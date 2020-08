Saarlouis. Ein Mann wurde in Saarlouis gestoppt, weil sein Pkw die zulässige Höhe von 4,20 Metern überschritt. Eine Palme ragte aus dem Autodach.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Palme ragt meterhoch aus Pkw – Polizei stoppt Saarländer

Sein Regelverstoß war auch von weitem zu erkennen: Die Polizei in Saarlouis hat am Samstag einen Autofahrer gestoppt, der eine mehrere Meter hohe Palme in seinem Auto transportierte. Stamm und Krone der Pflanze ragten aus dem Schiebedach des Peugeots.

Die zulässige Fahrzeughöhe von 4,20 Metern sei „deutlich überschritten“ worden, teilte die Polizei mit. Der 55-Jährige habe keine Ausnahmegenehmigung vorlegen können und durfte somit nicht weiterfahren.

Der Fahrer transportierte die Palme schließlich mit einem größeren Lieferwagen – liegend – weiter. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet.

• In der Bilderstrecke lesen Sie von weiteren kuriosen Polizeieinsätzen:

(AFP/ba)