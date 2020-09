Wer an Rammstein denkt, der denkt an Provokation, Leder-Outfits und Pyrotechnik. Immer wieder provoziert die Band um Frontmann Till Lindemann mit sexuellen Andeutungen und rechter Ästhetik.

Am 25. September 1995 – also vor ziemlich genau 25 Jahren – veröffentlichten Rammstein ihr Debütalbum „Herzeleid“. Nun scheint es, als hätte die Metal-Band zu diesem Jubiläum eine Überraschung für ihre Fans geplant.

Auf ihrer Facebook-Seite posteten einen Clip im Titelbild. Darauf zu sehen ist eine sich drehende violett-blaue Blume. Diese könnte an das Cover des Albums „Herzeleid“ erinnern. Darauf abgebildet ist ebenfalls eine Blume – allerdings in orange.

Rammstein: Album zum Jubiläum von „Herzeleid“?

Ein offizielles Statement der Band um Frontmann Till Lindemann zur Bedeutung des Videos steht noch aus. In den Kommentaren spekulieren die Fans jedoch bereits, ob es ein „Herzeleid 2“ geben wird oder zum Jubiläum etwa eine „Deluxe Box“ mit Vinyl-Platte und CD erscheinen wird.

Laut Informationen der „Bild“ arbeitet Rammstein tatsächlich an einer Neuauflage von „Herzleiden“ und soll zu diesem Zweck aktuell in einem Studio in Frankreich sein. Eine offizielle Bestätigung der Band gibt es nicht.

Mittlerweile können Rammstein auf sieben Studioalben zurückschauen. Zuletzt brachten sie im Mai 2019 ihr Untitled-Album auf den Markt. Medienberichten zufolge arbeitet die Band aktuell wieder im Studio in Frankreich.

Rammstein: Stadion-Tour wegen Corona auf 2021 verschoben

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Stadion-Tour von Rammstein in diesem Jahr ausfallen. Die soll im kommenden Jahr nachgeholt werden. Folgende Konzerttermine in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen fest:

22.05.2021 – Leipzig, Red Bull Arena Leipzig (verlegt vom 29.05.2020)

23.05.2021 – Leipzig, Red Bull Arena Leipzig (verlegt vom 30.05.2020)

27.05.2021 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion (verlegt vom 25.05.2020)

31.05.2021 – Stuttgart, Mercedes-Benz Arena (verlegt vom 02.06.2020)

01.06.2021 – Stuttgart, Mercedes-Benz Arena (verlegt vom 03.06.2020)

05.06.2021 – Berlin, Olympiastadion (verlegt vom 04.07.2020)

06.06.2021 – Berlin, Olympiastadion (verlegt vom 05.07.2020)

26.06.2021 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena (verlegt vom 27.06.2020)

27.06.2021 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena (verlegt vom 28.06.2020)

30.06.2021 – Hamburg, Volksparkstadion (verlegt vom 01.07.2020)

01.07.2021 – Hamburg, Volksparkstadion (verlegt vom 02.07.2020)

05.07.2021 – Zürich, Stadion Letzigrund (verlegt vom 06.06.2020)

06.07.2021 – Zürich, Stadion Letzigrund (verlegt vom 07.06.2020)

