Sicherheitsleute evakuieren Menschen auf dem Kopenhagener Einkaufszentrum, in dem Schüsse gefallen waren.

Schießerei Kopenhagen: Mehrere Tote bei Schüssen in Einkaufszentrum

Kopenhagen. Bei Schüssen in einem Einkaufszentrum im dänischen Kopenhagen sind mehrere Menschen gestorben. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

In einem Einkaufszentrum in der dänische Hauptstadt Kopenhagen sind mehrere Menschen erschossen worden. Es gebe zudem mehrere Verletzte, sagte Polizeichefinspekteur Søren Thomassen am Sonntagabend bei einer Pressekonferenz. Die Polizei habe einen Tatverdächtigen gefasst. Dabei handele es sich um einen 22-jährigen Dänen. Über das Motiv sei noch nichts bekannt.

Es gebe bislang keine Hinweise auf weitere Täter, so der Chefinspekteur. Dennoch ermittele die Behörde weiter auch in diese Richtung und arbeite intensiv daran, das Gelände zu sichern. Der Schütze habe dunkle Kleidung getragen und sei nicht maskiert gewesen, sagte Augenzeugin Rikke Levandovski zu TV2. Ein weiterer Augenzeuge, Mahdi Al-Wazni, sagte, der Mann habe mit einer Langwaffe gefeuert.

Kopenhagen: Chaotische Szenen im Einkaufszentrum

Augenzeugen berichteten von mehreren Schüssen. In dem Einkaufszentrum Field's im Süden Kopenhagens brach nach den Schüssen Panik aus. Augenzeugen berichteten von chaotischen Szenen.

Die Polizei sei gegen 17.30 Uhr alarmiert worden und noch immer mit zahlreichen Kräften am Tatort im Einsatz, so Chefinspekteur Thomassen. Man könne nicht ausschließen, dass es sich um Terror handelt, sagte Thomassen. Immer wieder wurde die Pressekonferenz von Sirenengeheul vorbeifahrender Streifenwagen unterbrochen, auch ein Helikopter war in der Luft im Einsatz.

Angriff in Kopenhagen erinnert an Oslo

„Wir wissen noch nicht genau, wie viele Menschen verletzt oder tot sind, aber es ist sehr ernst“, twitterte die Kopenhagener Oberbürgermeisterin Sophie H. Andersen. Sie zeigte sich entsetzt über die „furchtbaren“ Schüsse. Ein Empfang mit dem dänischen Kronprinz Frederik auf dem königlichen Schiff „Dannebrog“ im Hafen Sønderborg zu Ehren der Radrundfahrt Tour de France, die am Freitag in Kopenhagen begonnen hatte, wurde abgesagt.

Das Field's ist ein großes Einkaufszentrum im relativ neuen Viertel Ørestad im Süden von Kopenhagen. In der Nähe befindet sich auch die große Mehrzweckhalle Royal Arena. Dort war am Sonntag ein ausverkauftes Konzert des britischen Sängers Harry Styles geplant, welches ebenfalls abgesagt wurde.

Es ist das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass es in einer skandinavischen Hauptstadt einen Angriff gibt. Erst vor gut einer Woche waren in einer Schwulen-Bar in Oslo zwei Menschen getötet und 21 weitere verletzt worden. Der norwegische Geheimdienst PST stuft die Attacke als islamistischen Terroranschlag ein.

