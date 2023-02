Berlin. Beim Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool" sucht Deutschland einen Beitrag für den ESC 2023. Termin und Favoriten – alles zur Show.

"Germany: Zero Points!" Dieser Satz hat sich schmerzlich in die Seelen vieler ESC-Fans in Deutschland eingebrannt. Denn beim Eurovision Song Contest waren die deutschen Beiträge zuletzt wenig erfolgreich und landeten mehrfach auf dem letzten Platz. Doch dieses Jahr soll sich alles ändern. Dafür hat der NDR sein Auswahlverfahren umgekrempelt und neun recht unterschiedliche Beiträge für den deutschen ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool" ausgewählt. Wann die Show im TV läuft und wer zu den Favoriten zählt, lesen Sie hier.

Deutscher ESC-Vorentscheid "Unser Lied für Liverpool": Wann läuft die Show im TV?

Bei der Auswahl des deutschen ESC-Teilnehmers oder der ESC-Teilnehmerin ändert sich 2023 so einiges: Nicht nur, dass der NDR – wie in der Vergangenheit schon so oft – das Verfahren, nach dem die Acts für den Vorentscheid ausgewählt werden, überarbeitet hat. Zusätzlich bekommt die Live-Show im Ersten auch einen neuen Sendeplatz. Im Rückblick: ESC 2022 – Die Ukraine siegt, doch es gibt Kritik

Im vergangenen Jahr sollte der Vorentscheid eigentlich ab 20.15 Uhr auf den dritten Programmen der ARD ausgestrahlt werden. Infolge des Ukraine-Kriegs kam es aber zu einer Programm-Änderung und die Show lief ab 21 Uhr sowohl im Ersten als auch bei WDR, NDR und Co. 2023 kehrt sie ganz planmäßig ins Erste zurück – läuft am 3. März allerdings erst am 22.20 Uhr.

Moderiert wird der deutsche Vorentscheid – wie schon seit 2014 – von Barbara Schöneberger. In dieser Hinsicht wagt die ARD keine Experimente und setzt stattdessen auf die etablierte Quotengarantin, die seit fast zehn Jahren alle deutschen Misserfolge beim ESC eisern wegmoderiert. Lesen Sie auch: So lief der deutsche ESC-Vorentscheid 2022

Eurovision Song Contest 2023: Wer tritt im deutschen Vorentscheid an?

Neun Acts haben es durch die interne Vorauswahl des NDR geschafft und treten bei "Unser Lied für Liverpool" an. Darunter sind einige bekannte Namen, aber auch absolute Newcomer.

Patty Gurdy – "Melodies Of Hope"

René Miller – "Concrete Heart"

Frida Gold – "Alle Frauen in mir sind müde"

Anica Russo – "Once Upon A Dream"

TRONG – "Dare To Be Different"

Lonely Spring – "Misfit"

Will Church – "Hold On"

Lord Of The Lost – "Blood And Glitter"

Ikke Hüftgold – "Lied mit gutem Text"

Die ersten neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden vom NDR direkt für den ESC-Vorentscheid nominiert. Ikke Hüftgold musste zunächst noch in einem TikTok-Voting gegen einige andere Acts antreten – entschied die Abstimmung aber deutlich für sich. Viele weitere Informationen über die Teilnehmer beim deutschen ESC-Vorentscheid und ihre Lieder haben wir hier für Sie zusammengefasst. Lesen Sie auch: Das waren die Teilnehmer bei ESC 2022

Sie zählen zu den Favoriten im deutschen ESC-Vorentscheid 2023: Lord Of The Lost. Foto: NDR/VDPictures

ESC-Vorentscheid 2023 in Deutschland: Gibt es Favoriten?

In den vergangenen Jahren kristallisierten sich nach der Bekanntgabe der Acts im ESC-Vorentscheid meist schnell Favoriten heraus. So war 2018 schon vor der Abstimmung fast klar, dass Michael Schulte diese gewinnen würde und auch 2023 wurde Malik Harris von Beginn an als heißer Anwärter auf das Ticket zum Eurovision Song Contest gehandelt.

Ganz so deutliche Favoriten gibt es 2023 bisher nicht. Die besten Chancen auf den Sieg werden zwar Lord Of The Lost und Patty Gurdy zugesprochen – doch ein Überraschung ist keinesfalls ausgeschlossen. Auch interessant: Alle Gewinner des Eurovision Song Contests im Überblick

Deutscher ESC-Vorentscheid: So läuft das Voting

Am 3. März entscheiden die TV-Zuschauerinnen und Zuschauer nicht allein darüber, wer für Deutschland zum Eurovision Song Contest nach Liverpool fährt. Vielmehr werden die die Stimmen aufgeteilt:

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können online, per Telefon und SMS abstimmen und entscheiden so über 50 Prozent des Ergebnisses.

Die anderen 50 Prozent werden von internationalen Expertenjurys bestimmt.

Das Logo des deutschen ESC-Vorentscheids 2023: "Unser Lied für Liverpool". Foto: NDR

Live beim deutschen ESC-Vorentscheid 2023: Gibt es noch Tickets?

Für Fans, die live beim deutschen ESC-Vorentscheid dabei sein wollen, sieht es leider schlecht aus: Alle Tickets sind bereits verkauft. Am 5. Februar um 20 Uhr startete der Vorverkauf und innerhalb kürzester Zeit waren alle Eintrittskarten verkauft.

Live dabei sein kann man dennoch – wenn auch nur am Bildschirm: