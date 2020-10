Die richtigen Corona-Maßnahmen brauchen Zeit, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Was wirklich hilft, sieht man oft erst später. In der Wirtschaftspolitik heißt dieses Phänomen "Verzögerungseffekt" und er greift auch bei der Coronapandemie.

Verzögerungseffekt: Was sind die besten Corona-Maßnahmen?

Berlin. Das RKI meldet täglich neue Corona-Fallzahlen. Am Mittwoch wurden 7595 Neuinfektionen registriert. Lesen Sie alle Zahlen im Überblick.

Die Gesundheitsämter haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Mittwoch 7595 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet

Der Wert vom Mittwochmorgen bleibt hinter der Höchstmarke vom Samstag zurück, liegt aber deutlich über dem vom vergangenen Mittwoch

Hier finden Sie zudem den aktuellen Wert für die Corona-Reproduktionszahl und den 7-Tage-R-Wert

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Mittwochmorgen 7595 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Der Wert bleibt damit knapp hinter der Höchstmarke von 7830 vom Samstag zurück, liegt aber deutlich über den 5132 gemeldeten Neuinfektionen vom vergangenen Mittwoch.

Die aktuellen Werte sind nur bedingt mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich häufiger getestet wird – und damit auch mehr Infektionen registriert werden. Lesen Sie hier: Alle Corona-News im Live-Ticker.

Corona-Fallzahlen des RKI – ein Überblick

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich laut Robert Koch-Institut (RKI) mindestens 380.762 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI meldete (Datenstand 21. Oktober).

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag nach RKI-Angaben am Mittwochmorgen bei 9875 – 39 mehr als am Vortag. Nach Schätzungen des RKI gibt es etwa 302.100 Genesene.

Was ist der R-Wert und wie hoch ist er aktuell?

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag am Dienstag bei 1,25 (Vortag: 1,35). Liegt der R-Wert über 1, steckt ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen an. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen ab, das etwa eineinhalb Wochen zurückliegt. Das RKI meldet den aktuellen R-Wert in der Regel abends.

Corona – Mehr Infos zum Thema

Datum 20. Oktober 19. Oktober R-Wert 1,25 1,35 7-Tage-R-Wert 1,23 1,25

Der R-Wert ist ein wichtiges Instrument zur Einschätzung der Infektionsrate. Sie gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter während seiner Erkrankung mit dem Erreger ansteckt. Liegt der Wert unter 1, verringert sich die Zahl der Neuinfektionen. Liegt er darüber, breitet sich das Virus weiter aus. Hintergrund: So wird die Reproduktionszahl berechnet.

Zudem gibt das RKI in seinem Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen liegt dieser Wert nun bei 1,23 (Vortag: 1,25). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen. Lesen Sie hier: Alle wichtigen Corona-Zahlen weltweit und für Deutschland.

Coronavirus-Pandemie: RKI-Fallzahlen pro Bundesland

Die Uhrzeit, wann die Bundesländer neue Tagesstände übermitteln, variiert von Land zu Land. Unter Umständen gibt es dabei sogar an einem Tag mehrere Schwankungen.

Für die einzelnen Bundesländer übermittelte das RKI die folgenden Zahlen (nachgewiesene und gemeldete Infektionen, Datenstand 21. Oktober):

Bundesland Infektionszahlen Nordrhein-Westfalen 94.883 Bayern 82.102 Baden-Württemberg 61.694 Hessen 27.307 Niedersachsen 26.611 Berlin 22.727 Rheinland-Pfalz 14.199 Sachsen 10.906 Hamburg 10.207 Schleswig-Holstein 5989 Brandenburg 5670 Thüringen 5098 Saarland 4467 Bremen 3725 Sachsen-Anhalt 3387 Mecklenburg-Vorpommern 1790

Corona – Mehr zum Thema