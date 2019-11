Kinder erobern das Geraer Hofgut

Morell ist der Planer. Er hat den Stand organisiert und wusste sehr genau, was er mit den Einnahmen aus verkauftem Spielzeug und gebrannten Mandeln machen würde. „Ich möchte mir ein Handy kaufen. Ein Apple habe ich, aber ich will ein Samsung wie meine Eltern“, sagte der dick eingepackte Flohmarkthändler am Sonnabend im Hofgut.

Manche Eltern waren mit dem Auto gleich auf den Hof gefahren. Vielleicht rechneten sie damit, dass ihre Kinder den Flohmarkt leer kaufen. 20 Händler, viele im Kindesalter, hatten Stände angemeldet und die Tische selbst mitgebracht. „Es sind mehr als erwartet. Ich bin zufrieden“, sagte Herbert Zölsmann, Geschäftsführer der Gera Kultur GmbH schon nach einer Stunde. „Bereits kurz nach 8 Uhr wollten die Ersten aufbauen“, erzählte Martina Schmidt. Sie arbeitet seit August in Teilzeit für die Kultur GmbH und hatte gemeinsam mit ihrem Chef die Idee, den Hof zum Kinderparadies werden zu lassen. Dazu luden sie auch Bäcker Oeser mit einer Plätzchenbackstrecke ein und holten Spielgeräte vom Stadtsportbund. Am Kicker lieferte sich beispielsweise Patrick Plarre mit seinen Kindern Emily und Emilio ein Match. Aus Nürnberg war Mathilda zu Besuch und Uta Handt war mit Enkelin Joleen aus Altenburg dabei. „Das ist eine tolle Idee, die Vorweihnachtszeit einzuläuten“, schwärmte Carolin Meinel, die gerade noch Zuckerstreusel in der Hand hatte, um mit Mann und Sohn das Gebäck zu verzieren. Natürlich wird zu Hause auch noch gebacken, sagte sie. Bäckermeister Daniel Oeser, der dieses Jahr nicht wieder im Backzelt des Märchenmarktes zu finden sein wird, hatte Lebkuchen- und Mürbteig vorbereitet, einen kleinen Backofen und drei Helfer mitgebracht. Die fertigen Plätzchen durften die kleinen Bäcker mit nach Hause nehmen. Ob es eine Wiederauflage des Kinderparadieses gibt, hängt von der Zukunft des Hofgutes ab. Die Stadt will es verkaufen.