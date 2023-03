Polizisten stehen in der Nähe des Ortes, an dem das zwölfjährige Mädchen gefunden wurde.

Freudenberg. Im Fall des getöteten zwölfjährigen Mädchens aus Freudenberg in Nordrhein-Westfalen werden zwei Mädchen verdächtigt. Was bekannt ist.

Im Fall des getöteten zwölfjährigen Mädchens aus Freudenberg in Nordrhein-Westfalen stehen zwei Mädchen unter Tatverdacht. Nach dpa-Informationen sind sie zwölf und 13 Jahre alt. Zuvor hatten "Bild" und RTL berichtet. Auch gegenüber der "Westfalenpost" bestätigten mehrere Quellen, dass es sich bei den Tatverdächtigen um Minderjährige aus dem Raum Freudenberg handeln soll.

Das Kind war am Samstag als vermisst gemeldet und am Sonntag tot in der Nähe eines Radweges gefunden worden. Am Montag hatte die Koblenzer Polizei mitgeteilt, dass es sich um ein Verbrechen handelt. Laut "Westfalenpost" sollen sich das Opfer und die Tatverdächtigen gekannt haben. Da sie jünger als 14 Jahre alt sein sollen, wären sie nicht strafmündig.

Getötete Zwölfjährige: Obduktionsergebnis soll veröffentlicht werden

Am heutigen Dienstag wollen Polizei und Staatsanwaltschaft zum Stand der Ermittlungen informieren. Auch das vorläufige Obduktionsergebnis soll veröffentlicht werden.

Den Ermittlern zufolge wollte das Mädchen am Samstag nach dem Besuch bei einer Freundin zu Fuß nach Hause laufen. Als die Zwölfjährige dort nicht ankam, hatte noch am Abend die Suche mit Kräften von Polizei und Feuerwehr begonnen.

Rätselhaft ist weiterhin, wieso das tote Mädchen nicht auf dem Heimweg von der Freundin in Richtung Freudenberger Innenstadt, sondern in entgegengesetzter Richtung und damit auf rheinland-pfälzischem Gebiet gefunden wurde. (fmg/dpa)