Ein Kaffeevollautomat sollte regelmäßig gereinigt werden und entkalkt werden. Tipps zur Pflege der Kaffeemaschine finden Sie hier.

Dank moderner Technik ist Gourmet-Kaffeegenuss heute auf Knopfdruck über Kaffeevollautomaten möglich. Doch für den perfekten Kaffeegenuss sind nicht nur eine gute Kaffeemaschine und hochwertige Kaffeebohnen wichtig, sondern auch die regelmäßige Pflege der Maschine. Wird die Wartung vernachlässigt, kann dies nicht nur den Geschmack des Kaffees beeinträchtigen, sondern auch zum Ausfall der Kaffeemaschine führen.

Kaffeevollautomat richtig pflegen: Schmutz und Kalk – Gefahren für die Kaffeemaschine

Beim Kaffeebrühvorgang fließt bei Kaffeevollautomaten Wasser aus dem Tank durch Wasserschläuche und wird durch Heizstäbe erhitzt. Das erhitzte Wasser steigt nach oben und gelangt in den Kaffeefilter. Durch die Erhitzung des Wassers bilden sich jedoch Kalkablagerungen auf den wasserführenden Teilen: auf dem Wassertank und auf dem Rohr, das den Wassertank mit dem Filter verbindet.

Diese Kalkablagerungen verändern den Geschmack des Kaffees und können das Rohr verstopfen. Neben Kalk können auch andere Verunreinigungen in die Kaffeemaschine gelangen. Im Mahlwerk bleiben oft Reste ganzer zurück, die ebenfalls zu verstopften Leitungen führen können.

Kaffeevollautomat entkalken: Wasserhärte beachten – so oft sollte die Maschine entkalkt werden

Je nach Modell und muss die Maschine in unterschiedlichen Zeitabständen gereinigt werden. Wann die nächste Reinigung notwendig ist, kann man entweder in der Bedienungsanleitung nachlesen oder die Maschine zeigt es automatisch im Display an. Je härter das Wasser, desto häufiger muss die Kaffeemaschine gereinigt werden. Bei mittelhartem Wasser sollte der Kaffeevollautomat etwa alle sechs Wochen gereinigt werden.

Kaffeevollautomat richtig entkalken: So funktioniert es richtig

Für die Grundreinigung benötigen Sie einen Entkalker in Pulver- oder Tablettenform. Füllen Sie zunächst den Entkalker in den Wassertank und geben Sie Wasser hinzu. Beachten Sie die Dosierungsanleitung des Herstellers. Danach wird die Maschine eingeschaltet und das Entkalkungs-Programm gestartet. Warten Sie, bis der Entkalker die Kaffeemaschine vollständig durchlaufen hat. Um alle Reste des Entkalkers zu entfernen, spülen Sie mehrmals mit klarem Wasser nach.

Vergessen Sie nicht, auch die anderen Teile der Kaffeemaschine zu reinigen. Milchtank und Mahlwerk von werden mit Spülmittel und Spüllappen gereinigt.

Kaffeevollautomat umweltfreundlich reinigen: Dieses beliebte Hausmittel besser nicht verwenden

Hausmittel können eine verlockende Möglichkeit sein, um die Kaffeemaschine kostengünstig zu reinigen. Es ist jedoch zu beachten, dass nicht alle Hausmittel für diesen Zweck geeignet sind. Auf keinen Fall sollte Zitronensäure verwendet werden, da sich beim Erhitzen schädliche Ablagerungen bilden können, welche die Funktion der Kaffeemaschine beeinträchtigen.

Es gibt jedoch einige Hausmittel, die für die Reinigung von Kaffeemaschinen geeignet sind, z. B. Backpulver, Essig und Natron. Ähnlich wie Entkalker können diese Hausmittel in Kombination mit Wasser verwendet werden. Dazu mischt man einen Liter Wasser mit einem Päckchen Backpulver oder Natron oder zwei Esslöffeln Essigessenz und lässt die Mischung durch die Maschine laufen.

Je nach Stärke der Kalkablagerungen kann es sein, dass die Hausmittel mehrere Durchgänge benötigen, um die Ablagerungen vollständig zu entfernen. Spezielle Pulver und Tabs, die speziell für die Entkalkung von Kaffeemaschinen entwickelt wurden, führen meist schon nach einem Durchgang zum gewünschten Ergebnis.