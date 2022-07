Berlin Daniel Hartwich moderierte neun Staffeln des Dschungelcamps. Ab Januar 2023 steht ein neues Gesicht an der Seite von Sonja Zietlow

Im Februar teilte RTL mit, dass Dschungelcamp-Moderator Daniel Hartwich nach neun Staffeln an der Seite von Sonja Zietlow die Sendung verlässt. Nun steht fest, wer in Zukunft stattdessen aus dem australischen Urwald grüßen wird: TV-Star Jan Köppen.

Das verkündete RTL am Samstag in einer Pressemitteilung. In dem Schreiben äußerte sich Köppen, der schon bei zahlreichen Sendern moderiert hat, ebenfalls zu der Zusammnarbeit: "Endlich Dschungel! Ich dachte, Tante RTL klopft nie an und fragt. Aber mal im Ernst: Ich freue mich wahnsinnig auf IBES, das größte deutsche TV-Lagerfeuer – und natürlich auf meine hochgeschätzte Kollegin Sonja und das Team von ITV Studios."

Dschungelcamp: Sonja Zietlow und Jan Köppen neues Duo

Sonja Zietlow hält das Dschungelcamp-Mikrofon bereits seit der ersten Stunde und scheint von ihrem künftigen Kollegen begeistert zu sein: "Über Jans Hängebrücken-Tauglichkeit mache ich mir dank seiner 'Ninja Warrior'-Moderation keine Sorgen. Wenn er jetzt auch mit wenig Schlaf, Nachtschichten und meiner Wenigkeit zurechtkommt, verdient er das Prädikat 'dschungeltauglich'."

Die kommende IBES-Staffel wird bereits die 16. sein und ab Januar 2023 ausgestrahlt. (day)

