Kapstadt: Polizei sucht vermissten Urlauber aus Brandenburg

Nick Frischke wird in Südafrika vermisst.

Kapstadt. Was ist mit Nick passiert? Eigentlich wollte der 22-Jährige in der Touristenmetropole Kapstadt Surfen lernen. Erschienen ist er nicht.

Es ist eines der beliebtesten Reiseziele vieler Urlauber: Kapstadt in Südafrika. Auch den 22-jährigen Nick aus Döbern in Brandenburg hat es in die Touristenmetropole gezogen. Doch seit einigen Tagen wird er vermisst.

Laut Polizei ist er am 6. Februar in das Land eingereist und seit Mittwoch nicht mehr gesehen worden. Zuletzt erblickte man ihn in dem berühmten Einkaufszentrum „V&A Waterfront". Auch interessant:

Kapstadt: Wo ist der vermisste Urlauber namens Nick?

Auf einer Suchanzeige der Facebook-Seite für Deutsche in Kapstadt hieß es, der Mann sei am Donnerstag für einen Surf-Kurs angemeldet gewesen, dort aber nicht erschienen. Am Mittwochnachmittag habe man das letzte Mal von ihm gehört, hieß es weiter.

Die deutsche Botschaft in Südafrika bestätigte, sie sei über den Fall informiert worden und mit den südafrikanischen Behörden sowie den Angehörigen des Vermissten in Kontakt. Auch sein Bruder Tom Frischke versucht ihn über die sozialen Medien zu finden. (kat/dpa)