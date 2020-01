Die Polizei musste in Rot am See eingreifen, nachdem in Rot am See mehrere Menschen erschossen wurden.

In Rot am See sind mehrere Menschen bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Ein Verdächtiger ist von der Polizei festgenommen worden.

Ermittlungen Mehrere Tote nach Schüssen in Rot am See – eine Festnahme

Rot am SeeNach Schüssen in Rot am See im Nordosten Baden-Württembergs sind nach Polizeiangaben am Freitag offenbar mehrere Menschen gestorben. Zu möglichen Hintergründen äußerten sich die Ermittler zunächst nicht. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden.

Bei Twitter teilte die Polizei mit, dass es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Beziehungstat handelt. Hinweise auf weitere Täter gebe es nicht.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Eine Google-Karte zeigt, wo sich der Vorfall ereignete:

