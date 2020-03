Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hamsterkäufe in ganz Europa – Politik mahnt zu Gelassenheit

Das Coronavirus breitet sich überall in Europa aus – auch in Deutschland sind bereits mehr als 6200 Menschen infiziert

In vielen Ländern reagieren Menschen mit Hamsterkäufen – Hygieneartikel wie Toilettenpapier oder Desinfektionsmittel sind vielerorts ausverkauft, auch Lebensmittel werden gehortet

Für einen Ökonomen ist genau dieses „Herdenverhalten“ ein Problem

Politiker ermahnen, Hamsterkäufe zu unterlassen – und halten die Versorgung für gesichert

Der Handel profitiert – muss sich aber auch umstellen

Konserven, Nüsse, Reis und Nudeln, Getränke, Toilettenpapier und Desinfektionsmittel – viele Menschen in Europa reagieren auf die Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie mit Hamsterkäufen und horten haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel.

Auch in Deutschland waren in vielen Supermärkten Hamsterkäufe zu beobachten. Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) bekräftigte, dass trotz teilweiser Grenzschließungen die Warenzuflüsse „nicht gefährdet“ sind. Die Supermärkte, die Apotheken und die Banken – „die alle bleiben offen“, versicherte Braun am Montag gegenüber der „Bild“-Zeitung. „Wir werden das Wirtschaftsleben so aufrechterhalten, so dass es da keine Engpässe gibt.“ Hamstern sei nicht notwendig, sagte Braun.

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) appellierte an die Bürger, „ihre Vorräte mit Bedacht, Augenmaß und umsichtig aufzustocken – dann ist genügend für alle verfügbar, die Regale werden zeitnah wieder aufgefüllt“. Für Hamsterkäufe gebe es keinen Anlass, sagte sie der dpa. „Gerade mit Blick auf die jetzige Situation ist nicht nur die Solidarität der Verbraucher untereinander gefragt, sondern auch Maß und Mitte.“ Wichtig sei, nur das zu lagern, was auch normalerweise im Alltag genutzt und verbraucht werde.

Auch Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ermahnte bei Twitter zu mehr Gelassenheit: „Die Versorgung mit Lebensmitteln ist gesichert. Es besteht kein Grund zur Sorge, dass wir irgendwo Knappheiten haben. Es gibt leichte logistische Schwierigkeiten, aber die Lager sind gut bestückt. Für Hamsterkäufe gibt es keinen Anlass – sagen Sie es bitte weiter!“

Hamsterkäufe bescheren Handel Umsatzplus

Für die Händler ist die aktuelle Lage gut fürs Geschäft. Nach Angaben des Nürnberger Forschungsinstituts GfK sind die Umsätze mit Fertigsuppen im Lebensmitteleinzelhandel um 112 Prozent im Vergleich zur Vorwoche gestiegen. „Solche Ausschläge haben wir sonst nirgends“, sagte GfK-Experte Robert Kecskes. Bei Fisch- und Obstkonserven habe der Anstieg jeweils 70 Prozent betragen, bei Teigwaren wie Nudeln 73 Prozent. Gemüsekonserven gingen gar um 80 Prozent in die Höhe.

Der gesamte Lebensmitteleinzelhandel habe damit in der vorigen Woche über alle Waren ein Umsatzplus von 14 Prozent verzeichnet. Lieferdienste profitieren von der Lage ebenso. Lesen Sie hier: Darum werden Barilla-Produkte bei Rewe knapp – es ist nicht das Coronavirus.

Die Nachfrage nach Lebensmitteln in Deutschland ist nach Angaben des Handels in den vergangenen Tagen „sprunghaft angestiegen“, sagte der Sprecher des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH), Christian Böttcher, am Sonntag der dpa in Berlin. Auch er sehe kein Problem beim Nachschub. Andere Darstellungen etwa in sozialen Medien entsprächen „nicht der Wahrheit“.

Rewe und Penny suchen wegen hoher Nachfrage Aushilfen

Die Supermarktkette Rewe und ihre Discount-Tochter Penny suchen wegen der Corona-Krise und der hohen Nachfrage der Bürger nach Lebensmitteln Aushilfen. „Helfende Hände sind überall willkommen“, erklärte am Montag Rewe-Chef Lionel Souque. „Wer in unseren Märkten jetzt als Aushilfe tätig werden möchte, kann sich unkompliziert bewerben.“

Möglich sei das direkt in dem Markt, in dem Interessierte tätig werden möchten. Dort seien Bewerbungsformulare erhältlich. Souque verwies auf „Studierende zum Beispiel, die wegen der aktuellen Schließung der Universitäten Interesse haben“.

Die Verbraucher in Deutschland bat Souque um Verständnis dafür, dass es in einzelnen Märkten gelegentlich zu Regallücken kommen könne: „Sollten Regale in einigen Sortimentsbereichen mal vorübergehend leer sein, so können unsere Kunden versichert sein, dass alle Kolleginnen und Kollegen in den Märkten, in der Transportlogistik und in den Lagern gemeinsam und mit äußerstem Einsatz daran arbeiten, solche Lücken rasch aufzufüllen und insgesamt dafür zu sorgen, dass solche Situationen möglichst selten vorkommen.“

Facebook-Beitrag zu Hamsterkäufen wird zum Hit

Die Hamsterkäufe haben einen Facebook-Nutzer dazu bewegt, einen hunderttausendfach geteilten Post zu erstellen. Darin kritisiert er die Panik, die durch das Coronavirus entstanden ist – und führt ein paar Vergleiche an. „38 Millionen Menschen leben mit HIV, 2,3 Millionen stecken sich jährlich neu an“, beginnt er seinen Beitrag.

Dann nennt er die Millionen Neuinfektionen bei den Masern und nennt die teils gravierenden Folgen. „Trotzdem gehen Eltern gegen die Impfpflicht auf die Straße.“

Und weiter: „In der Grippesaison 2017/18 sind 1674 Menschen in Deutschland an der Influenza laborbestätigt gestorben. Die konservativen Schätzung der Todesfälle ohne Laborbestätigung liegt bei 25.100 Toten. Trotzdem sind die Menschen skeptisch hinsichtlich der Schutzimpfung.“ Lesen Sie hier: Grippewelle rollt über Deutschland – mehr als 200 Todesfälle.

Er schließt seinen Beitrag mit den Worten: „Im übrigen ist Seife in den meisten Supermärkten noch erhältlich. Dabei ist regelmäßiges, ausgiebiges und gründliches Händewaschen der beste Schutz gegen eine Infektion.“

UPDATE: In #Erkelenz tätigen die Menschen nun Hamsterkäufe. Laut der Kassiererin sind Toastbrot, Tiefkühlpizza und Getränke derzeit wohl am gefragtesten. #COVID19 pic.twitter.com/N7j0nko610 — Peer Schwiders (@schwiders) February 26, 2020

Rewe verzeichnet eine höhere Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln

Rewe betonte, man beobachte die Lage in allen Ländern äußert aufmerksam und halte ständigen Kontakt zu den sicherheitsrelevanten Behörden wie dem Robert-Koch-Institut, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem Auswärtigen Amt.

Deutschlands zweitgrößter Lebensmittelhändler verzeichnete „nicht flächendeckend, aber durchaus bundesweit“ eine erhöhte Nachfrage nach haltbaren Lebensmitteln. In einer Berliner Filiale war Mitte März an einem fast leeren Regal ein Zettel befestigt mit der Aufschrift: „Aufgrund unvorhergesehener Hamsterkäufe kann es bei einigen Produkten zu Engpässen kommen.“

Ähnlich äußerte sich die SB-Warenhauskette Real. Ein Sprecher sagte, das Unternehmen habe seine Lagerbestände bereits erhöht und beobachte die Entwicklung genau, um auf weitere Nachfrageveränderungen schnellstmöglich reagieren zu können.

Das Coronavirus und die Kunden – für die Händler eine Herausforderung

Nach Einschätzung des Nürnberger Forschungsinstituts GfK birgt die Situation für die Händler Herausforderungen. Die Warenbestellungen für die nächsten Wochen gestalteten sich schwierig.

Möglich sei, dass die Menschen nach Abflauen der Virusangst vermehrt Lust auf frische Produkte hätten, sagte GfK-Experte Robert Kecskes. „Bleibt die Befürchtung vor einer Quarantäne in den eigenen vier Wänden jedoch weiter hoch, wird sich eine Nachfragesteigerung nach Frische-Produkten verzögern.“

Die Checkliste für den Vorratskauf

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat keine gesonderte Planung für Maßnahmen bei einer Ausbreitung des Coronavirus. Das Bundesamt verweist auf Anfrage aber auf die generelle Checkliste für die private Notfallvorsorge, die immer gelte.

Das Bundesamt hat einen Ratgeber für richtiges Handeln in Notsituationen herausgegeben, der neben empfohlenen Lebensmitteln auch eine Checkliste für weitere Gegenstände (beispielsweise Hausapotheke und Hygieneartikel) sowie Notfall-Nummern umfasst. Das sollte im Idealfall jeder zu Hause haben, um im Notfall etwa 14 Tage über die Runden zu kommen.

Folgende Lebensmittel sollte man für den Notfall zu Hause haben (Auswahl):

Vollkornbrot: 1000 g

Zwieback: 400 g

Nudeln, roh: 500 g

Reis, roh: 250 g

Kartoffeln, roh: 1000 g

Erbsen/Möhren in Dosen: 900 g

Rotkohl/Sauerkraut in Dosen/Gläsern: 700 g

Kaffee (Pulver)/Instantkaffee: 250 g

Öl (z.B. Maiskeim, Sonnenblumen): 0,3 l

Hartkäse: 700 g

Thunfisch in Dosen: 150 g

Bockwürstchen im Glas/Dosen: 300 g

Dauerwurst (z.B. Salami): 360 g

10 Eier Gewichtsklasse (à 60 g Einkaufsgewicht): 530 g

Mineralwasser: 28 l

Weitere Gegenstände, die man zu Hause haben sollte (Auswahl):

DIN-Verbandskasten

Schmerzmittel

Haut-/Wunddesinfektionsmittel

Seife, Waschmittel

Toilettenpapier

Kerzen/Teelichter

Taschenlampe

Schutzmaske/Atemschutz

Reservebatterien

Rundfunkgerät (für Batteriebetrieb geeignet)

Hamsterkäufe ein „selbstverstärkender Prozess“

Der Ökonom Marcel Fratzscher sieht in solchem „Herdenverhalten“ eine Gefahr – ähnlich wie bei der unlängst an den Börsen ausgebrochenen Panik. „So etwas gibt es auch bei Unternehmen und Konsumenten. Das ist zum Teil sehr irrational“, sagte der Chef des Berliner Forschungsinstituts DIW der „Passauer Neuen Presse“.

Fratzscher warnte vor einer „Teufelsspirale“, in der Firmen und Verbraucher auf die vielen Unsicherheiten mit Verhaltens- und Nachfrageänderungen reagieren. „Ein Abwärtsstrudel ist möglich. Die größte Gefahr wäre Panik.“

Auch der Greifswalder Mediziner Nils Hübner warnte vor Hamsterkäufen. Ihm seien weder aus China noch Italien Meldungen über Hunger bekannt. Er erwarte auch nicht, dass in Deutschland eine solche Mangelsituation auftauche. Zudem würden viele Lebensmittel wieder weggeworfen.

Er sehe auch die psychologische Komponente von Hamsterkäufen: „Wenn die Menschen vor leeren Regalen stehen, führt das wieder zu Hamsterkäufen. Das ist ein selbstverstärkender Prozess.“

Spanien - ein Land unter Quarantäne

Angst vor Coronavirus führt zu leeren Supermarkt-Regalen in Italien

Auch in einigen Regionen Italiens waren in den vergangenen Wochen Supermarkt-Regale leergekauft worden, in Österreich machte ein Foto die Runde, das einen Mann mit Gasmaske beim Einkauf von großen Konservenvorräten zeigt.

Auf Fotos und Videos waren etwa leer geräumte Regale in Supermärkten in Mailand zu sehen – und lange Schlangen an Kassen. Mailand liegt in der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Region Lombardei.

Der Regionalpräsident Attilio Fontana sprach sich bereits gegen Hamsterkäufe aus. „Der Wettlauf um Lebensmittel hat keinen Sinn. Die Lieferungen sind gesichert“, sagte er.

In Madrid reagierten Menschen auf den sprunghaften Anstieg der Infektionen in den vergangenen Tagen ebenfalls mit großen Einkäufen. Überall sicherten Politiker zu, der Nachschub sei nicht gefährdet.

A friend sent me a picture from a supermarket in Milan👇🏻 #COVID19italia #coronavirus pic.twitter.com/ooC0uCLKch — Silvia Sciorilli Borrelli (@silvia_sb_) February 23, 2020

Coronavirus: In Österreich sorgen Hamsterkäufe für Lacher in sozialen Medien

In Österreich sorgte die Angst vor der Pandemie auch für Lacher. In den sozialen Medien ging ein Foto viral, das einen Mann beim Großeinkauf von Lebensmitteln in einem Tiroler Supermarkt zeigen soll. Der Mann legt unter anderem eine riesige Menge Kekse auf das Einkaufsband – und trägt dabei Handschuhe und eine Gasmaske:

Wenn wir schon alle krepieren, dann sei dieser Held, der sich im letzten Atemzug noch die Mignon-Schnitterln in den Korpus drückt!#hamstern #coronavirus #tirolischleioans



(Nicht von mir aufgenommen. Geistert gerade in Tiroler WhatsApp-Gruppen herum.) pic.twitter.com/2UesJZEg8A — 🇵🇪 Simon Tartarotti (@SimonTartarotti) February 25, 2020

Ein anderer Twitter-Nutzer postete das Video eines Mannes, der versucht, in Innsbruck einen Rieseneinkauf – vor allem bestehend aus Toilettenpapier – mit dem Motorroller abzutransportieren. Der Versuch scheitert:

Die österreichische Supermarktkette Merkur scheint ihr Sortiment an die Gegebenheiten anzupassen. Wie eine lokale Journalistin auf Twitter schreibt, wurden vor allem Fertiggerichte, Konserven und Grundnahrungsmittel erheblich aufgestockt:

