Als Aschenbrödel bezauberte sie Millionen Zuschauer: Die tschechische Schauspielerin Libuše Šafránková verliert den Kampf gegen Krebs.

In Deutschland wurde Libuše Šafránková durch das Märchen "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" bekannt

Nun ist die Schauspielerin gestorben

Sie wurde 68 Jahre alt

Dank ihrer Hauptrolle als Aschenbrödel im Märchenfilm wurde sie weltberühmt. Nun ist die tschechische Schauspielerin Libuše Šafránková im Alter von 68 Jahren gestorben. Das berichtete der Nachrichtensender CNN Prima News am Mittwoch unter Berufung auf ihren Sohn.

Im Jahr 1974 spielte Libuše Šafránková die Hauptrolle im „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Der romantische Streifen, eine Koproduktion mit der ostdeutschen DEFA, gehört seit Jahrzehnten untrennbar zum im deutschen Fernsehen.

Aschenbrödel: Libuše Šafránková zog sich aus der Öffentlichkeit zurück

Šafránková spielte seitdem in fast 150 Kino- und Fernsehfilmen mit, zum Beispiel in „Die kleine Meerjungfrau“ und „Der Prinz und der Abendstern“. Sie stand in Prag zudem lange Jahre als Mitglied eines Kammerensembles auf der Theaterbühne. In dem mit einem Oscar als bester ausländischer Film ausgezeichneten Drama „Kolya“ von 1996 war sie in der Rolle der Sängerin Klara zu sehen.

Todesursache bekannt

Die Schauspielerin war mit ihrem tschechischen Kollegen Josef Abrham verheiratet. Im Jahr 2014 erkrankte sie an Lungenkrebs und wurde operiert. Sie zog sich in den letzten Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. (dpa/aju)