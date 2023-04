Kaffee macht munter. Aber was macht er noch? Hier erfahren Sie einige der Vor- und Nachteile des Heißgetränks.

Kaffeevollautomaten erledigen die Kaffeezubereitung auf Knopfdruck. Worauf Sie beim Kauf eines Kaffeevollautomaten achten sollten.

Kaffeevollautomaten werden immer mehr beliebter. Die Möglichkeit, auf Knopfdruck frischen Kaffee zu genießen, ohne selbst Hand anlegen zu müssen, ist für viele ein unbezahlbarer Luxus. Doch welcher Kaffeevollautomat ist der richtige für Sie? In diesem Artikel erfahren Sie, worauf Sie beim Kauf eines Kaffeevollautomaten achten sollten.

Kaffeevollautomat kaufen: Funktionen und Ausstattung – der erste Schritt

In erster Linie ist es wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie oft und in welchen Mengen Sie Kaffee trinken. Wer nur gelegentlich Kaffee trinkt und keinen Wert auf ausgefallene Kaffeespezialitäten legt, für den kann ein einfacher Kaffeevollautomat mit wenigen Funktionen ausreichen. Wer dagegen mehrmals am Tag Kaffee trinkt und Wert auf Abwechslung legt, sollte sich einen Kaffeevollautomaten mit umfangreicherer Ausstattung zulegen.

Vorteile von Kaffeevollautomaten

Kaffeemaschinen bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen Methoden der Kaffeezubereitung. Die große Auswahl an Getränken, die einfache Bedienung und die Zeitersparnis machen sie vor allem für Kaffeeliebhaber zu einer lohnenden Investition.

Im Folgenden sind weitere Vorteile von Kaffeevollautomaten aufgeführt:

Einfache Bedienung: Kaffeevollautomaten sind einfach zu bedienen und erfordern keine besonderen Kenntnisse – man wählt einfach die gewünschte Kaffeesorte und bereitet den Kaffee per Knopfdruck zu.

Getränkevielfalt: Kaffeevollautomaten bieten eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten wie Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato und mehr. Außerdem lassen sich Stärke, Menge und Temperatur des Kaffees individuell einstellen.

Zeitersparnis: Die Zubereitung von frischem Kaffee auf Knopfdruck ist besonders praktisch und zeitsparend im Vergleich zur manuellen Kaffeezubereitung. Auch die Zubereitung von mehreren Tassen Kaffee gleichzeitig ist möglich.

Weniger Abfall: In Kaffeevollautomaten werden Kaffeebohnen anstelle von Kaffeepads oder -kapseln verwendet, wodurch weniger Abfall entsteht und die Umwelt weniger belastet wird.

Von Größe bis Reinigung: Worauf Sie bei einem Kaffeevollautomaten achten sollten

Beim Kauf eines Kaffeevollautomaten gibt es einiges zu beachten. Vor der Entscheidung für ein bestimmtes Modell, sollten Sie sich überlegen, was Ihnen besonders wichtig ist:

Größe: Bei der Auswahl des richtigen Modells sollten die Platzverhältnisse in der eigenen Küche oder im Büro berücksichtigt werden. Je nach zur Verfügung stehender Abstellfläche sind die Geräteabmessungen ein erster Anhaltspunkt für das optimale Modell.

Größe: Bei der Auswahl des richtigen Modells sollten die Platzverhältnisse in der eigenen Küche oder im Büro berücksichtigt werden. Je nach zur Verfügung stehender Abstellfläche sind die Geräteabmessungen ein erster Anhaltspunkt für das optimale Modell.

Getränkeauslauf: Der Getränkeauslauf sollte höhenverstellbar sein, damit alle Trinkgefäße darunter Platz finden, von der Espressotasse über die Kaffeeschale für den Cappuccino bis zum hohen Glas für den Latte Macchiato.

Wassertank: Der Wassertank sollte den Trinkgewohnheiten entsprechen. Empfohlen wird ein Fassungsvermögen von 1,5 Litern.

Mahlwerk: Leider mahlen die meisten Kaffeevollautomaten den Kaffee auch bei mittlerer bis feiner Einstellung zu grob. Je mehr Mahlgradeinstellungen möglich sind, desto besser.

Aufheizzeit: In Büros, wo in den Pausen mehrere Kaffeespezialitäten hintereinander zubereitet werden müssen, sind Modelle mit kurzer Aufheizzeit besonders praktisch. Diese können beim Händler schnell erfragt werden.

Reinigung: Kaffeevollautomaten müssen regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Sinnvoll ist daher eine entnehmbare Brühgruppe, da sich diese besser reinigen lässt.

Kaffeevollautomaten im Test: Diese Geräte empfiehlt die Stiftung Warentest

Der hat seit 2010 bereits 75 Modelle von Kaffeevollautomaten untersucht. Der derzeit beste Kaffeevollautomat ist laut Stiftung Warentest der DeLonghi Eletta Explore. Mit der Note „gut“ 1,7 wurde das Gerät zum Testsieger gekürt (Heft 11/2022). Überzeugt haben die vielen Einstellmöglichkeiten, der feine Milchschaum und die einfache Reinigung. Auch der Mahlgrad lässt sich leicht einstellen.

Der Testsieger von De'Longhi (Eletta Explore) kann insgesamt 24 verschiedene Heiß- und Kaltgetränke zubereiten. Foto: Stiftung Warentest/dpa-tmn

Hier sind die Top 5 Kaffeevollautomaten, die bei Stiftung Warentest am besten abgeschnitten haben:

Marke> Marke Modell> Modell Note (Heft 11/2022)> Note (Heft 11/2022) Funktionen> Funktionen Preis> Preis DeLonghi> DeLonghi ECAM 450.55 S> ECAM 450.55 S "gut" 1,7> "gut" 1,7 Touchscreen-Display, Personalisierung von Kaffeestärke, Temperatur und Menge, Verstellbarer Kaffeeauslauf> Touchscreen-Display, Personalisierung von Kaffeestärke, Temperatur und Menge, Verstellbarer Kaffeeauslauf ca. 900 Euro> ca. 900 Euro Saeco> Saeco SM6580/00> SM6580/00 "gut" 2,0> "gut" 2,0 One-Touch-Cappuccino-Funktion, Keramikmahlscheiben, AquaClean-Filter (gegen Kalk)> One-Touch-Cappuccino-Funktion, Keramikmahlscheiben, AquaClean-Filter (gegen Kalk) ca. 700 Euro> ca. 700 Euro Jura> Jura Z10> Z10 "gut" 2,1> "gut" 2,1 One-Touch-Bedienung, Smart Connect (mit Handy verbindbar), Puls-Extraktionsprozess (für optimales Kaffeearoma)> One-Touch-Bedienung, Smart Connect (mit Handy verbindbar), Puls-Extraktionsprozess (für optimales Kaffeearoma) ca. 2200 Euro> ca. 2200 Euro Philips> Philips EP2231/40> EP2231/40 "gut" 2,1> "gut" 2,1 AquaClean-Filter, LatteGo Milchsystem (Milch per Knopfdruck), 12 Kaffeespezialitäten> AquaClean-Filter, LatteGo Milchsystem (Milch per Knopfdruck), 12 Kaffeespezialitäten ca. 420 Euro> ca. 420 Euro Miele> Miele CM 5510 Silence> CM 5510 Silence "gut" 2,1> "gut" 2,1 LatteGo Milchsystem, 12 Kaffeespezialitäten, Automatische Reinigung und Entkalkung> LatteGo Milchsystem, 12 Kaffeespezialitäten, Automatische Reinigung und Entkalkung ca. 900 Euro> ca. 900 Euro

Pflege und Wartung Ihres Kaffeevollautomaten

Um eine optimale Kaffeequalität zu gewährleisten, ist es wichtig, die Brüheinheit regelmäßig von Kaffeeresten und Ablagerungen zu befreien. Damit sich keine Milchreste ansammeln, ist es auch wichtig, den Milchaufschäumer nach jedem Gebrauch zu reinigen. Auch die Tropfschale und der Satzbehälter sollten regelmäßig gereinigt werden, um unangenehme Gerüche und Schimmelbildung zu vermeiden.

Für eine einwandfreie Funktion sollte der Kaffeevollautomat je nach Wasserhärte und Nutzung regelmäßig entkalkt werden. In der Regel wird eine Entkalkung alle 3 bis 6 Monate empfohlen. Manche Kaffeevollautomaten sind mit einem Wasserfilter ausgestattet. Der Filter sollte in der Regel alle ein bis zwei Monate gewechselt werden.

Die regelmäßige Pflege des Kaffeevollautomaten ist nicht nur für die Verbesserung der Kaffeequalität wichtig, sondern auch für die Langlebigkeit des Gerätes.

