90 Prozent zu der Erkenntnis gelangt, dass bei ihnen mehr Homeoffice möglich sei, ohne dass dadurch irgendwelche Nachteile entstünden. Fast ebenso viele sind zudem der Ansicht, dass sie den Wunsch der Mitarbeiter, von zu Hause aus zu arbeiten, künftig nicht mehr so einfach ablehnen können.

42 Prozent der befragten Unternehmen haben daher bereits beschlossen, die Möglichkeiten, von zu Hause aus zu arbeiten, nach der Corona-Krise noch auszuweiten. Ein ebenso großer Anteil ist zwar noch unentschlossen, zurück zu weniger Homeoffice will aber kaum ein Unternehmen, heißt es in der Studie.

11.05 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau. Binnen 24 Stunden gab es 58.600 neue Fälle, wie aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorgeht.

Neue Corona-Höchststände in Südamerika und Mexiko

11 Uhr: Die Infektionszahlen in Südamerika erreichen neue Höchststände. In Mexiko seien in den vergangenen 24 Stunden nahezu 7000 neue Corona-Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium in Mexiko-Stadt mit. Die Gesamtzahl der Infizierten stieg damit auf mehr als 275.000, die Zahl der Todesopfer liegt bei weit mehr als 32.000. Damit ist Mexiko weltweit das am fünftstärksten von der Pandemie betroffene Land.

Im südamerikanischen Peru stieg die Zahl der Corona-Toten derweil auf über 11.000, teilte das Gesundheitsministerium in Lima mit. Die Zahl der Infektionen stieg auf fast 313.000. Damit ist das 33-Millionen-Einwohner-Land nach Brasilien das Land mit den höchsten Infektionszahlen in Lateinamerika. Allerdings ist die Opferzahl deutlich geringer als in Brasilien und Mexiko.

Die Krankenhäuser in Peru sind jedoch bereits überlastet. Es fehlt an medizinischer Ausrüstung und Sauerstoff für die Covid-19-Patienten. Lateinamerika und die USA sind derzeit die Epizentren der Corona-Pandemie. Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Lateinamerika und der Karibik hat die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen mittlerweile die Marke von drei Millionen überschritten.

Der Erzbischof von Lima, Carlos Castillo (r.), segnet bei der Sonntagsmesse die mehr als 4000 Porträts von Corona-Opern. Foto: Rodrigo Abd / dpa

Unruhen wegen Corona-Politik in Serbien

10.24 Uhr: Die inkonsequente Politik des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat zum zweiten Mal in Folge Unruhen im Zentrum der Hauptstadt Belgrad ausgelöst. Es kam zu Straßenschlachten zwischen Demonstranten und Bereitschaftspolizisten, 19 Beamte und 17 Demonstranten erlitten Verletzungen, berichtete der Fernsehsender N1 unter Berufung auf Krankenhausärzte. Serbien gehört zu den neuen Corona-Hotspots auf der Erde.

Tausende protestierten gegen mögliche neue Einschränkungen des Alltags, die Vucic wegen der steigenden Ansteckungszahlen angekündigt hatte. Fernsehsender zeigten Live-Bilder von chaotischen Szenen. Am Donnerstagmorgen war die Lage wieder ruhig.

Am Dienstagabend, dem ersten Protesttag, waren die Militanten sogar kurzzeitig ins Parlamentsgebäude eingedrungen, vor dem die Menschen demonstriert hatten.

Die Regierung versucht, die Proteste als „Putschversuch“ und als Ergebnis der angeblichen Wühlarbeit nicht näher bezeichneter ausländischer Mächte darzustellen.

Corona: Deutscher Export bricht ein

9.17 Uhr: Die deutschen Exporte bleiben wegen der Corona-Pandemie weiter deutlich hinter den Vorjahreswerten zurück: Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, lagen die Ausfuhren um 29,7 Prozent niedriger als im Mai 2019. Gegenüber dem Vormonat, der bislang den Tiefpunkt markiert hatte, stiegen die Exporte aber um 9,0 Prozent.

Im April hatte es innerhalb eines Jahres früheren Angaben zufolge einen Rückgang von 31,1 Prozent gegeben. Es war der heftigste Einbruch im Vergleich zum Vorjahresmonat seit Beginn der Außenhandelsstatistik im Jahr 1950.

Reisebeschränkungen, Störungen in der Logistik und Unterbrechungen der Lieferketten in der Corona-Krise hinterließen tiefe Spuren. Die Importe verringerten sich im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 21,7 Prozent auf 73,2 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vormonat stiegen sie um 3,5 Prozent.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) rechnen mit einem Rückgang der Ausfuhren im Gesamtjahr um 15 Prozent. Die Prognose sei noch zuversichtlich, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier jüngst. Der Rückgang werde im kommenden Jahr noch nicht wieder wettgemacht. Neben dem Privatkonsum zählt der Export zu den Stützen der deutschen Konjunktur.

Deutsche rechnen weiter mit Einschränkungen

5.31 Uhr: Die Mehrheit der Deutschen (51 Prozent) rechnet damit, dass die coronabedingten Einschränkungen noch mindestens sechs Monate den eigenen Alltag prägen werden. Jeder vierte befürchtet sogar, dass das Leben auch in mehr als einem Jahr noch nicht wieder „normal“ verlaufen wird.

Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsunternehmens McKinsey hervor, für die mehr als 1000 Verbraucherinnen und Verbraucher befragt wurden.

Rund 47 Prozent der Befragten erwarten dagegen innerhalb der nächsten sechs Monate eine Rückkehr zur Normalität.

Mehr als die Hälfte der Befragten erwartet in den nächsten Monaten finanzielle Einbußen. Und viele sind mit ihren Aktivitäten angesichts der Pandemie noch vorsichtig. So wollen in den nächsten zwei Wochen nur 20 Prozent der Befragten ein Fitnessstudio besuchen und nur 7 Prozent mit dem Flugzeug reisen. Rund 58 Prozent der Befragten wollen überfüllte öffentliche Plätze meiden.

Urlauber auf Norderney. Viele sind in der Corona-Krise weiterhin vorsichtig und meiden Menschenansammlungen. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

5.16 Uhr: In Euskirchen wird der Corona-Massentest einer freikirchlichen Gemeinde fortgesetzt. Die Kreisverwaltung rechnet für Freitag mit ersten Ergebnissen. Nachdem bei 13 Mitgliedern einer Familie der Mennoniten-Gemeinde das Coronavirus nachgewiesen wurde, hatte die Kreisverwaltung die ganze Gemeinde unter Quarantäne gestellt.

4.46 Uhr: Keine Entspannung in Sicht: Eine Reihe von US-Bundesstaaten wie Florida, Texas oder Arizona verzeichneten auch am Mittwoch hohe Corona-Infektionsraten, teilweise wurden Intensivbetten in Krankenhäusern knapp. Lesen Sie hier: USA: Erstmals über 60.000 Corona-Neuinfektionen am Tag

Trotzdem plant Präsident Donald Trump weitere Wahlkampfveranstaltungen. An diesem Samstag will er auf dem Flughafen von Portsmouth im nordöstlichen Bundesstaat New Hampshire vor Tausenden Anhängern sprechen.

Alle Gäste müssen bei der Anmeldung zustimmen, dass sie „freiwillig alle Risiken“ übernehmen, die aus einer Corona-Infektion resultieren könnten, wie seine Kampagne erklärte. Trumps Wahlkampflager haftet dafür nicht. Teilnehmer würden aber „stark ermuntert“, bereitgestellte Masken zu tragen, hieß es.

Die Rede ist im Freien geplant, anders als Trumps Kundgebung am 20. Juni in einer Halle in Tulsa (Oklahoma).

4.30 Uhr: In der Corona-Krise gibt es bei einigen Schilddrüsenmedikamenten einen Lieferengpass. Für Betroffene kann das zum Problem werden, denn sie können nicht einfach zu einer Alternative greifen. Diese Präparate sind betroffen.

3.31 Uhr: Drei Wochen nach der coronabedingten Schließung der Tönnies-Fleischfabrik darf ein erster Teilbereich außerhalb der Produktion wieder geöffnet werden. Eine Ausnahmegenehmigung durch den Bürgermeister ermögliche die schrittweise Wiederinbetriebnahme des Teilbereiches Verwaltung an dem Hauptstandort von Tönnies, teilte die Stadt mit.

Das Betretungsverbot des Werksgeländes für Beschäftigte im Verwaltungsbereich sei damit seit Mittwoch nicht mehr in Kraft. Die Mitarbeiter seien namentlich benannt, die das Tönnies-Betriebsgelände betreten dürften, hieß es weiter.

An diesem Donnerstag könne auch die Kita auf dem Werksgelände wieder öffnen. Sie verfüge über einen externen Zugang und sei selbst auch nicht Teil der Unternehmensgruppe, hieß es in der Mitteilung weiter.

Corona-Zahlen steigen nach Trump-Auftritt

0.19 Uhr: Die Gesundheitsbehörden in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma führen den Anstieg der Coronavirus-Infektionen im Bezirk auch auf einen Wahlkampfauftritt von US-Präsident Donald Trump zurück.

Der Auftritt sowie andere Veranstaltungen hätten „mehr als wahrscheinlich“ zu der Zunahme beigetragen, sagte Behördenchef Bruce Dart am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Tulsa. Als Dart auf die Trump-Kundgebung angesprochen wurde, sagte er: „In den vergangenen Tagen hatten wir fast 500 Fälle und wir wissen, dass wir mehrere große Veranstaltungen vor etwas mehr als zwei Wochen hatten.“ Er denke, man könne da einen Zusammenhang herstellen.

Der Präsident war dafür kritisiert worden, Tausende Menschen in einer Halle zu versammeln, in der das Tragen von Masken nicht verpflichtend war.

Trump-Unterstützer in Tulsa: Dicht gedrängt und ohne Maske. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Mittwoch, 8. Juli: Mehr als drei Millionen Coronavirus-Fälle in den USA

21.32 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat erneut vor zu frühen Lockerungen beim Tragen von Alltagsmasken in der Corona-Krise gewarnt. Um das Risiko zu reduzieren, gebe es in bestimmten Situationen eine Maskenpflicht, sagte der CDU-Politiker am Mittwochabend in Berlin bei einer Online-Diskussion.

Dafür gelte aus seiner Sicht: „Lieber drei Wochen zu spät aufgehoben als drei Wochen zu früh.“ Masken zu tragen sei nicht immer angenehm, es sei aber im Vergleich zu anderen Beschränkungen ein „relatives mildes Mittel“. Wichtig sei dies vor allem, wenn Abstände nicht einzuhalten seien wie etwa im öffentlichen Nahverkehr oder beim Einkaufen.

Spahn rief mit Blick auf Herbst und Winter allgemein dazu auf, sich gegen Grippe impfen zu lassen – dies soll auch einem Zusammentreffen mit einem möglichen Wiederanstieg von Corona-Infektionen vorbeugen. In Praxen werde es dann erneut darauf ankommen, Patienten mit Erkältungssymptomen vom regulären Betrieb trennen zu können, erklärte Spahn.

19.26 Uhr: Wegen dreier Corona-Fälle sind drei Koblenzer Studentenwohnheime unter Quarantäne gestellt worden. Drei Bewohner hätten Symptome gespürt und sich ins Krankenhaus begeben, woraufhin ein am Dienstagabend erfolgter Schnelltest positiv ausgefallen sei, teilte die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz am Mittwoch mit. Zwei Betroffene leben in einem Wohnheim, der dritte in einem weiteren Studentenwohnheim. Das dritte Gebäude sei wegen Kontakten von Bewohnern zu den anderen beiden Wohnheimen ebenfalls unter Quarantäne gestellt worden.

Auch Kontaktpersonen zeigten nach den Angaben Symptome und wurden getestet. Die Ergebnisse lagen vorerst noch nicht vor. Die drei Wohnheime bieten insgesamt Platz für rund 350 Bewohner. „Es sind nicht alle da“, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung.

Das Gesundheitsamt versuche, die Zahl der Kontaktpersonen der bestätigten drei Fälle zu ermitteln und sie zu informieren. „Da davon ausgegangen werden muss, dass weitere Personen in den Wohnheimen infiziert sein könnten, wurden alle Bewohner als Vorsichtsmaßnahme unter Quarantäne gestellt“, hieß es weiter.

Polizeibeamte stehen vor einem Studentenwohnheim in Koblenz. In drei Studentenwohnheimen sind Bewohner an Covid-19 erkrankt, andere zeigen Symptome. Foto: Thomas Frey / dpa

Alle Bewohner in den Heimen würden Coronavirus getestet. Die Universität Koblenz sei wegen der Verlegung der Lehre ins Internet vorerst nicht von den Maßnahmen betroffen. Zahlreiche Polizisten kontrollierten am Mittwochnachmittag alle Ausgänge der drei Studentenwohnheime.

Mehr als drei Millionen Corona-Fälle in den USA

18.13 Uhr: In den USA hat die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen die symbolische Schwelle von drei Millionen überschritten. Das sagte Vizepräsident Mike Pence am Mittwoch in Washington. Bislang seien mehr als 39 Millionen US-Bürger auf das Coronavirus getestet worden. In mehr als drei Millionen Fällen sei der Test positiv ausgefallen.

Laut der Johns-Hopkins-Universität wurden bis Mittwochmittag (Ortszeit) knapp 3,01 Millionen Fälle registriert – die mit großem Abstand höchste Zahl weltweit. Demnach starben in den USA bereits mehr als 131.500 Menschen an den Folgen von Covid-19. Auch das ist ein trauriger weltweiter Rekord.

17.40 Uhr: In Afrika sind inzwischen eine halbe Million Corona-Fälle verzeichnet worden. Zudem seien fast 12.000 Menschen gestorben, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwoch mit. Man sei besorgt, dass immer mehr Länder einen scharfen Anstieg von Sars-CoV-2-Infektionen verzeichnen. In 22 Ländern auf dem Kontinent hätten sich die Fälle im vergangenen Monat mehr als verdoppelt. „Die Gefahr, dass Covid-19 die schwachen Gesundheitssysteme auf dem Kontinent überwältigt, eskaliert“, warnte die WHO-Chefin für Afrika, Matshidiso Moeti.

Rund 43 Prozent aller Fälle sind laut WHO in Südafrika registriert worden. Auch Algerien, Ägypten, Ghana und Nigeria hätten eine sehr hohe Zahl. Allerdings gibt es auch positivere Entwicklungen: In einigen Staaten – darunter Eritrea, Gambia, Mali, den Seychellen und Togo – breite sich das Coronavirus nur langsam aus, hieß es.

16.15 Uhr: Corona-Infektionen sind offenbar nicht das einzige Problem der Fleischindustrie. Ein Bericht der Landesregierung Nordrhein-Westfalens wirft ein Schlaglicht auf die prekäre Lage von meist ausländischen Werkvertragsarbeitern in der deutschen Fleischindustrie.

Das Dokument fasst die Ergebnisse von Kontrollen in 650 Sammel- und Gemeinschaftsunterkünften zusammen, die von den Behörden durchgeführt wurden. Mehrere Medien – darunter die „FAZ“ – berichten nun über die Ergebnisse.

Die Prüfer monieren demnach insgesamt 1900 „mittlere und gravierende Mängel“. Die Beanstandungen reichten von „fehlenden Hygienemaßnahmen wie fehlendem Desinfektionsmittel“ bis hin zu „Schimmelpilzbefall, Einsturzgefahr, undichten Dächern, katastrophalen Sanitäreinrichtungen, Ungezieferbefall und Brandschutzmängeln“, zitiert die Zeitung aus dem Bericht.

Angela Merkel stellt ihr Programm für die EU-Ratspräsidentschaft vor

15.50 Uhr: Angela Merkel hat in Brüssel über die EU-Ratspräsidentschaft gesprochen. Sie appellierte vor allem an den Zusammenhalt in der EU. „Dieses Europa ist zu Großem fähig, wenn wir einander beistehen und zusammenhalten“, sagte Merkel bei ihrer Rede im EU-Parlament.

Es war Merkels erste Auslandsreise seit dem Beginn der Corona-Krise. Der Anlass für den Tagestrip: Zu Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft erläuterte die Kanzlerin den EU-Abgeordneten, welche Ziele die Bundesregierung für Europa jetzt verfolgt. Ihre Rede wurde von den Abgeordneten mit stehendem Applaus quittiert.

08.07Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht im Plenum des Europäischen Parlaments. Ihre Rede über Deutschlands EU-Ratspräsidentschaft wurde von den Abgeordneten mit stehendem Applaus quittiert. Foto: YVES HERMAN / dpa

15.30 Uhr: Die spanische Region Katalonien führt eine ungewöhnlich strenge Maskenpflicht ein. Ab Donnerstag müssen Menschen dort auch im Freien immer einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das gab Regionalpräsident Quim Torra in Barcelona bekannt. Er reagiert damit auf eine Zunahme der Corona-Infektionen in einigen Gebieten.

Ob die Katalanen und die Touristen in der Region zum Beispiel auch in den Cafés oder sogar am Strand Maske werden tragen müssen, stand zunächst nicht fest. ​​​​​​Auch nicht, wie lange die Anordnung in Kraft bleiben soll. „Die Idee ist aber, dass die Pflicht immer und überall gelten soll, unabhängig vom Abstand zwischen den Menschen“, hatte Torras Sprecherin Meritxell Budó bereits am Dienstag gesagt.

Nach einem derzeit landesweit geltenden Dekret gilt eine Maskenpflicht in ganz Spanien im Freien eigentlich nur dann, wenn ein Sicherheitsabstand von mindestens eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann. Am Strand sowie in Cafés und Restaurants tragen die Menschen bisher meistens keine Maske. Spanien ist mit knapp 28.400 Corona-Toten und 250.000 Infizierten eines der am schwersten von der Corona-Pandemie getroffenen Länder. Landesweit sind die Zahlen jedoch seit Mitte Mai stark gesunken.

15.00 Uhr: Viele Freizeitaktivitäten fallen seit der Pandemie aus. Auch Singen ist gefährlich geworden. Doch ohne Proben und Auftritte können sich viele Chöre nicht mehr lange finanzieren. So existenziell bedroht sind Chöre in der Corona-Krise.

Kärnten: Maskenpflicht gilt abends im öffentlichen Raum

13.30 Uhr: Das österreichische Bundesland Kärnten verhängt eine abendliche Maskenpflicht in Tourismus-Hotspots. An stark besuchten Orten wie Velden oder dem Wörthersee soll im öffentlichen Raum jede Nacht von 21.00 Uhr bis 2.00 Uhr ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Die Landesregierung kündigte an, die Verordnung werde noch ausgearbeitet und solle am Freitag in Kraft treten. „Velden soll nicht zum Sommer-Ischgl werden“, sagte Tourismus-Landesminister Sebastian Schuschnig.

Das für seine Seen bekannte Bundesland mit rund 560.000 Einwohnern und aktuell nur 14 Corona-Fällen ist bei Deutschen Urlaubern beliebt und verzeichnet seit Mai wieder einen zunehmenden Touristenandrang. Appelle hätten nicht ausgereicht, um Ansammlungen ohne Abstands- und Hygienemaßnahmen zu verhindern, sagte Schuschnig.

12.50 Uhr: In der Corona-Krise ist ein weiteres Programm des Bundes mit Milliardenhilfen für angeschlagene Unternehmen gestartet. Betriebe können ab 10. Juli Fördergelder in Höhe von bis zu 150.000 Euro beantragen lassen.

Die Auszahlungen an die Unternehmen könnten bereits im Juli erfolgen, teilten die federführenden Bundesministerien mit. Bei den sogenannten Überbrückungshilfen geht es um ein Volumen von insgesamt 25 Milliarden Euro. Damit soll vor allem kleinen und mittelständischen Firmen geholfen werden, die weiter mit erheblichen Umsatzeinbußen zu kämpfen haben.

Die Überbrückungshilfe soll zunächst für die Monate Juni bis August gewährt werden - für Branchen wie etwa das Hotel- und Gaststättengewerbe, Clubs und Bars, Reisebüros und Schausteller. Die Zuschüsse müssen nicht zurückgezahlt werden.

Mit Blick auf entsprechende Forderungen von Wirtschaftsverbänden sagte Altmaier, ab der zweiten Augusthälfte werde es darum gehen, ob die Hilfen verlängert würden. Ab sofort können sich Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer auf einer Online-Plattform registrieren, die für Firmen die Anträge einreichen müssen. Danach sollen die Anträge online gestellt werden können.

Corona-Hilfe: EU-Kommission genehmigt deutschen Rettungsschirm

10.31 Uhr: Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission haben den von der Bundesregierung eingerichteten Rettungsschirm für Unternehmen genehmigt. Sie gelangten zu dem Schluss, dass der mit einem Budget von 600 Milliarden Euro ausgestattete Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) mit den in der Corona-Krise gelockerten EU-Regeln im Einklang steht, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte.

10.22 Uhr: Lenny Kravitz hat seine Konzerte in Berlin, Mainz und Hamburg abgesagt. Es werde vorerst keine Nachholtermine für seine „Here To Love-Tour 2020“ geben, wie sein Management mitteilte.

„Ich hatte mich darauf gefreut, für euch spielen zu können, aber eure Sicherheit sowie die meiner Band und Crew stehen an erster Stelle“, schrieb Kravitz auf Twitter. „Ich hoffe, euch alle bald in sicherer Umgebung wiederzusehen. Wir sind alle eins. Lasst uns zusammenhalten und lasst die Liebe regieren.“

Ticketbesitzer können sich für die Rückgabe ihrer Karten oder den Erhalt eines Gutscheines an die jeweilige Ticketstelle wenden.

Der Rockmusiker Lenny Kravitz. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

Österreich spricht eine Reisewarnung für Bulgarien, Rumänien und Moldau aus

10.06 Uhr: Österreich spricht nun auch für Bulgarien, Rumänien und Moldau eine Reisewarnung aus. Die Maßnahme gelte ab sofort, sagte Außenminister Alexander Schallenberg. Die Grenzkontrollen zu Ungarn und Slowenien würden deutlich verstärkt, erklärte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Reisebusse würden ausnahmslos kontrolliert. „Bitte reisen Sie nicht in diese Länder“, so der Regierungschef.

Wer von dort zurückkehre, müsse in eine 14-tägige Quarantäne oder einen negativen Coronatest vorweisen.

Österreich reagiert mit diesem Schritt auf die im nahen Ausland steigenden Infektionszahlen. Vor einer Woche hatte Wien bereits eine Reisewarnung für die sechs Staaten des Westbalkans ausgesprochen.

10.05 Uhr: Die Mitarbeiter der Deutschen Post sollen weltweit einen Bonus von 300 Euro bekommen. „Wir wissen genau, wer in diesen Zeiten einen hervorragenden Job gemacht hat“, sagte Vorstandschef Frank Appel in einer Telefonkonferenz.

Insgesamt veranschlagt das Unternehmen dafür rund 200 Millionen Euro. Ausgenommen von der Zahlung sind Führungskräfte.

9.52 Uhr: Masken-Eklat im bayerischen Landtag: Der AfD-Abgeordnete Stefan Löw trat am Dienstag mit Gasmaske an das Rednerpult. Der Landtagsvizepräsident Alexander Hold warnte Löw und nannte sein Verhalten „ungebührlich“, „mit dem Ziel, den Landtag lächerlich zu machen“. Nachdem der AfD-Politiker der Aufforderung, die Gasmaske abzunehmen, nicht nachkam, wurde ihm das Rederecht entzogen.

Seit vergangenen Freitag müssen die Abgeordneten im bayerischen Landtag Nase und Mund verhüllen. Die AfD-Fraktion lehnt dies ab, Stefan Löw wollte dazu offenbar ein Zeichen setzen. Lesen Sie hier: So gut schützen Masken vor Corona.

Der AfD-Abgeordnete Stefan Löw mit einer Gasmaske am Rednerpult im Bayerischen Landtag. Foto: - / dpa

9.49 Uhr: Kaum eine Reisesparte hat das Coronavirus so getroffen wie die Kreuzfahrt. Doch die Unternehmen schöpfen wieder Hoffnung und denken über neue Reisekonzepte nach. So könnten Kreuzfahrten in Zeiten von Corona aussehen.

9.38 Uhr: Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat Karl Lauterbach viel zu tun. Er twittert, telefoniert mit Journalisten oder sitzt bei Lanz, Illner, Maischberger, Plasberg im Fernsehen. So sieht Lauterbach seine Rolle als Corona-Aufklärer.

Neuer Corona-Rekord in den USA – mehr als 60.000 Neuinfektionen in 24 Stunden

4.31 Uhr: Jeder Zweite in Deutschland lehnt laut einer Umfrage die Abschaffung der Maskenpflicht im Handel ab – auch wenn es im jeweiligen Bundesland nur wenige Corona-Infizierte gibt und ein Mindestabstand eingehalten werden kann. Lesen Sie dazu: Maskenpflicht-Streit: Diese Bundesländer könnten sie kippen

Wie das Meinungsforschungsinstitut YouGov mitteilte, sind 54 Prozent gegen die Abschaffung, 37 Prozent befürworten dagegen solche Pläne. Neun Prozent der Befragten enthielten sich einer Aussage.

Bei Menschen ab 55 Jahren ist die Ablehnung der Pläne stärker (61 Prozent), während sich bei den 18- bis 24-Jährigen nur 36 Prozent dementsprechend äußerten.

4.25 Uhr: Von September an soll Deutschland in der Lage sein, innerhalb eines Jahres 2,5 Milliarden zusätzliche Masken zu produzieren. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin auf Anfrage der „Rheinischen Post“ mit.

Bis Ende Juni 2021 sollen Produzenten in Deutschland bis zu sieben Milliarden Masken jährlich in zertifizierter Qualität zusätzlich herstellen können. Dazu zählen dem Bericht zufolge:

FFP2

FFP3

medizinische Gesichtsmasken

Das Wirtschaftsministerium investiere dafür 60 Millionen Euro an Fördermitteln, hieß es weiter. Gefördert werden laut Bericht zudem Anlagen, die das sogenannte Filtervlies für die Masken produzieren, durch das Viren abgehalten werden. Zu den aktuellen Produktionskapazitäten in Deutschland machte das Ministerium aber demnach keine Angaben.

3.29 Uhr: In den USA ist abermals ein neuer Rekord bei den verzeichneten Corona-Neuinfektionen erreicht worden. Innerhalb von 24 Stunden wurden weitere 60.209 Ansteckungsfälle gezählt, wie aus am Dienstagabend (Ortszeit) von der Johns-Hopkins-Universität veröffentlichten Zahlen hervorgeht.

Die Gesamtzahl der Infektionen stieg damit auf 2,991 Millionen. Zudem wurden weitere 1114 Corona-Tote registriert, womit die Gesamtzahl der Todesopfer auf 131.362 wuchs. Die USA sind damit das mit Abstand am härtesten von der Pandemie betroffene Land der Welt – sowohl was die Infektions- als auch die Totenzahlen angeht.

Präsident Donald Trump zeichnet dennoch ein positives Gesamtbild der Lage. „Ich denke, wir sind an einem guten Ort“, sagte Trump am Dienstag in der Nachrichtensendung „Full Court Press“. Seine Regierung habe im Kampf gegen die Pandemie einen „guten Job“ geleistet. In zwei bis vier Wochen werde das Land „in sehr guter Verfassung“ sein.

0.01 Uhr: Trotz der Rekord-Corona-Zahlen will US-Präsident Donald Trump die Schulen nach den Sommerferien wieder öffnen. „Wir wollen, dass unsere Schulen im Herbst geöffnet sind“, sagte Trump bei einem Runden Tisch zu dem Thema im Weißen Haus.

Das sei sehr wichtig für das Land und das Wohlbefinden von Schülern und deren Eltern. „Wir werden Druck auf die Gouverneure und alle anderen ausüben, die Schulen zu öffnen.“

Der Republikaner warnte davor, Schulen aus politischen Erwägungen geschlossen zu halten. Er spielte damit auf demokratische Gouverneure an, die sich in großer Zahl gegen Trumps Drängen auf eine schnelle Rückkehr zur Normalität wehren.

Vize-Präsident Mike Pence, US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump (v.l.) bei dem Runden Tisch in Washington. Foto: JIM WATSON / AFP

Corona-News vom Dienstag, 7. Juli: Corona-Experte Fauci: Situation in den USA „nicht gut“

Die spanische Region Katalonien will nach einer Zunahme der Corona-Infektionen eine Maskenpflicht auch im Freien einführen, die praktisch überall und unter allen Umständen gelten soll

will nach einer eine einführen, die praktisch überall und unter allen Umständen gelten soll Die USA haben ihren Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vollzogen

haben ihren aus der vollzogen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht zunehmende Indizien dafür, dass sich das neuartige Coronavirus auch über mehrere Meter hinweg in der Luft übertragen kann

sieht zunehmende Indizien dafür, dass sich das neuartige Coronavirus auch in der Luft übertragen kann Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das sagte der Staatschef am Dienstag nach einem positiven Test in einem Militärhospital in der Hauptstadt Brasília. Mehr dazu hier: Brasiliens Präsident Bolsonaro mit Coronavirus infiziert

hat sich mit dem infiziert. Das sagte der Staatschef am Dienstag nach einem positiven Test in einem Militärhospital in der Hauptstadt Brasília. Brasiliens Präsident Bolsonaro mit Coronavirus infiziert In Österreich führt als erstes Bundesland Oberösterreich nach einem spürbaren Anstieg der Corona-Infektionen die Maskenpflicht wieder ein

führt als erstes nach einem spürbaren Anstieg der Corona-Infektionen die wieder ein Das Land Niedersachsen will nach der gerichtlichen Aufhebung des Lockdowns im Kreis Gütersloh auch die bestehenden Reisebeschränkungen für Menschen aus dem Kreis fallen lassen – allerdings erst ab dem 13. Juli . Im Gegensatz dazu dürfen Touristen aus diesem Kreis schon jetzt ohne Auflagen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern reisen

will nach der gerichtlichen Aufhebung des Lockdowns im Kreis Gütersloh auch die bestehenden Reisebeschränkungen für Menschen aus dem Kreis fallen lassen – allerdings erst ab dem . Im Gegensatz dazu dürfen Touristen aus diesem Kreis schon jetzt ohne Auflagen wieder nach reisen Flugausfälle, Quarantäne-Risiko, ein möglicher neuer Lockdown am Reiseziel: Der Urlaub findet in diesem Sommer unter erschwerten Bedingungen statt. „Mit einer Pauschalreise ist man in der Regel besser abgesichert“, sagt Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg. Lesen Sie hier: Sommer-Urlaub im Ausland: In diesen Ländern ist er möglich

findet in diesem Sommer unter erschwerten Bedingungen statt. „Mit einer Pauschalreise ist man in der Regel besser abgesichert“, sagt Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg. Sommer-Urlaub im Ausland: In diesen Ländern ist er möglich Wegen eines erneuten starken Anstiegs von Infektionen hat Australien eine Ausgangssperre über Melbourne verhängt

verhängt Einer der führenden Gesundheitsexperten der USA hat sich angesichts des raschen Anstiegs der Corona-Neuinfektionen im Süden und Westen des Landes sehr besorgt gezeigt. Die Lage sei „wirklich nicht gut“ und erfordere „sofortiges“ Handeln , sagte der Immunologe Anthony Fauci in einem Live-Chat

im Süden und Westen des Landes sehr besorgt gezeigt. Die Lage sei „wirklich nicht gut“ und , sagte der Immunologe in einem Live-Chat Ausländische Studierende an US-Universitäten, die im Wintersemester wegen des Coronavirus ausschließlich Online-Kurse anbieten, sollen nach dem Willen der US-Regierung das Land verlassen

Corona-News vom Montag, 6. Juli: Corona-Beschränkungen für Gütersloh aufgehoben

Einer der führenden Gesundheitsexperten der USA hat sich angesichts des raschen Anstiegs der Corona-Neuinfektionen im Süden und Westen des Landes besorgt gezeigt. Die gegenwärtige Lage sei „wirklich nicht gut“ und erfordere „sofortiges“ Handeln, sagte der Immunologe Anthony Fauci

Einer der führenden Gesundheitsexperten der USA hat sich angesichts des raschen Anstiegs der Corona-Neuinfektionen im Süden und Westen des Landes besorgt gezeigt. Die gegenwärtige Lage sei „wirklich nicht gut“ und erfordere „sofortiges“ Handeln, sagte der Immunologe Ein französischer Busfahrer wollte eine Gruppe von Menschen ohne Mund-Nasen-Schutz und Fahrschein nicht in den Bus lassen – und wurde dafür ins Krankenhaus geprügelt. Busfahrer weist auf Mundschutz hin – und ist jetzt hirntot

und Fahrschein nicht in den Bus lassen – und wurde dafür ins geprügelt. Busfahrer weist auf Mundschutz hin – und ist jetzt hirntot Vitamin D ist notwendig für den Knochenstoffwechsel, es fördert den Einbau von Kalzium und Phosphat in die Knochen und macht sie dadurch hart und widerstandsfähig. Studien sehen nun sogar einen Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und bedrohlichen Covid-19-Verläufen . Lesen Sie hier: Coronavirus: Hilft Vitamin D im Kampf gegen Covid-19?

ist notwendig für den Knochenstoffwechsel, es fördert den Einbau von Kalzium und Phosphat in die Knochen und macht sie dadurch hart und widerstandsfähig. Studien sehen nun sogar einen Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und bedrohlichen . Coronavirus: Hilft Vitamin D im Kampf gegen Covid-19? Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht hat die Corona-Beschränkungen für das öffentliche Leben im Kreis Gütersloh vorläufig außer Vollzug gesetzt

für das öffentliche Leben im vorläufig außer Vollzug gesetzt Die Gesundheitsbehörde in der autonomen chinesischen Region Innere Mongolei schlägt Alarm. In der Stadt Bayan könnte die Beulenpest von einem Murmeltier auf einen Menschen übertragen worden sein. Lesen Sie hier: Innere Mongolei: Murmeltiere sollen Beulenpest übertragen

in der autonomen chinesischen Region Innere Mongolei schlägt Alarm. In der Stadt Bayan könnte die von einem auf einen Menschen übertragen worden sein. Lesen Sie hier: Innere Mongolei: Murmeltiere sollen Beulenpest übertragen In Österreich sind erstmals seit Mai wieder mehr als 1000 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert

sind erstmals seit Mai wieder mehr als akut mit dem Coronavirus infiziert Schweden will für den Fall einer zweiten Corona-Welle im Herbst gerüstet sein. Unter anderem soll die Gesundheitsverwaltung mögliche Szenarien entwerfen und prüfen, ob Ratschläge und Vorschriften, die derzeit für das ganze Land gelten, regional angepasst werden können. Lesen Sie hier: Darum ist Schwedens Sonderweg in der Corona-Krise riskant.

Darum ist Schwedens Sonderweg in der Corona-Krise riskant. Die australische Regierung schließt wegen zunehmender Corona-Fälle die Grenzen zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Victoria und New South Wales

Corona-News vom Sonntag, 5. Juli: Touristin am Timmendorfer Strand mit Corona infiziert – Neue Quarantäne in Spanien

Spanien: Landkreis A Mariña ab Montag unter erneuter Quarantäne

90-jährige Touristin in Timmendorfer Strand mit Coronavirus infiziert

Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreis Gütersloh weiter gesunken

weiter gesunken Mecklenburg-Vorpommern will die Maskenpflicht im Handel abschaffen. Mehr zu den Plänen auch anderer Bundesländer lesen Sie hier.

abschaffen. Mehr zu den Plänen auch anderer Bundesländer lesen Sie hier. Donald Trump lobt bei seiner Ansprache an die Nation am diesjährigen Unabhängigkeitstag den Umgang mit der Pandemie

lobt bei seiner Ansprache an die Nation am diesjährigen Unabhängigkeitstag den Neuer Rekord-Wert: Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden klettert nach WHO-Angaben auf 212.326 Fälle

binnen 24 Stunden klettert nach WHO-Angaben auf 212.326 Fälle Innenminister Horst Seehofer fordert bundesweit kostenfreie Corona-Tests für alle

Corona-News vom Samstag, 4. Juli: Erneute Ausgangsbeschränkungen in Spanien

Das HIV-Mittel Lopinavir/Ritonavir wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ab sofort nicht mehr in einer Studie mit Coronavirus-Patienten angewendet

wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ab sofort nicht mehr in einer Studie mit Coronavirus-Patienten angewendet Die spanische Region Katalonien hat angesichts eines deutlichen Anstiegs von Corona-Infektionsfällen erneut Ausgangsbeschränkungen für 200.000 Menschen verhängt. Europäische Touristen können seit dem 22. Juni wieder nach Spanien reisen

hat angesichts eines deutlichen Anstiegs von Corona-Infektionsfällen erneut für 200.000 Menschen verhängt. Europäische Touristen können seit dem 22. Juni wieder nach Spanien reisen Pharmafirmen und Biotech-Start-ups kommen bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Sars-CoV-2 voran. Welche das sind, lesen Sie hier.

gegen Sars-CoV-2 voran. Welche das sind, lesen Sie hier. Lockerungen in England: Nach mehr als drei Monaten Schließung wegen der Corona-Epidemie öffnen Hotels, Bars, Restaurants und vor allem die beliebten Pubs wieder

Corona-News vom Freitag, 3. Juli: Infektionszahlen – Südamerika überholt Europa

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat Lateinamerika bei der Zahl der Corona-Infektionen Europa überholt

bei der Zahl der Corona-Infektionen überholt Haustiere , die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, müssen künftig den Behörden gemeldet werden

, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, müssen künftig den Behörden gemeldet werden Der Wirkstoff Remdesivir wird in Europa unter Auflagen zur Behandlung schwerer Fälle von Covid-19 zugelassen. Die Entscheidung gab die EU-Kommission am Freitag bekannt

wird in Europa unter Auflagen zur Behandlung schwerer Fälle von Covid-19 zugelassen. Die Entscheidung gab die EU-Kommission am Freitag bekannt Während in Europa gelockert wird, breitet sich das Coronavirus weltweit immer rascher aus. Lesen Sie hier: Rollt die zweite Corona-Welle schon? So ist die Weltlage

England lockert die Quarantäne-Vorschriften für Einreisende

Corona-News vom Donnerstag, 2. Juli: Kinder von Schlachthof-Mitarbeitern infiziert

Wer mit dem Flugzeug nach Spanien reist, muss ab sofort vorher eine Erklärung zum Gesundheitszustand ausfüllen. Diese generiert einen QR-Code. Lesen Sie hier, was Urlauber jetzt wissen müssen.

Im Fall des geschlossenen Putenschlachthofes in Wildeshausen bei Oldenburg ist auch bei Kindern von Mitarbeitern das Coronavirus nachgewiesen worden

ist auch worden Reiseveranstalter, die ihren Kunden wegen einer coronabedingt geplatzten Pauschalreise Geld zurückzahlen müssen, dürfen diesen als Alternative einen Gutschein anbieten. Einem entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung hat der Bundestag zugestimmt

Geld zurückzahlen müssen, dürfen diesen anbieten. Einem entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung hat der Bundestag zugestimmt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert vom Hersteller des Corona-Medikaments Remdesivir trotz eines Großeinkaufs der USA weiterhin Lieferfähigkeit

(CDU) fordert vom Hersteller des Corona-Medikaments trotz eines Großeinkaufs der USA weiterhin Lieferfähigkeit Kleine und mittlere Unternehmen sehen in der Corona-Zeit viele Vorteile beim Arbeiten im Homeoffice. Lesen Sie dazu: Umfrage bei Unternehmen: Homeoffice verbessert Produktivität

Kleine und mittlere Unternehmen sehen in der Corona-Zeit viele Vorteile beim Umfrage bei Unternehmen: Homeoffice verbessert Produktivität Die Bundesbürger buchen wieder deutlich mehr Pauschalreisen ins Ausland. Lesen Sie dazu: Deutsche buchen wieder deutlich mehr Reisen ins Ausland

Corona-News vom Mittwoch, 1. Juli: Corona-Krise – Mehrwertsteuersenkung tritt in Kraft

Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte sich am Mittwoch zum siebten Mal im Bundestag eine Stunde lang den Fragen der Abgeordneten. Lesen Sie hier: Merkel nennt Corona-Lage in Deutschland „fragil“

Merkel nennt Corona-Lage in Deutschland „fragil“ Deutschland gewährt Menschen aus elf Staaten außerhalb der Europäischen Union wieder die unbeschränkte Einreise

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist wegen der Folgen der Corona-Krise erneut gestiegen

in Deutschland ist wegen der Folgen der Corona-Krise erneut gestiegen Die USA haben beinahe den kompletten Bestand für die kommenden drei Monate des Corona-Medikaments Remdesivir aufgekauft

aufgekauft Griechenland hat alle seine Flughäfen auf den Inseln und in den Ferienregionen des Festlandes für Auslandsflüge geöffnet. Lesen Sie hier: Touristen benötigen QR-Code vor Einreise

hat alle seine Flughäfen auf den Inseln und in den Ferienregionen des Festlandes für Auslandsflüge geöffnet. Lesen Sie hier: Touristen benötigen QR-Code vor Einreise Die Mehrwertsteuer wird ab 1. Juli für sechs Monate von 19 auf 16 Prozent abgesenkt, der ermäßigte Steuersatz von sieben auf fünf Prozent. Was die Mehrwertsteuersenkung wirklich für Kunden bringt

Corona-News vom Dienstag, 30. Juni: Airbus streicht weltweit 15.000 Stellen – 5100 in Deutschland

Der Flugzeugbauer Airbus will wegen der Luftfahrt-Krise weltweit 15.000 Stellen streichen, 5100 Stellen allein in Deutschland

will wegen der Luftfahrt-Krise weltweit streichen, allein in Deutschland Mieter müssen ab Mittwoch auf die Sonderregelung zum K ündigungsschutz in der Corona-Pandemie verzichten

verzichten Die bayerische Regierung hat beschlossen, dass sich alle Bürger kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Lesen Sie hier: So funktioniert der Corona-Test.

So funktioniert der Corona-Test. In China haben Wissenschaftler eine neue Art der Schweinegrippe entdeckt, die eine Pandemie auslösen könnte. Lesen Sie hier: Forscher warnen vor neuem Virus – und sehen Pandemie-Gefahr

Corona-News vom Montag, 29. Juni: Bundestag und Bundesrat beschließen Mehrwertsteuersenkung und Kinder-Bonus

Bundestag und Bundesratz haben die zur Abfederung der Corona-Folgen initiierte Mehrwertsteuersenkung und einen Bonus von 300 Euro pro Kind beschlossen

beschlossen Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies wurden die Lockdown-Maßnahmen im Kreis Gütersloh um eine Woche verlängert

im um eine Woche verlängert Seit März gilt in Südafrika als Teil der Lockdown-Regeln ein Verkaufsverbot für Tabakwaren. Wie die Menschen im Land mit dem erzwungenen Nikotin-Entzug umgeht, lesen Sie hier: So leben die Südafrikaner mit ihrem Corona-Rauchverbot

Die Zahl der infolge einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen weltweit ist auf mehr als eine halbe Million angewachsen

Corona-News vom Sonntag, 28. Juni: Pelosi fordert Maskenpflicht für USA

Angesichts der massiv steigenden Zahl an Neuinfektionen in den USA hat die Demokratin Nancy Pelosi eine landesweite Maskenpflicht in der Öffentlichkeit gefordert

eine landesweite Maskenpflicht in der Öffentlichkeit gefordert Die chinesische Regierung hat für eine halbe Million Menschen in der Nähe von Peking einen neuen Lockdown angeordnet

angeordnet Im spanischen Corona-Hotspot Madrid hat es erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie binnen eines Tages keinen einzigen neuen Todesfall gegeben

Portugal ist nun hinter Schweden das EU-Land mit den meisten Neuinfektionen. Lesen Sie hier, was das für den Sommertourismus bedeutet

ist nun hinter Schweden das EU-Land mit den meisten Neuinfektionen. Lesen Sie hier, was das für den Sommertourismus bedeutet Angesichts der massiven Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen in Deutschland wie bei Tönnies oder Wiesenhof hat der EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit ein rasches Handeln der EU-Kommission angekündigt. Lesen Sie hier, was Schmit in Aussicht stellt: Corona-Ausbrüche auch in Fleischbetrieben anderer EU-Staaten

in Schlachthöfen in Deutschland wie bei Tönnies oder Wiesenhof hat der EU-Sozialkommissar ein rasches Handeln der EU-Kommission angekündigt. Lesen Sie hier, was Schmit in Aussicht stellt: Corona-Ausbrüche auch in Fleischbetrieben anderer EU-Staaten Die Zahl der nachgewiesenen Sars-CoV-2-Infektionen im Kreis Gütersloh ist in der Bevölkerung ohne direkten Bezug zur Tönnies-Belegschaft „merklich“ angestiegen

Corona-News vom Samstag, 27. Juni: EU sammelt mehr als sechs Milliarden Euro Spenden für Corona-Impfstoff

Neuer Höchststand in den USA: 45.224 gemeldete Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Kommissionschefin Ursula von der Leyen teilte mit, dass die Spendenkonferenz der EU 6,15 Milliarden Euro eingebracht hat. Zu dem Spendengipfel gehörte auch ein Konzert mit internationalen Stars

Corona-News vom Freitag, 26. Juni: Nach Corona-Ausbruch: Laschet prüft Haftbarkeit von Tönnies

Corona-News vom Donnerstag, 25. Juni: Die Rentenerhöhung fällt 2020 wegen der Corona-Krise wohl aus

Corona-News vom Mittwoch, 24. Juni: Dritter Schlachtbetrieb meldet Infektionen

Der Landkreis Cloppenburg vermeldet Corona-Infektionen in einem Schlachtunternehmen . In dem Betrieb in der Gemeinde Essen seien vier Personen positiv auf das Virus getestet worden

in einem . In dem Betrieb in der Gemeinde Essen seien vier Personen positiv auf das Virus getestet worden In Deutschland stehen die Sommerferien an. Verfolgen Sie auf unserer neuen interaktiven Karte, ob und in welchen Ferienregionen die Neuinfektionen nun steigen:

‣ Deutschlands Urlaubsgebiete im Corona-Vergleich: Verfolgen Sie, ob und in welchen Ferienregionen die Neuinfektionen steigen Verfolgen Sie, ob und in welchen Ferienregionen die Neuinfektionen steigen

Corona-News vom Dienstag, 23. Juni: Corona-Infektionen bei Wiesenhof

Corona-News vom Montag, 22. Juni: Corona-Krise – Lufthansa verhandelt weiter über Job-Abbau

In den USA haben mehr als 40 Millionen Menschen aufgrund der Corona-Pandemie ihren Arbeitsplatz verloren

verloren Mittlerweile 1553 bestätigte Fälle unter Tönnies-Mitarbeitern

Grünen-Chefin Baerbock fordert Krisentreffen nach Tönnies-Skanda. Lesen Sie mehr: Julia Klöckner will faire Fleischpreise und Tierwohlabgabe

Julia Klöckner will faire Fleischpreise und Tierwohlabgabe Niederlande: Erstmals seit März keine Covid-19-Todesfälle

Die Lufthansa verlässt am Montag den Deutschen Aktienindex (Dax)

verlässt am Montag den (Dax) Im Landkreis Gütersloh gehen die Reihentests bei Haushaltsangehörigen von Tönnies-Mitarbeitern weiter

gehen die Reihentests bei Haushaltsangehörigen von weiter Brasilien verzeichnet mehr als 50.000 Todesopfer durch Coronavirus

Corona-News vom Sonntag, 21. Juni: Gütersloh – Kein flächendeckender Lockdown geplant

Die Reproduktionszahl des Coronavirus ist laut Robert Koch-Institut auf 2,88 gestiegen

gestiegen Die Koalitionsspitzen beraten über die EU-Ratspräsidentschaft – Corona-Krise ist dabei großes Thema

Bei Ausschreitungen an einem unter Quarantäne stehenden Wohnkomplex in Göttingen sind acht Polizeibeamte verletzt worden

verletzt worden Im Kreis Gütersloh soll es trotz des Tönnies-Ausbruchs keinen flächendeckenden Lockdown geben

soll es trotz des Tönnies-Ausbruchs geben Zahlreiche Tönnies-Beschäftige reisten möglicherweise vor Verhängung der Quarantäne ab

Deutschlands First Lady Elke Büdenbender zeigt Verständnis für die Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen. Lesen Sie das ganz Interview mit Elke Büdenbender hier.

zeigt Verständnis für die Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen. Lesen Sie das ganz Interview mit Elke Büdenbender hier. Donald Trump hat seine Mitarbeiter nach eigenen Angaben dazu aufgerufen, Coronavirus-Tests einzuschränken, damit die Infektionszahlen in den USA nicht steigen. Lesen Sie hier: Warum Trump beim Wahlkampf in Tulsa den Blues bekam

hat seine Mitarbeiter nach eigenen Angaben dazu aufgerufen, einzuschränken, damit die Infektionszahlen in den USA nicht steigen. Lesen Sie hier: Warum Trump beim Wahlkampf in Tulsa den Blues bekam Spanien öffnet nach mehr als drei Monaten seine Grenzen für europäische Reisende

Corona-News vom Samstag, 20. Juni: Tönnies muss nach Corona-Ausbruch schließen

Clemens Tönnies hat Rücktritts-Spekulationen nach dem massiven Corona-Ausbruch in einem seiner Schlachthöfe zurückgewiesen

nach dem massiven Corona-Ausbruch in einem seiner Schlachthöfe zurückgewiesen Der Tönnies-Fleischbetrieb in Rheda-Wiedenbrück ist nun für 14 Tage geschlossen. Lesen Sie auch: Tönnies – In welchen Produkten steckt Fleisch der Firma drin?

Tönnies – In welchen Produkten steckt Fleisch der Firma drin? Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Europa hat die Schwelle von 2,5 Millionen überschritten

Corona-News vom Freitag, 19. Juni: 60 Menschen in Quarantäne nach Corona-Ausbruch in Kassel

Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies müssen sämtliche Mitarbeiter am Standort Rheda-Wiedenbrück in Quarantäne

am Standort Rheda-Wiedenbrück in Quarantäne Die Verhandlungen über das 750-Milliarden-Programm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise drohen zu einer Zerreißprobe für die EU zu werden. Lesen sie mehr: 750 Milliarden Euro – Wer bekommt die Corona-Gelder der EU?

750 Milliarden Euro – Wer bekommt die Corona-Gelder der EU? Die Studie mit dem Corona-Impfstoff der Firma Curevac ist am Freitag in die heiße Phase gegangen: Eine Freiwillige erhielt an der Uniklinik Tübingen die erste Impfung

der Firma ist am Freitag in die heiße Phase gegangen: Eine Freiwillige erhielt an der Uniklinik Tübingen die erste Impfung Nach 20 Corona-Fällen in einer Geflüchtetenunterkunft sind in Kassel 60 Menschen in Quarantäne

sind in Kassel 60 Menschen in Quarantäne Das Coronavirus ist in Italien offenbar schon viel länger aktiv als bislang angenommen

offenbar schon viel länger aktiv als bislang angenommen Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies soll jetzt die Bundeswehr helfen. Oft in der Kritik: Die Werkverträge der Beschäftigten. Das ist das Problem dabei.

Corona-Ausbruch bei Tönnies soll jetzt die Bundeswehr helfen. Oft in der Kritik: Die Werkverträge der Beschäftigten. Das ist das Problem dabei. Forscher der Universität Marburg sehen vielversprechende Ansätze für den Einsatz des Krebsmedikaments Ruxolitinib bei schweren Corona-Erkrankungen

Corona-News vom Donnerstag, 18. Juni: Blutgruppen können Covid-19-Verläufe beeinflussen

Wegen der Coronavirus-Pandemie will die Warenhauskette Galeria Kaufhof Karstadt 62 seiner 172 Filialen schließen

Kanzlerin Angela Merkel hat sich in einer Regierungserklärung für eine schnelle Einigung der EU-Mitgliedsstaaten auf die milliardenschweren Hilfsfonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ausgesprochen

hat sich in einer Regierungserklärung für eine schnelle Einigung der EU-Mitgliedsstaaten auf die milliardenschweren Hilfsfonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ausgesprochen Angesichts von etwa 100 neuen Coronavirus-Infektionen in einem Göttinger Hochhaus ist der Gebäudekomplex unter Quarantäne gestellt worden

Angesichts von etwa 100 neuen Coronavirus-Infektionen in einem ist der Gebäudekomplex unter Quarantäne gestellt worden Die Blutgruppen könnten eine Rolle in den sehr unterschiedlichen Covid-19-Verläufen spielen

Corona-News vom Mittwoch, 17. Juni: Mindestabstand und Maskenpflicht bleibt, Schulen sollen nach Sommerferien öffnen

Bund und Länder sind sich über das Konjunkturpaket zum Anschub der Wirtschaft einig geworden. Hintergrund: Corona-Konjunkturpaket – Wer vom 130-Milliarden-Paket profitiert

zum Anschub der Wirtschaft einig geworden. Corona-Konjunkturpaket – Wer vom 130-Milliarden-Paket profitiert Die Schulen sollen spätestens nach den Sommerferien in allen Ländern in den Regelbetrieb zurückkehren

Großveranstaltungen sollen grundsätzlich bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben. Lesen Sie hier: Corona-Krise – Großveranstaltungen bleiben noch länger verboten

sollen grundsätzlich bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben. Corona-Krise – Großveranstaltungen bleiben noch länger verboten Dexamethason sei laut einer Studie das erste Medikament, für das gezeigt werden konnte, dass es die Überlebenschancen bei Covid-19 verbessere. Lesen Sie hier: Dexamethason: Durchbruch bei der Behandlung von Covid-19?

sei laut einer Studie das erste Medikament, für das gezeigt werden konnte, dass es die Überlebenschancen bei Covid-19 verbessere. Dexamethason: Durchbruch bei der Behandlung von Covid-19? Zusammen mit 130 weiteren Ländern hat die Bundesregierung die Türkei als Corona-Risikogebiet eingestuft

Corona-News vom Dienstag, 16. Juni: Corona-Warn-App geht an den Start

Der Entzündungshemmer Dexamethason könnte die Sterberate bei schweren Verläufen von Covid-19-Erkrankungen senken

könnte die Sterberate bei schweren Verläufen von Covid-19-Erkrankungen senken Seit Dienstag ist die Corona-Warn-App in Deutschland verfügbar. Download: In vier einfachen Schritten zur Corona-Warn-App

Die in der Corona-Pandemie ausgesetzten Rückführungen von Migranten in andere europäische Staaten finden wieder statt

Corona-News vom Montag, 15. Juni: Erste deutsche Touristen auf Mallorca angekommen

Seit diesem Montag dürfen deutsche Touristen wieder „testweise“ Urlaub auf Mallorca machen. Wie der Post-Corona-Urlaub auf der Lieblingsinsel der Deutschen aussieht, erfahren Sie hier

machen. Wie der Post-Corona-Urlaub auf der Lieblingsinsel der Deutschen aussieht, erfahren Sie hier Die US-Arzneimittelbehörde (FDA) hat die Ausnahmegenehmigung für Hydroxychloroquin zurückgezogen

Deutschland hat sich bereits mit mehreren Maßnahmen in Stellung gebracht, um möglichst früh auf den Corona-Impfstoff zugreifen zu können. Lesen Sie hier: Corona-Impfallianz: Wie sich Deutschland Impfstoff sichert

Corona-Impfallianz: Wie sich Deutschland Impfstoff sichert Die Grenzen zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern sind wieder geöffnet

Corona-News vom Sonntag, 14. Juni: Bieten Lebendimpfstoffe Schutz vor Covid-19?

Die Bundesregierung erwägt ein Hilfsprogramm zum Erhalt von Ausbildungsplätzen. Was Auszubildende in der Corona-Krise wissen müssen

Die erwägt ein zum Erhalt von Ausbildungsplätzen. Was Auszubildende in der Corona-Krise wissen müssen Spanien will seine Grenzen früher als geplant für Reisende aus der EU öffnen

will seine Grenzen früher als geplant für Reisende aus der EU öffnen Bis es einen Impfstoff gegen das Coronvairus gibt, könnten möglicherweise bereits existierende Lebendimpfstoffe einen gewissen Schutz gegen eine Infektion bieten, glauben Forschende

einen gewissen Schutz gegen eine Infektion bieten, glauben Forschende Brasilien ist nun das Land mit den zweitmeisten Corona-Toten weltweit. Die Zahl der Corona-Opfer stieg am Sonntagabend auf 42.720

Corona-News vom Samstag, 13. Juni: Polen öffnet Grenzen zu EU-Ländern

Das Auswärtige Amt will bald die Rechnungen für die Rückholaktion von Reisenden aus dem Ausland verschicken

will bald die für die Rückholaktion von Reisenden aus dem Ausland verschicken Impfstoff gegen Corona – EU-Länder sichern sich Millionen Impfdosen

EU-Länder sichern sich Millionen Impfdosen Polen öffnet seine Grenzen zu allen EU-Nachbarländern

öffnet seine Grenzen zu allen EU-Nachbarländern Brasilien überholt Großbritannien bei der Zahl der Corona-Toten

überholt Großbritannien bei der Zahl der Corona-Toten Mehr als 800 Corona-Tote binnen 24 Stunden in den USA

Arbeitnehmer, die noch im Homeoffice arbeiten, fragen sich jetzt: Muss ich überhaupt ins Büro zurückkehren? Was Arbeitsrechtler dazu sagen, lesen Sie hier.

arbeiten, fragen sich jetzt: Muss ich überhaupt ins Büro zurückkehren? Was Arbeitsrechtler dazu sagen, lesen Sie hier. Frankreich will die Grenzen zu Ländern außerhalb des Schengen-Raums ab dem 1. Juli schrittweise öffnen

Corona-News vom Freitag, 12. Juni: Mütter sollen trotz Corona-Infektion stillen

Mütter sollen ihre Neugeborenen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO auch bei vermuteter oder bestätigter Corona-Infektion stillen

Mütter sollen ihre nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation auch bei vermuteter oder bestätigter Corona-Infektion Das Bundeskabinett hat die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer und den Kinderbonus auf den Weg gebracht

hat die vorübergehende Senkung der und den auf den Weg gebracht Wann kommt der Impfstoff gegen Sars-CoV-2? Bei „Illner“ sagte Virologe Hendrick Streeck, er sei nicht sicher, ob der Corona-Impfstoff überhaupt kommt

Corona-News vom Donnerstag, 11. Juni: Corona-Studie – Blutwerte erlauben Prognose über Covid-19-Verlauf

CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz hat sich enttäuscht über die Corona-Warn-App geäußert. Lesen Sie hier das Interview

hat sich enttäuscht über die geäußert. Lesen Sie hier das Interview Eine neue Covid-19-Studie lässt darauf schließen, dass sich der Krankheitsverlauf an zwei Typen von Abwehrzellen im Blut vorhersagen lässt

im Blut vorhersagen lässt Nach den Zahlen der Johns-Hopkins-Universität haben sich in den USA seit Beginn der Pandemie mehr als zwei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Hinter den USA entwickelt sich Brasilien aktuell zum neuen Krisenherd der Pandemie

Corona-News vom Mittwoch, 10. Juni: Corona-Grenzkontrollen werden beendet – EU-Bürger dürfen wieder einreisen

Wegen der Coronavirus-Pandemie findet die Generaldebatte der UN-Vollversammlung erstmals in der Geschichte nur virtuell statt

erstmals in der Geschichte nur virtuell statt Spätestens ab kommenden Dienstag wird es an den deutschen Außengrenzen keine Einreisekontrollen mehr geben

Spätestens ab kommenden Dienstag wird es an den deutschen Außengrenzen mehr geben Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der EU bis zum 31. August verlängert. Lesen Sie dazu: In diesen Ländern ist Sommerurlaub möglich

für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der EU bis zum 31. August verlängert. In diesen Ländern ist Sommerurlaub möglich Das Land Hessen hat umfangreiche Corona-Lockerungen angekündigt. Lesen Sie mehr: Corona-Regeln – Dies gilt jetzt in Ihrem Bundesland

Corona-Virus-News vom Dienstag, 9. Juni: Lauterbach wünscht sich Demos gegen Rassismus ohne Sprechchöre

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt angesichts der Demonstrationen gegen Rassismus:„Solche Demonstrationen sind ein Sargnagel für die noch bestehenden Regeln.“ Lesen Sie mehr: Lauterbach bei Markus Lanz: Normaler Unterricht „völlig unverantwortlich“

warnt angesichts der gegen Rassismus:„Solche Demonstrationen sind ein Sargnagel für die noch bestehenden Regeln.“ Lauterbach bei Markus Lanz: Normaler Unterricht „völlig unverantwortlich“ 6000 Touristen und Touristinnen aus Deutschland dürfen schon ab dem 15. Juni nach Mallorca und auf die anderen Balearen-Inseln fliegen. Lesen Sie mehr: Mallorca nach Corona: „Eimersaufen ist Geschichte“

Mallorca nach Corona: „Eimersaufen ist Geschichte“ In der norditalienischen Stadt Bergamo sind bei 57 Prozent von fast 10.000 getesteten Bürgern Antikörper gegen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen

In der norditalienischen Stadt Bergamo sind bei 57 Prozent von fast 10.000 getesteten Bürgern Antikörper gegen das neuartige Coronavirus nachgewiesen worden. Bergamo war von dem Ausbruch in Italien besonders schwer betroffen Christian Drosten hat sich über Mutationen des Coronavirus geäußert. Lesen Sie hier: Drosten erklärt: Darum wird das Coronavirus harmloser

Corona-Virus-News vom Montag, 8. Juni: Umstrittene Quarantäne-Regelung für Einreisende in Großbritannien

Corona-News vom Sonntag, 7. Juni: Brasilien gibt nicht mehr Gesamt-Corona-Zahlen heraus

Brasiliens Regierung gibt nicht mehr die Gesamtzahlen der Corona-Fälle in dem besonders stark betroffenen Land preis. Lesen Sie hier : Corona-Krise: Tödliche Bedrohung am Amazonas

Regierung gibt nicht mehr die Gesamtzahlen der Corona-Fälle in dem besonders stark betroffenen Land preis. : Corona-Krise: Tödliche Bedrohung am Amazonas Wer sich im Sommerurlaub mit dem Coronavirus infiziert, werde laut Außenminister Heiko Maas (SPD) von der Bundesregierung nicht zurückgeholt

Corona-News vom Samstag, 6. Juni: Zuschüsse für Studierende sollen bald fließen

Einer Studie zufolge könnte die Blutgruppe beim Verlauf einer Covid-19-Erkrankung eine große Rolle spielen. Was die Untersuchung von Wissenschaftlern aus Deutschland und Norwegen ergab, lesen Sie hier

beim Verlauf einer eine große Rolle spielen. Was die Untersuchung von Wissenschaftlern aus Deutschland und Norwegen ergab, lesen Sie hier Die Bundesregierung hat ein Corona-Konjunkturpaket beschlossen. Lesen Sie: Steuersenkung: Kassenumstellung kostet Handel Millionen

Steuersenkung: Kassenumstellung kostet Handel Millionen Noch in diesem Monat sollen Studierende in finanzieller Notlage Corona-Zuschüsse des Bundes bis zu 500 Euro beantragen können

Corona-News vom Freitag, 5. Juni: Tuifly halbiert Flotte wegen Corona

Die EU-Staaten wollen Reisebeschränkungen im Schengenraum bis Ende Juni aufheben. Das weitgehende Einreiseverbot für Menschen aus Drittstaaten dürfte um 14 Tage bis zum 1. Juli verlängert werden

wollen im Schengenraum bis Ende Juni aufheben. Das weitgehende Einreiseverbot für Menschen aus Drittstaaten dürfte um 14 Tage bis zum 1. Juli verlängert werden Der Reisekonzern Tui will seinen deutschen Ferienflieger Tuifly um rund die Hälfte verkleinern. Mehr dazu hier: TUIfly halbiert Flotte wegen Corona: Hunderte Jobs in Gefahr

will seinen deutschen Ferienflieger um rund die Hälfte verkleinern. TUIfly halbiert Flotte wegen Corona: Hunderte Jobs in Gefahr Zwei Drittel der Menschen in Deutschland würden sich laut einer Studie gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Ergebnis der Studie lesen Sie hier: Deutsche skeptisch bei Impfstoff gegen Coronavirus

Corona-News vom Donnerstag, 4. Juni: Coronavirus – Hydroxychloroquin schützt nicht vor Ansteckung

Bundeskanzlerin Merkel (CDU): Senkung der Mehrwertsteuer nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus

Senkung der Mehrwertsteuer nicht über den 31. Dezember 2020 hinaus Die Spitzen der großen Koalition hatten sich auf ein 130 Milliarden schweres Konjunkturpaket geeinigt. Wer vom Konjunkturpaket profitiert, lesen Sie hier Die Europäische Zentralbank steckt in der Corona-Krise weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen

steckt in der Corona-Krise weitere 600 Milliarden Euro in Anleihen Hydroxychloroquin schützt laut einer aktuellen Studie Kontaktpersonen von Sars-CoV-2-Infizierten nicht vor einer Ansteckung . Diese Medikamente werden gegen Covid-19 getestet

schützt laut einer aktuellen Studie Kontaktpersonen von Sars-CoV-2-Infizierten nicht vor einer . Diese Medikamente werden gegen Covid-19 getestet Die Mehrheit der Familien hat die Zeit der Schulschließungen laut einer Umfrage positiv erlebt. Das gaben 82 Prozent der Befragten an

hat die Zeit der laut einer Umfrage positiv erlebt. Das gaben 82 Prozent der Befragten an Die Spitzen der großen Koalition verständigten sich nach tagelangem Ringen auf ein riesiges Konjunkturpaket für 2020 und 2021

Corona-News vom Mittwoch, 3. Juni: Weltweite Reisewarnung soll aufgehoben werden

Corona-News vom Dienstag, 2. Juni: Drosten mahnt in Podcast Einhaltung der Corona-Abstandsregeln an

Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, macht Hoffnung auf einen halbwegs normalen Sommer gemacht

Die Erkenntnisse über Immunität müsse man nutzen, um eine mögliche zweite Welle besser kontrollieren zu können – obwohl Drosten inzwischen zweifelt, ob es dazu überhaupt kommen wird

Die Kultusminister der Länder beraten über das weitere Vorgehen an den Schulen nach den Sommerferien

Wir starten unseren neuen Coronavirus-News-Ticker. Alle bisherigen Nachrichten wie etwa die Verhandlungen in der großen Koalition über ein Corona-Konjunkturpaket finden Sie in unserem alten News-Ticker

Corona - Mehr zur Pandemie