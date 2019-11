Berlin. Der Fernsehmoderator Walter Freiwald ist unheilbar an Krebs erkrankt. Das teilte der 65-Jährige der Öffentlichkeit am Mittwoch mit.

Moderator Walter Freiwald: Der Krebs wird mich töten

In den sozialen Netzwerken hat Fernseh-Moderator Walter Freiwald („Der Preis ist heiß“) am Mittwoch öffentlich gemacht, dass er ohne Aussicht auf Heilung an Krebs erkrankt ist. Er werde „diese Krankheit nicht überleben“, schrieb der 65-Jährige am über Twitter und Facebook mit.

„Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten“, schrieb er weiter. Sein Team bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Nachricht. Der Tweet endete mit den Worten: „Ich liebe meine Frau und meine Kinder.“

Bevor die @BILD oder @RTLde irgendwelche Unwahrheiten über meine Person verbreitet, will ich selbst mitteilen, dass ich unheilbar krank geworden bin und diese Krankheit nicht überleben werde. Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten. Ich liebe meine Frau und meine Kinder. — Walter Freiwald (@w_freiwald) November 6, 2019

Freiwald moderierte über viele Jahre bei RTL Shop und gilt als Teleshopping-Urgestein. Bekannt wurde er insbesondere an der Seite von Harry Wijnvoord in der Spielshow „Der Preis ist heiß“. Vielen in Erinnerung ist auch noch Freiwalds Mitwirken in der RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Anfang 2015. (dpa/les)