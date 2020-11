Zunehmende Verstöße gegen Maskenpflicht im Landkreis Greiz

Stark steigende Coronazahlen fordern eine strengere Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Schon in den vergangenen Monaten sind viele leichtsinnig mit der Gefahr umgegangen. Christine Schimmel, vom Landratsamt Greiz, informiert auf Nachfrage über das Ausmaß der Verstöße gegen die Coronabestimmungen und das Vorgehen der Behörden. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Ermittlungen aufgrund fehlender Namen und Adressen schwierig

Wie Schimmel erklärt, würden Verstöße gegen geltende Corona-Verordnungen von den Bürgern nur selten im Landratsamt angezeigt. Ein Problem ergäbe sich hierbei schon daraus, dass für Ahndungen oder Bußgeldbescheide ohnehin die Ermittlung des Namens und der Adresse der Personen notwendig seien. Angezeigte Verstöße würden vom Gesundheitsamt des Landratsamtes Greiz geprüft und wenn notwendig an die Bußgeldstelle übergeben, wie Christine Schimmel weiter erklärt: „Zumeist handelt es sich jedoch um allgemeine Hinweise, dass jemand da oder dort die Schutzmaßnahmen nicht so genau nimmt.“

Zunehmende Verstöße gegen Maskenpflicht

Die meisten Beschwerden würden sich weiterhin auf Verletzungen der Maskenpflicht in öffentlichen Einrichtungen beziehen. Die Ordnungsbehörden wenden sich dann an betroffene Betriebe oder Einrichtungen, in denen entsprechende Ermahnungen ausgesprochen werden. Sollten diese darauf nicht reagieren, würden Bußgelder angedroht. Dies sei jedoch bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht notwendig gewesen.

Hingegen hätten während des ersten Lockdowns im Frühjahr Bußgelder im Landkreis verhängt werden müssen aufgrund unerlaubter Zusammenkünfte mehrerer Personen im öffentlichen oder nichtöffentlichen Raum. Vereinzelt habe es bereits ab August auch vermehrt Verstöße gegen die Maskenpflicht gegeben, so Christine Schimmel.