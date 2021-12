Das Robert-Koch-Institut hat in Deutschland binnen 24 Stunden 527 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registriert, der Inzidenzwert liegt mittlerweile bei 427. Die stagnierende Inzidenz könnte laut RKI ein Indikator für die Wirksamkeit der Kontaktbeschränkungen sein.

Mehr als 500 Corona-Tote an einem Tag

Pandemie Corona: Was Bund und Länder bei der MPK beschließen könnten

Berlin. Frisch im Amt steht für Scholz am Donnerstag gleich ein wichtiger Termin an. Die Länderchefs beraten über das Vorgehen in der Pandemie.

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten kommen am Donnerstag mit dem neugewählten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen – auch um über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu beraten.

Anders als die zuletzt eilig einberufenen Corona-Gipfel war die Ministerpräsidentenkonferenz regulär geplant. Nach Informationen unserer Redaktion, soll es deshalb nicht nur um die Pandemie gehen, auch die Themen Europa, EU-Finanzen und die Situation der Flüchtlinge an der belarussischen Grenze stehen auf der Tagesordnung. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, sagte unserer Redaktion, er erwarte, "dass sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auf ein nachhaltiges Konzept verständigen, wie wir die Pandemiebekämpfung auch im Jahr 2022 weiter vorantreiben wollen".

Bund und Länder wollen Corona-Lage bewerten

Wie die Länderchefs die Infektionslage in Deutschland und die Wirksamkeit ihrer bisherigen Maßnahmen bewerten, wird mit der größten Spannung erwartet. Hierbei soll es konkret um die Booster-Impfungen sowie die Situation von Kindern und Jugendlichen in der Krise gehen.

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) hatte im Vorfeld der Beratungen gegenüber der "Welt" gesagt: "Dann werden wir uns natürlich auch Gedanken darüber machen müssen, wie es nach Weihnachten weitergehen soll." Am Ende hänge das an der Entwicklung des Infektionsgeschehens und an der Lage auf den Intensivstationen.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat vor dem Bund-Länder-Treffen eine bessere Versorgung der Kliniken mit Covid-Medikamenten gefordert: Das Impfen sei die stärkste Waffe im Kampf gegen das Virus. "Wir brauchen zugleich eine zwischen Bund und Ländern abgestimmte Medikamenten-Strategie", sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz unserer Redaktion.

Um eine Überlastung der Intensivstationen zu verhindern, könnten Medikamente einen sehr wichtigen Beitrag bei der Bewältigung der Pandemie leisten. "Sie verhindern schwere Verläufe, damit kann auch das Gesundheitssystem mit den Intensivstationen entlastet werden." Entscheidend sei gerade hier eine frühe Behandlung von Covid-Patienten, daher brauche es eine Strategie aus Beschaffung, mehr Tempo bei Zulassung und Logistik sowie eine gezielte Förderung von Arzneimittelforschung, forderte der NRW-Regierungschef.

Corona: Kommen schärfere Regeln?

Spitzenvertreterinnen und -vertreter von Bund und Ländern hatten vergangene Woche unter anderem beschlossen, dass für Menschen, die weder gegen Corona geimpft noch von einer Corona-Erkrankung genesen sind, bundesweit einheitliche Kontaktbeschränkungen eingeführt werden. Treffen sind dann auf den eigenen Haushalt sowie höchstens zwei Menschen eines weiteren Haushaltes begrenzt, wobei Kinder bis 14 Jahre ausgenommen werden.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow geht nicht davon aus, dass bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag grundlegende Beschlüsse zur Corona-Pandemie getroffen werden. "Wir haben uns verabredet, dass wir jetzt erst gucken wollen, ob die neuen Änderungen am Infektionsschutzgesetz reichen", sagte er der "Rheinischen Post". Zu möglichen Kontaktbeschränkungen äußerte sich Ramelow skeptisch. Er sei für Testen und ein konsequentes Anwenden der 2G-plus-Regel.

Corona: Pressekonferenz mit Olaf Scholz

Nach einem Treffen der Staatssekretäre wollen sich die SPD- und Unions-geführten Länder ab 14.30 Uhr getrennt beraten. Erst im Anschluss daran, gegen 16 Uhr, kommen die Länderchefs zusammen. Olaf Scholz wird gegen 16.30 Uhr zu der Konferenz erwartet.

Anschließend – etwa ab 17.45 Uhr – ist wie gewohnt eine Pressekonferenz geplant, diesmal mit Bundeskanzler Scholz, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und MPK-Vorsitzender Hendrik Wüst (CDU) und Berlins scheidendem Bürgermeister Michael Müller (SPD). Bei dem Termin sollen dann die Ergebnisse der Bund-Länder-Runde zusammengefasst werden.

(dpa/fmg)