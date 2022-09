Nationalhymne, Geldscheine- und münzen, Briefkästen, Pässe und Namen von Institutionen - mit dem Tod von Königin Elizabeth II. und der Thronbesteigung von König Charles III. ändert sich in Großbritannien und vielen Staaten des britischen Commonwealth so einiges.

Berlin/London. Das Staatsbegräbnis für die verstorbene Queen findet an einem Montag in London statt. Die Zeremonie wird ein prunkvolles Mega-Event.

Schon vor Jahren war minuziös geplant worden, was nach dem Tod der Queen passieren soll. Großbritannien war also vorbereitet auf die tagelangen Abschiedszeremonien. Das Datum des Staatsbegräbnisses stand allerdings nicht fest – bis jetzt.

Das Staatsbegräbnis der Queen dürfte eines der bislang größten Ereignisse des 21. Jahrhunderts werden. Es findet am 19. September statt, wie der Palast nun mitteilte. Um 12 Uhr (MESZ) ist in der Westminster Abbey in London ein Gottesdienst geplant.

Die Königin war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Für den 19. September haben sich zahlreiche Adelige, Politiker und Prominente aus aller Welt angekündigt.

Staatsbegräbnis für die Queen: Diese Gäste kommen

Fest steht: Die Briten können sich an jenem Montag auf den Abschied von ihrer geliebten Königin konzentrieren. Am Tag der Beisetzung von Elizabeth II. sollen die Menschen in Großbritannien frei bekommen. Bei seiner Proklamation am Samstag in London hatte der neue König Charles III. einen zusätzlichen Feiertag genehmigt.

Zu den Gästen, die ihr Kommen bereits zugesagt haben, gehören der japanische Kaiser Naruhito und seine Frau Masako. Es wäre seine erste Auslandsreise seit seiner Thronbesteigung 2019 nach der Abdankung seines Vaters Akihito.

Charles und die Royals in Trauer: Wie hier bei der Beerdigung von Prinz Philip im Jahr 2021 wird die königliche Familie in London zusammenkommen, um Abschied von der Queen zu nehmen. Foto: Leon Neal / dpa

Ein Besuch mit Symbolkraft. Naruhitos Vater Akihito nahm 1953 als Kronprinz anstelle des damaligen Kaisers Hirohito an der Krönung von Königin Elizabeth II. teil. 1975 besuchte die Queen als erste britische Monarchin Japan. Es wird erwartet, dass weitere Vertreter insbesondere des europäischen Adels nach London reisen werden.

Nicht nur Royals, auch Staatenlenker werden kommen. US-Präsident Joe Biden hat sein Erscheinen angekündigt. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen wird ebenso am Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. teilnehmen.

Tod von Queen Elizabeth II. – Mehr Infos

Queen Elizabeth II.: Wo sie beerdigt wird

Anschließend wird der Sarg nach Windsor gebracht, wo die Queen an der Seite ihres im vergangenen Jahr gestorbenen Mannes Prinz Philip beigesetzt wird. Auf der offiziellen Website der Royals wurde ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet, auf dem Menschen aus aller Welt mit Namen, E-Mail-Adresse und Wohnort Beileidsbekundungen hinterlassen können.

Dem Palast zufolge soll nach dem Begräbnis noch sieben Tage getrauert werden. Bis dahin sollen auch die Flaggen an den königlichen Schlössern auf halbmast wehen, mit Ausnahme der Königlichen Standarte, wenn der König anwesend ist. (fmg)

