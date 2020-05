Gemeinsam kündigten sie am Mittwoch die Freibadsaison 2020 an: Dr. Sabine Trommer vom Gesundheitsamt Jena, der Jenaer Krisenstabschef und Vorsitzende des Bäderbeirats Benjamin Koppe sowie die Bäderchefin Susan Zetzmann im Jenaer Südbad (v.l.n.r.).

Die Freibäder in Jena öffnen - Diese neuen Regeln gelten für Badegäste

Später als sonst, aber mit umso mehr Elan sind die Vorbereitungsarbeiten in den beiden Jenaer Freibädern angelaufen. Denn: Zusätzlich zum Standardprogramm heißt es in diesem Jahr, ein mit der Stadt Jena und dem Gesundheitsamt abgestimmtes Hygienekonzept umzusetzen. Ab Montag, 1. Juni, können sich Freibadfans im Jenaer Südbad abkühlen. Im Ostbad ist das Freibadvergnügen voraussichtlich ab Montag, 15. Juni, möglich. Ebenso öffnet die Strandbar „Strandschleicher“ in der kommenden Woche, allerdings zunächst mit verkürzten Öffnungszeiten. Diese Termine kündigte Susan Zetzmann in einem Pressegespräch am Mittwoch gemeinsam mit dem Chef des Jenaer Krisenstabs und Vorsitzenden des Bäderbeirats Benjamin Koppe sowie mit Dr. med. Sabine Trommer vom Gesundheitsamt Jena an.

Um die Hygieneregeln ausreichend umsetzen zu können, ist die tägliche Gästezahl in den Freibädern begrenzt. Ins Südbad dürfen aufgrund der großen Wasserfläche von über 10.000 Quadratmetern insgesamt 1500 Gäste, ins Ostbad mit der kleineren Wasserfläche von 1700 Quadratmeter 800 Badegäste. Im Verlauf der Saison kann es zu Anpassungen kommen, je nach den allgemein gültigen Vorgaben zur Abstandswahrung.

Veränderte Öffnungszeiten

Im Ostbad wird das Schwimmerbecken für den Sommer 2020 vorbereitet. Foto: Stadtwerke Jena, Heike Schmidt

Um die Sicherheit für die Badegäste jederzeit während der gesamten Saison zu gewährleisten, öffnen die Bäder zunächst täglich von 10 bis 19 Uhr.

Das beliebte Frühschwimmen im Ostbad wird ausgeweitet und dienstags und donnerstags von 7 Uhr bis 9 Uhr angeboten. Diese Zeiten gelten bis zur Öffnung des Freizeitbades GalaxSea.

Die Strandbar „Strandschleicher“ öffnet donnerstags bis sonntags von 16 Uhr bis 22 Uhr.

Eintritt nur mit Online-Ticket

Für einen reibungslosen Eintritt in die Bäder werden die Badegäste gebeten, tagesaktuell und vorab ein Online-Ticket zu kaufen. Möglich ist dies zunächst über den Webshop der Jenaer Bäder: shop.jenaer-baeder.de und voraussichtlich ab 15. Juni auch über die App Mein Jena. Am Drehkreuz der Freibäder einfach das Handy mit dem Barcode des Tickets vorhalten. Zusätzlich zu den Online-Tickets ist ein geringes Kontingent Tageskarten an den Kassen hinterlegt. Diese werden vorrangig für ältere Menschen vorgehalten, die keinen Internetzugang haben und kein Smartphone besitzen.

Eine Sonderregelung wurde für Inhaber der FamilienAboCard eingerichtet: Diese sollen mit ihrem bereits vorhandenen Online-Ticket an die Kasse gehen. Dort erhalten sie, nach Identitätsprüfung, ein für den Tag gültiges Ticket, das sie am Drehkreuz einscannen.

Für Mehrkindfamilien ist zu beachten, dass diese online das Familienticket 2+2 kaufen und dann vor Ort an der Kasse, gegen Vorlage eines gültigen Nachweises und des Onlinetickets, Einlass für zusätzliche Kinder erhalten.

Tickets in der Freibadsaison 2020

Tageskarte Erwachsene: 4 Euro

Tageskarte ermäßigt: 3 Euro

Kinder (vier bis 14 Jahre): 2,50 Euro

Kinder bis vier Jahre: 0 Euro

Familienkarte (ein Erwachsener + zwei Kinder): 7 Euro

Familienkarte (zwei Erwachsene + zwei Kinder): 11 Euro

Mehrkindfamilienkarte (zwei Erwachsene, alle Kinder frei): 11 Euro

Getrennter Ein- und Ausgang

Das Südbad ist startklar, am Montag beginnt hier die Saison. Foto: Stadtwerke Jena, Heike Schmidt

Ins Südbad gelangen die Gäste über den gewohnten Kasseneingang. Der Ausgang befindet sich an der gegenüberliegenden Strandbar mit separatem Drehkreuz.

Der Eingang zum Ostbad ist wie gewohnt am Haupteingang am Jenzig, der Ausgang am anderen Ende des Bades, Richtung Radweg am Jenzig.

Duschen zu - Toiletten geöffnet

Die Innenduschen bleiben erst einmal geschlossen. Die Kaltduschen unter freiem Himmel dürfen genutzt werden - allerdings ohne die Verwendung von Seife und Shampoo. Die Toilettengänge sind geöffnet - Badegäste werden gebeten, auch hier auf ausreichend Abstand zu achten und nur die freigegebenen Toiletten zu nutzen. Die Anzahl von Personen in den Sanitäranlagen ist begrenzt. Für die Hygiene und Desinfektion der WC-Anlagen sind zusätzliche Reinigungskräfte im Einsatz.

Mund-Nasen-Bedeckungen tragen

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist nur im Kassenbereich, beim Betreten der Sanitäranlagen und an den Kiosken Pflicht.

Plantschen, Sonnen und Spielen mit Abstand

Es gelten im Wasser (Schleichersee, Schwimmbecken, Kinderbecken) auf den Liegewiesen und Spielplätzen die allgemeinen Abstandsregeln. Die Badegäste sind angehalten, eigenverantwortlich die Regeln einzuhalten sowie die Beschilderungen und Durchsagen des Personals zu beachten. „Nur so kann die Saison gelingen“, heißt es abschließend von den Jenaer Stadtwerken.

