Italien-Urlaub: Nackte Deutsche drehen durch – Festnahme

Es sind skurrile Bilder: Zwei deutsche Touristen befinden sich splitternackt auf einem Auto der italienischen Carabinieri - und diskutieren offenbar wild mit den Beamten. Zu sehen sind die zwei Urlauber im Adamskostüm in einem Video, das in den italienischen Medien und sozialen Netzwerken kursiert. Auch Ex-Innenminister Matteo Salvini teilte den Clip auf Twitter.

Wie das italienische Nachrichtenportal "Panorama" berichtet, wurde am Sonntag ein deutsches Urlaubspaar unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung in Maranello in der Provinz Modena festgenommen. Dem italienischen Magazin zufolge handelte es sich um einen 25-Jährigen und eine 28-Jährige.

Coppia di “turisti” tedeschi, arrestati stanotte nel modenese, che “festeggiano” nudi davanti ai Carabinieri… No comment. Quante ore staranno in galera? pic.twitter.com/Br2X7XLyRm — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 22, 2021

Italien: Deutsche Touristen blockieren nackt Kreisverkehr

Die zwei sollen sich auf der Straße komplett entblößt und den Verkehr an einem Kreisverkehr blockiert haben - offenbar nach dem Konsum von Drogen. Nach Ankunft der Carabinieri seien sie auf deren Wagen gesprungen und hätten diesen dabei beschädigt. Laut "Libero Quotidiano" wurde ein Beamter bei dem Einsatz an der Schulter verletzt.

Nachdem das deutsche Paar erheblichen Widerstand leistete, sei Pfefferspray gegen die zwei eingesetzt worden. Daraufhin seien die Touristen zunächst ins Krankenhaus gebracht und anschließend festgenommen worden.

Aus welcher Region die zwei Deutschen kommen und welche Drogen sie konsumiert haben, war zunächst unklar.

(raer)