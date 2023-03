Urlaub in traumhafter Kulisse gefällig? An diesen Reisezielen erwarten Sie zu Ostern 2023 bereits im April warme Temperaturen.

Das regnerische Wetter in Deutschland raubt Ihnen das letzte Vitamin D? Höchste Zeit, einen Urlaub in der Wärme zu buchen. An zahlreichen Reisezielen können sie auch um Ostern schon im T-Shirt am Strand relaxen. Egal, ob Spanien, Italien oder Ägypten – dort scheint an den Oster-Feiertagen fast immer die Sonne.

Bedenken sollten Urlauber jedoch: Um Ostern wollen viele Menschen verreisen. Die Preise sind daher entsprechend hoch. Außerdem sind noch nicht so viele Plätze wie in der Hauptsaison verfügbar, weil weniger Flugzeuge starten und manche Hotels noch nicht geöffnet sind. Daher gilt: Möglichst früh buchen.

Oster-Urlaub auf Mallorca: Sonnenschein auf den Balearen

Die spanischen Inseln sind ohnehin ein beliebtes Reiseziel der Deutschen. Gerade im Frühling lassen sich die Vorzüge der Balearen auskosten: Noch ist es auf Mallorca ruhiger als im Hochsommer und trotzdem oft schon recht warm. Bei Temperaturen von bis zu 23 Grad lässt sich über die Osterfeiertage reichlich Sonne tanken.

Reiseziel Mallorca Temperatur im April 10 bis 20 Grad Tägliche Sonnenstunden im April 8 Wassertemperatur im April 15 Grad Regentag im April 5

So warm ist es um Ostern auf den Kanaren

Nicht nur die Balearen, auch die Kanarischen Inseln gehören jedes Jahr zu den Top-Urlaubsorten. Neben traumhaften Stränden bieten La Palma, Teneriffa und Co. zu Ostern herrliches Wetter. Tatsächlich sind auf den Kanaren sogar ein bis zwei Grad mehr als auf Mallorca drin.

Reiseziel Gran Canaria Temperatur im April 16 bis 22 Grad Tägliche Sonnenstunden im April 8 Wassertemperatur im April 18 Grad Regentag im April 3

Foto: Manuel Meyer / dpa-tmn

Türkei: Die Urlaubssaison startet mit warmen Temperaturen

Ein weiteres Reiseziel, das keine allzu lange Flugzeit nötig macht, ist die Türkei. An Orten wie Antalya und Alanya können Sie über Ostern die Urlaubssaison einläuten. Aber auch jenseits der bekannten Hotelpromenaden locken Temperaturen von etwa 24 Grad.

Reiseziel Türkei (Antalya) Temperatur im April 10 bis 21 Grad Tägliche Sonnenstunden im April 8 Wassertemperatur im April 18 Grad Regentag im April 6

Farbenfroher Frühling in Portugal

An der Westspitze Europas herrscht Mitte April zwar noch kein Hochsommer, das Thermometer bleibt im Schnitt trotzdem stabil bei 18 Grad und mehr. Während Surf-Begeisterte die Atlantik-Wellen bei Nazaré oder Aveiro nutzen, freuen sich Naturliebhaber über die Farbenpracht des portugiesischen Frühlings – für Eingeweihte die beste Zeit, um nach Portugal zu reisen.

Reiseziel Portugal (Algarve) Temperatur im April 10 bis 20 Grad Tägliche Sonnenstunden im April 8 Wassertemperatur im April 16 Grad Regentag im April 6

Portugal lädt mit mildem Klima im April zum Wandern ein, wie hier im Nationalpark Peneda-Gerês. Foto: Sergey_Peterman/istockphoto

Ostern mit milden Temperaturen in Griechenland

Wem der Portwein zu süß ist, dem schmeckt vielleicht der Ouzo in Griechenland. Das Wetter ist um Ostern herum angenehm mild, mit Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad. So werden vor allem Städte wie Thessaloniki oder Athen zu besonders lohnenden Zielen. Bei Wassertemperaturen zwischen 17 und 19 Grad ist auch Badeurlaub, etwa auf Kreta, schon möglich.

Reiseziel Griechenland (Athen) Temperatur im April 11 bis 20 Grad Tägliche Sonnenstunden im April 8 Wassertemperatur im April 16 Grad Regentag im April 4

Das griechische Ostern ist mit seinen ausladenden Feierlichkeiten ein echtes Erlebnis. Das wichtigste Fest im griechisch-orthodoxen Kalender findet dieses Jahr am 16. April statt. So können Sie gleich zweimal feiern, einmal in Deutschland und dann eine Woche später in Griechenland. Lesen Sie auch: Trauminsel Santorini in Gefahr – Vulkan bedroht die Kykladen

Italiens Süden: Der Stiefel im Frühling

Auch Italiens Osterbräuche sind eine Reise wert – das Wetter auf der Halbinsel im April sowieso. Besonders weiter im Süden kann es Mitte April schon warm sein, mit Temperaturen bei 20 Grad und mehr. Wieder sind es vor allem die Städte, die jetzt locken: Neapel, Tarent oder Palermo auf Sizilien lassen sich bei milden Temperaturen besonders gut erkunden.

Die Amalfiküste gehört zu den schönsten der Welt. Foto: Aleh Varanishcha/istockphoto

Je weiter südlich Sie fahren, desto wärmer wird es. Capri oder Ischia eignen sich jetzt schon für einen Badeurlaub. Traumhaft wird es an der Amalfiküste, mit an den Felsen klebenden Küstenstädtchen und Fischerdörfern.

Reiseziel Italien (Amalfiküste) Durchschnittliche Temperatur im April 13 Grad Tägliche Sonnenstunden im April 9 Wassertemperatur im April 16 Grad Regentag im April 9

Tapetenwechsel zu Ostern: Tempel erkunden in Ägypten

Wer Sonne mit antiker Kultur verbinden will, der sollte Ägypten ins Auge fassen. Dort gibt es schon zu Ostern ideale Bedingungen für das Baden in Sonne und Meer.

Reiseziel Ägypten (Hurghada) Temperatur im April 17 bis 28 Grad Tägliche Sonnenstunden im April 10 Wassertemperatur im April 23 Grad Regentag im April 0

Wer es noch ein bisschen heißer haben will, fliegt nach Hurghada ans Rote Meer. Dort steigt das Thermometer Anfang April schon über die 30-Grad-Marke. Kulturinteressierte Menschen buchen eine Nilkreuzfahrt und lassen sich zwischen Kairo und Abu Simbel den Wind um die Nase wehen, während sie Jahrtausendealte Tempelanlagen bestaunen. (fmg)