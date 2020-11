Der Wendler ist eigentlich bekannt für seine seichte Unterhaltung: In seiner neusten Instagram-Story verkündet der Schlagersänger aber nun plötzlich seinen DSDS-Austritt als Jury-Mitglied und äußert sich anschließend gefährlich zu der "angeblichen Corona-Pandemie".

Michael Wendler hat in seiner Instagram-Story zu seinen bizarren Verschwörungsthesen Stellung bezogen. Anfang Oktober hatte der Schlagersänger die Existenz des Coronavirus noch infrage gestellt, zudem die Bundesregierung aufgrund der beschlossenen Maßnahmen kritisiert und den Medien Gleichschaltung vorgeworfen. Nun räumte der 48-Jährige teilweise Fehler ein.

In insgesamt 50 Instagram-Stories sprach Wendler über die Ereignisse der vergangenen Wochen und dementierte ein Verschwörungstheoretiker oder Corona-Leugner zu sein. „Ich kann euch hier und jetzt sagen, das Coronavirus gibt es. Das werde ich nicht leugnen, das wäre falsch und das habe ich auch nicht getan“, versuchte er klarzustellen.

Michael Wendler nennt sich „Pandemie-Maßnahmen-Skeptiker“

Allerdings machte Wendler in dem Statement erneut deutlich, dass er mit den Corona-Vorschriften nicht einverstanden ist: „Ihr könnt mich auf jeden Fall einen Corona-Realisten oder Pandemie-Maßnahmen-Skeptiker nennen. Aber mit Sicherheit bin ich kein Aluhut-Träger“, verteidigte er seine Ansichten. Er habe lediglich das Vorgehen der Regierung zur Bekämpfung der Pandemie infrage gestellt und vertrete noch immer die Meinung: „Jeder von uns sollte das Recht dazu haben.“

Michael Wendler räumt bezüglich seiner Verschwörungsthesen teilweise Fehler ein. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Im Bezug auf seinen Vorwurf, Deutschlands Medien seien gleichgeschaltet, gab Wendler allerdings zu: „Ich muss das ein bisschen revidieren. Ich habe Gleichschaltung vorgeworfen. (...) „Es tut mir leid. Gleichschaltung war der falsche Ausdruck. Dafür möchte ich mich entschuldigen.“ Auch die Tatsache, dass der „Egal“-Interpret ein Interview mit RTL ausschlug, bereue er. Seinen Ausstieg bei DSDS begründete er mit der Angst vor einem zweiten Lockdown.

Obwohl er sich seit seinem medialen Aufschrei wieder in den USA aufhält, sei er nicht aus Deutschland geflüchtet: „Ich komme natürlich zurück nach Deutschland, ich bin auch nicht auf der Flucht. Vielleicht sogar noch dieses Jahr, sonst Anfang nächsten Jahres. So Gott will, wird es dann auch wieder Konzerte geben. Ich arbeite auf jeden Fall weiter“, sagte Wendler.

Wendlers Verschwörungstheorien haben seine Frau Laura Kooperationen gekostet

In seinem Statement spricht Wendler auch darüber, dass seine Aussagen Konsequenzen für seine Frau Laura hatten: „Sie hat wirklich nahezu alle ihre Firmen verloren und die Firmen von ihr haben sich nahezu alle distanziert. Ich finde das sehr unanständig, was man hier mit Laura gemacht hat.“ Als Influencerin lebt Laura Müller von Werbung auf ihrem Instagram-Account mit über 600.000 Followern.

Michael Wendler dementiert, dass seine Frau Laura dieselben Ansichten wie er hätte. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Laura sei „ein eigenständiger Mensch mit eigener Meinung“ und ohnehin „völlig unpolitisch“ – sie habe zu den Maßnahmen „keine große eigene Meinung“ gehabt und sich immer an die Vorgaben gehalten. Seine Frau habe nie etwas mit seinen Äußerungen zu tun gehabt und das sei auch noch heute der Fall.

Michael Wendler – Weiteres zu seinem medialen Aufschrei