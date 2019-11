Riesiger Missbrauchsfall: 1800 Männer tauschten Kinderpornos

Der Missbrauchsskandal in Bergisch Gladbach weitet sich aus.

Düsseldorf. Sie verabredeten sich teils zum Missbrauch der eigenen Kinder. Der NRW-Innenminister spricht von “riesigem Netzwerk in Deutschland”.

Nordrhein-Westfalen wird ein Jahr nach dem Missbrauchsfall im ostwestfälischen Lügde von einem wohl noch deutlich größeren Missbrauchsskandal erschüttert. Wie die Landesregierung am Mittwoch in der Fragestunde des Landtags ausführte, hat die Polizei im Zuge der Ermittlungen gegen einen Mann aus Bergisch Gladbach seit Ende Oktober einen Kinderporno-Ring aufgedeckt, in dem 1800 Männer Bilder und Filme von schwersten Missbrauchstaten tauschten oder sich zu Übergriffen auf ihre eigenen Kinder verabredeten.