Der hochverschuldete Cirque du Soleil hat in der Corona-Krise Insolvenzschutz beantragt und die Streichung tausender Stellen angekündigt. Ein Gericht im kanadischen Québec entscheidet am Dienstag über das Ersuchen. du Cirque du Soleil répétant son spectacle de Noël "Twas the Night Before..." au Madison Square Garden à New York en 2019