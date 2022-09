Berlin Am Donnerstag startete der Ticket-Vorverkauf für die Rammstein-Tour. Karten gibt es bei Eventim keine mehr. Wo Sie noch welche kriegen.

Rammstein gehen 2023 wieder auf Tournee

Der Vorverkauf startete am Donnerstag

Mittlerweile sind die Konzerte ausverkauft

Wo Sie dennoch Tickets erhalten können

2023 ist es wieder so weit: werden im kommenden Jahr auf Tour gehen. In gleich zwei Großstädten in Deutschland sind jeweils zwei Konzerte geplant: München und Berlin. Der europaweite Vorverkauf begann bereits am heutigen Donnerstag. Ab 10.00 Uhr hatten Fans der Rockband die Möglichkeit, bei regulären Vorverkaufsstellen Karten zu ergattern.

Wie zu erwarten war, waren die Karten in Rekordzeit ausverkauft, und zwar sowohl die nationalen als auch internationalen Auftritte der Musiker. Lesen Sie hier, wo Sie noch Karten ergattern können.

Rammstein-Konzerte: Vorsicht beim Ticket-Kauf auf Viagogo

Vorweg: Wer auf der offiziellen Ticketbörse Eventim keine Karten ergattern konnte, . Der Ticket-Zwischenhändler gilt als besonders unseriös. So werden die Karten nicht nur stark überteuert verkauft: Tatsächlich kann nicht einmal mit einhundert prozentiger Sicherheit garantiert werden, dass Käufer mit den erstandenen Karten eingelassen werden. Lesen Sie hier: Eventim sorgt zum Verkaufsstart der Rammstein-Tickets für Ärger.

Wie der NDR berichtet, fehlen auf den Viagogo-Tickets nicht selten Barcodes oder andere wichtige Informationen. So könnte es sein, dass Rammstein-Fans umsonst den vielfachen Konzertpreis zahlen, um hinterher Till Lindemann und Co. nicht einmal spielen zu hören.

Rammstein-Konzert ausverkauft: Hier bekommen Sie Tickets

Dasselbe gilt für weitere Ticketbörsen, die als Zwischenhändler arbeiten. Aber auch beliebte Börsen wie eBay, eBay-Kleinanzeigen und Co. sind mit Vorsicht zu genießen.

Stattdessen empfiehlt Eventim das eigene Internetportal fanSALE, das auf den Weiterverkauf von Veranstaltungstickets spezialisiert ist. Hier sei eine höhere Sicherheit durch geprüfte Tickets geboten. Zudem wirbt Eventim mit einem transparenten Versandprozess mit Tracking. Eine Bezahlung solle erst nach Erhalt der Eintrittskarten erfolgen.

Besonders wichtig: Nach dem Weiterverkauf der Tickets müssen diese unbedingt mit dem Namen des neuen Inhabers überschrieben werden. (day)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.