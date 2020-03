Die neue Angst vor Städtern: „Wir wollen keine Ausflügler“

Das Wetter ist schön, aber die Stimmung schlecht am Tegernsee. „Und das ist zum Teil meine Schuld“, sagt Johannes Hagn (CSU), Bürgermeister der gleichnamigen Gemeinde, zerknirscht, als diese Redaktion ihn am Telefon erreicht. Grund für die Aufregung: Ein offener Brandbrief, den der Bürgermeister an Ilse Aigner (CSU), Präsidentin des Bayerischen Landtags, geschrieben hat.

Darin fürchtet er eine „Katastrophe“ für die Ferienregion, in der viele Münchner ein Wochenendhaus besitzen: Man könne den Ansturm der aus der Corona-Isolation flüchtenden Städter nicht mehr bewältigen. Und es fällt ein Satz, dem man ihm besonders übelnimmt: „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer hinter den Münchnern den Dreck wegräumen soll.“

Corona-Angst am Tegernsee: Der Bürgermeister will keine Münchner

„Ich hätte das nicht sagen sollen“, gibt Hagn zu. Aber die Nerven lägen eben blank. In der Sache bleibt er dabei: „Wir wollen keine Ausflügler zurzeit, und auch die Leute mit Zweitwohnsitz hier sollen nicht kommen.“ Zwei Patienten in einer großen Reha-Klinik im Ort und ein Stadtmitarbeiter seien bereits infiziert. Man habe viele alte Leute und nur ein kleines Krankenhaus.

70 wütende Mails habe er bekommen – von Münchnern, aber auch von Einheimischen, die meist vom Tourismus leben. Gerade habe ihm ein anonymer Anrufer den „Corona-Tod“ gewünscht.

Corona-Krise führt zu scharfen Kontrollen an der Grenze zu Österreich

Unerwünscht am Tegernsee? Also noch einmal Gas geben und die rund 20 Kilometer weiter fahren bis zur österreichischen Grenze, dahinter sind die Berge ohnehin höher… Auch keine gute Idee. Das Auswärtige Amt warnt ausdrücklich vor sämtlichen Auslandsreisen, besonders weil die Lage sich noch verschärfen könnte und man dann vielleicht hineingekommen ist, aber eben nicht mehr hinauskommt. Immerhin sitzen trotz großangelegter Rückholaktion der Bundesregierung immer noch Zehntausende Deutsche im Ausland fest.

Die Warnungen vor dem befreundeten Nachbarland klingen speziell ungemütlich: Zwar dürfe man grundsätzlich einreisen, etwa weil man einen Zweitwohnsitz hat, doch man muss ein vier Tage frisches Gesundheitsattest vorweisen. Und auch dann könne eine „Einreisesperre“ verhängt werden. Offenbar genügt ein Niesen. Tirol ist ohnehin offiziell Risikogebiet. Und wer endlich in seinem Haus ist, darf es nur aus „dringendem Grund“ verlassen.

Brandenburger halten sich die Berliner vom Leib

Ein Kurztrip am Osterwochenende wird auch innerdeutsch fast unmöglich. Hotels, Campingplätze und Mietwohnungen sind bundesweit für Touristen gesperrt. Zweitwohnsitze dürfen zwar in Bayern ebenso wie in vielen anderen Bundesländern eigentlich noch aufgesucht werden. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) appelliert bei Antenne Bayern aber auch da an die „Vernunft“.

Auf die will man sich im Brandenburger Landkreis Ostprignitz-Ruppin nicht verlassen. Denn um das Chaos zwischen verbotenem und unerwünschtem Verhalten und zwischen den Regeln der einzelnen Bundesländer komplett zu machen, dürfen Kommunen teilweise eigene Entscheidungen treffen. Das nutzte der Landkreis, um vorzupreschen und sich vor allem die Berliner vom Leib zu halten: Touristische Reisen aus privatem Anlass sind seit Donnerstag untersagt.

Ein neuer Konflikt zwischen Metropolen und ländlichen Regionen

Dazu zählen auch vorübergehende Kurzaufenthalte in Unterkünften wie Wochenendhäusern und Datschen, heißt es in der Verfügung. „Das Gesundheitssystem im Kreis kann im Ernstfall einen starken Anstieg von Touristen nicht verkraften“, sagte Kreissprecher Alexander von Uleniecki. Für einen Spaziergang von Berlin nach Brandenburg zu fahren ist aber weiter erlaubt – allein, zu zweit oder mit Personen seines Haushalts.

Die beschnittene Reisefreiheit scheint zum Konflikt zwischen Metropolen und ländlichen Gegenden anzuwachsen. Hamburg nimmt Niedersachsen und Schleswig-Holstein übel, dass Menschen mit Zweitwohnsitz nicht mehr kommen sollen – wer schon da ist, darf nun doch bleiben, aber nicht pendeln. Von den Inseln wurden sämtliche Menschen ohne Erstadresse allerdings längst verbannt. Ähnlich streng geht Mecklenburg-Vorpommern vor.

Auch die Niederlande haben entschieden: Besucher müssen Zeeland verlassen

In Nordrhein-Westfalen begnügt man sich noch damit, von touristischen Reisen abzuraten. Erst recht über die noch offene Grenze in die Niederlande. Denn auch die könnte geschlossen sein, ehe man sich umsieht. Die Küstenprovinz Zeeland hat nun Übernachtungen von Touristen verboten. Alle Besucher mussten am Montag bis 12 Uhr ihre Unterkünfte verlassen haben. Das Übernachtungsverbot gilt auch für die eigenen Ferienwohnungen.

