Ein Tropensturm hat zu Stromausfällen in zehntausenden Haushalten und hunderten Flugstreichungen in Neuseeland geführt. Bei starkem Wind und heftigen Regenfällen stürzten Bäume um, zahlreiche Straßen und Häuser wurden beschädigt. In weiten Landesteilen wurde der Ausnahmezustand ausgerufen.

Tropensturm richtet in Neuseeland schwere Schäden an

Sydney. In Neuseeland richtete ein Tropensturm große Schäden an. Zum dritten Mal in der Geschichte des Landes wurde der Notstand ausgerufen.

Ganze Regionen sind abgeschnitten, der Strom ist an vielen Orten ausgefallen, die Kommunikation unterbrochen – noch ist das Ausmaß der Zerstörung, den der Wirbelsturm „Gabrielle“ in Neuseeland hinterlassen hat, schwer abschätzbar. „Dies ist ein extremes Wetterereignis, wahrscheinlich das größte, das wir in letzter Zeit gesehen haben“, sagte der neueseeländische Premierminister Chris Hipkins. Später am Tag sprach er von einem Jahrhundertereignis. Bilder aus den betroffenen Regionen zeigen umgestürzte Bäume, weggeschwemmte Straßen, Erdrutsche und beschädigte und überflutete Häuser und Landstriche.

Premierminister Hipkins ist erst seit drei Wochen im Amt. Für ihn ist die Katastrophe der erste große Test, seitdem er seine Vorgängerin Jacinda Ardern Ende Januar abgelöst hat. Diese war aus eigenen Stücken zurückgetreten, erschöpft von der Katastrophenbekämpfung, die sie selbst über Jahre hinweg hatte leisten müssen. Ardern hatte die Neseeländer durch drei große Krisen geführt – die Pandemie, einen Terroranschlag und einen Vulkanausbruch.

Landesweiter Notstand erst dreimal ausgerufen

Der Wirbelsturm, der den Inselstaat nun verwüstet hat und dessen Nachwehen noch immer große Schäden anrichten, folgt auf weitläufige Überschwemmungen vor zwei Wochen, bei denen vier Menschen ums Leben kamen.

Wie groß die aktuellen Schäden sind und wie viele Menschen verletzt oder getötet wurden, ist bisher noch nicht bekannt. Ein freiwilliger Feuerwehrmann wird jedoch vermisst und ein weiterer wurde schwer verletzt, als ein Haus, das die beiden Männer inspizierten, von einem Erdrutsch erfasst wurde.

Wie ernst die Lage ist, zeigt, dass Neuseeland den nationalen Notstand ausgerufen hat – ein Schritt, den das Land nicht häufig unternimmt. Dies ist erst das dritte Mal in der Geschichte des Landes. Zuvor war der Notstand bei dem schweren Erdbeben in Christchurch 2011 ausgerufen worden, bei dem 185 Menschen ums Leben kamen, zum zweiten Mal zu Beginn der Covid-19-Pandemie.

Auckland im Stillstand

Der neuseeländische Minister für Notfallmanagement, Kieran McAnulty, der die Notstandserklärung am Dienstag um 8:43 Uhr Ortszeit unterzeichnete, nannte den Sturm „eine schwerwiegende Katastrophe mit einer echten Bedrohung für das Leben der Neuseeländer“. Ein Großteil von Auckland, Neuseelands größte Stadt auf der Nordinsel, ist am Dienstag im Stillstand verharrt: Der Zugverkehr wurde eingestellt, Bibliotheken und Schulen geschlossen.

Die nationale Fluglinie Air New Zealand hat sämtliche Inlandsflüge von und nach Auckland sowie zahlreiche internationale Flüge gestrichen. Mindestens 2500 Menschen auf der Nordinsel mussten ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen, darunter alleine 400 Haushalte in Auckland.

Eric Gathercole, der Besitzer der Wimbledon Tavern in Tararua, wo es heftig geregnet hatte, berichtete dem lokalen Nachrichtenmedium „Stuff”, dass das Land um seine Kneipe großflächig überschwemmt sei. „Der Bach ist von zehn Meter auf 500 Meter breit angeschwollen.“ Außerdem sei der Strom ausgefallen.

Die Regierung hat die Menschen aufgrund der volatilen Lage in vielen Gebieten aufgefordert, proaktiv zu evakuieren: „Wenn Sie sich Sorgen um Ihre Sicherheit machen, insbesondere wegen der Gefahr von Überschwemmungen oder Erdrutschen, warten Sie nicht, bis sich die Rettungsdienste bei Ihnen melden, sondern bringen Sie sich in Sicherheit“, so lautete die Anweisung.

„Es war pechschwarz und regnete in Strömen“

Mary Ann Paterson und Jane Scott, Nachbarinnen aus West Auckland, berichteten dem australischen Sender ABC, dass sie um Mitternacht eine Notfall-SMS erhalten hätten, in der sie angewiesen wurden, zu evakuieren. „Es war pechschwarz und es regnete in Strömen“, sagte Jane Scott. Sie hätten ihre Taschenlampen und ihre Taschen rausgeholt und seien die Straße hinuntergegangen, um sich in Sicherheit zu bringen. Ein Haus nur ein paar Türen weiter sei eingestürzt. Sie seien deswegen nicht sicher, ob sie in ihre Häuser zurückkehren könnten. „Es war furchterregend“, meinte Paterson. Aber sie sei wie „betäubt“ gewesen und habe sich nur darauf konzentriert, was sie tun musste, um zu überleben. Die beiden Frauen wurden letztendlich in einem Armeelastwagen evakuiert und im lokalen Rathaus untergebracht.

Australien wie auch Großbritannien haben der neuseeländischen Regierung bereits Unterstützung zugesagt. Die Parlamentssitzung in Wellington wurde vertagt, das aktuelle Krisenmanagement hat Vorrang.

Der neuseeländische Klimaminister James Shaw nahm sich trotzdem die Zeit, einige deutliche Worte zu sprechen: Dies sei ein Ereignis, das im Zusammenhang mit dem stehe, betonte er. „Ich glaube, ich war noch nie zuvor so traurig oder wütend über die verlorenen Jahrzehnte.“ Diese hätten die Menschen damit verbracht, sich darüber zu streiten, ob der Klimawandel real sei oder nicht, ob er vom Menschen verursacht worden sei oder nicht und ob wir etwas dagegen tun sollten oder nicht. „Jetzt ist er eindeutig da, und wenn wir nicht handeln, wird es noch schlimmer“, sagte er.