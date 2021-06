Washington. Lange Haftstrafe oder Bewährung? Am Freitag wird das Strafmaß gegen den Polizisten verhängt, der George Floyd in Minneapolis umbrachte.

Seine Verteidiger verlangen Bewährung. Seine Ankläger wollen den Polizisten Derek Chauvin für mindestens 30 Jahre hinter Gittern sehen. Wie die Strafe für den weißen Polizisten ausfällt, der am 25. Mai vergangenen Jahres in Minneapolis den Afro-Amerikaner George Floyd auf offener Straße mit dem Druck seines Knies getötet und damit weltweit einen Sturm der Entrüstung losgetreten hatte, entscheidet sich an diesem Freitag.

Richter Peter Cahill wird seine Entscheidung ungefähr gegen 20.30 Uhr deutscher Zeit im Hennepin-Gerichtsgebäude in der Metropole des US-Bundesstaats Minnesota bekanntgeben. Chauvin und die Taten von drei weiteren Polizisten, denen im nächsten März der Prozess gemacht wird, waren durch Handy-Videos dokumentiert worden.

Derek Chauvin kniete neuneinhalb Minuten auf George Floyds Nacken

Demnach hatte Chauvin den Schwarzen, der im Verdacht stand in einem Supermarkt mit einer getürkten 20-Dollar-Note Zigaretten gekauft zu haben, im Lauf der Festnahme neuneinhalb Minuten das Knie in den Nacken gedrückt. Obwohl Floyd zigfach "Ich kann nicht atmen" rief ("I can't breathe") ließ der bereits früher für exzessive Gewaltanwendung im Dienst bekannt gewesene Chauvin nicht von ihm ab. Als der Notarzt an Ort und Stelle eintraf, hatte Floyd keinen Puls mehr. Im Krankenhaus wurde offiziell sein Tod festgestellt.

Nach mehrwöchigem Prozess war Chauvin Ende April von einer Geschworenen-Jury in allen drei Anklagepunkten der Staatsanwaltschaft für schuldig erklärt worden. Mord zweiten Grades ohne Vorsatz. Mord dritten Grades. Totschlag zweiten Grades. Landesweit ging ein Gefühl der Erleichterung durch die USA. Bei einem Freispruch wäre es nach Lage der Dinge zu Ausschreitungen und schweren innenpolitischen Verwerfungen gekommen. Lesen Sie dazu: Nach Floyd-Urteil: Ein weiter Weg zu echter Gerechtigkeit

Ein Plakat mit einem Bild von George Floyd hängt an dem Zaun vor einem Regierungsgebäude von Hennepin County. Foto: dpa

Staatsanwaltschaft verlangt 30 Jahre Haft

Die denkbaren maximalen Einzelstrafen summieren sich auf 75 Jahre. Richtlinien des Bundesstaates laufen aber auf deutliche geringere Haftstrafen hinaus; vor allem bei Ersttätern. Konkret: Zweimal zwölfeinhalb Jahre für die ersten beiden Anklagepunkte und vier Jahre für den Totschlag zweiten Grades. In diesem Bereich wegen sich die Staatsanwälte. Sie verlangten nach dem Schuldspruch 30 Jahre Haft für die "abscheulichen" Taten Chauvins. Nur so könne den "schweren Folgen des Verhaltens des Angeklagten auf das Opfer, die Familie des Opfers und die Stadt" angemessen Rechnung getragen werden.

Chauvins Verteidiger Eric Nelson folgte seiner Linie - danach sei Floyd an Drogen gestorben - und forderte eine Bewährungsstrafe. Später beantragte er einen neuen Prozess, da die Jury in Minneapolis befangen gewesen sei. Staatsanwaltschaft und Richter lehnten das ab.

Ausgang des Verfahrens: Sowohl Bewährungsstrafe als auch Höchststrafe sind unwahrscheinlich

Nach Einschätzungen von Rechtsgelehrten in Minnesota wie Washington ist eine Bewährungsstrafe absolut unwahrscheinlich". Ähnliches gelte für die Höchststrafe. Richter Cahill werde sich, so der Tenor, "irgendwo in der Mitte bewegen".

Wobei sich der seit 14 Jahren tätige Richter die Tür zu einer harten Strafe offengelassen hat. Im Mai machte er schriftlich klar, dass Chauvin mit "besonderer Grausamkeit" vorgegangen sei und seine „Position des Vertrauens und der Autorität missbraucht” habe.

Verteidiger: Chauvin war ein "vernünftiger Beamter"

Damit zielte Cahill auch auf den Umstand, dass minderjährige Passanten den Qualen zusehen konnten, die Floyd erdulden musste. Darnella Frazier, eine 17-Jährige, die den Polizeieinsatz aus nächster Nähe mit der Handykamera filmte und dafür den Pulitzerpreis verliehen bekam, klagt noch heute über posttraumatische Belastungsstörungen.

Im Prozess hatte die Staatsanwaltschaft dargelegt, dass Chauvins Verhalten "unverhältnismäßig" und "rechtswidrig" gewesen sei. "Das war keine Polizeiarbeit, das war Mord", sagte Staatsanwalt Schleicher. Verteidiger Nelson bezeichnete Chauvin dagegen als "vernünftigen Beamten", der "berechtigt" und "angemessen" gemäß den Verhaltensregeln seiner Behörde gegen einen Widerstand leistenden Tatverdächtigen vorgegangen sei.

Chauvins Anwälte werden wohl in Berufung gehen

Die 12-köpfige Jury, in der Afro-Amerikaner in der Unterzahl waren, folgte der Anklage. Danach war das Martyrium, in das Chauvin Floyd zwang, "unentschuldbar". Es bestand zu keiner Zeit die Notwendigkeit, einen Mann wegen eines Allerweltsdeliktes wie ein Tier am Boden zu fixieren, bis er stirbt, hatte die Staatsanwaltschaft ausgeführt.

Absehbar ist, dass Chauvins Anwälte auch nach der Strafmaßverkündung gegen das Urteil vorgehen werden; möglicherweise bis zum Obersten Gerichtshof.

Abseits des Prozesses in Minneapolis drohen Chauvin auch juristische Schritte auf Bundesebene. Dort geht es um die Verletzung von Bürgerrechten. Nicht nur im Fall Floyd. 2017 hatte Chauvin bei der Festnahme eines 14-Jährigen unverhältnismäßig Gewalt angewendet, sagt die Staatsanwaltschaft.

Angehörige von George Floyd erhielten 27 Millionen Dollar Entschädigung

Wenn Richter Cahill am Freitag ans Mikrofon tritt und seine Strafmaßentscheidung erläutert, wird die Familie Floyds voraussichtlich anwesend sein. Die Stadt Minneapolis hatte zivilrechtlich bereits ein Schuldeingeständnis für den inzwischen entlassenen Polizisten Chauvin abgelegt und den Angehörigen des Opfers 27 Millionen Dollar Entschädigung zugesprochen.

Am Tatort, längst umbenannt in "George-Floyd-Platz" und seit Mai 2020 von Zehntausenden aus aller Welt besucht worden, soll in den nächsten Monaten ein Denkmal zu Ehren des Opfers errichtet werden.

