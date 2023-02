Berlin Die Lufthansa hat massive Probleme mit ihren IT-Systemen. In der Folge müssen wohl zahlreiche Flüge ausfallen oder starten verspätet.

Ein Ausfall der IT-Systeme hat bei Lufthansa zu weitverbreiteten Störungen geführt

Viele Flüge fallen aus – an mehreren deutschen Flughäfen kommt es zu Verzögerungen

Mittlerweile ist der Grund für die Störung bekannt

Bei der Lufthansa ist es am Mittwoch zu einem gravierenden Ausfall der IT-Systeme gekommen. In der Folge ist eine noch unbekannte Zahl von Flügen verspätet oder ausgefallen. Die Deutsche Flugsicherung teilte am Mittwochvormittag außerdem mit, dass Flugzeuge nicht mehr zum Flughafen Frankfurt geleitet werden. Damit soll verhindert werden, dass das Drehkreuz vollläuft. Die Maschinen wurden auf andere Flughäfen wie Nürnberg, Köln oder Düsseldorf umgeleitet. Am frühen Mittwochnachmittag sagte ein Flughafensprecher, dass wieder vereinzelt Flüge landen könnten.

Seit heute Morgen sind die Fluggesellschaften der Lufthansa Group von einem IT-Ausfall betroffen, der durch Bauarbeiten in der Region Frankfurt verursacht wurde. Dies hat leider zu Flugverspätungen und -ausfällen geführt.

Lufthansa mit IT-Ausfall: Flugzeuge und Passagiere stauen sich

Betroffen sind die Systeme für das Einchecken ebenso wie für das Boarding. Am Frankfurter Flughafen und am Flughafen München stauten sich Flugzeuge wie auch Passagiere. Die Fluggäste wurden auch nicht per Strichliste in die bereitstehenden Maschinen gelassen, weil nach Angaben des Personals wichtige Informationen zum Abflug fehlten. Sämtliche innerdeutschen Flüge der Lufthansa wurden zunächst abgesagt und die Passagiere gebeten, auf die Bahn umzusteigen. Man arbeite intensiv an einer Lösung, erklärte eine Sprecherin in Frankfurt.

Chaos im Luftverkehr: Reisende warten an einem Serviceschalter der Lufthansa in Hamburg. Foto: Stefen Hutchings/dpa

In der Lufthansa-Zentrale am Flughafen Frankfurt kam, nach Informationen des "Handelsblatt", ein Krisenstab zusammen. Die Ursache des Problems ist mittlerweile bekannt. Bei Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt hat ein Bagger mit einem Erdbohrer am späten Dienstagnachmittag Glasfaserleitungen in einer Tiefe von fünf Metern durchtrennt. Das bestätigte ein Telekom-Sprecher am Mittwoch.

Man arbeite "mit Hochdruck" an der Reparatur der Leitungen. "Wir sind mit allem, was verfügbar ist, vor Ort", sagte der Sprecher. Die Instandsetzung habe bereits am Dienstagabend begonnen und sei die Nacht hindurch fortgesetzt worden. Ein Teil sei bereits instandgesetzt worden. "Die Leitungen kommen jetzt nach und nach zurück." Wann die Arbeiten beendet werden könnten, sei offen. Die Situation werde sich aber im Laufe des Mittwochnachmittags deutlich verbessern, betonte er.

Die Lufthansa empfiehlt Kundinnen und Kunden sich vor Antritt einer geplanten Reise nach dem Flugstatus zu erkunden und gegebenfalls umzubuchen. Vor einer Anreise zum Flughafen bei Flugausfall rät der Konzern ab.

Düsseldorf, Köln, Berlin: Zahlreiche Passagiere müssen sich auf Verzögerungen einstellen

Am Flughafen Düsseldorf heißt es auf Anfrage unserer Redaktion: "Durch den IT-Systemausfall verzögern sich Check-in und Abfertigung bei den Lufthansa-Flügen, da sie manuell erfolgen. Daher starten die Flüge mit Verspätungen. Der Flugbetrieb ist ansonsten nicht beeinträchtigt."

IT-Ausfälle bei der Lufthansa-Gruppe: Auch Passagiere der Lufthansa-Gruppe am BER sind betroffen. Wir bitten Sie, ihren Flugstatus zu überprüfen.

IT-Ausfälle bei der Lufthansa-Gruppe: Auch Passagiere der Lufthansa-Gruppe am BER sind betroffen. Wir bitten Sie, ihren Flugstatus zu überprüfen.

Der Flughafen Berlin Brandenburg meldet auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ebenfalls erste Störungen. Sabine Deckwerth, Pressesprecherin des BER, sagte gegenüber dieser Redaktion: "Lufthansa-Passagiere sind hier am BER betroffen. Wir rechnen mit Flugstreichungen und empfehlen allen Fluggästen der Lufthansa, ihren Flugstatus zu überprüfen. Wir haben hier vor Ort alle Passagiere informiert." Der Flughafen Köln sei bislang nicht betroffen, sagte dessen Sprecher Alexander Weise gegenüber unserer Redaktion.

Die Deutsche Bahn empfiehlt Passagieren, die aufgrund der IT-Panne bei der Lufthansa auf die Schiene umsteigen wollen, online nach weniger stark nachgefragten Zügen zu schauen. Der Konzern teilte aber mit, generell ausreichend Kapazitäten zu haben, um die betroffenen Fluggäste zu befördern. (lro/dpa)

