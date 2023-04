Berlin. Im Januar kündigte Lothar Wieler seinen Rücktritt als RKI-Präsident an. Nun scheint ein Nachfolger für den Posten gefunden zu sein.

Er gilt als einer der großen Corona-Erklärer und Pandemie-Bekämpfer: Lothar Wieler. Zum 1. April hat er sein Amt als Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) niedergelegt, um ans Hasso-Plattner-Institut zu wechseln. Nun scheint festzustehen, wer im RKI auf Wieler folgen wird.

Das Institut ist die biomedizinische Leitforschungseinrichtung Deutschlands und verfolgt laut eigenen Angaben die zentrale Aufgabe, "die Bevölkerung vor Krankheiten zu schützen und ihren Gesundheitszustand zu verbessern". In dieser Rolle gewann das RKI vor allem in der Corona-Pandemie an Relevanz und rückte verstärkt in die öffentliche Wahrnehmung – nicht zuletzt wegen diverser öffentlicher Auftritte von RKI-Präsident Lothar Wieler. Immer wieder rief er zu einer gezielten Pandemie-Bekämpfung auf und erklärte der Bevölkerung die Gesundheitskrise.

Wieler-Nachfolge geklärt? Julian Schmitz wird nach eigenen Angaben neuer RKI-Präsident

Nachdem Wieler auf eigenen Wunsch zum 1. April aus dem RKI ausgeschieden ist, hat sich nun erstmals sein mutmaßlicher Nachfolger öffentlich zu Wort gemeldet: "Ich bin sehr stolz und sehr geehrt, ab 1.10.2023 die Leitung des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu übernehmen", schrieb der Kinder- und Jugendpsychotherapeut sowie Kinder- und Jugendpsychologe Julian Schmitz auf Twitter.

Damit verkündete er offenbar gleichzeitig die Nachfolge an der RKI-Spitze – von dem Institut selbst gibt es bisher keine Bestätigung der Personalie. Auch das Bundesgesundheitsministerium konnte die Entscheidung auf Nachfrage dieser Redaktion "zunächst nicht bestätigen".

Dass sich Schmitz nur einen Scherz erlaubt hat, ist dennoch unwahrscheinlich. Der Mediziner ist derzeit als Professor für klinische Kinder- und Jungendpsychologie an der Universität Leipzig tätig. Zudem leitet er die an das dortige Institut angegliederte psychotherapeutische Hochschulambulanz für Kinder und Jugendliche. Auf Twitter gratulierte die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt ihm bereits zur neuen Position.

Ich bin sehr stolz und sehr geehrt, ab 1.10.2023 die Leitung des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu übernehmen. Nach den schwierigen Zeiten der Pandemie ist es ein wichtiges Zeichen, dass psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen einen zentralen gesellschaftlich und… — Julian Schmitz (@JSchmitzLeipzig) April 1, 2023

"Nach den schwierigen Zeiten der Pandemie ist es ein wichtiges Zeichen, dass psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen einen zentralen gesellschaftlich und institutionellen Stellenwert erhält", schreibt Schmitz mit Blick auf seine mutmaßliche Berufung in das RKI weiter. Kinder und Jugendliche gelten als durch die Corona-Pandemie besonders belastet. Lernprobleme, Depressionen oder Essstörungen traten bei Minderjährigen laut einer Studie der Bundesregierung zuletzt vermehrt auf.

Aktuell steht kommissarisch der Mikrobiologe und Infektionsepidemiologe Lars Schaade an der Spitze des Robert Koch-Instituts. Seinen eigenen Angaben zufolge wird Schmitz die RKI-Leitung zum 1. Oktober übernehmen. (nfz)