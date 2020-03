Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Experten beantworten Leser-Fragen zum Coronavirus: Alles rund um Hygiene und Desinfektion

Jeden Tag neue Nachrichten über das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 – aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft. Es geht um Symptome, Risikogruppen oder Eigenschaften des Virus, das noch in vielem unverstanden ist. Aus dieser Flut an Informationen jene herauszufiltern, die für einen persönlich wichtig sind, ist schwierig bis unmöglich. Deswegen hat die Redaktion Fragen der Leser gesammelt und von Experten beantworten lassen, die sich in diesen Tagen beinahe rund um die Uhr mit dem Erreger befassen, im Labor, im Krankenhaus oder in Konferenzen mit Verantwortlichen der Städte. In dieser Ausgabe geht es rund um die Themen aus den Bereichen Hygiene und Desinfektion. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

In einer Anzeige wurde jüngst ein Hand-Desinfektionsmittel beworben, dass Coronaviren „ohne Chemie, ohne Alkohol“ bekämpft. Es handelt sich dabei wohl um eine Salzlösung. Ist das seriös? Infektiologe Rainer Lundershausen: Ein gründliches Waschen mit einer Salzlösung dürfte einen ähnlichen Effekt wie das Händewaschen mit Seife haben, stellt aber keine Desinfektion dar. Warum ist Klopapier so oft ausverkauft? Das Toilettenpapier nimmt beim Kaufverhalten der Deutschen eine Sonderstellung ein. Wegen der unbegründeten Angst, man dürfe irgendwann nicht mehr das Haus verlassen, werde gebunkert, erklärt Christian Böttcher, Sprecher des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH). Dadurch entstehe eine paradoxe Situation: „Einige wissen nicht, wohin damit. Andere haben zu wenig.“Bei Hygieneartikeln wie Klopapier funktioniert die Logistikkette laut Böttcher etwas anders als bei Lebensmitteln: „Sie werden in der Regel seltener nachbestellt, weil sie normalerweise weniger nachgefragt werden.“ Das hat sich von Februar zu März 2020 aber deutlich geändert. Beim Toilettenpapier habe es im Vormonatsvergleich eine Steigerung von rund 700 Prozent gegeben, sagt Böttcher: „Das überfordert jede Lieferkette.“ Die Märkte würden sich nach und nach der hohen Nachfrage anpassen sowie Frequenz und Menge erhöhen. Das Statistische Bundesamt spricht beim Toilettenpapier für die Woche vom 16. bis 22. März von einer mehr als drei Mal so hohen Nachfrage im Vergleich zu den vorangegangenen sechs Monaten. Eine „stark gestiegene Nachfrage“ nach Hygieneprodukten wie Desinfektions- und Reinigungsmitteln sowie Toilettenpapier hat auch die Drogeriemarktkette dm verzeichnet. „So erklärt sich auch, dass diese Produkte temporär in vielen Märkten nicht verfügbar waren oder sind“, sagt Geschäftsführer Sebastian Bayer. Als Konsequenz seien Maßnahmen entlang der gesamten Lieferkette ergriffen worden. Während es bei Hygieneartikeln teilweise noch an Nachschub mangele, spricht Böttcher bei den haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, Reis, Mehl und Zucker von einer „langsamen Normalisierung der Lage“. Helfen normale Handdesinfektionsmittel gegen das Coronavirus? Würden Sie empfehlen, sie zu verwenden? Wirksam sind alle Desinfektionsmittel, die gegen behüllte Viren helfen. Man sagt dann, sie sind „viruzid wirksam“. Sars-CoV-2 ist ein solches Virus. Allerdings ist das Desinfizieren nur sinnvoll, wenn Sie a) mit immungeschwächten Personen Kontakt haben, um diese zu schützen, oder im medizinischen oder pflegerischen Bereich tätig sind, und b) Sie die Anwendung auch korrekt durchführen. Hier kann die Beratung durch Arzt oder Apotheker helfen. Im privaten Umfeld reicht gründliches, das heißt längeres, Händewaschen mit Seife und darauf zu achten, sich mit den Händen nicht ins Gesicht zu fassen. Kann man sich durch Umarmung oder Küsse bei jemandem anstecken, der nicht weiß, dass er das Virus in sich hat? Infektiologie Marylyn Addo: Das neuartige Coronavirus wird von Mensch zu Mensch übertragen, in der Regel über Sekrete des Atmungstrakts, also zum Beispiel beim Niesen oder auch beim Küssen. Man geht davon aus, dass die meisten Übertragungen von Personen mit Krankheitssymptomen ausgehen. Es wurden jedoch auch Einzelfälle berichtet, in denen sich Personen bei Erkrankten angesteckt haben, die nur leichte oder unspezifische Krankheitszeichen gezeigt hatten. Welche Rolle spielt das Handy als Übertragungsweg? Stefan Moritz vom Universitätsklinikum Halle: Das Handy ist eine Oberfläche wie jede andere auch, zum Beispiel Türklinken. Das heißt, darauf befindet sich eine Vielzahl an Keimen. Im Gegensatz zur Türklinke nimmt man ein Handy aber überall mit hin und hat es ständig in der Hand oder eben auch nahe am Gesicht. So könnte der Erreger über die Schleimhäute – Augen, Nase, Mund – aufgenommen werden.Das Coronavirus kann auf Oberflächen anscheinend eine Zeit überleben. Genauere Untersuchungen dazu stehen noch aus. Ein ständiges Desinfizieren des Handys kann aber nicht grundsätzlich empfohlen werden. Im Alltag scheint es am sinnvollsten zu sein, sich deutlich häufiger die Hände zu waschen. Ich habe bei in China ansässigen Händlern Spielwaren für die Enkel erworben, die demnächst geliefert werden. Besteht die Gefahr einer Schmierinfektion beim Auspacken oder wenn die Enkel mit den Figuren spielen? Virologe Jonas Schmidt-Chanasit: Schmierinfektionen sind nicht der Hauptübertragungsweg, sondern Übertragung über Tröpfchen. Dennoch können sich Menschen infizieren, wenn sie eine Oberfläche oder eine Türklinke anfassen, die unmittelbar zuvor von einem Infizierten angefasst worden ist, sich anschließend nicht die Hände waschen und sich in den Mund fassen.Aber Waren aus China, die eine lange Reise hinter sich haben, sind absolut ungefährlich. Der Erreger überlebt das nicht, weil zu viele Einflüsse auf die Stabilität des Virus einwirken. Eine Übersicht über alle Frage- und Antwortthemen finden Sie hier