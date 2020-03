Freie Parkplätze und spärlich gefüllte Hallen beim Start der Thüringen-Ausstellung in Erfurt

Keine Staus, freie Parkplätze, spärlich gefüllte Hallen – am Sonntagnachmittag bot sich ein auf der Erfurter Messe ungewohntes Bild für die traditionelle Thüringen-Ausstellung. Ausgerechnet der Jubiläumsveranstaltung – vor 30 Jahren fand die erste Leistungsschau statt – machte das Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung. Kamen im vergangenen Jahr noch 25.000 Gäste am Eröffnungswochenende auf die Messe, waren es diesmal nur 19.000, teilte der Veranstalter gestern Nachmittag mit. Dabei lud das Wetter nach anfänglichem Regen zu einem sonnigen Ausflug ein, konkurrierende Großveranstaltungen gab es nicht – dass die Angst vor einer Ansteckung mit dem Covid-19-Erreger viele Stammgäste von einem Besuch der Messe abhielt, war offensichtlich. „So leer war es lange nicht“, sagte einer der Aussteller. Die Absage der Internationalen Tourismusbörse in Berlin und anderer Großveranstaltungen hat offenbar auch viele Thüringer für das Infektionsrisiko sensibilisiert.

Siegerin im Brautstrauß-Weitwerfen wurde Franziska Baumgardt aus Erfurt (links) – Sängerin und Moderatorin Gerda Gabriel gratulierte als Erste. Foto: Ingo Glase

Doch die Thüringen-Ausstellung wurde trotzdem eröffnet: „Es gab weder von Ämtern, Behörden oder Ministerien eine Empfehlung, eine Warnung oder gar ein Verbot, die Messe zu eröffnen“, versicherte Constanze Kreuser, Geschäftsführerin der ausrichtenden RAM Regio Ausstellungs GmbH Erfurt. „Im Gegensatz zur ITB, die Gäste und Stände aus aller Welt anlockt, sind wir eine regionale Messe mit Besuchern und Ausstellern aus der Region – und von denen hat keiner kurzfristig abgesagt.“

Aber das Virus macht an Grenzen nicht Halt: Neue Verdachtsfälle in Thüringen, unter anderem in Arnstadt, Nordhausen und Gotha, ließen die Sorge vor einer Ansteckungsgefahr steigen, auch wenn bislang kein Fall positiv bestätigt wurde. Zudem hatte die Messe vorgesorgt und die Hygienemaßnahmen verstärkt: So würden Handläufe auf dem Gelände zusätzlich gereinigt und desinfiziert und auch die Oberflächen in den Toiletten häufiger gereinigt als sonst, versicherte Kreuser. Zudem seien weitere Spender für Desinfektionsmittel aufgestellt worden, etwa gleich im Foyer. Allerdings sei die Hygiene während der Thüringen-Ausstellung schon in den Vorjahren mit Blick auf die Grippesaison ein wichtiges Thema gewesen, betonte sie. „Das generelle Infektionsrisiko ist auf der Messe auch nicht größer als im vollen Bus, in der engen Straßenbahn oder im Supermarkt“, verglich die Geschäftsführerin.

Ganz blumig kommt das Brautkleid von Josephine mit Blütenrock aus konservierten Blumen daher. Foto: Ingo Glase

Die Aussteller seien mit dem Auftakt dennoch zufrieden, so Kreuser. Vor allem die Sonderschau „Hochzeit & Feste“ zog am Eröffnungswochenende viele Besucher an. Von A wie Anzug bis Z wie Zuckertorte stellten über 100 Aussteller in der großen Messehalle 1 alles vor, was zum schönsten Tag im Leben gehört: glitzernde, festliche, sportlich-moderne, knappe wie voluminöse Brautkleider, edle wie lässige Anzüge, edle Ringe und traumhafte Brautsträuße – speziell konserviert sollen sie 30 Jahre halten. Für den Brautstrauß-Weitwurf-Wettbewerb wurden aber Kunstblumensträuße verwendet.

Trends und Traumkleider bei der Erfurter Hochzeitsmesse Trends und Traumkleider bei der Erfurter Hochzeitsmesse Drei Mal am Tag konnten sich die Besucher bei einer Modenschau über Brautkleider, Blumenschmuck und alles weitere rund ums Vermählen informieren. Foto: Kai Mudra

Noch bis zum 8. März, dem kommenden Sonntag, präsentieren sich 750 Aussteller – große Firmen, kleine Unternehmen, Behörden, Ämter, Institutionen und Verbände – aus allen Bereichen des Alltags. Zu den Höhepunkten der anstehenden Messewoche zählen die vielen Sonderschauen, etwa zur innovativen Technik im Haus, dem Basar der Nationen, zu regionalen Produkten oder kreativen Ideen. Am 2. März ist Seniorentag, am 3. März Konditorentag und am 4. März Thüringer Wursttag. Am kommenden Wochenende, dem 7. und 8. März, bieten auf der Gesundheitsmesse im Rahmen der Thüringen-Ausstellung 120 Aussteller spezielle Informationen und Angebote rund um die Gesundheit an, inklusive vieler kostenloser Untersuchungen.