Am 8. März werden Frauen international gefeiert. In Berlin ist er seit 2019 ein gesetzlicher Feiertag. Ein weiteres Bundesland zieht 2023 nach.

Vielen Menschen in Deutschland mag der Internationale Frauentag kein Begriff sein. Doch bereits seit über 100 Jahren wird er hierzulande begangen. Außerdem wurde er von einer Deutschen erfunden: Die deutsche Frauenrechtlerin Clara Zetkin schlug 1910 beim II. Kongress der Sozialistischen Internationale in Kopenhagen vor, jährlich einen Internationalen Frauentag zu begehen. „Keine Sonderrechte, sondern Menschenrechte“, forderte die Sozialistin.

Inzwischen hat der Frauentag zudem an Bedeutung gewonnen. Denn zwei Bundesländer haben ihn zum gesetzlichen Feiertag erklärt. Doch wann ist der Frauentag überhaupt? Und wo gilt er als Feiertag? Das sind die wichtigsten Infos. Mehr zum Thema: Alle Feiertage 2023 in Deutschland im Überblick

Feiertage in Deutschland: Wann ist der Frauentag 2023?

Der Internationale Frauentag wird immer am 8. März begangen. Im Gegensatz zu Feiertagen wie Ostern, die jährlich an einem anderen Termin gefeiert werden, hat der Frauentag also ein festes Datum. 2023 fällt der Tag auf einen Mittwoch. Lesen Sie auch:

Internationaler Frauentag: In diesen Bundesländern ist er ein Feiertag

In Deutschland ist der 8. März kein Feiertag – mit zwei Ausnahmen:

In Berlin ist der Frauentag seit 2019 ein Feiertag.

Seit 2023 ist der Frauentag zudem in Mecklenburg-Vorpommern ein gesetzlicher Feiertag.

In allen anderen Bundesländern sei das (noch) nicht der Fall, heißt es vom DGB. Aber nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern in und außerhalb von Europa wird der Frauentag begangen. In China haben Frauen ab dem Nachmittag frei. In einigen Ländern der Welt – etwa in ehemaligen Sowjetrepubliken oder in afrikanischen Ländern – ist der Internationale Frauentag ein gesetzlicher Feiertag.

Vielerorts wird der Frauentag genutzt, um für Gleichberechtigung zu kämpfen.

Internationaler Frauentag am 8. März: In diesen Ländern ist er ein gesetzlicher Feiertag

Angola

Armenien

Aserbaidschan

Burkina Faso

Eritrea

Georgien

Guinea-Bissau

Kasachstan

Kambodscha

Kirgisistan

Kuba

Laos

Madagaskar

Moldau

Mongolei

Nordkorea

Nepal

Russland

Sambia

Tadschikistan

Turkmenistan

Uganda

Ukraine

Usbekistan

Vietnam

Weißrussland

In vielen anderen Ländern, darunter auch den europäischen, gibt es am Internationalen Frauentag Demonstrationen und Aktionen, um an die Errungenschaften von Frauenrechtlerinnen zu erinnern, aber auch auf die noch bestehenden Probleme aufmerksam zu machen. (fmg)

