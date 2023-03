ESC 2023 in Liverpool Norwegen beim ESC 2023: Alessandra mit "Queen Of Kings"

Berlin. Norwegen schickt die 20-jährige Alessandra zum ESC 2023 nach Liverpool. Ihr Song "Queen Of Kings" ist ein dramatischer Powersong.

Norwegen hat seinen Beitrag für den Eurovision Song Contest in Liverpool gewählt. Die 20-Jährige Alessandra Mele wird mit „Queen Of Kings“ antreten. Damit schickt Norwegen den aktuell meistgestreamten Song des diesjährigen ESC zum Contest. Der Song ging schon vor Wochen viral auf TikTok und wurde in über 20.000Videos verwendet. Schon jetzt hat Alessandra mit über 200.000 Followern auf TikTok eine große Fanbase. Was die junge Sängerin so besonders macht und wie ihr Auftritt aussehen dürfte, lesen Sie hier.

Eurovision Song Contest 2023: Alessandra Mele im Interview – "ein persönlicher Kampf"

Alessandra ist in Italien geboren und aufgewachsen. 2021 zog sie in das Heimatland ihrer Mutter, Norwegen, um ihre Musikkarriere zum Laufen zu bringen. Sie war bei der norwegischen Version von „The Voice“ und besucht aktuell eine Schule für Sänger und Produzenten in Lillehammer. Ihr über 20 Millionen Mal auf Spotify gestreamter Song „Queen Of Kings“ handelt von Alessandras Bisexualität. In Italien habe sie sich nicht getraut, sich zu outen. Weder ihre Verwandten, noch ihr Vater wüssten von ihrer Sexualität, erzählte die ESC-Kandidatin dem norwegischen Sender "NRK".

Name Alessandra Mele Alter 20 Geboren 5. September 2002 in Pietra Ligure (Italien) Wohnort Norwegen Song für ESC Queen of Kings

Norwegen sei für sie die Chance gewesen, sich selbst zu akzeptieren. "Es gibt mehrere Gründe, warum ich nach Norwegen gekommen bin, aber es war offensichtlich ein persönlicher Kampf“, so die Sängerin. Damit passt ihr Song „Queen Of Kings“ thematisch gut zum ESC. Schon in den letzten Jahren sangen viele queere Musikerinnen und Musiker von ihrem Coming-Out und dem Hass, der ihnen entgegenschlug.

Eurovision Song Contest 2023: Alessandra mit Powerhymne – So sehen ihre Auftritte aus

So gingen Performances wie die von Conchita Wurst (Österreich 2014) oder Paul Oscar (Island 1997) in die ESC-Geschichte ein. Viele weitere Stars wurden zudem schon über den ESC berühmt. Der Eurovision Song Contest hat eine große Fanbase in der LGBTQAI+ Community. In queeren Bars finden jedes Jahr Public Viewings und ESC-Partys statt. Dort könnte der ESC-Song von Alessandra besonders gut ankommen. Und wer weiß – vielleicht schafft sie es mit „Queen Of Kings“ sogar auf die Liste der Eurovision-Song-Contest-Gewinner.

Auch ihre Bühnenperformance könnte beim ESC 2023 in Liverpool überzeugen. Das Video zum Song beginnt dramatisch mit italienischem Kirchengesang. Alessandra steht auf der dunklen Bühne, hinter ihr sieht man nur lila Strahlen. Majestätisch beginnt sie zu singen. Eine absoluten Powerhymne. Was ihr zum Verhängnis werden könnte: Während der Performance kommt sie ab und zu außer Atem. Primär die ganz hohen Töne könnten für die 20-jährige ESC-Kandidatin schwierig werden.

Youtube: Norwegen ESC 2023 - Alessandra mit "Queen Of Kings"

Eurovision Song Contest 2023: Alessandra gewinnt Vorentscheid – ihre Konkurrenten

Doch wenn es ihr gelingt – wie im norwegischen ESC-Vorentscheid „Melodi Grand Prix“ – abzuliefern, stehen ihre Chancen gut. Dort konnte die 20-Jährige überzeugen und setzte sie sich gegen Ulrikke Brandstorp durch, die 2020 für Norwegen zum ESC, der wegen der Corona-Krise ausgefiel, fahren sollte. Brandstorp belegte Platz zwei im Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool.

Auch Subwoolfer – die maskierten Musiker, die Norwegen beim letzten ESC vertreten hatten – waren beim Vorentscheid dabei, wenn auch nur als Gäste. Die gelb-maskierten ESC-Kandidaten setzten an dem Abend das erste Mal ihre Maske ab. Dahinter waren, wie schon von vielen vermutet, die beiden Sänger Ben Adams und Gaute Ormasen.

Norwegen beim Eurovision Song Contest: Traurige Bilanz – die Platzierungen der Vorjahre

Alessandra muss sie sich noch im Halbfinale für den ESC qualifizieren – was ihr gelingen dürfte. Auch beim Finale könnte sie gut abschneiden und vor allem in Italien Punkte holen. Norwegen bewegt sich meistens eher im Mittelfeld beim Eurovision Song Contest. Insgesamt hat das Land elf Mal auf dem letzten Platz gelegen. Damit sind die Norweger nicht nur häufiger als Deutschland Letzter geworden, sondern auch im Vergleich zu allen anderen Ländern. Das waren die letzten Beiträge aus dem skandinavischen Land:

Jahr Act Lied Platz 2017 JOWST feat. Aleksander Walmann "Grab the Moment" 10 2018 Alexander Rybak "Thats How You Write a Song" 15 2019 KEiiNO "Spirit in the Sky" 6 2021 TIX "Fallen Angel" 18 2022 Subwoolfer "Give That Wolf a Bananan" 10

