Eine Maske ist weiter immer dann empfohlen, wenn 1,50 Meter Abstand nicht eingehalten werden können. Hier spricht OB Julian Vonarb (links) mit Volker Tauchert, Vorsitzender des Vereins Ja - Für Gera, in der Ausstellung „KuK an III!“ im Kultur- und Kongresszentrum.

Gera. Stadt Gera erlässt am Sonnabend neue Allgemeinverfügung mit Hygienevorschriften. Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, wird das Maske-Tragen in geschlossenen Räumen stets empfohlen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Große Feiern müssen in Gera angemeldet werden

Die Stadt Gera erlässt am Samstag eine neue Allgemeinverfügung, die parallel zur neuen Thüringer Verordnung in Kraft treten und bis zum 15. Juli Gültigkeit haben soll. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Im Wesentlichen regele sie, dass die Mund-Nasen-Bedeckung nicht nur in Bussen und Bahnen und beim Einkaufen, sondern auch in überdachten Einkaufszentren getragen werden muss sowie bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Dazu zählen Friseurgeschäfte, Kosmetik- und Nagelstudios, Piercing- und Tätowierungsläden sowie die Fußpflege. Eine Maske sollte auch in geschlossenen Räumen getragen werden, wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann.

Ab 13. Juni müssen zudem dem Amt für Gesundheit und Versorgung Infektionsschutzkonzepte vorgelegt werden, um Saunen, Thermen, Bäder, Messen, Spezialmärkte und Messen in geschlossenen Räumen öffnen zu dürfen. Private Feiern mit mehr als 30 Personen in Räumen und mehr als 75 unter freiem Himmel sind dem Gesundheitsamt per E-Mail hygiene@gera.de oder Post an den Kornmarkt 12 in 07545 Gera anzuzeigen.

Zudem wurde das E-Mail-Postfach verdachtsfälle@gera.de eingerichtet. Um sich als Kontaktpersonen anzuzeigen oder für Personen, die aus einem Nicht-EU-Land nach Gera zurückkehren, soll dieses Postfach genutzt werden. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind auch weiterhin unter Telefon 0365/838 3526 erreichbar.

www.corona.gera.de

Corona-Liveblog: Gymnasium geschlossen - Landräte kritisieren Lockerungen